Новобранці матимуть в півтора раза більше вогневої підготовки, - Сухопутні війська
Відтепер за 30 діб базової військової підготовки курсанти відпрацьовуватимуть 31 вправу зі стрільби з автоматів. Донедавна новобранці відпрацьовували 20 таких вправ.
Про це у соцмережі Facebook повідомили Сухопутні війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Там розповіли, що у новому 45-денному курсі БЗВП для рекрутів Сухопутних військ розширено програму вогневої підготовки.
"Якщо раніше за 30 діб курсанти відпрацьовували 20 вправ зі стрільби з автоматів, то тепер - 31. За оновленою програмою новобранці вивчають дії під час зіткнення з противником, зачистку траншей і ведуть стрільбу на коротких відстанях", - розповіли у Сухопутних військах.
Зазначається, що до вправ залучаються демо-групи, які імітують дії умовного противника. Окрім цього, додатково запроваджено запроваджено курс вивчення колективного озброєння. Рекрути опановують АГС, РПГ, а також кулемети РПК, ДШК і Browning M2.
Загальна кількість вправ зі зброєю зросла до 45.
Нагадаємо, що нещодавно командувач Михайло Драпатий анонсував фундаментальні зміни у Сухопутних військах.
Будь ласка, зачекайте...
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пОслом.
вНорвегію в сенсі амбасадором....
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А вони його на учебки(( Клоуни
це ж перша піртимка піхоти
Мамини бусинки зараз перезбудяться - це програма підготовки дшбшників))
ПС. Загалом, ті хто попадає в піхоту, уже в бригаді проходять навчання на кулемет.
дальні бої - арта та дрони, а ближній - піхота.
невже так важко запам'ятати ?
дойче зольдатен з інфантері Другої світової володів всім цим плюс підготовка сапера.
єто вам нє с трьохлінєйкой бєгать, гаспадін-таваріщь, це - ЗСУ !
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і не відбив жодного кацапського штурму?
срань зелена собачя це, а не верховний...
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жє трохі і знова на шашличю підемо - ідіоти невиліковні ...
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агітуй серед рашистів !
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місяць45 днів на підготовку, решта премудрості у бригадах