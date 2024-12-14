Новобранці матимуть в півтора раза більше вогневої підготовки, - Сухопутні війська

Відтепер за 30 діб базової військової підготовки курсанти відпрацьовуватимуть 31 вправу зі стрільби з автоматів. Донедавна новобранці відпрацьовували 20 таких вправ.

Про це у соцмережі Facebook повідомили Сухопутні війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що у новому 45-денному курсі БЗВП для рекрутів Сухопутних військ розширено програму вогневої підготовки.

"Якщо раніше за 30 діб курсанти відпрацьовували 20 вправ зі стрільби з автоматів, то тепер - 31. За оновленою програмою новобранці вивчають дії під час зіткнення з противником, зачистку траншей і ведуть стрільбу на коротких відстанях", - розповіли у Сухопутних військах.

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Зазначається, що до вправ залучаються демо-групи, які імітують дії умовного противника. Окрім цього, додатково запроваджено запроваджено курс вивчення колективного озброєння. Рекрути опановують АГС, РПГ, а також кулемети РПК, ДШК і Browning M2.

Загальна кількість вправ зі зброєю зросла до 45.

Нагадаємо, що нещодавно командувач Михайло Драпатий анонсував фундаментальні зміни у Сухопутних військах.

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