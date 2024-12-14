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Новобранці матимуть в півтора раза більше вогневої підготовки, - Сухопутні війська

навчання зі стрільби

Відтепер за 30 діб базової військової підготовки курсанти відпрацьовуватимуть 31 вправу зі стрільби з автоматів. Донедавна новобранці відпрацьовували 20 таких вправ.

Про це у соцмережі Facebook повідомили Сухопутні війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що у новому 45-денному курсі БЗВП для рекрутів Сухопутних військ розширено програму вогневої підготовки.

"Якщо раніше за 30 діб курсанти відпрацьовували 20 вправ зі стрільби з автоматів, то тепер - 31. За оновленою програмою новобранці вивчають дії під час зіткнення з противником, зачистку траншей і ведуть стрільбу на коротких відстанях", - розповіли у Сухопутних військах.

Читайте також: Тривалість базової військової підготовки в навчальних центрах збільшено до 45 днів, - Сухопутні війска

Зазначається, що до вправ залучаються демо-групи, які імітують дії умовного противника. Окрім цього, додатково запроваджено запроваджено курс вивчення колективного озброєння. Рекрути опановують АГС, РПГ, а також кулемети РПК, ДШК і Browning M2.

Загальна кількість вправ зі зброєю зросла до 45.

Нагадаємо, що нещодавно командувач Михайло Драпатий анонсував фундаментальні зміни у Сухопутних військах.

Читайте також: У курс базової військової підготовки введена протидія безпілотникам, - Сухопутні війська ЗСУ
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Топ коментарі
+7
Драпатого би зараз на Донецьк. Він же Харків з коліс приняв і втримав.
А вони його на учебки(( Клоуни
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14.12.2024 19:04
+6
Совкові командири зводять нанівець будь-який рівень підготовки. Риба гніє з голови
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14.12.2024 19:19
+6
Цілий місяць підготовки для майбутньої діяльності з прямим і постійним ризиком для життя і здоров'я? Це потужно. А скільки часу і підготовки треба щоб стати поліцейським для "групи оповіщення" або прикордонником для "затримання ухилянтів" на кордоні?
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14.12.2024 19:35
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Драпатого в Головнокомандуючі !

.
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14.12.2024 18:57 Відповісти
а Сирського - в посли?
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14.12.2024 19:43 Відповісти
в Осли !
пОслом.

вНорвегію в сенсі амбасадором....

.
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14.12.2024 19:47 Відповісти
...для цього Драпатий повинен пройти посаду одного із замів дЄрмака або радника ОПи
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14.12.2024 19:52 Відповісти
Ні-і-і-і-і! Це вже було в 2019 р.!!!!!
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15.12.2024 09:01 Відповісти
Драпатого би зараз на Донецьк. Він же Харків з коліс приняв і втримав.
А вони його на учебки(( Клоуни
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14.12.2024 19:04 Відповісти
а з мінами як?
це ж перша піртимка піхоти
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14.12.2024 19:07 Відповісти
Умеров порохи в сухі кульки перекладає, не заважай.
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14.12.2024 20:12 Відповісти
>>>Рекрути опановують АГС, РПГ, а також кулемети РПК, ДШК і Browning M2.
Мамини бусинки зараз перезбудяться - це програма підготовки дшбшників))
ПС. Загалом, ті хто попадає в піхоту, уже в бригаді проходять навчання на кулемет.
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14.12.2024 19:11 Відповісти
Це програма підготовки до ближніх боїв, в т.ч. міських. Тобто, можна з певною ймовірністю сказати, що на знищення ворога на підступах ніхто не сподіваються.
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14.12.2024 19:24 Відповісти
паруччік, прєкратітє паніку !

дальні бої - арта та дрони, а ближній - піхота.
невже так важко запам'ятати ?

дойче зольдатен з інфантері Другої світової володів всім цим плюс підготовка сапера.
єто вам нє с трьохлінєйкой бєгать, гаспадін-таваріщь, це - ЗСУ !

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14.12.2024 19:34 Відповісти
верховний який не був в окопі 4 рази?
і не відбив жодного кацапського штурму?
срань зелена собачя це, а не верховний...
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14.12.2024 19:12 Відповісти
Ще пообіцяйте їм, що вбиватимуть тіко рузьгих!
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14.12.2024 19:12 Відповісти
хто під руку попаде, того і вб'є Український Воїн

.
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14.12.2024 19:36 Відповісти
Воювати має нато і будапештські ухилянти.
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14.12.2024 19:18 Відповісти
А хто це такі?
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14.12.2024 19:37 Відповісти
Сша, вб, франція і китай. Всі їх підписи там.
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14.12.2024 20:01 Відповісти
А, зрозуміло. Вони обіцяли не нападати. Так вони і допомагають ще
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14.12.2024 20:07 Відповісти
Вони обіцяли підтримувати териториальну цілісність.
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14.12.2024 20:23 Відповісти
Совкові командири зводять нанівець будь-який рівень підготовки. Риба гніє з голови
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14.12.2024 19:19 Відповісти
за що кажемо?
жє трохі і знова на шашличю підемо - ідіоти невиліковні ...
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14.12.2024 19:21 Відповісти
шашлики відтепер в Україні будуть поминальними....

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14.12.2024 19:37 Відповісти
Щеб генералів , комбатів-мясників прибрали. І бажано у в язницю на довічне утримання.
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14.12.2024 19:28 Відповісти
Сов'єти солдатських депутатів ?

агітуй серед рашистів !

.
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14.12.2024 19:39 Відповісти
Розуму не вистачило Мышкевич написати українською? Кацап ти вонючий.
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14.12.2024 20:17 Відповісти
Таваріщь, к..дуй в тундру !

.
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14.12.2024 21:28 Відповісти
Цілий місяць підготовки для майбутньої діяльності з прямим і постійним ризиком для життя і здоров'я? Це потужно. А скільки часу і підготовки треба щоб стати поліцейським для "групи оповіщення" або прикордонником для "затримання ухилянтів" на кордоні?
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14.12.2024 19:35 Відповісти
якщо просрали Резерв, то тепер - лише місяць 45 днів на підготовку, решта премудрості у бригадах
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14.12.2024 19:41 Відповісти
Мене Драпатий нагороджував за звільнення Правобережної Херсонщини,ще за підписом бригадного генерала,молодий чоловік, набагато менший за мене,такі й потрібні зараз.
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14.12.2024 19:51 Відповісти
замість 2 рожків 3 ?
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14.12.2024 20:18 Відповісти
Нічого не допоможе, поки не буде офіційної можливості демобілізаціі через якийсь термін. І не буде можливості заключити контракт на півроку, рік, або інший термін.
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14.12.2024 21:21 Відповісти
 
 