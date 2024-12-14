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Було б помилкою постачати Україні зброю, здатну завдати ударів вглиб РФ, - Шольц

Шольц про далекобійну зброю

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що було б помилкою, якби надана Україні зброя була задіяна для ударів вглиб РФ або якби таку зброю надали Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Як зазначається, Шольц наголосив, що під його керівництвом Німеччина стала другим найбільшим військовим прибічником України.

"Проте я, як і раніше, переконаний, що було б помилкою, якби зброя, яку ми надали Україні, була б задіяна для ударів вглиб РФ, або якби ми постачали зброю, здатну зробити саме це", – зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розмова з Путіним "була розчаруванням", але я зроблю це знову, - Шольц

Крім того, за словами Шольца, необхідно "за будь-яку ціну" не допустити конфлікту між РФ і НАТО.

"І якщо ніхто, крім нас, не володіє силою розуму, необхідною для ухвалення зважених рішень, то так тому і бути", – додав канцлер.

Також читайте: Німеччина не розглядає можливість відправки військ до України після завершення війни, - Шольц

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово заявляв, що не передасть Україні далекобійні ракети Taurus через ризик ескалації та війни між РФ та НАТО.

Taurus для України

Нагадаємо, дебати щодо Taurus повторно спалахнули у Німеччині після того, як США зняли далекобійні обмеження для України, а у Німеччині наблизилися дострокові вибори.

Голова Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявляв, що у разі свого обрання буде готовий провести телефонну розмову про врегулювання війни в Україні із російським диктатором Володимиром Путіним за певних умов.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово виступав проти надання Україні далекобійних ракет Taurus.

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Топ коментарі
+20
"Наша пісня гарна й нова... Починаєм її знову...".
Колись таку пісню співали у Мюнхені Чемберлен та Даладьє - і змусили Чехословаччину капітулювать без бою... Результат всім відомий...
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14.12.2024 20:08
+17
Канцдер Німеччини Олаф Всравсь
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14.12.2024 20:02
+16
Тобто Франція і Британія помиляються, а "я такой вєсь дартаньян в белом".
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14.12.2024 20:06
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14.12.2024 20:01 Відповісти
мерзотна зкисла ліверна ковбаса !

.
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14.12.2024 20:13 Відповісти
Канцдер Німеччини Олаф Всравсь
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14.12.2024 20:02 Відповісти
як би ж тільки він
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14.12.2024 20:07 Відповісти
Шольц, ти всім набрид!
Тебе уволять!
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14.12.2024 20:11 Відповісти
Та Бог з тобою золота рибка..
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14.12.2024 20:04 Відповісти
Дебіл,пляя... По іншому не скажеш...
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14.12.2024 20:05 Відповісти
Звичайний гандон
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14.12.2024 20:18 Відповісти
Шольц ти такий Шольц...
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14.12.2024 20:05 Відповісти
Цікаво а що будуть брехати німцям і американцям такі далекоглядні політики як Шольц та Трамп коли Путіну вдасться задавити Україну і вийти на кордони НАТО. Мабуть скажуть що помилялися
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14.12.2024 21:04 Відповісти
скажуть що українці помилилися в своїх силах.

згадайте що каже меркель.

"Ці бурбони нічого не зрозуміли і нічому не навчилися"
К.Маркс
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14.12.2024 21:09 Відповісти
Шольц дзвонив пуйлу, мабуть... Стрес у нього!
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14.12.2024 20:05 Відповісти
Тобто Франція і Британія помиляються, а "я такой вєсь дартаньян в белом".
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14.12.2024 20:06 Відповісти
Франція і Британія - споконвічні вороги і конкуренти Німеччини за вплив на Європу. На відміну від росії, для якої Німеччина була взірцем "Європейськості".
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14.12.2024 21:06 Відповісти
саме так і є...
з 3х мушкетерів обіралися всі три не вважаючі коней
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14.12.2024 23:11 Відповісти
Один, Шольц! Британці і Французи нам дозволяють бити по московії
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15.12.2024 10:25 Відповісти
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14.12.2024 20:06 Відповісти
Олаф Ангелавич Меркшольц
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14.12.2024 20:06 Відповісти
поцифіст.
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14.12.2024 20:06 Відповісти
Просто поц.
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14.12.2024 20:59 Відповісти
просто поц може бути і войовничим, а поцифісти - це щось накшталт імпотентів, яких можно ******* будь-кому, будучі впевненим, що відповіді не буде.
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14.12.2024 21:07 Відповісти
Мда.Тоді скоріше не поц,а куколд.
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14.12.2024 21:14 Відповісти
"Наша пісня гарна й нова... Починаєм її знову...".
Колись таку пісню співали у Мюнхені Чемберлен та Даладьє - і змусили Чехословаччину капітулювать без бою... Результат всім відомий...
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14.12.2024 20:08 Відповісти
Даладьє та Чемберлен не були на гачку Гітлера. Просто були недалекоглядні політики, як виявилось потім. Скотиняка Шольц вже знає і історичні паралелі, і ******* реалії. Але діє як його європейські попередники. Питання навіщо і яка його особиста мотивація? Та за яке яйце його тримає Москва?
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14.12.2024 20:28 Відповісти
Мотивація банально проста--пуйловські гроші; саме ці гроші тримають за яйця багатьох світових політиків.
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15.12.2024 17:29 Відповісти
У Шольца своє (викривлене) знання історії. Він раніше казав та й досі каже, що у Німеччини провина перед росією, а перед Україною провини немає. Бо воно ніяк не може второпати, хоч йому вже котрий рік поспіль на пальцях, на картах, на чому завгодно розказують та показують, що все повністю навпаки, що саме Україна максимально постраждала від Німеччини, що саме вона була повністю окупована, що саме по ній прокотились дві хвилі бойових дій - на схід і на захід!..
Ні, не розуміє! Перед росією він винен, а Україна - а що це таке?!
Поки воно при владі, нічого нового чекати не треба. Питання тільки, що прийде йому на заміну. Бо якщо, як в США, то не дай Бог!
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15.12.2024 10:20 Відповісти
"Крім того, за словами Шольца, необхідно "за будь-яку ціну" не допустити конфлікту між РФ і НАТО"
Так рашисти з усіх прасок верещать. що воюють з НАТО. Чи він про це не знає?
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14.12.2024 20:09 Відповісти
Вмикає дурника, типовий політик.
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15.12.2024 17:34 Відповісти
Якби ви зразу придушили заразу, а не розтягували задоволення, то ніякої війни би не було.
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14.12.2024 20:10 Відповісти
Помилкою було б для німців знову обрати цього лисого любителя "кацапської душі"
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14.12.2024 20:11 Відповісти
На жаль, на виборах йому протистояли ще жахливіші варіанти...
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15.12.2024 10:23 Відповісти
Стратег хєров, а як перемогти монголоїдів не завдаючи ударів в глиб їхньої території??? Сцикло!!!
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14.12.2024 20:13 Відповісти
Може хай трошки раша тв подивиться. Окуляри і впадуть на підлогу, а там і світогляд інший буде
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14.12.2024 20:13 Відповісти
ліверна ковбаска на більше і нездатна…
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14.12.2024 20:14 Відповісти
партнери не додали?
може за вас щє вареник зїсти і гoлоснути за вас?
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14.12.2024 20:27 Відповісти
Понос головного мозгу... .
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14.12.2024 20:15 Відповісти
Конченый идиот. Ты старый импотент только добился до того что теперь у границ НАТО стоит не только рашистская а уже северокорейская армия, а значит скоро будет и китайская стоять. А границу Польши прямо сейчас штурмуют сотни черных лукашистов которых гонит Бульбофюрер поставивший ЯО прямо под забором НАТО. Вот так многоходовочник сраный
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14.12.2024 20:15 Відповісти
Було б помилкою не допустити окупацію криму військовим шляхом (меркель 2014)
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14.12.2024 20:16 Відповісти
Це вже виродження великого тевтонського духу германців. Деградація.
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14.12.2024 20:19 Відповісти
Пара сотень снарядів були б корисніше цих гівноракет. Французи та британці дають і де вони? Журналісти створюють безглузду паралельну реальність.
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14.12.2024 20:21 Відповісти
Чим більше про Шольца, тим менше про Донбас (Закон збереження кількості інформації).
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14.12.2024 20:28 Відповісти
Пара сотень снарядів це десь постріляти один день по ворогу з однієї гармати.
Одна така ракета може знищити десятки тисяч ворожих снарядів на складі.
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14.12.2024 20:32 Відповісти
США та Англія дали дозвіл, то багато вже знищили? Де наші ракети, на які дозвіл не потрібно? Зеленим що не дай, толку - нуль...
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15.12.2024 05:30 Відповісти
значить так дають. Один триндеж
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14.12.2024 23:32 Відповісти
Отакі під@ри-нічим не краще кацапів смердючих.
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14.12.2024 20:23 Відповісти
Світова спільнота помилково думає ,що Шольц порядний німецький канцлер.Ні , це порядна шлюха.рашистського сутинера вбивці українського народу, куйла...
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14.12.2024 20:24 Відповісти
19 рік, обрати президентом клоуна, котрий зупинив всі програми оборонпрому - і ракети і ППО-ПРО, і Богдани, і Стугни..... та все.. - котрий обіцяв за рік закинчити війну, бо війна вигідна тіки одному чоловіку - Порошенко - бо наживався - то була помилка 73% українців, чи ні?
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14.12.2024 20:32 Відповісти
Не 73 відсотка українців, 13 з половиною мільйонів це набагато меньше
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14.12.2024 20:52 Відповісти
З кожною заявою Шольца на цю тему на пам'ять приходить кацапський вислів про "тузіка" і "тряпку". "Тряпкою" вони завжди вважають того хто вірить в "грозного тузіка".
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14.12.2024 20:37 Відповісти
Соціал-демократи завжди були гнилим болотом...
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14.12.2024 20:37 Відповісти
Націонал-соціалізм, соціал-демократизм... Соціалізм як перша стадія камунізма...
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14.12.2024 21:19 Відповісти
А ось і розкрита таємниця чумайданчика з яким він до нас приїздив...
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14.12.2024 20:38 Відповісти
Шольц продовжує валятишольца! Добряче ж *уйло за коки тримає.
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14.12.2024 20:49 Відповісти
Как жаль, что эпоха великих политиков и руководителей государств ушла безвозвратно, сегодня в мире нет ни единого умного политика, а уж о руководителях государств и говорить не приходится.

Миром правят популисты и откровенные идиоты, страшно подумать, какое будущее ожидает человечество с такими рулевыми.
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14.12.2024 20:54 Відповісти
Йшов би вже собі кульгавий та не трендів. Ми вже почули забагато, що ти не будеш робити. Тобі путєн грошову премію виплатить
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14.12.2024 20:59 Відповісти
+++
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15.12.2024 00:26 Відповісти
Ми вже програвали московіі за схожої ситуаціі, коли антанта спочатку почала нам допомагати, а потім сказали що нехай більшовикам дістанеться Україна.

дуже нагадує
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14.12.2024 21:01 Відповісти
**** конченная
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14.12.2024 21:06 Відповісти
Булоб помилкою настучати молотком по голові Штольцу чи спочатку це обговорити з США?..
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14.12.2024 21:11 Відповісти
Зельц Шольц заробляє собі місце у раді директорів Газпому біля Хергада Шредера.
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14.12.2024 21:11 Відповісти
тобто Україна і є ціною недопущення конфлікту РФ і нато? ну тоді війна буде в країнах нато. і так само ви сором'язливо не називатимете з ким. і шукатимете причин не воювати.
це як багато раз відкладений будильник, коли вас вже звільнили, тільки страшніше.
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14.12.2024 21:16 Відповісти
Такие же слова говорил и пуйло.
Шольцу надо было бы где-то на швейной фабрике бухгалтером работать.
Как, похожему на него, счетоводу пану Вотрубе из кабачка 13 стульев.
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14.12.2024 21:17 Відповісти
Пан Вотруба не доріс до бухгалтера. Він був рахівником.
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14.12.2024 21:23 Відповісти
Ты писатель и не читатель. Я же написал, что пан Вотруба был счетоводом, а не бухгалтером.
Иди проспись
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14.12.2024 22:12 Відповісти
Звичайно, так. Він правий. Бо це ж саме Україна агрессор. То ж, не треба давати агрессору можливості нападати на миролюбну росію, яка жодного разу не запустила ракету вглиб України, а тим більше, по мирному населенню.
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14.12.2024 21:17 Відповісти
Ти дибіл?
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14.12.2024 21:29 Відповісти
РУССКИЕ И НЕМЦЫ братья вовек
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14.12.2024 22:43 Відповісти
Я в жодному разі не нацист, повірте, але маю відчуття,що останній німець загинув в 1945 році... Перестаралися союзники...
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14.12.2024 22:48 Відповісти
Обмудок лисий.
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14.12.2024 23:07 Відповісти
Копія Котовського,зникни. Пенсія,внуки-непогана старість.
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14.12.2024 23:10 Відповісти
Как не фрау Риббентроп (в миру Меркель), то бздоШольц. Помним про немецкие каски в начале широкомасштабной войны.
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15.12.2024 01:15 Відповісти
Давай до свиданья Шольц, отканслярился уже 😀
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15.12.2024 06:23 Відповісти
А может он признает фатальной ошибкой разгром фрау Меркель 26-ти бригад бундесвера что привело к развалу всей системы безопастности ЕС.
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15.12.2024 07:44 Відповісти
Зо воно, що Меркель, дві хвойди сцикливі
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15.12.2024 08:20 Відповісти
Круть - Верть!
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15.12.2024 10:57 Відповісти
Пропоную в якості жесту доброї волі віддати путлэру Баварію, він і заспокоїться.
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15.12.2024 17:37 Відповісти
 
 