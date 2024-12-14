Було б помилкою постачати Україні зброю, здатну завдати ударів вглиб РФ, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що було б помилкою, якби надана Україні зброя була задіяна для ударів вглиб РФ або якби таку зброю надали Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Як зазначається, Шольц наголосив, що під його керівництвом Німеччина стала другим найбільшим військовим прибічником України.
"Проте я, як і раніше, переконаний, що було б помилкою, якби зброя, яку ми надали Україні, була б задіяна для ударів вглиб РФ, або якби ми постачали зброю, здатну зробити саме це", – зазначив він.
Крім того, за словами Шольца, необхідно "за будь-яку ціну" не допустити конфлікту між РФ і НАТО.
"І якщо ніхто, крім нас, не володіє силою розуму, необхідною для ухвалення зважених рішень, то так тому і бути", – додав канцлер.
Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово заявляв, що не передасть Україні далекобійні ракети Taurus через ризик ескалації та війни між РФ та НАТО.
Taurus для України
Нагадаємо, дебати щодо Taurus повторно спалахнули у Німеччині після того, як США зняли далекобійні обмеження для України, а у Німеччині наблизилися дострокові вибори.
Голова Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявляв, що у разі свого обрання буде готовий провести телефонну розмову про врегулювання війни в Україні із російським диктатором Володимиром Путіним за певних умов.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово виступав проти надання Україні далекобійних ракет Taurus.
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Тебе уволять!
згадайте що каже меркель.
"Ці бурбони нічого не зрозуміли і нічому не навчилися"
К.Маркс
з 3х мушкетерів обіралися всі три не вважаючі коней
Колись таку пісню співали у Мюнхені Чемберлен та Даладьє - і змусили Чехословаччину капітулювать без бою... Результат всім відомий...
Ні, не розуміє! Перед росією він винен, а Україна - а що це таке?!
Поки воно при владі, нічого нового чекати не треба. Питання тільки, що прийде йому на заміну. Бо якщо, як в США, то не дай Бог!
Так рашисти з усіх прасок верещать. що воюють з НАТО. Чи він про це не знає?
може за вас щє вареник зїсти і гoлоснути за вас?
Одна така ракета може знищити десятки тисяч ворожих снарядів на складі.
Миром правят популисты и откровенные идиоты, страшно подумать, какое будущее ожидает человечество с такими рулевыми.
дуже нагадує
ЗельцШольц заробляє собі місце у раді директорів Газпому біля Хергада Шредера.
це як багато раз відкладений будильник, коли вас вже звільнили, тільки страшніше.
Шольцу надо было бы где-то на швейной фабрике бухгалтером работать.
Как, похожему на него, счетоводу пану Вотрубе из кабачка 13 стульев.
Иди проспись