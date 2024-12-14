Було б помилкою постачати Україні зброю, здатну завдати ударів вглиб РФ, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що було б помилкою, якби надана Україні зброя була задіяна для ударів вглиб РФ або якби таку зброю надали Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Як зазначається, Шольц наголосив, що під його керівництвом Німеччина стала другим найбільшим військовим прибічником України.

"Проте я, як і раніше, переконаний, що було б помилкою, якби зброя, яку ми надали Україні, була б задіяна для ударів вглиб РФ, або якби ми постачали зброю, здатну зробити саме це", – зазначив він.

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Крім того, за словами Шольца, необхідно "за будь-яку ціну" не допустити конфлікту між РФ і НАТО.

"І якщо ніхто, крім нас, не володіє силою розуму, необхідною для ухвалення зважених рішень, то так тому і бути", – додав канцлер.

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Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово заявляв, що не передасть Україні далекобійні ракети Taurus через ризик ескалації та війни між РФ та НАТО.

Taurus для України

Нагадаємо, дебати щодо Taurus повторно спалахнули у Німеччині після того, як США зняли далекобійні обмеження для України, а у Німеччині наблизилися дострокові вибори.

Голова Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявляв, що у разі свого обрання буде готовий провести телефонну розмову про врегулювання війни в Україні із російським диктатором Володимиром Путіним за певних умов.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово виступав проти надання Україні далекобійних ракет Taurus.