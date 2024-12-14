Відбувся великий зустрічний бій біля Піщаного, Сили оборони змусили ворога тікати, - DeepState

Біля Піщаного на Донеччині відбувся великий зустрічний бій із застосуванням гранат, ручних гранатометів та стрілецької зброї, Силам оборони України вдалося змусити ворога втекти.

Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Біля Піщаного кацап розпочав висування штурмових груп для захоплення села. Так збіглося, що на цей же час було заплановано стабілізаційні дії наших військ у напрямку села Шевченко", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що орієнтовні сили обох сторін були рівні.

"Відбувся зустрічний бій із застосуванням гранат, ручних гранатометів та стрілецької зброї. Сили Оборони дали бій, ворог відкотився до посадок біля Шевченка", - додали в DeepState.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські захисники відкинули противника біля Піщаного Донецької області.

До цього в ОСУВ "Хортиця" повідомляли, що внаслідок виснажливих боєзіткнень противник покращив тактичне положення в районі Пушкіного, Піщаного, а також західніше і східніше населеного пункту Шевченко.