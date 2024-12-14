УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12736 відвідувачів онлайн
Новини
10 419 22
Донецька область (7548) бойові дії (3210) Піщане (10) війна в Україні (1102)

Відбувся великий зустрічний бій біля Піщаного, Сили оборони змусили ворога тікати, - DeepState

Сили оборони дали бій окупантам біля Піщаного

Біля Піщаного на Донеччині відбувся великий зустрічний бій із застосуванням гранат, ручних гранатометів та стрілецької зброї, Силам оборони України вдалося змусити ворога втекти.

Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Біля Піщаного кацап розпочав висування штурмових груп для захоплення села. Так збіглося, що на цей же час було заплановано стабілізаційні дії наших військ у напрямку села Шевченко", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що орієнтовні сили обох сторін були рівні.

"Відбувся зустрічний бій із застосуванням гранат, ручних гранатометів та стрілецької зброї. Сили Оборони дали бій, ворог відкотився до посадок біля Шевченка", - додали в DeepState.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни захопили будівлю міськради в Кураховому, - DeepState. ФОТО

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські захисники відкинули противника біля Піщаного Донецької області.

До цього в ОСУВ "Хортиця" повідомляли, що внаслідок виснажливих боєзіткнень противник покращив тактичне положення в районі Пушкіного, Піщаного, а також західніше і східніше населеного пункту Шевченко.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
З-за довбоіобів приходиться "на шпагу" брати((( Хлопцям ЗСУ - Слава!!! Не вмирайте, будь ласка....
показати весь коментар
15.12.2024 00:09
+9
Кацапи тільки можуть воювати коли їх як мінімум у два - три рази більше, коли сили приблизно рівні Кацапи тікають.
показати весь коментар
15.12.2024 00:09
+8
Окуляри вдягайте коли читаєте. Deep state повідомляє.
показати весь коментар
15.12.2024 00:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Окуляри вдягайте коли читаєте. Deep state повідомляє.
показати весь коментар
15.12.2024 00:11 Відповісти
З-за довбоіобів приходиться "на шпагу" брати((( Хлопцям ЗСУ - Слава!!! Не вмирайте, будь ласка....
показати весь коментар
15.12.2024 00:09 Відповісти
Кацапи тільки можуть воювати коли їх як мінімум у два - три рази більше, коли сили приблизно рівні Кацапи тікають.
показати весь коментар
15.12.2024 00:09 Відповісти
В какие там еще посадки орки попрятались? Выпалить там все драконами, КАБами и артой чтобы орки и камня не могли найти чтобы под него залезть. А земля мерзлая хрен они окопы быстро выроют.
показати весь коментар
15.12.2024 00:24 Відповісти
Тебе-на місце хоча б радника однієї з бригад Покровського напрямку.
показати весь коментар
15.12.2024 00:36 Відповісти
Про невдалий зустрічний бій би не повідомляли. Бутусов часто каже про "зустрічний бій", як часто використовуваний засіб стримування ворога. І найчастіше він закінчується не на нашу користь. Було б чим хвалитись.
показати весь коментар
15.12.2024 00:32 Відповісти
У нас його так називають. Але хлопці на нулі його собі не дозволяють. Бо приходиться битися 24/7. Кожний їх бій-стратегічний, за виживання. А кому - "шо мля тут великого? - стратегічне сраженіє?".
показати весь коментар
15.12.2024 01:27 Відповісти
Зустрічний бій це повна відсутність управління. І про таке краще тихенько мовчати.
показати весь коментар
15.12.2024 00:46 Відповісти
На фоні пройобов сотен квадратних кілометрів - звучить пафосно. Шо там з орківським плацдармом через річку Оскіл біля Двурічної, тієї шо північніше Куп'янська? Вже десятки квадратних кілометрів площа. Плацдарм збільшується.
показати весь коментар
15.12.2024 07:30 Відповісти
Ого сколько стратегов диванных набежало... А сколько еще будет...
показати весь коментар
15.12.2024 07:54 Відповісти
 
 