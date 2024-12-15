З 24 лютого 2022 року Польща передала Україні 1,3 тис. одиниць військової техніки

Загальна вартість відправленої військової допомоги, яку передала Україні Польща від початку повномасштабного вторгнення Росії, перевищує 4,5 мільярда євро.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Міністерство національної оборони РП, підсумовуючи рік перебування при владі уряду Дональда Туска.

Як зазначають у польському оборонному відомстві, Польща є "беззаперечним лідером і новатором в допомозі Україні від початку війни".

"Ми підтримуємо воюючих українців у політичній, дипломатичній, гуманітарній, соціальній та військовій сферах. Наша військова допомога сягнула понад 4,5 мільярда євро, з яких понад 3,3 мільярда становить безоплатна передача військової техніки – це понад 1,3 тис. одиниць танків, бойових машин піхоти, артилерійських систем, літаків, гелікоптерів тощо", - поінформували у Міноборони РП.

Як додається, Варшава найбільше з усіх країн передала Києву танків, БМП та літаків МіГ-29.

Також зазначається, що Польща здійснює масштабну підготовку українських військових у польських центрах підготовки. Польща провела 575 навчальних курсів, в межах яких підготувала понад 26 тис. українських воїнів, зокрема 14,5 тис. у межах місії ЄС EUMAM.

Крім того, підкреслюється, що з другого дня війни у польському Ряшеві працює логістичний хаб, "який забезпечує понад 95% поставок в Україну".

У Міноборони Польщі звертають увагу, що у Бидгощі (північ Польщі) відкривається Центр аналізу, підготовки та навчання НАТО-Україна (JATEC), який є першою такого роду значущою і важливою інституцією співпраці між Альянсом та Україною.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський спростував припущення про можливість відправлення польських військових до України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поразка України коштуватиме США у 7 разів більше, ніж її підтримка, - експосадовиця Пентагону Маккаскер