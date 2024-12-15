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Польща (8248) допомога (7871)

З 24 лютого 2022 року Польща передала Україні 1,3 тис. одиниць військової техніки

Допомога Польщі сягнула понад 4,5 мільярда євро

Загальна вартість відправленої військової допомоги, яку передала Україні Польща від початку повномасштабного вторгнення Росії,  перевищує 4,5 мільярда євро.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Міністерство національної оборони РП, підсумовуючи рік перебування при владі уряду Дональда Туска.

Як зазначають у польському оборонному відомстві, Польща є "беззаперечним лідером і новатором в допомозі Україні від початку війни".

"Ми підтримуємо воюючих українців у політичній, дипломатичній, гуманітарній, соціальній та військовій сферах. Наша військова допомога сягнула понад 4,5 мільярда євро, з яких понад 3,3 мільярда становить безоплатна передача військової техніки – це понад 1,3 тис. одиниць танків, бойових машин піхоти, артилерійських систем, літаків, гелікоптерів тощо", - поінформували у Міноборони РП.

Як додається, Варшава найбільше з усіх країн передала Києву танків, БМП та літаків МіГ-29.

Також зазначається, що Польща здійснює масштабну підготовку українських військових у польських центрах підготовки. Польща провела 575 навчальних курсів, в межах яких підготувала понад 26 тис. українських воїнів, зокрема 14,5 тис. у межах місії ЄС EUMAM.

Крім того, підкреслюється, що з другого дня війни у польському Ряшеві працює логістичний хаб, "який забезпечує понад 95% поставок в Україну".

У Міноборони Польщі звертають увагу, що у Бидгощі (північ Польщі) відкривається Центр аналізу, підготовки та навчання НАТО-Україна (JATEC), який є першою такого роду значущою і важливою інституцією співпраці між Альянсом та Україною.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський спростував припущення про можливість відправлення польських військових до України.

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Топ коментарі
+9
Ну так це зрозуміло. Купка фермерів - це ж не вся Польща. Певно там теж є свої "рішали", як і у нас. Просто іноді часто читаю - Польща боїться воювати тощо. Ну емоції людей я можу зрозуміти. Але не повинні вони воювати в Україні. Ми ж те ж не воювали в Грузії тощо (мається на увазі ЗСУ офіційно). Є і недобросовісні поляки - скільки випадків побиття українців тощо. Але в цілому вони нормально так допомогли. І я так розумію - це озвучили тільки те, що вже можна озвучити
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15.12.2024 15:24
+7
А в чому вони обісралися? Це не у них країна в руїнах
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15.12.2024 15:06
+6
Вони нам нічого не винні.
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15.12.2024 17:55
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Ну і для чого ця статистика? Пшеки обісралися і тепер треба розказувати які вони красавчєгі? Ну так і про шольца можна розказати. Але ж є ...Тауруси. Неможливо зараз як то кажуть "і рибку с'єсть і на х@ц сєсть". Треба до якогось берега присвоювати
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15.12.2024 15:01 Відповісти
...причалювати
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15.12.2024 15:02 Відповісти
Довбана авто заміна)
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15.12.2024 15:03 Відповісти
А в чому вони обісралися? Це не у них країна в руїнах
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15.12.2024 15:06 Відповісти
Так, давайте не будемо вступати в ці безкінечні діалоги "що та хто". Почнеться зараз...2019 ..вибрали .. 73%дебілів...А в 91 му совок розвалився...а а 1917 революція..
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15.12.2024 15:10 Відповісти
Ні, нічого не почнеться
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15.12.2024 15:20 Відповісти
Вже почалося. Внизу почитайте
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15.12.2024 15:25 Відповісти
складно відноситись адекватно до тих, що блокують кордони з Україною під час нашого винищення, бо їхнє керівництво щось повинне дотримуватись підписане ЄС із Аргентиною... Але й не потрібно забувати про надану допомогу- це факт.
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15.12.2024 15:19 Відповісти
Ну так це зрозуміло. Купка фермерів - це ж не вся Польща. Певно там теж є свої "рішали", як і у нас. Просто іноді часто читаю - Польща боїться воювати тощо. Ну емоції людей я можу зрозуміти. Але не повинні вони воювати в Україні. Ми ж те ж не воювали в Грузії тощо (мається на увазі ЗСУ офіційно). Є і недобросовісні поляки - скільки випадків побиття українців тощо. Але в цілому вони нормально так допомогли. І я так розумію - це озвучили тільки те, що вже можна озвучити
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15.12.2024 15:24 Відповісти
"купка" не блокує місяцями весь кордон з Україною, поки з бульбопюрерами та кацапами спокій перевезень забезпечується, розумію, що були вибори і все панство загравало із електоратом, але й не можу мовчати, що їхні державні органи займались балдибілдерством як і "наша" Вава.
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15.12.2024 15:32 Відповісти
Але і не вся Польща. Ну а так - зрозуміло
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15.12.2024 16:05 Відповісти
Знаєте причину того чого саме фермери почали акції на кордоні з Україною?
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15.12.2024 19:36 Відповісти
поділіться, якщо це відмінне від мною озвученого зверху?
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15.12.2024 19:42 Відповісти
Україні дали добро на експорт зернових автотраспортом до Европи в осени 22 року. По умовам контрактів Польща була тіки як транзитна країна. Експортом займались купка людей з сн. Товар розтомажувався одразу при перетені кордону з Польщею - і продавася по демпінговим цінам - ну га приклад ячмінь - у Польщі - 240 евро тона - сн продавали по 180 евро - тим самим порушили збалансований ринок зернових у сусідів. Там жеж Дуда у листопаді приїздив з неонансованим візітом до клоуна - просив припирити цю херь зеленсого. Ніхріна не отримав.
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15.12.2024 19:52 Відповісти
маєте право на власну думку, але поляки наші споконвічні "друзі", котрі б нас роздавили б в обіймах, якщо б змогли. А дешевим гонором своїм, дістали вже усіх.
Хоча, будь-яка мавпа чи коняка Калігули, краще б виглядала чим вибір клінічних ідіотів у 2019 році.
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15.12.2024 20:02 Відповісти
Та Ви шо? Поляки поставили нам більше військової техніки та ***********, чим вся "зелена команда" за майже 6 років. Що стосується "таурасів", то наскільки я розумію, німці зробили їх для себе. А де наші "Нептуни", "вільхи", "Сапсан-Грім 2"??? Якби було тичясу наших ракет, як обіцяв Боневтік, то є і моральне право запитати у тих, хто нам їх не дає.
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15.12.2024 15:22 Відповісти
Браво. Біс.👏
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15.12.2024 15:26 Відповісти
Зараз чарку хильну і скопіпастю...
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15.12.2024 16:06 Відповісти
В цього покидька немає морального права навіть існувати. Я не про поляків.
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15.12.2024 17:26 Відповісти
Подозреваю, что украинцы своими налогами, арендами и покупками в магазинах Польши набили карманы полякам на гораздо большую сумму, чем 4.5 ярда.
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15.12.2024 15:32 Відповісти
віддати старий совковий мотлох - не зовсім те, чим варто пишатися. Ми дали Польщі та НАТО в цілому час розібратися в першу чергу "зі справами на власному подвір'ї" - час підготуватися, розробити плани, стратегії власного захисту. Те, що вони поводяться, так як вони поводяться, то вже справа їx ВИБОРУ, а не хаотичного збігу обставин. І саме ми дали їм цей час, якеб рішення вони не прийняли! Тож далі чекаємо від Польщі і надалі зброю, але *******, НАТІВську, або ті самі 2% ВВП, які вона віддає на НАТО! І це не жарти і не нахабство! Вони всі нам винни набагато більше, чим даюсть!
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15.12.2024 15:44 Відповісти
Вони нам нічого не винні.
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15.12.2024 17:55 Відповісти
От саме на той совковий "мотлох", як ти кажешь, і сідали за важелі, керма, та через добу після передачі пиз....ли рашистів - бо всі знали де, шо і як. І посоромився б казати на ось ці танки мотлох - аби *****....ти - https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3536354-polsa-peredala-ukraini-tanki-pt91twardy.html
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15.12.2024 19:42 Відповісти
Пшэки, чому ми не в НАТО?
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15.12.2024 17:39 Відповісти
Тому що порох не при владі.
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15.12.2024 17:47 Відповісти
При пороху медведчук почував себе як барон
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15.12.2024 17:54 Відповісти
Тіки канали т/в свої відкрив при зеленскому.
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15.12.2024 19:44 Відповісти
Якщо хтось з поляків прочитає тут коменти - знайте, це маргінали. 90% українців поважають Польшу.
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15.12.2024 17:56 Відповісти
Скільки поляків поважає Україну , можете назвати цифру ?!
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15.12.2024 18:04 Відповісти
Щоб поважали не треба обирати комедіантів.
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16.12.2024 00:57 Відповісти
 
 