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Кібератаки РФ не завадять Україні продовжувати диджиталізацію, - Шмигаль

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Попри кіберагресію РФ, Україна не відмовиться від впровадження нових технологій, включно з ідеєю електронних виборів,

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна". 

Під час брифінгу з литовським колегою Гінтаутасом Палуцкасом він наголосив, що кібератаки Росії не стануть причиною для відмови від подальшої диджиталізації країни. За його словами, кіберагресія, зокрема нещодавні атаки на державні реєстри, лише підкреслює необхідність посилення кіберзахисту та тісної співпраці з міжнародними партнерами.

"Україна сьогодні в кіберзахисті, на жаль, через російську агресію, є досвідченою, має достатньо сил і технологій, щоб себе захищати й захищати нові технології, зокрема й майбутні технології, про які ви сказали (електронні вибори - ІФ-У), як один з елементів майбутньої диджиталізації країни", - зазначив Шмигаль.

Кібератака РФ

19 грудня стало відомо про масштабний збій у роботі державних реєстрів через кібератаку РФ. Згодом віцепрем'єрка Ольга Стефанішина повідомила, що наслідки атаки вивчаються, але витоку персональних даних не зафіксовано. Першочергове відновлення роботи ключових реєстрів планується протягом двох тижнів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нотаріуси продовжать працювати з документами, що не потребують перевірки реєстраційних даних, - Стефанішина

Автор: 

диджиталізація (276) Шмигаль Денис (4572) кібератака (407)


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Топ коментарі
+12
Хто б сумнівався? Вам же ще в галімій Дії результати "виборів" малювати.
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20.12.2024 14:52
+11
Просування ідеї електронних виборів в Україні, особливо під час війни і тотальної корупції з якою, до речі, влада зовсім не бореться, є злочином національного масштабу. Кожен хто це пропонує є гнилою мразотою, покидьком, зрадником, "зєлєнскім" або "єрмаком", який ненавидить українців.
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20.12.2024 14:53
+8
вы твари вообще охренели ? какие электронные выборы, вы нелегетимные . галимое опг
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20.12.2024 14:53
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Хто б сумнівався? Вам же ще в галімій Дії результати "виборів" малювати.
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20.12.2024 14:52 Відповісти
"Дія" з самого початку створювалась для виборів - загнати в "цифрове гетто" і перетворити українців на стадо свиней... І тут, знову не можу втриматися, а що я вам казав?! Ви і не помітите, бо "це ж так зручно!", як почнете срати кров'ю в цифровому гетто зєлєнскіх і єрмаків...
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20.12.2024 14:59 Відповісти
Просування ідеї електронних виборів в Україні, особливо під час війни і тотальної корупції з якою, до речі, влада зовсім не бореться, є злочином національного масштабу. Кожен хто це пропонує є гнилою мразотою, покидьком, зрадником, "зєлєнскім" або "єрмаком", який ненавидить українців.
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20.12.2024 14:53 Відповісти
Та не буде виборів до кінця війни. Ти хочеш щоб вибрали умовного бойка? Хіба що допустять до виборів зеленого і Пороха, або головного порохобота всієї країни Гончаренка. Ще є сенс.Інші це це тупо "ми хатім міра,мєєє", яких треба закривати на зоні, але яким Зеленський підіграє, бо сам прийшов на тій самій риториці, "я пасматрю в глаза *****".
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20.12.2024 16:18 Відповісти
а серед названих є суттєва різниця??хоча плебсу похер головне побільше реклами,обіцянок і не пом,ятати що було вчора,пора привезти януковоща бо ,,при ньому добре жилося,,, нічого і чекати доброго від стада
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20.12.2024 17:37 Відповісти
Єдиний спосіб для "зелені" уникнути кримінальної відповідальності за державну зраду і втекти з награбованим це вибори під час війни. Ну от таке собі "перемиря" і легітимна передача влади. І тут відкривається вікно овертона для всіх ухилянтів. Таким чином всі ухилянти будуть "за" вибори тільки для того щоб під час призупинки військового стану на плечах "зелені" здриснути за кордон... От і маємо дурацьку "дилему з комою " -"казнить нєльзя помиловать".
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20.12.2024 18:16 Відповісти
вы твари вообще охренели ? какие электронные выборы, вы нелегетимные . галимое опг
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20.12.2024 14:53 Відповісти
видача громадянства по електронній заяві та електронні вибори,
це верх мрії зекоманди...
можна намалювати 1000 виборців в селі з населенням 200людей!!
квартиранти, ***** будуть голосувати, які не знають в яку сторону Україна від їх батьківщини.
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20.12.2024 14:53 Відповісти
І що з цього? Розкажи як ***** забуває не тільки окремі слова, а взагалі про що базікав
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20.12.2024 14:57 Відповісти
*****-Шаломов проблема кацапів, а брати Клічко-Етінзони проблема українців.
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20.12.2024 15:01 Відповісти
ви адвокат чи затичка? І в чому твоя проблема?
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20.12.2024 15:03 Відповісти
Схоже що ваша проблєма це "нємірофф" зранку і натощак...
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20.12.2024 15:05 Відповісти
З хворої голови на здорову . Проте розкажи як "фіна" Изю ттурбує мер Кієва? А ти ще підспівуєш? Чи така доля зелених?
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20.12.2024 15:18 Відповісти
Випадків застосування сили братами Клічко не зафіксовано взагалі. Ну от жодного. Достатньо було їх присутності. Їх це влаштовувало бо треба ж було щось їсти в ті часи та тренуватися, а спорядження коштувало дорого. От і "торгували пиками"...
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20.12.2024 21:01 Відповісти
Випадків застосування сили братами Клічко не зафіксовано взагалі.

Всі, хто пробували зафіксувати, вже не потребували фіксації.
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20.12.2024 21:23 Відповісти
Спеціально цікавився цим питанням. Правоохоронні органи теж пробували знайти якісь конкретні свідчення. Не знайшли. Буває. Не всі хто стояв поряд з бандитами бандити... Далі вони перейшли до Бакая, але це вже зовсім прозора історія...
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20.12.2024 21:31 Відповісти
А яким боком Клички до жижиталізаторів? Цього в його книжці мемів ще немає, але сказав, що неодмінно буде. Тіко розумна людина уміє сміятись над собою.
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20.12.2024 15:00 Відповісти
Та ви взагалі допомагаєте тим кібератакам, брехуни.
Вже відомо що "білі хакери" попереджали наших цифровізаторів про дірки у захисті, деякі з них виклали сьогодні переписку який пару місяців вже, але нічого не було зроблено ні Держспецзв'язком ні іншими. Таке уявлення що то було не зроблено навмисно...
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20.12.2024 14:57 Відповісти
Не завадять - по індексу свобод прав людини ми біля рашки, бульбашів, китаю та індії.

А так, може колись, по економічній свободі обженем іран з їхнім монархічним та терористичним диктаторським устроєм і всесвітнім обмеженнями. Так , в перед. В перед.
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20.12.2024 14:59 Відповісти
ведь вы делаете ее для них...
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20.12.2024 15:03 Відповісти
Довбень, як і його ЛідОор ! Якась віслюкова впертість, яка дорого коштує країні. Проте їм по барабану. Не своє, а значить не шкода. Аби в кишеню капало ! І людей їм не шкода, і воїнів. Бо Україна це не їх мати. Вона для них мачуха. У якої можна вкрасти без наслідків відповідати по закону. Курва, вбивають Україну кожного дня !
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20.12.2024 15:05 Відповісти
шмыгализация и зеленсколизация идёт полным ходом
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20.12.2024 15:08 Відповісти
На тлі постійних зламів рашистами надважливих баз даних бажання влади загнати ВСЮ інформацію про ВСІХ громадян в свої галімі бази виглядає реалізацією завдань Портнова по зливу інформації ФСБ.

"В Україні створять Єдиний державний реєстр військовослужбовців, де будуть дані про членів їх родин та відцифрований образ обличя. Також там будуть дані про посадовців СБУ та української розвідки. Відповідний закон 12066 Верховна Рада 18 грудня ухвалила в другому читанні та в цілому.

«254 голоси за законопроєкт про Єдиний державний реєстр військовослужбовців! Прийнято! Тепер залишився підпис Президента - і почнемо працювати над створенням реєстру. Це допоможе втілити екосистему із зручними послугами для захисників і захисниць. А найголовніше - досягти нашої мети у 90% цифрових сервісів для військових» - прокоментувала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко."
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20.12.2024 15:12 Відповісти
Це щоб татаровсько-портновські списки формувалися автоматично(
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20.12.2024 15:26 Відповісти
Тобто злиті рсні УСІ дані про кожного громадянина - це ще не катастрофа?
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20.12.2024 15:25 Відповісти
Дениско Шмигаль ще з юних років звертав на себе увагу тим, що готовий був вірнопіддано прислуговувати будь-якій владі.
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20.12.2024 15:25 Відповісти
Ось так зелене ОПГ узурпувало владу в Україні, а ми ще сміялися з кацапів та білорусів. А самі лягли під зелені соплі.
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20.12.2024 15:35 Відповісти
Їжачки ЗЕлені кололися, плакали але продовжували лізти на кактус...
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20.12.2024 16:16 Відповісти
Поясніть мені недосвідченому, а як можна реалізувати голосування через дію і щоб це було таємно? Це ж по любому авторизація, щось дуже смердить диктатурою....
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20.12.2024 16:28 Відповісти
 
 