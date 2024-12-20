Кібератаки РФ не завадять Україні продовжувати диджиталізацію, - Шмигаль
Попри кіберагресію РФ, Україна не відмовиться від впровадження нових технологій, включно з ідеєю електронних виборів,
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Під час брифінгу з литовським колегою Гінтаутасом Палуцкасом він наголосив, що кібератаки Росії не стануть причиною для відмови від подальшої диджиталізації країни. За його словами, кіберагресія, зокрема нещодавні атаки на державні реєстри, лише підкреслює необхідність посилення кіберзахисту та тісної співпраці з міжнародними партнерами.
"Україна сьогодні в кіберзахисті, на жаль, через російську агресію, є досвідченою, має достатньо сил і технологій, щоб себе захищати й захищати нові технології, зокрема й майбутні технології, про які ви сказали (електронні вибори - ІФ-У), як один з елементів майбутньої диджиталізації країни", - зазначив Шмигаль.
Кібератака РФ
19 грудня стало відомо про масштабний збій у роботі державних реєстрів через кібератаку РФ. Згодом віцепрем'єрка Ольга Стефанішина повідомила, що наслідки атаки вивчаються, але витоку персональних даних не зафіксовано. Першочергове відновлення роботи ключових реєстрів планується протягом двох тижнів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це верх мрії зекоманди...
можна намалювати 1000 виборців в селі з населенням 200людей!!
квартиранти, ***** будуть голосувати, які не знають в яку сторону Україна від їх батьківщини.
Всі, хто пробували зафіксувати, вже не потребували фіксації.
Вже відомо що "білі хакери" попереджали наших цифровізаторів про дірки у захисті, деякі з них виклали сьогодні переписку який пару місяців вже, але нічого не було зроблено ні Держспецзв'язком ні іншими. Таке уявлення що то було не зроблено навмисно...
А так, може колись, по економічній свободі обженем іран з їхнім монархічним та терористичним диктаторським устроєм і всесвітнім обмеженнями. Так , в перед. В перед.
"В Україні створять Єдиний державний реєстр військовослужбовців, де будуть дані про членів їх родин та відцифрований образ обличя. Також там будуть дані про посадовців СБУ та української розвідки. Відповідний закон 12066 Верховна Рада 18 грудня ухвалила в другому читанні та в цілому.
«254 голоси за законопроєкт про Єдиний державний реєстр військовослужбовців! Прийнято! Тепер залишився підпис Президента - і почнемо працювати над створенням реєстру. Це допоможе втілити екосистему із зручними послугами для захисників і захисниць. А найголовніше - досягти нашої мети у 90% цифрових сервісів для військових» - прокоментувала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко."
ЇжачкиЗЕлені кололися, плакали але продовжували лізти на кактус...