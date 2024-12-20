Кібератаки РФ не завадять Україні продовжувати диджиталізацію, - Шмигаль

Попри кіберагресію РФ, Україна не відмовиться від впровадження нових технологій, включно з ідеєю електронних виборів,

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Під час брифінгу з литовським колегою Гінтаутасом Палуцкасом він наголосив, що кібератаки Росії не стануть причиною для відмови від подальшої диджиталізації країни. За його словами, кіберагресія, зокрема нещодавні атаки на державні реєстри, лише підкреслює необхідність посилення кіберзахисту та тісної співпраці з міжнародними партнерами.

"Україна сьогодні в кіберзахисті, на жаль, через російську агресію, є досвідченою, має достатньо сил і технологій, щоб себе захищати й захищати нові технології, зокрема й майбутні технології, про які ви сказали (електронні вибори - ІФ-У), як один з елементів майбутньої диджиталізації країни", - зазначив Шмигаль.

Кібератака РФ

19 грудня стало відомо про масштабний збій у роботі державних реєстрів через кібератаку РФ. Згодом віцепрем'єрка Ольга Стефанішина повідомила, що наслідки атаки вивчаються, але витоку персональних даних не зафіксовано. Першочергове відновлення роботи ключових реєстрів планується протягом двох тижнів.

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