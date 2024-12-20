Немає жодних ознак готовності Росії вести переговори з Україною у "дусі доброї волі", - США в ОБСЄ
Російський диктатор Володимир Путін не змінив свої військові цілі. Упродовж 2024 року не було жодних ознак, що Росія готова до переговорів з Україною у "дусі доброї волі" для закінчення війни.
Про це заявила тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кетрін Брукер під час чергового засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Цього року не було жодних ознак того, що Путін змінив свої військові цілі або що Росія готова вести переговори з Україною в дусі доброї волі. Навпаки, минулого тижня заступник голови путінської Ради безпеки Дмитро Медведєв погрожував, що інші невизначені "нові" й "дуже близькі регіони" можуть бути силоміць приєднані до Росії", - наголосила вона.
За її словами, Росія продовжує безупинно запускати "хвилі ракет і дронів проти України".
Брукер наголошує, що Путін стикається з "масштабним стратегічним провалом своєї завойовницької війни", зазнавши втрат в Україні.
"Його оборонний бюджет є найбільшим із 1991 року, що деформує економіку Росії таким чином, щоб пріоритет надавався агресивній війні Кремля, а не потребам її громадян", - зазначила вона.
Також "у Путіна немає друзів, лише країни, які готові вести з ним бізнес", а через розпочату війну проти України, Росія є "більш ізольованою, ніж будь-коли". Москва змушена поглиблювати партнерства з найбільш одіозними режимами світу – такими як Північна Корея й Іран.
Брукер додала, що США та понад 50 країн продовжать підтримувати Україні та будуть єдиними "в захисті суверенного права всіх країн обороняти свою територіальну цілісність і визначати власне майбутнє".
Раніше повідомлялося, що обраний президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін можуть провести зустріч вже у 2025 році.
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сейчас идет обмен ударами с обоих сторон. логика покинула чат.
Хіба що після поховання "дохлої молі".