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Немає жодних ознак готовності Росії вести переговори з Україною у "дусі доброї волі", - США в ОБСЄ

Путін погрожує вдарити по Києву

Російський диктатор Володимир Путін не змінив свої військові цілі. Упродовж 2024 року не було жодних ознак, що Росія готова до переговорів з Україною у "дусі доброї волі" для закінчення війни.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кетрін Брукер під час чергового засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Цього року не було жодних ознак того, що Путін змінив свої військові цілі або що Росія готова вести переговори з Україною в дусі доброї волі. Навпаки, минулого тижня заступник голови путінської Ради безпеки Дмитро Медведєв погрожував, що інші невизначені "нові" й "дуже близькі регіони" можуть бути силоміць приєднані до Росії", - наголосила вона.

За її словами, Росія продовжує безупинно запускати "хвилі ракет і дронів проти України".

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Брукер наголошує, що Путін стикається з "масштабним стратегічним провалом своєї завойовницької війни", зазнавши втрат в Україні.  

"Його оборонний бюджет є найбільшим із 1991 року, що деформує економіку Росії таким чином, щоб пріоритет надавався агресивній війні Кремля, а не потребам її громадян", - зазначила вона.

Також "у Путіна немає друзів, лише країни, які готові вести з ним бізнес", а через розпочату війну проти України, Росія є "більш ізольованою, ніж будь-коли". Москва змушена поглиблювати партнерства з найбільш одіозними режимами світу – такими як Північна Корея й Іран.

Брукер додала, що США та понад 50 країн продовжать підтримувати Україні та будуть єдиними "в захисті суверенного права всіх країн обороняти свою територіальну цілісність і визначати власне майбутнє".

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Раніше повідомлялося, що обраний президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін можуть провести зустріч вже у 2025 році.

Автор: 

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Ніяких ознак - він вже зліпив з себе нового Чінгіза
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20.12.2024 16:36 Відповісти
Правитель джихадляндии совсем берега попутал уже не крестится, а пальчиком в небо показывает!
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20.12.2024 16:38 Відповісти
Наверное Кабаева с Кадыровым его научили как надо!
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20.12.2024 16:40 Відповісти
Так заставте.
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20.12.2024 17:16 Відповісти
а какие ознаки он хочет видеть? понятное дело,что рашка не будет прекращать стрелять и запускать ракеты в одностороннем порядке,а в двухстороннем порядке не хочет прекращать зе.
сейчас идет обмен ударами с обоих сторон. логика покинула чат.
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20.12.2024 17:48 Відповісти
У "дусі доброї волі"?
Хіба що після поховання "дохлої молі".
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20.12.2024 18:13 Відповісти
Якщо гора не йде до Магомета, то .... Якщо ***** не змінив ..., то ОБСЄ має змінитись. А чому б і ні ? Свято місце (в ОБСЄ) пусто не буває. Кацапом менше - велика втрата ! ?
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20.12.2024 18:31 Відповісти
 
 