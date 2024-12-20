Санкції проти "Газпромбанку" мають зберігатися в повному обсязі, - МЗС України
У МЗС України сподіваються, що винятки із санкцій проти російського "Газпромбанку" є лише тимчасовим кроком, і наголошують, що такі заходи мають зберігатися у повному обсязі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі X.
"З усім розумінням особливих потреб наших партнерів, ми переконані, що міжнародні санкції проти "Газпромбанку" мають зберігатися у повному обсязі, а будь-які послаблення шкодять колективним зусиллям, спрямованим на підвищення тиску на агресора та відновлення миру, безпеки та стабільності в регіоні", - зазначив речник.
Крім того, він зауважив, що Україна розраховує на те, що це буде тимчасовий і короткостроковий крок, і повна дія обмежень згодом буде відновлена та збережена.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США зробили виняток для Туреччини та Угорщини після запровадження санкцій проти "Газпромбанку" щодо газових платежів Росії.
Санцкції проти "Газпромбанку"
Як повідомлялося, 21 листопада Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до санкційних списків "Газпромбанк" та ще понад 50 російський банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору РФ.
Згодом стало відомо, що нові санкції США проти Росії можуть закрити єдиний спосіб, яким європейські клієнти мають можливість платити за російський газ.
У "Газпромбанку" своєю чергою заявили, що санкції не вплинуть на його банківські операції, але не відповіли на запитання щодо рішень щодо оплати газу. Проте водночас банк попередив своїх клієнтів про труднощі з роботою карток UnionPay за кордоном.
Наприкінці березня 2022 року російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тут дехто змушує дякувати Байдену - ось починайте!