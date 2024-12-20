Санкції проти "Газпромбанку" мають зберігатися в повному обсязі, - МЗС України

У МЗС України сподіваються, що винятки із санкцій проти російського "Газпромбанку" є лише тимчасовим кроком, і наголошують, що такі заходи мають зберігатися у повному обсязі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі X.

"З усім розумінням особливих потреб наших партнерів, ми переконані, що міжнародні санкції проти "Газпромбанку" мають зберігатися у повному обсязі, а будь-які послаблення шкодять колективним зусиллям, спрямованим на підвищення тиску на агресора та відновлення миру, безпеки та стабільності в регіоні", - зазначив речник.

Крім того, він зауважив, що Україна розраховує на те, що це буде тимчасовий і короткостроковий крок, і повна дія обмежень згодом буде відновлена та збережена.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США зробили виняток для Туреччини та Угорщини після запровадження санкцій проти "Газпромбанку" щодо газових платежів Росії.

Санцкції проти "Газпромбанку"

Як повідомлялося, 21 листопада Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до санкційних списків "Газпромбанк" та ще понад 50 російський банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору РФ.

Згодом стало відомо, що нові санкції США проти Росії можуть закрити єдиний спосіб, яким європейські клієнти мають можливість платити за російський газ.

У "Газпромбанку" своєю чергою заявили, що санкції не вплинуть на його банківські операції, але не відповіли на запитання щодо рішень щодо оплати газу. Проте водночас банк попередив своїх клієнтів про труднощі з роботою карток UnionPay за кордоном.

Наприкінці березня 2022 року російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.