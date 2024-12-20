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Новини
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РФ має негайно вивести свій військовий персонал із ЗАЕС та всієї території України, - Євросоюз в ОБСЄ

ЄС закликав РФ вивести війська із ЗАЕС

Європейський Союз на засіданні в ОБСЄ закликав Росію припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України, а також негайно вивести весь свій військовий і несанкціонований персонал із ЗАЕС та всієї території України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній на черговому засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

"Росія має негайно припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України та вивести весь свій військовий і несанкціонований персонал із ЗАЕС та всієї території України", - йдеться в заяві.

Також у заяві наголошується, що через російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру три діючі атомні електростанції України були змушені різко скоротити виробництво електроенергії.

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"Військові удари Росії 28 листопада мали вплив на підстанції, які використовуються всіма АЕС для передачі та отримання електроенергії, що є важливим для ядерної безпеки", - додали в ЄС.

Крім того зауважується, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну значно підвищило ризик ядерної аварії з потенційно серйозними радіологічними наслідками для здоров’я людей та довкілля, зокрема для глобальної продовольчої безпеки у разі забруднення сільськогосподарських земель.

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Також ЄС запевнив у продовженні підтримки України та її народу "стільки, скільки буде потрібно", щоб Україна могла "законно захищатися від жорстокої війни агресії Росії та здобути справедливий і тривалий мир, на який вона заслуговує".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 20 грудня, Запорізька АЕС знову на межі блекауту, через ворожі обстріли відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України.

Автор: 

ОБСЄ (3504) Євросоюз (13401) Запорізька АЕС (1405)


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Топ коментарі
+4
И что ОБСЕ сделает если русня не послушается? Ваши варианты🤔
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20.12.2024 16:42
+2
Вони вже навіть не знають, що пиз.іти...
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20.12.2024 16:45
+1
піде...
далеко... і тихо....
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20.12.2024 16:44
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И что ОБСЕ сделает если русня не послушается? Ваши варианты🤔
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20.12.2024 16:42 Відповісти
піде...
далеко... і тихо....
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20.12.2024 16:44 Відповісти
Вони вже навіть не знають, що пиз.іти...
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20.12.2024 16:45 Відповісти
Потужно. Незламно. Русні *****.
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20.12.2024 17:00 Відповісти
Щоб раша почула голос ЄС, треба спочатку обнулити всі російські НПЗ. Є ж чим! Треба тільки воля
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20.12.2024 17:01 Відповісти
🤣🤣🤣
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20.12.2024 17:02 Відповісти
Я был убежден, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» - как упырь немедленно бы прекратил.

А. и Б. Стругацкие, "Понедельник начинается в субботу")
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20.12.2024 17:07 Відповісти
папірець написали--міссія виконана
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20.12.2024 17:27 Відповісти
Як в анекдоті- "Шарку дозволили лаєти на Місяць скільки за вгодно "
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20.12.2024 18:05 Відповісти
Я вже в Енергодар подзвонив ,кажу як що почуєте гуркіт гусиниць бонітехники і побачите
колони машин прямуючих в сторону Крима ,подзвоніть мені,буду збіратися додому.
(сарказм від безнадії)
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20.12.2024 19:07 Відповісти
 
 