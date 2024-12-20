РФ має негайно вивести свій військовий персонал із ЗАЕС та всієї території України, - Євросоюз в ОБСЄ

Європейський Союз на засіданні в ОБСЄ закликав Росію припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України, а також негайно вивести весь свій військовий і несанкціонований персонал із ЗАЕС та всієї території України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній на черговому засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

"Росія має негайно припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України та вивести весь свій військовий і несанкціонований персонал із ЗАЕС та всієї території України", - йдеться в заяві.

Також у заяві наголошується, що через російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру три діючі атомні електростанції України були змушені різко скоротити виробництво електроенергії.

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"Військові удари Росії 28 листопада мали вплив на підстанції, які використовуються всіма АЕС для передачі та отримання електроенергії, що є важливим для ядерної безпеки", - додали в ЄС.

Крім того зауважується, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну значно підвищило ризик ядерної аварії з потенційно серйозними радіологічними наслідками для здоров’я людей та довкілля, зокрема для глобальної продовольчої безпеки у разі забруднення сільськогосподарських земель.

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Також ЄС запевнив у продовженні підтримки України та її народу "стільки, скільки буде потрібно", щоб Україна могла "законно захищатися від жорстокої війни агресії Росії та здобути справедливий і тривалий мир, на який вона заслуговує".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 20 грудня, Запорізька АЕС знову на межі блекауту, через ворожі обстріли відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України.