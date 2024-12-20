Гаврилюк про реформування ТЦК: одна з найперших змін – підпорядкування їх Міноборони

Міністерство оборони розробляє варіант повного реформування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Одна із ключових змін - це підпорядкування Міністерству оборони.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді розповів перший заступник глави Міноборони Іван Гаврилюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

Урядовець сказав, що наразі розробляється варіант повного реформування ТЦК по-новому. Найперше мають змінити того, кому підпорядковується ТЦК.

"На сьогодні Міністерством оборони розробляється варіант повного реформування ТЦК по-новому. У першу чергу підпорядкування їх під Міноборони й створення абсолютно нових структур для виконання заходів, що стосуються мобілізації військовозобов’язаних", - розповів заступник міністра.

Читайте також: Розформувати чи скоротити ТЦК наразі неможливо. Це вплине на ефективність мобілізації, - "слуга народу" Федієнко

Зазначимо, що наразі ТЦК підпорядковуються Сухопутним військам ЗСУ, які своєю чергою підпорядковуються Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що ще у вересні очільник Міноборони Рустем Умєров заявляв, що наступним кроком стане стане реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Наразі відомство вже працює над цим.

Читайте також: В Україні у ТЦК у всіх регіонах зараз працює 36 тисяч осіб, - Міноборони