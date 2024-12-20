Гаврилюк про реформування ТЦК: одна з найперших змін – підпорядкування їх Міноборони
Міністерство оборони розробляє варіант повного реформування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Одна із ключових змін - це підпорядкування Міністерству оборони.
Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді розповів перший заступник глави Міноборони Іван Гаврилюк, повідомляє Цензор.НЕТ.
Урядовець сказав, що наразі розробляється варіант повного реформування ТЦК по-новому. Найперше мають змінити того, кому підпорядковується ТЦК.
"На сьогодні Міністерством оборони розробляється варіант повного реформування ТЦК по-новому. У першу чергу підпорядкування їх під Міноборони й створення абсолютно нових структур для виконання заходів, що стосуються мобілізації військовозобов’язаних", - розповів заступник міністра.
Зазначимо, що наразі ТЦК підпорядковуються Сухопутним військам ЗСУ, які своєю чергою підпорядковуються Генштабу ЗСУ.
Нагадаємо, що ще у вересні очільник Міноборони Рустем Умєров заявляв, що наступним кроком стане стане реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Наразі відомство вже працює над цим.
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ви ж не питали яку саме
ось він і зламав
шо ви хочете
я офіцер запасу тож мене не викликають
бо потрібні офіцерські курси а там до 45 років а мені 51
Все зрозуміло, найшашлічні?!