УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12130 відвідувачів онлайн
Новини
9 967 45

Гаврилюк про реформування ТЦК: одна з найперших змін – підпорядкування їх Міноборони

Гаврилюк про реформу тцк

Міністерство оборони розробляє варіант повного реформування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Одна із ключових змін - це підпорядкування Міністерству оборони.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді розповів перший заступник глави Міноборони Іван Гаврилюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

Урядовець сказав, що наразі розробляється варіант повного реформування ТЦК по-новому. Найперше мають змінити того, кому підпорядковується ТЦК.

"На сьогодні Міністерством оборони розробляється варіант повного реформування ТЦК по-новому. У першу чергу підпорядкування їх під Міноборони й створення абсолютно нових структур для виконання заходів, що стосуються мобілізації військовозобов’язаних", - розповів заступник міністра.

Читайте також: Розформувати чи скоротити ТЦК наразі неможливо. Це вплине на ефективність мобілізації, - "слуга народу" Федієнко

Зазначимо, що наразі ТЦК підпорядковуються Сухопутним військам ЗСУ, які своєю чергою підпорядковуються Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що ще у вересні очільник Міноборони Рустем Умєров заявляв, що  наступним кроком стане стане реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Наразі відомство вже працює над цим.

Читайте також: В Україні у ТЦК у всіх регіонах зараз працює 36 тисяч осіб, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7361) реформи (3207) ТЦК та СП (570) Гаврилюк Іван (33)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
І яка хер різниця?
показати весь коментар
20.12.2024 19:38
+14
Все бабло на Умерова.
показати весь коментар
20.12.2024 19:38
+13
а сухопутные войска - это не минобороны???
показати весь коментар
20.12.2024 19:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все бабло на Умерова.
показати весь коментар
20.12.2024 19:38 Відповісти
І яка хер різниця?
показати весь коментар
20.12.2024 19:38 Відповісти
тепер там "херр" будуть писать з двома "р". ну шоб у них довший був, коли міряти ефективність змін почнуть.
показати весь коментар
20.12.2024 20:47 Відповісти
Разница в том, как теперь будет строиться пирамида взяток и откатов.
показати весь коментар
20.12.2024 21:56 Відповісти
Гадаю, ніяк. Все лишиться, як було. Хіба що саме ТЦК перейменують якось на-кшталт "Центру Незламності". Ну і кільком найбільш зашквареним "цеглинкам з піраміди" влаштують показову обструкцію.
показати весь коментар
20.12.2024 23:30 Відповісти
а сухопутные войска - это не минобороны???
показати весь коментар
20.12.2024 19:42 Відповісти
Трба прибрати посередників типу Генштабу та командування Сухопутних військ. Все прямо до міністерства......
показати весь коментар
20.12.2024 21:54 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2024 19:43 Відповісти
Трясця, не встигли захолонути стільці від військкомісарів, як вже ТЦК реформують. Реформи заради реформи. Коли формували ТЦК невже не прораховували результати й наслідки ? Якщо не робили цього, то чого лізьте смердючою пикою у реформаторство ? Вам би хоч зі своїми близькими стосунки налагодити ! Не знаю хто такий Гаврилюк, але знаю точно, що нахрапом нічого не вийде ! Знову підводні камені знайдуться, про які навіть не думали. А треба б було чи не так ?
показати весь коментар
20.12.2024 19:44 Відповісти
все працювало, поки нарід не вибрав долбойобів, які все трохи поламали.
показати весь коментар
20.12.2024 20:06 Відповісти
він обіцяв шось там зламати (якусь систему)
ви ж не питали яку саме
ось він і зламав
шо ви хочете
показати весь коментар
21.12.2024 02:05 Відповісти
ТЦК підпорядковуються Сухопутним військам ЗСУ, які своєю чергою підпорядковуються Генштабу ЗСУ. Судячи із сказаного так це ж і є структура ЗСУ. Шо воно меле?
показати весь коментар
20.12.2024 19:44 Відповісти
А до цього часу кому вони підпорядковувались?
показати весь коментар
20.12.2024 19:46 Відповісти
Кому заносили кеш - тому й підпорядковувались
показати весь коментар
20.12.2024 19:50 Відповісти
А дідів ловити будуть?
показати весь коментар
20.12.2024 19:47 Відповісти
будуть ловити всіх кого побачать навулиці
показати весь коментар
20.12.2024 19:52 Відповісти
Ще один Кол у України і програш у війни! Ця команда потужних дебілів чі зрадників робить для цього всє(((
показати весь коментар
20.12.2024 19:54 Відповісти
А підпорядкувати отих людоловів Конституції України не хочуть?! Бо вони від безнаказанності геть берега пустилися!
показати весь коментар
20.12.2024 20:02 Відповісти
Тобто ті що воюють, то не люди, а люди виключно ті, що уникають військово обов'язку.
показати весь коментар
20.12.2024 23:36 Відповісти
ти сам то як? воюеш? на цензорі?
показати весь коментар
21.12.2024 02:06 Відповісти
А ти усираєшся від жаху, що у військо мобілізують?
показати весь коментар
21.12.2024 02:13 Відповісти
ні, я зареєструвався до 16 липня
я офіцер запасу тож мене не викликають
бо потрібні офіцерські курси а там до 45 років а мені 51
показати весь коментар
21.12.2024 02:16 Відповісти
ти не відповів
показати весь коментар
21.12.2024 02:17 Відповісти
от вам і відповідь - тцк не підчиняється МО.торгова шарага яка викручує людям руки.
показати весь коментар
20.12.2024 20:02 Відповісти
ТЦК підпорядковується МО. Просто ланцюжок довний, а апетити зростають. Тому прибирають посередників.....
показати весь коментар
20.12.2024 21:56 Відповісти
Не реформування а підпорядкування
показати весь коментар
20.12.2024 20:08 Відповісти
У нас вже реформували суди, поліцію і т.д. Щось кардинально змінилось?
показати весь коментар
20.12.2024 20:11 Відповісти
.. Обовьязки ТЦК передадуть ПЕнсійному фонду , місяць пенсіїї не дадуть ... і буде черга в двері 60 + .. правда є ще геть молодь 45+ , ну тих можна зразу в ДШВ ..
показати весь коментар
20.12.2024 20:21 Відповісти
Так мене ж виловили в 55 років, висновок ВЛК - придатний і відправили до ДШБ, а там чомусь не взяли!
показати весь коментар
20.12.2024 20:58 Відповісти
підпорядкування ганьби ТЦК ,для ганьби Міноборони .
показати весь коментар
20.12.2024 20:23 Відповісти
а какая разница, если будет продолжаться отлов, а он будет продолжаться, так как воевать категорически никто не хочет
показати весь коментар
20.12.2024 20:38 Відповісти
"квартєт" по новому! тепер з 5-6 менеджерами - "квінто-сєкстєт" ))
показати весь коментар
20.12.2024 20:42 Відповісти
ПЕРЕРОЗПОДІЛ ПОТОКІВ???
показати весь коментар
20.12.2024 21:06 Відповісти
На фронт ТЦК, це найкраще для них реформування.
показати весь коментар
20.12.2024 21:50 Відповісти
Всьо! Тепер біля таких контор стоятимуть натовпи бажаючих служити, як у 2022. Правда, маміни бубочки?
показати весь коментар
20.12.2024 21:51 Відповісти
А от як ти вважаєш, наприклад 95 квартал дуже на це "маміни бубочки" образиться, чи вони клали на таких як ти?
показати весь коментар
21.12.2024 07:29 Відповісти
Мені насрати на квартал. Мене більше цікавить які відмазки "нє рождьонниє для вайни" придумають тепер.
показати весь коментар
21.12.2024 18:46 Відповісти
Створите офіційні підрозділи бусифікації? Щоб тецека не крало машини на які люди збирали на фронт а свої збори робили ? 😂
показати весь коментар
20.12.2024 22:48 Відповісти
"Лінчування здійснювалося зазвичай через повішення, проте могло супроводжуватися тортурами або спаленням на вогнищі. " Вікіпедія.
Все зрозуміло, найшашлічні?!
показати весь коментар
20.12.2024 23:25 Відповісти
в нас традиція або на ялинку новорічну або на каштан
показати весь коментар
21.12.2024 02:08 Відповісти
Ржу
показати весь коментар
21.12.2024 00:53 Відповісти
 
 