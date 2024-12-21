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Перші кроки Трампа щодо миру в Україні можливі у перші 24 години після його інавгурації, - Орбан

Орбан: Трамп може завершити війну в Україні за 24 години

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що єдина причина, чому обраний президент США Дональд Трамп не завершив війну РФ проти України "за 24 години", полягає в тому, що він ще не вступив на посаду. 

Про це Орбан сказав на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.

Його запитали про заяви Трампа під час передвиборчої кампанії, коли він пообіцяв завершити війну в Україні "за 24 години" – про що не разі говорив і сам Орбан.

Так, угорський прем'єр зазначив, що у США, згідно із законом, ті, хто ще не вступив на посаду, не може вести переговори від імені держави, і тому Трамп "навіть не зміг сісти за стіл з Путіним, щоб обговорити питання миру".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп пообіцяв ЄС продовжити постачання зброї Україні після інавгурації, - FT

За словами Орбана, поки що "передчасно очікувати від Трампа якихось кроків щодо українського конфлікту".

"Трамп може ухвалити деякі рішення щодо України в перший день після інавгурації 20 січня. Реалістично, що він почне діяти протягом перших 24 годин після вступу на посаду", - додав прем'єр Угорщини.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що не сприймає обіцянку Трампа буквально, але трактує її як прагнення до швидкого припинення війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп та Путін можуть зустрітися наступного року, - WP

Автор: 

Трамп Дональд (5619) Віктор Орбан (555) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+14
Орбан напоминает персонаж из "Маугли" - шакал, верный слуга Тигра.
Самое смешное будет когда Тигр подотрётся шакалом
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21.12.2024 15:44
+13
По поведінці - так, а візуально?
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21.12.2024 15:45
+7
йорбі - єдине питання: готовий засунути язика в дупу собі, якщо вуйко Трамп цього не зробить?... от дуже волію - аби цього мудака не рекламували по десять разів на дню. вже давно зрозуміло, ким він є, і єдиною наступною новиною має бути те, що його хтось підвисів за яйця, або покатав на ліфті з тацею чаю...
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21.12.2024 15:46
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То Лубянка вже визвала свого агента на зустріч прямо в день інавгурації останнього?
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21.12.2024 15:36 Відповісти
Орбан напоминает персонаж из "Маугли" - шакал, верный слуга Тигра.
Самое смешное будет когда Тигр подотрётся шакалом
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21.12.2024 15:44 Відповісти
По поведінці - так, а візуально?
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21.12.2024 15:45 Відповісти
Табаки жабоподобний
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21.12.2024 15:47 Відповісти
тюрбан повірив в перемогу хла ...

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21.12.2024 22:32 Відповісти
йорбі - єдине питання: готовий засунути язика в дупу собі, якщо вуйко Трамп цього не зробить?... от дуже волію - аби цього мудака не рекламували по десять разів на дню. вже давно зрозуміло, ким він є, і єдиною наступною новиною має бути те, що його хтось підвисів за яйця, або покатав на ліфті з тацею чаю...
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21.12.2024 15:46 Відповісти
а воно на самокаті не любить кататися?
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21.12.2024 16:12 Відповісти
І з пейджером.
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21.12.2024 18:35 Відповісти
2 в 1? Тоді він майже приїхав....
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21.12.2024 18:38 Відповісти
Та пішов тій йорбан під три чорти, його щабули запитати
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21.12.2024 15:46 Відповісти
Говорят, что в связи со сложным положением на фронте Зе требует от Трампа перенести инаугурацию с 20го на 1е января.
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21.12.2024 15:52 Відповісти
думаєш, пожартував 3.14здабол.....?
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21.12.2024 16:13 Відповісти
Цікаво, що я жаба йому в вуха насцяла...
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21.12.2024 15:55 Відповісти
Пане Павло Кіт, у Вас вийшла цікава опечанка.
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21.12.2024 16:10 Відповісти

Дістали вже ці одруковки.... Та й зір вже не той...
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21.12.2024 16:28 Відповісти
Ой, як неудобно получається.
Балабол зі сцени ляпнув про 24 години, а тепер відмазуватися треба бо не може цього зробити.
Вітя давай, помагай Трампу рятувати репутацію
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21.12.2024 15:58 Відповісти
А чего етот вугор так извивается? Думает что ему отрежут кусочек пирога? А не думал он что может ему придется делить шконку в камере с етими персонажами.
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21.12.2024 16:00 Відповісти
про великі яйця вже було ?
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21.12.2024 16:00 Відповісти
Чули, чули. Чи то х.й короткий чи сорочка довга
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21.12.2024 16:01 Відповісти
Тільки що отримав інформацію: поки що "в раздум"ях" - брехня, чи ні? Нібито "Блазень" вчинив істерику та став вимагать своєї відставки. (Це в перекладі на "юридичну мову") В результаті - "єрмачата" заспокоїли...
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21.12.2024 16:12 Відповісти
Эта сявка, которая из себя ни хер..а не представляет, вякает постоянно, а СМИ на эту пургу ещё реагируют
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21.12.2024 16:13 Відповісти
Вітя допісдиться. Такі корисні ідіоти довго не живуть.
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21.12.2024 16:19 Відповісти
... хоче самокат! У нього в дитинстві навіть велосипеда не було!
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21.12.2024 16:32 Відповісти
Теоретически Трамп может заставить кремлёвского упыря закончить войну, вывести свои войска и отдать назад украденную у Украины территорию, но боюсь, что практически, он и пальцем не шевельнёт для достижения справедливого мира.

Как хочется ошибиться...
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21.12.2024 16:27 Відповісти
Орбан це Табакі при Шерхані-Трампі.
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21.12.2024 16:33 Відповісти
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21.12.2024 18:10 Відповісти
ну, да, Трамп прилетів в Європу, сів за стіл тристоронніх переговорів з Макроном і з Зе, але не зміг сісти навпроти *****...

Кому він втирає, цей піздюх?
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21.12.2024 16:35 Відповісти
АКТівний...
Лаври єрмака в Україні не дають спокійно спати йорїбану...
Тож вирішив при Тампоні пристроїтись
"аля-єрмак"
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21.12.2024 16:36 Відповісти
Трампа интересует только выгода,шашлычник,что бы получить помощь и поддержку,должен что то предлагать,"мы хотим справедливости" или просто "мы хотим выжить" Трампа не вдохновят,а вот "мы хотим стать 52 ым(или каким там) штатом великих США подействует.
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21.12.2024 16:51 Відповісти
Так він же казав шо за 24 години ще до інаугурації вирішить проблему війни?
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21.12.2024 17:20 Відповісти
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21.12.2024 17:27 Відповісти
Жаба, як я бачу, вже застовбила собі почесне звання "першого жополиза Трампа".
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21.12.2024 17:50 Відповісти
Мы живём в страшное, но интересное время.

От того, какими будут его первые 24 часа, зависит не только его судьба и судьба Америки, но и судьба всего человечества и это не гипербола, это жестокая реальность, а самое интересное, что мир об этом даже и не догадывается, он продолжает барахтаться в своём болоте.

Получается, как в старом мультике - казнить нельзя помиловать.

По старому жить мир уже не может, а жить по новому ещё не может, третьего варианта не дано.
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21.12.2024 18:08 Відповісти
Свиня мокшанська, закрий вже свою пельку!!!
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21.12.2024 18:25 Відповісти
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21.12.2024 18:40 Відповісти
Trump talked about ending the war in 24 hours in his election speeches and at rallies. It is a win-win: sounds powerful, makes him look strong and his rival weak, and yet it is about a faraway land that is not even in the news anymore. There is no mechanism for enforcing election promises other than voters getting upset, and they are not going to be upset about this one as they do not particularly care, it is not a domestic issue. If one asks: and what about basic decency? And the answer will be: What about it? Grow up. It's politics.
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21.12.2024 18:58 Відповісти
Орбан вже простітутка прессекретарка Трампа? Мабуть це престижніше ніж повія путлєра.
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22.12.2024 00:18 Відповісти
 
 