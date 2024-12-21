Перші кроки Трампа щодо миру в Україні можливі у перші 24 години після його інавгурації, - Орбан

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що єдина причина, чому обраний президент США Дональд Трамп не завершив війну РФ проти України "за 24 години", полягає в тому, що він ще не вступив на посаду.

Про це Орбан сказав на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.

Його запитали про заяви Трампа під час передвиборчої кампанії, коли він пообіцяв завершити війну в Україні "за 24 години" – про що не разі говорив і сам Орбан.

Так, угорський прем'єр зазначив, що у США, згідно із законом, ті, хто ще не вступив на посаду, не може вести переговори від імені держави, і тому Трамп "навіть не зміг сісти за стіл з Путіним, щоб обговорити питання миру".

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За словами Орбана, поки що "передчасно очікувати від Трампа якихось кроків щодо українського конфлікту".

"Трамп може ухвалити деякі рішення щодо України в перший день після інавгурації 20 січня. Реалістично, що він почне діяти протягом перших 24 годин після вступу на посаду", - додав прем'єр Угорщини.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що не сприймає обіцянку Трампа буквально, але трактує її як прагнення до швидкого припинення війни.

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