Генштаб про статтю The Guardian: Фахових спеціалістів ППО, які забезпечують захист українського неба, "не переводять у піхоту"
Генеральний штаб ЗСУ заявив, що твердження журналістів британського видання The Gardian про начебто наказ командуванню Повітряних сил відправляти на фронт як стрільців непідготовлених до цього військовослужбовців підрозділів протиповітряної оборони, є "недостовірним та некоректним".
Про це йдеться в заяві Генштабу, передає Цензор.НЕТ.
З метою якісного доукомплектування особовим складом військових частин, які формуються та відновлюють боєздатність, визначену чисельність військовослужбовців зі складу підрозділів ПС ЗСУ справді перепризначено на посади, відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей. Водночас, це не стосується фахових спеціалістів ППО, які забезпечують захист українського неба", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у Генштабі, йдеться про перепризначення та відрядження частини військовослужбовців зі складу "рот охорони Повітряних сил, деяких тилових мобільних вогневих груп, а також персоналу, що не задіяний в обслуговуванні та експлуатації високотехнологічного озброєння та військової техніки".
"Ситуація на лінії бойового зіткнення складна, і зараз головне – втримати фронт. На виконання цієї першочергової задачі й спрямовані рішення про переведення в бойові частини деяких військовослужбовців тилових підрозділів", - заявили у Генштабі.
Водночас, додають у ЗСУ, такі переведення не вплинули на кількість збитих російських "шахедів".
"Протиповітряна оборона ПС ЗСУ якісно виконує свої завдання, розрізняючи справжні ударні дрони противника і БпЛА невстановленого типу – переважно хибні цілі, які найчастіше проходять у зведеннях про відбиття повітряних атак як "локаційно втрачені", - резюмував Генштаб.
Нагадаємо, вдень 21 грудня газета Guardian писала, що дефіцит особового складу на фронті в Україні став настільки гострим, що Генеральний штаб нібито наказує "виснаженим підрозділам ППО" переводити своїх військових на фронт як піхоту, і це загрожує функціонуванню протиповітряної оборони
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Так ось де собака порився! Достатньо назвали людину "підготовленою", - і можна сміливо переводити в штурмовики. І не підкопаєшся...
https://tsn.ua/ato/dvoh-operatoriv-droniv-kinuli-na-shturm-yak-pihotu-i-voni-zaginuli-zhurnalist-zvernuvsya-do-zaluzhnogo-2499538.html
1. Мене мобілізували 12 серпня і 27 вересня я тільки закінчив бзвп. Для розуміння, зараз бзвп проходять всі, навіть ті, хто має бойовий досвід. Без бзвп на війну не попадеш))
2. Десна (і не тільки Десна, а більшість учебок) не беруть старше 50 років.
3. Десна обмежено придатних не бере.
Офіційно. Але якщо взяти за мету і бути дуже настирним то можуть...
Зєлю геть. Вибори
У мене був знайомий, приблизно 50 років, у минулому льотчик, замість підготувати та посадити його на літак, його відправили у піхоту, де він і загинув.