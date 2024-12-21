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Новини Війна
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Генштаб про статтю The Guardian: Фахових спеціалістів ППО, які забезпечують захист українського неба, "не переводять у піхоту"

Генштаб ЗСУ спростував матеріал Guardian про переведення ППО в піхоту

Генеральний штаб ЗСУ заявив, що твердження журналістів британського видання The Gardian про начебто наказ командуванню Повітряних сил відправляти на фронт як стрільців непідготовлених до цього військовослужбовців підрозділів протиповітряної оборони, є "недостовірним та некоректним".

Про це йдеться в заяві Генштабу, передає Цензор.НЕТ.

З метою якісного доукомплектування особовим складом військових частин, які формуються та відновлюють боєздатність, визначену чисельність військовослужбовців зі складу підрозділів ПС ЗСУ справді перепризначено на посади, відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей. Водночас, це не стосується фахових спеціалістів ППО, які забезпечують захист українського неба", - йдеться у повідомленні. 

Як зазначили у Генштабі, йдеться про перепризначення та відрядження частини військовослужбовців зі складу "рот охорони Повітряних сил, деяких тилових мобільних вогневих груп, а також персоналу, що не задіяний в обслуговуванні та експлуатації високотехнологічного озброєння та військової техніки".

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"Ситуація на лінії бойового зіткнення складна, і зараз головне – втримати фронт. На виконання цієї першочергової задачі й спрямовані рішення про переведення в бойові частини деяких військовослужбовців тилових підрозділів", - заявили у Генштабі.

Водночас, додають у ЗСУ, такі переведення не вплинули на кількість збитих російських "шахедів".

"Протиповітряна оборона ПС ЗСУ якісно виконує свої завдання, розрізняючи справжні ударні дрони противника і БпЛА невстановленого типу – переважно хибні цілі, які найчастіше проходять у зведеннях про відбиття повітряних атак як "локаційно втрачені", - резюмував Генштаб.

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Генштаб ЗСУ спростував матеріал Guardian про переведення ППО в піхоту

Нагадаємо, вдень 21 грудня газета Guardian писала, що дефіцит особового складу на фронті в Україні став настільки гострим, що Генеральний штаб нібито наказує "виснаженим підрозділам ППО" переводити своїх військових на фронт як піхоту, і це загрожує функціонуванню протиповітряної оборони

Автор: 

Генштаб ЗС (6570) ППО (3185) ЗСУ (7544) Повітряні сили (2636) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+14
Эти могут,не полицая же с прокурором и податкивцем отправлять воевать,скоро шашлычники и ларечнмки девчат погонят на передову.
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21.12.2024 16:10
+11
а що скаже гінштаб про те, що мо очолює баран в військовій справі, і казнокрад?
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21.12.2024 16:10
+9
"...наказ командуванню Повітряних сил відправляти на фронт як стрільців непідготовлених до цього військовослужбовців підрозділів протиповітряної оборони, є "недостовірним та некоректним".
Так ось де собака порився! Достатньо назвали людину "підготовленою", - і можна сміливо переводити в штурмовики. І не підкопаєшся...
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21.12.2024 16:29
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Достовірно. У знайомої син більше двох років служив в ППО, а минулого тиждня переведений в штурмовики.
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21.12.2024 16:06 Відповісти
"...наказ командуванню Повітряних сил відправляти на фронт як стрільців непідготовлених до цього військовослужбовців підрозділів протиповітряної оборони, є "недостовірним та некоректним".
Так ось де собака порився! Достатньо назвали людину "підготовленою", - і можна сміливо переводити в штурмовики. І не підкопаєшся...
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21.12.2024 16:29 Відповісти
ну вони ж не копомусоросвині,підготовлені
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21.12.2024 18:05 Відповісти
Ви уточніть яка в нього спеціальність і яка посада. А то з'ясується що був в роті охорони... ППО це не тільки оператори Петріотів.
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21.12.2024 16:40 Відповісти
Охорона теж потрібна, а по факту якраз сьогодні спілкувався з ППОшником, в них нема кому снаряди підносити не те що окремо охорони, на варті між тривогами чергують і навідники, і стрільці, і т.д., тобто некваліфікованих немає вже давно. Виходить, якщо переводять, то забирають спеців.
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22.12.2024 00:07 Відповісти
Двох операторів дронів кинули на штурм як піхоту і вони загинули.
https://tsn.ua/ato/dvoh-operatoriv-droniv-kinuli-na-shturm-yak-pihotu-i-voni-zaginuli-zhurnalist-zvernuvsya-do-zaluzhnogo-2499538.html
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21.12.2024 18:43 Відповісти
29 сентября прошлого года нач тцк клятвенно обещал мне что отправляют в учебку ПВО в Харькове. А привезли в пехоту в днепропетровской области. Вы там ***** реально дебилы 😡
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21.12.2024 16:07 Відповісти
Якщо це було цього року то не вірю.
1. Мене мобілізували 12 серпня і 27 вересня я тільки закінчив бзвп. Для розуміння, зараз бзвп проходять всі, навіть ті, хто має бойовий досвід. Без бзвп на війну не попадеш))
2. Десна (і не тільки Десна, а більшість учебок) не беруть старше 50 років.
3. Десна обмежено придатних не бере. Офіційно. Але якщо взяти за мету і бути дуже настирним то можуть...
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21.12.2024 17:01 Відповісти
Я немного о другом - в тцк все брехло, я свой пример описал
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21.12.2024 17:05 Відповісти
Гондурас приймає всіх
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22.12.2024 08:35 Відповісти
Черговий "с3,14здЄлс"!
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21.12.2024 16:07 Відповісти
х.з казали що лікарів теж не будуть штурмовиками відправляти.
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21.12.2024 16:08 Відповісти
Не путайте врачей с "военными медиками". Врач - от 7 лет обучения. Б.М. - до 3-х месяцев курсов.
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21.12.2024 17:17 Відповісти
Эти могут,не полицая же с прокурором и податкивцем отправлять воевать,скоро шашлычники и ларечнмки девчат погонят на передову.
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21.12.2024 16:10 Відповісти
а що скаже гінштаб про те, що мо очолює баран в військовій справі, і казнокрад?
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21.12.2024 16:10 Відповісти
Такі переводять. А пояснення ГШ про "визначену чисельність військовослужбовців зі складу підрозділів ПС ЗСУ справді перепризначено на посади, відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей" оце і є бреня з маніпуляцією. Ну в сенсі "недостовірним та некоректним". Ліцемірною брехнею є і термін ПЕРЕПРИЗНАЧЕНІ. Ії просто взяли і перевели з частини ПВО у піхотні підрозділи. А військово облікові среціальності в ПВО нічого спільного з ВОС Сухопутних військ не мають. Вони різні за назвою, номером, розділом, вимогами, фаховими знаннями та навиками.
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21.12.2024 16:13 Відповісти
А військово облікові среціальності в ПВО нічого спільного з ВОС Сухопутних військ не мають. Вони різні за назвою, номером, розділом, вимогами, фаховими знаннями та навиками- лютий піз...ж. Я служив в ППО, але ВОС-стрілець.
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21.12.2024 18:20 Відповісти
Єрмак що завгодно скаже(по методичці з кремля)

Зєлю геть. Вибори
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21.12.2024 16:25 Відповісти
американці вимагали в піхоту мобілізації "не фахових" тцкашників,працівників поліції,війскових пенсіонерів в 50 років і т.д .але не тих.хто служить в ППО
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21.12.2024 16:29 Відповісти
генштаб зеленского просто пиз....ть. Як і завжди. Нищить зеленский всіх військових, а вони щей з цим кровавим режимом фоткаються по госпіталях. Ну така ваша доля. Хрінова. Сами обрали.
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21.12.2024 16:33 Відповісти
Любчику, оце ти висрав на вісім років позбавлення волі. Бо заперечуєш збройну агресію рашки, адже у тебе нищать наших військових не кацапи, а Президент. Дуже хочу, щоб тобою зайнялися компетентні органи.
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21.12.2024 16:40 Відповісти
Они в связке работают.
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21.12.2024 17:08 Відповісти
А де там заперечення збройної агресії кацапії? А те, що "президент" своєю тупістю і некомпетентностю вбиває українців разом з путіним, то нічого? Дуже хочу, щоб хрипатим блазнем зайнялися українські, справжні, слідчі органи, а потім - український трибунал. Шкода, що вас, його фанатів, не можна притягнути до відповідальності, а крові українців на ваших руках не менше, ніж у вашого квартального кумира.
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21.12.2024 17:41 Відповісти
Я згоден, тіки шоб гнида підняв оті чотири повістки з військомату та пішов у першу лінію оборони, разом з дерьмаком, татаровим, лисими, товстими, адвокатами, квартирними брокерами, ветеринарами - ну всією своєю зграєю тих хто не бачив ударних угрупованнь рашистів, коли їх попереджали всі розвідки світу, а гнида спокійно сидів перед 22 роком у Буковелі та бухав водочку. Та не вивозив українці з тих місць котрі попали під ударні угруповання рашистів бо була б паніка, як він казав - https://war.telegraf.com.ua/ukr/crime/2022-05-07/5704431-rosiyani-rozstrilyali-kolonu-z-ukrainskimi-bizhentsyami-na-kharkivshchini-podrobitsi-foto
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21.12.2024 18:39 Відповісти
Дуже хочу шоб компетентні органи відкрили кримінальне провадження проти зеленского по тому, шо він наказав зняти клістрони з ППО України і після того рашисти розтрілювали українців та наші міста з ракет, крімінальні справи за здачу зеленским ху...у операцію Української розвідки по затриманню вбивць та гвалтівників українців та наших дітей, з чвк вагнер - він у цьому сам признався. За те шо призначив баканова керівником сбу - котрий призначав агентів фсб на керівні посади сбу у Херсоні, Харкові... і де зараз баканов, чому проти нього нема провадження. А розкрадання коштів зеленским з ЗСУ.... там ділов не один том.
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21.12.2024 19:15 Відповісти
Така швидка реакція та оправдовування стверджують протилежне
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21.12.2024 16:44 Відповісти
Це правда. І це почалося не вчора, а десь півроку назад.
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21.12.2024 16:55 Відповісти
Які півроку! Ще восени 22 року розповідав військовий, не з тих, які Київ захищають, а той, який був безпосередньо біля лінії фронту, прикриваючи війська, що у них ракети закінчуються, а далі - в піхоту, під Бахмут. Після того я його не бачив, що з ним, невідомо. Що загинув, стверджувати не буду не знаю.
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21.12.2024 17:45 Відповісти
Ну, бригаду мого знайомого розформували весною 23 року, після того, як кацапи припинили бити по енергетиці. Так що більше, ніж півроку. Перекинули на нуль.
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21.12.2024 17:54 Відповісти
Клоунів в президенти, генералів на передову, ппо-шників в окопи, пацанів в депутати, коханок в дипломати, друзів в наглядові ради, подруг в директори, корешів в радники! Школи позакривати, вчителів на три … нє, на чотири тисячі (хоча яка різниця), університети поразганяти, дипломи продавати на аукціонах! Дайош дорогу талантам!
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22.12.2024 09:41 Відповісти
Так як брешуть за нинішньої зебільної влади ще не брехали ніколи, але тим хто їх обирав "по пріколу" , ось де основна маса ждунів! 75-33 треба на 0 усіх до одного - ригівський підорат...!
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21.12.2024 17:20 Відповісти
П*здять, вони все, набирають інших!
У мене був знайомий, приблизно 50 років, у минулому льотчик, замість підготувати та посадити його на літак, його відправили у піхоту, де він і загинув.
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21.12.2024 17:27 Відповісти
У 50 для авіації це вже пенсіонер. Який нах літак?
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21.12.2024 18:29 Відповісти
Та ми бачимо, як у вас на заході "вистачає" мобільних груп, що якийсь всратий шахед цілі міста без електрики залишає. Може досить вже людям *******, ми не настільки сліпі та дурні. Лайнище брехливе, а не влада. Усій зелені б язики повиривати.
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21.12.2024 17:53 Відповісти
Щось довіри до заяв ГШ Сирського після звільнення та заслання Залужного не дуже багато.
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21.12.2024 18:27 Відповісти
неужели мошенники? Неужели среди корреспондентов "The Guardian" есть мошенники?? - трохи перероблена (с)
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21.12.2024 21:03 Відповісти
Залишилось з"ясувати хто із них бреше
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21.12.2024 21:24 Відповісти
Можна брехати цілий час багатьом, можна брехати багато раз всім, але не можна брехати увесь час всім. Вони дійсно тримають нас за дебілів.
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21.12.2024 21:13 Відповісти
 
 