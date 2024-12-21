Генштаб про статтю The Guardian: Фахових спеціалістів ППО, які забезпечують захист українського неба, "не переводять у піхоту"

Генеральний штаб ЗСУ заявив, що твердження журналістів британського видання The Gardian про начебто наказ командуванню Повітряних сил відправляти на фронт як стрільців непідготовлених до цього військовослужбовців підрозділів протиповітряної оборони, є "недостовірним та некоректним".

Про це йдеться в заяві Генштабу, передає Цензор.НЕТ.

З метою якісного доукомплектування особовим складом військових частин, які формуються та відновлюють боєздатність, визначену чисельність військовослужбовців зі складу підрозділів ПС ЗСУ справді перепризначено на посади, відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей. Водночас, це не стосується фахових спеціалістів ППО, які забезпечують захист українського неба", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Генштабі, йдеться про перепризначення та відрядження частини військовослужбовців зі складу "рот охорони Повітряних сил, деяких тилових мобільних вогневих груп, а також персоналу, що не задіяний в обслуговуванні та експлуатації високотехнологічного озброєння та військової техніки".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні створено підрозділ ЗСУ для захисту культурної спадщини, - Генштаб

"Ситуація на лінії бойового зіткнення складна, і зараз головне – втримати фронт. На виконання цієї першочергової задачі й спрямовані рішення про переведення в бойові частини деяких військовослужбовців тилових підрозділів", - заявили у Генштабі.

Водночас, додають у ЗСУ, такі переведення не вплинули на кількість збитих російських "шахедів".

"Протиповітряна оборона ПС ЗСУ якісно виконує свої завдання, розрізняючи справжні ударні дрони противника і БпЛА невстановленого типу – переважно хибні цілі, які найчастіше проходять у зведеннях про відбиття повітряних атак як "локаційно втрачені", - резюмував Генштаб.

Читайте також: По всій Україні була тривога через балістичну загрозу (оновлено)

Нагадаємо, вдень 21 грудня газета Guardian писала, що дефіцит особового складу на фронті в Україні став настільки гострим, що Генеральний штаб нібито наказує "виснаженим підрозділам ППО" переводити своїх військових на фронт як піхоту, і це загрожує функціонуванню протиповітряної оборони