Перемир’я - це шлях в нікуди, Росії потрібні остаточні домовленості, - Лавров. ВIДЕО

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що перемир'я в Україні є "шляхом в нікуди".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю ЗМІ.

"Перемир'я - це шлях в нікуди. Нам потрібні остаточні юридичні домовленості, які фіксуватимуть всі умови забезпечення безпеки РФ, і, звісно, законні інтереси безпеки наших сусідів. Але в контексті, який міжнародно-правовим способом закріплятиме неможливість порушення цих домовленостей", - сказав міністр країни-окупанта.

Раніше у Кремлі відкинули можливість "заморозки" війни проти України по лінії бойового зіткнення.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито готова до переговорів з Україною, але тільки на підставі "стамбульських домовленостей" та "реалій сьогодення".

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