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Новини Війна
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Перемир’я - це шлях в нікуди, Росії потрібні остаточні домовленості, - Лавров. ВIДЕО

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що перемир'я в Україні є "шляхом в нікуди".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю ЗМІ.

"Перемир'я - це шлях в нікуди. Нам потрібні остаточні юридичні домовленості, які фіксуватимуть всі умови забезпечення безпеки РФ, і, звісно, законні інтереси безпеки наших сусідів. Але в контексті, який міжнародно-правовим способом закріплятиме неможливість порушення цих домовленостей", - сказав міністр країни-окупанта.

Раніше у Кремлі відкинули можливість "заморозки" війни проти України по лінії бойового зіткнення.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито готова до переговорів з Україною, але тільки на підставі "стамбульських домовленостей" та "реалій сьогодення".

Читайте: Папа Римський Франциск закликав до "різдвяного перемир’я" в усьому світі, згадавши про Україну, яка потерпає від обстрілів РФ

Автор: 

війна (1400) Лавров Сергій (1581) росія (65191) перемир’я (942) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+37
Остаточні домовленості будуть зафіксовані в Гаазі.
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26.12.2024 10:27
+26
Валіте за кордон 91 року. І виплатите усі репарації Україні і моральний ущерб кожному українцю
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26.12.2024 10:28
+21
Йди нах,придурок. Сівий мєрін.
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26.12.2024 10:27
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Остаточні домовленості будуть зафіксовані в Гаазі.
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26.12.2024 10:27 Відповісти
Вже обісрався. Далі буде
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26.12.2024 10:34 Відповісти
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26.12.2024 10:46 Відповісти
А хароший месендж лавруша відправив Трампу: "перемірія нам нах ненужон"
і це діпламат висшей масті на росіі
проблема в тому - щоб про щось домовитися - потрібно спочатку перемир'я
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26.12.2024 13:25 Відповісти
Попередні домовленості з парашею зараз повертаються на Україну у вигляді ракет, тисяч смертей, випаленої землі.
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26.12.2024 10:53 Відповісти
пнх кацапня...
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26.12.2024 11:33 Відповісти
Мраzzиянец..., кто о чем а снохач про жопы, пшло опарыш...
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26.12.2024 11:53 Відповісти
Йди нах,придурок. Сівий мєрін.
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26.12.2024 10:27 Відповісти
Бо знає, що окуповані території так чи інакше прийдеться повертати
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26.12.2024 10:28 Відповісти
Валіте за кордон 91 року. І виплатите усі репарації Україні і моральний ущерб кожному українцю
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26.12.2024 10:28 Відповісти
нездіснена наша мрія, принаймі, на той час, який нам Богом відведено.
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26.12.2024 10:49 Відповісти
Головне у житті ВІРА , НАДІЯ, ЛЮБОВ .
а комуняки думають що ПАРТІЯ
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26.12.2024 10:58 Відповісти
Це в кацапії....Українські комуняки ніколи так не думали...для них це влада, кар'єра, власний добробут та добробут власних родин...Дуже рідко бачив ідейних...а якщо і бачив то то були понаїхавші кацапи
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26.12.2024 11:23 Відповісти
Ну не потрібно так говорити кацапчику. Раніше також легенди кацапи розганяли про непереможну розійську армію і флот. І ще три роки назад хто б міг подумати що розійський флот буде кормити чорноморських крабів а з розійської арміі остались одні вузькоокі дикуни на самокатах. І якщо не знаєш що робити то краще не робити нічого щоб не наробити паганого. І не має нічого гіршого як про щось домовитися з болотними кацапами. Це все одно що наїстися гівна і надіятися що з часом в роті стане солодко як від шоколаду
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26.12.2024 12:13 Відповісти
давно знав, що ти дебіл. І хоч ти інколи щемиш ЕрЗе - ти все-одно в моєму кондуїті 73/43%зебілів
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26.12.2024 12:17 Відповісти
Памятаю як Байден грозив кацапам знищіти черноморський флот , якщо вони бах нуть ядеркою.
А ЗСУ цей флот нищить і без Байдена . Зараз і балтійський знищить
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26.12.2024 14:43 Відповісти
пути Господни неисповедимы
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26.12.2024 22:52 Відповісти
"...міжнародно-правовим способом закріплятиме неможливість порушення цих домовленостей..." Джерело: https://censor.net/ua/v3527101

Як це прокоментувати???
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26.12.2024 10:29 Відповісти
Матюків, які я знаю, не вистачає...
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26.12.2024 10:32 Відповісти
А як прокоментуєш маячню божевільного?
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26.12.2024 10:35 Відповісти
Нє для тово ми бралі каждое 9 мая Рейхстаг двадцать лєт подряд чьтоби сейчас астанавіцца на полпути (с) Лавров
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26.12.2024 10:30 Відповісти
в москалів трохи все простіше, без всяких рейхстагів, якось так:

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26.12.2024 10:32 Відповісти
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26.12.2024 10:33 Відповісти
"Жодна домовленість з расєєю не варта паперу,на якому підписана"Отто Фон Бісмарк.
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26.12.2024 10:34 Відповісти
Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут - не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны.

Источник: https://ru.citaty.net/tsitaty/627286-otto-fon-bismark-ne-nadeites-chto-edinozhdy-vospolzovavshis-slabos/
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26.12.2024 15:21 Відповісти
Путін *****.
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26.12.2024 15:51 Відповісти
Бесспорно
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26.12.2024 16:26 Відповісти
А, ось і "остаточне вирішення питання". Нарешті кацапи визнали коріння своєї ідеології.
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26.12.2024 10:39 Відповісти
кончений старий маразмат-калантарян
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26.12.2024 10:39 Відповісти
Та здохни ти вже рашиська мерзота і скільки цю погань можна цитувати ? в цих виродків мета одна капітуляція України.
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26.12.2024 10:39 Відповісти
*****...Касапи мовлять про остаточні домовленості, безпеку для рф.
Якщо послухати марафон,то касапи планують все захопити,включно країни НАТО.
Правда десь посередині,або як казав найвеличніший лідор ********** : "сойдемся где то посредине". Посередині -це по р.Дніпро, очевидно те,що в Омані-Стамбулі вирішили?
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26.12.2024 10:41 Відповісти
Так шо, ухилянти? Досі вважаєте, що то не ваша війна?
Коли ми, добровольці, остаточно закінчимося - вони не зупиняться та прийдуть в ваші міста та села.
Тоді вже буде піздно.

Тож, думайТЕ. І мобілізуйтеся самостійно, поки не мобілізували примусово. І тоді вже не факт, що в ЗСУ. Тоді в "росармію". І соплі вам там вже точно витирати не будуть, а будуть вами витирати підлогу.
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26.12.2024 10:41 Відповісти
головне щоб не слуги
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26.12.2024 11:58 Відповісти
"...звісно, законні інтереси безпеки наших сусідів" Джерело: https://censor.net/ua/v3527101

Люди добрі! Підкажіть слова, щоб висказатися без матюків!
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26.12.2024 10:43 Відповісти
сырожа иди нах уй вместе с обоими вовами
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26.12.2024 10:43 Відповісти
Кінь відволікає увагу ЗМІ від того що вони збили цівільний літак.
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26.12.2024 10:47 Відповісти
Срана російська влада - збили літак і ВІДМОВИЛИСЬ ЇХ ПРИЙМАТИ У РОСІЙСЬКИХ АЕРОДРОМАХ . Відправили літак через Каспійське озеро в надії що він рухне у воду. А він не рухнув . Ось таке Різдвяне чудо для деяких пасажирів
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26.12.2024 10:54 Відповісти
Так це на вибір розстріл, гільйотина або верба
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26.12.2024 10:50 Відповісти
Серьожа, помятаєш як він дихав?
ЯК ВІН ДИХАВ!

А ЯК ЗАКІВЧИВ?
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26.12.2024 10:52 Відповісти
Судячи з дебільнуватих заяв зараз іде торг з їрмаком.
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26.12.2024 11:03 Відповісти
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26.12.2024 11:03 Відповісти
Домовленості з кацапами не варті навіть паперу на якому вони написані. Це вже доказано протягом століть.
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26.12.2024 11:12 Відповісти
Тоді з фінами ще не було НАТО, а Грузія не є членом НАТО.
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26.12.2024 12:02 Відповісти
Що ж тепер робитиме трамп зі своїми келогами?! Коли на кацапів тиснути страшно.
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26.12.2024 11:13 Відповісти
Остаточна домовленість - це смертна кара кремлівським нацистам.
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26.12.2024 11:19 Відповісти
лавровокобила йде на ***
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26.12.2024 11:28 Відповісти
Та ладно, кажи вже прямо, що Володька не дуже вправно виконує Оманські угоди.
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26.12.2024 11:35 Відповісти
Какое может быть перемирие с варварами и уродами из быдлостана?

Только полное уничтожение всех навозных червей, вместе с их огромной кучей говна, только так и не иначе!
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26.12.2024 11:39 Відповісти
Але в контексті, який міжнародно-правовим способом закріплятиме неможливість порушення цих домовленостей", - сказав міністр країни-окупанта , брехлива рашистська **** , котра сама нарушила закріплені міжнародно-правові способи і домовленості безпеки ,та більше того, навіть нас,,ала на власні укази (((5 лютого 1954р. відбулось засідання Ради Міністрів РРФСР. На якому була прийнята постанова про передачу Криму до УРСР.Того ж дня Президія Верховної Ради РРФСР ухвалила передати Кримську область Українській РСР. 19 лютого 1954 Президія Верховної Ради СРСР видала Указ «Про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР». 26 квітня того ж року Верховна Рада СРСР законом «Про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР» затвердила указ Президії і внесла відповідні зміни до статті 22 і 23 Конституції СРСР. (Головував на засіданні про передачу Кримської області Г. М. Маленков; указ від 19 лютого та закон від 26 квітня підписав голова Президії Верховної Ради СРСР К. Є. Ворошилов). У складі радянської України Кримська область перебувала в 1954-1991 роках.
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26.12.2024 11:46 Відповісти
Пришлите уже ему бюст или самокат.... Очень просит....
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26.12.2024 11:46 Відповісти
Начиная с1925года Советская Россия заключила58 договоров,соглашений, конвенций с другими государствами. 45(!) из которых она нарушила, прервала или вышла в одностороннем порядке. Из 12 Пактов о ненападении, заключенных с 1925 года были нарушены 10(!), из которых 4 уже после 1945года. Из 18 союзнических соглашений нарушены 15, из них12 после 1945года.Уже после войны СССР заключил с1946 года 6 договоров о мире и из которых 3(!) были нарушены к 1957г.

(Конрад Аденауэр - Канцлер Германии- « Воспоминания»- 2том.)
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26.12.2024 11:48 Відповісти
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26.12.2024 11:51 Відповісти
Перемир'я - це шлях в нікуди,Рашистський пес-війни,котрі розпочинає рашистська 3,14дерація,а чи то якась інша країна- ШЛЯХ В НІКУДИ...
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26.12.2024 11:57 Відповісти
Я ж кажу, цих потвор треба усипляти. Вони невиліковні.
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26.12.2024 11:58 Відповісти
Це як вбивця заліз до вас в дім, вбив хазяїна і вимагає щоб йому відписали квартиру яку він захопив. ПНХ стара кляча. Будеш ти разом з ****** в камері свої забаганки гнути. Бачить падло що захватило кусок більше чим може утримати і вже вищить що дайте йому гарантії що не заберете. Не буде цього. Все буде тільки в рамках міжнародного права і міжнародно визнаних границь. Інакше можна в цьму світі робити що хочеш. Даже можна того ж Лаврова і ***** вбити прямо на переговорах. А чому ні? І потребувати гарантій і мільярд долларів. В кого ніж той же і правий.
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26.12.2024 12:06 Відповісти
Наскільки ж мав рацію німецький канцлер Отто фон Бісмарк, який заявив іще в ХІХ столітті, що «договір із Росією не вартий того паперу, на якому написаний»…
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26.12.2024 12:40 Відповісти
Окончательные договоренности это если раха выводит оккупационные войска, выплачивает репарации и выдает военных преступников.Остальное это значит что раха не отказалась от планов во оккупациии всей Украины и возрождению расейской империи.То что раха против перемирия это он так обманывает типа ей не нужно.На самом деле она за перемирие при котором с нее снимут санкции,Украине станут меньше оказывать помощь,путлеровцев перестанут уничтожать.И они смогут прикрываясь перемирием безнаказанно обстреливать всу как в минские соглашения.Потом накопить ударные кулаки и оккупировать .А не как сейчас по одной деревней в неделю сровнянной с землей и вынуждая постоянно отправлять в мясные штурмы по несколько человек чтобы поменьше уничтожали оптом.
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26.12.2024 12:42 Відповісти
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26.12.2024 14:28 Відповісти
Про які домовленості можна говорити з режимом, котрий односторонньо порушив всі міжнародні договори почавши агресію в Україні!? Логіку фашистьких покидьків в Кремлі важко зрозуміти.
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26.12.2024 15:48 Відповісти
Все правильно Коняка сказала! Потрібні остаточні домовленності! А це загальновизнані кордони 1991р, компенсація наданих нам збитків і ми погодимся. А далі бетонний паркан на кордоні і жодного кацапа в Україні і ніякіх контактів з Мордором
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26.12.2024 15:56 Відповісти
Найкращи домовленості - це накинути на тебе вуздечку... І твою рашиську країну - теж завуздечити.)))
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26.12.2024 17:07 Відповісти
 
 