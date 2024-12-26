Перемир’я - це шлях в нікуди, Росії потрібні остаточні домовленості, - Лавров. ВIДЕО
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що перемир'я в Україні є "шляхом в нікуди".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю ЗМІ.
"Перемир'я - це шлях в нікуди. Нам потрібні остаточні юридичні домовленості, які фіксуватимуть всі умови забезпечення безпеки РФ, і, звісно, законні інтереси безпеки наших сусідів. Але в контексті, який міжнародно-правовим способом закріплятиме неможливість порушення цих домовленостей", - сказав міністр країни-окупанта.
Раніше у Кремлі відкинули можливість "заморозки" війни проти України по лінії бойового зіткнення.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито готова до переговорів з Україною, але тільки на підставі "стамбульських домовленостей" та "реалій сьогодення".
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і це діпламат висшей масті на росіі
проблема в тому - щоб про щось домовитися - потрібно спочатку перемир'я
а комуняки думають що ПАРТІЯ
А ЗСУ цей флот нищить і без Байдена . Зараз і балтійський знищить
Як це прокоментувати???
Источник: https://ru.citaty.net/tsitaty/627286-otto-fon-bismark-ne-nadeites-chto-edinozhdy-vospolzovavshis-slabos/
Якщо послухати марафон,то касапи планують все захопити,включно країни НАТО.
Правда десь посередині,або як казав найвеличніший лідор ********** : "сойдемся где то посредине". Посередині -це по р.Дніпро, очевидно те,що в Омані-Стамбулі вирішили?
Коли ми, добровольці, остаточно закінчимося - вони не зупиняться та прийдуть в ваші міста та села.
Тоді вже буде піздно.
Тож, думайТЕ. І мобілізуйтеся самостійно, поки не мобілізували примусово. І тоді вже не факт, що в ЗСУ. Тоді в "росармію". І соплі вам там вже точно витирати не будуть, а будуть вами витирати підлогу.
Люди добрі! Підкажіть слова, щоб висказатися без матюків!
ЯК ВІН ДИХАВ!
А ЯК ЗАКІВЧИВ?
Только полное уничтожение всех навозных червей, вместе с их огромной кучей говна, только так и не иначе!
(Конрад Аденауэр - Канцлер Германии- « Воспоминания»- 2том.)