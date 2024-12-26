Франція через закриті канали пропонувала РФ діалог щодо війни за спиною України, - Лавров
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Франція нібито пропонувала Росії діалог щодо російсько-української війни без участі України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю російським та закордонним ЗМІ.
За словами міністра країни-агресора, РФ від контактів не відмовлялася та була "готова послухати" пропозиції Франції.
"Є у наших французьких колег таке прагнення відігравати ініціативну роль у найрізноманітніших питаннях, і ми це вітаємо, але яким є результат від таких ініціатив, і наскільки прагнення відігравати позитивну роль є щирим, я не знаю", - зазначив Лавров.
"Кілька разів були по закритих каналах звернення наших французьких колег: давайте ми допоможемо, налагодимо діалог з українського питання. До речі, без жодної України, просто діалог з українського питання, нібито порушуючи принцип, який Захід постійно повторює про те, що "ні слова про Україну без України", - додав глава МЗС Росії.
Міністр назвав поведінку Франції "двозначною", оскільки та навчає на своїй території українських військових і виступає за відправку європейського контингенту в Україну.
"Така двозначна поведінка не викликає прагнення всерйоз ставитися до того, що відбувається за ініціативою наших французьких колег", - підсумував він.
Миротворчі сили в Україні
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у випадку укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.
Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.
Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".
Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.
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- (1654 рік - Австрійський дипломат Августин Мейєрберг у Москві //Augustin Freiherr von Meyerberg und seine Reise nach Russland by Friedrich von Adelung, Augustin Mayer (freiherr von Mayerberg.) Переиздана в 1827.)
мудопльот кінський - твої закриті канали - це резидентура гру-фсби у Франції?!
так прямо й кажи - "за нашим фсб-шним завданням наші кацапські агенти запропонували нам перемовини"
Знает, что Трамп будет играть на стороне русских и что для Украины единственный реальный шанс выжить - это пересидеть Трампа с помощью ЕС / Британии / Канады / Японии / Австралии / Израиля / Турции. А что такое ЕС ? Это Франция и Германия, в первую очередь. Если с ними поссорить, то вопрос практически решён.
Дешёвый трюк, лавруша, дешёвый. ЛВР ПНХ.
Однак Трамп грає на стороні своїх виборців США і не буде рятувати росію за рахунок американських грошей.
Друже - ЄС це 27 країн.
Нагадаю тобі що за ЧЕСЬКОЮ ініціативою України отримала мільйон снарядів, причому Франція НЕ дала жодного євро на і снаряди, тому що лобіює своє военне виробництво.
Це тобі подумати.
там легалайз
це його спарінг-партнер у всіх питаннях що до Франціі
то ця мразота кацапська цим би скористалася і потім дорікала всім
своїми досягненнями 😡
Шольц, Макрон, Трамп вам на замітку
По-друге, я думаю, ніхто і так не тішиться ілюзіями щодо незламних, сміливих, чесних, прямолінійних та принципових "партнерів" і навіть якщо цей підар, якимсь чином, цього разу не збрехав, то і тут, я думаю, ніхто б не здивувався. Я впевнений, що там з парашою перемовини за спиною України щодо України не вів тільки лінивий. Казочки про "ніяких перемовин про Україну без України" залиште тим придуркам, які вірять в телемарафон.