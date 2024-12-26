Франція через закриті канали пропонувала РФ діалог щодо війни за спиною України, - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Франція нібито пропонувала Росії діалог щодо російсько-української війни без участі України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю російським та закордонним ЗМІ.

За словами міністра країни-агресора, РФ від контактів не відмовлялася та була "готова послухати" пропозиції Франції.

"Є у наших французьких колег таке прагнення відігравати ініціативну роль у найрізноманітніших питаннях, і ми це вітаємо, але яким є результат від таких ініціатив, і наскільки прагнення відігравати позитивну роль є щирим, я не знаю", - зазначив Лавров.

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"Кілька разів були по закритих каналах звернення наших французьких колег: давайте ми допоможемо, налагодимо діалог з українського питання. До речі, без жодної України, просто діалог з українського питання, нібито порушуючи принцип, який Захід постійно повторює про те, що "ні слова про Україну без України", - додав глава МЗС Росії.

Міністр назвав поведінку Франції "двозначною", оскільки та навчає на своїй території українських військових і виступає за відправку європейського контингенту в Україну.

"Така двозначна поведінка не викликає прагнення всерйоз ставитися до того, що відбувається за ініціативою наших французьких колег", - підсумував він.

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Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у випадку укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

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