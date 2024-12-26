УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
15265 відвідувачів онлайн
Новини Війна
14 675 60

Франція через закриті канали пропонувала РФ діалог щодо війни за спиною України, - Лавров

Лавров каже, що Франція пропонувала РФ діалог щодо України

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Франція нібито пропонувала Росії діалог щодо російсько-української війни без участі України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю російським та закордонним ЗМІ.

За словами міністра країни-агресора, РФ від контактів не відмовлялася та була "готова послухати" пропозиції Франції.

"Є у наших французьких колег таке прагнення відігравати ініціативну роль у найрізноманітніших питаннях, і ми це вітаємо, але яким є результат від таких ініціатив, і наскільки прагнення відігравати позитивну роль є щирим, я не знаю", - зазначив Лавров.

Читайте також: Ідею Макрона щодо розміщення військового контингенту в Україні готові підтримати вже кілька країн, - МЗС

"Кілька разів були по закритих каналах звернення наших французьких колег: давайте ми допоможемо, налагодимо діалог з українського питання. До речі, без жодної України, просто діалог з українського питання, нібито порушуючи принцип, який Захід постійно повторює про те, що "ні слова про Україну без України", - додав глава МЗС Росії.

Міністр назвав поведінку Франції "двозначною", оскільки та навчає на своїй території українських військових і виступає за відправку європейського контингенту в Україну.

"Така двозначна поведінка не викликає прагнення всерйоз ставитися до того, що відбувається за ініціативою наших французьких колег", - підсумував він.

Читайте також: Перемир’я - це шлях в нікуди, Росії потрібні остаточні домовленості, - Лавров. ВIДЕО

Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у випадку укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

Також читайте: Росія готова на все, щоб уникнути стратегічної поразки, - Лавров

Автор: 

війна (1400) Лавров Сергій (1581) росія (65191) Франція (3061) війна в Україні (3899)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+35
Шось сьогодні забагато цього кацапсячовірменського коня.
показати весь коментар
26.12.2024 12:18
+33
Лавров іди нах і забери з собою ***** а краще до пекла.
показати весь коментар
26.12.2024 12:18
+27
Специально лошадь туман напускает ,чтобы подозревали друг друга.
показати весь коментар
26.12.2024 12:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ну, не може бути щоб лапті воду пропускали!
показати весь коментар
26.12.2024 12:17 Відповісти
Марення сивої кобили
показати весь коментар
26.12.2024 12:40 Відповісти
Пройшли століття але нічого не змінилося : 1654 рік Августин Меєрберг: «Разговоры московской аристократии низменные, простецкие, гадкие культурному человеку. Главная тема их разговоров и юмора - это очернение других, сплетни и наговоры и дикарская похвальба. Врут московины с невероятной бесстыдством и наглостью: нисколько не смущаются, когда поймаете их на лжи. В переговорах с иностранцами - московские министры принимают всевозможных мыслимых и немыслимых способов, чтобы обмануть их. Всем известные факты они бесстыдно извращают. "
- (1654 рік - Австрійський дипломат Августин Мейєрберг у Москві //Augustin Freiherr von Meyerberg und seine Reise nach Russland by Friedrich von Adelung, Augustin Mayer (freiherr von Mayerberg.) Переиздана в 1827.)
показати весь коментар
26.12.2024 16:09 Відповісти
Лавров іди нах і забери з собою ***** а краще до пекла.
показати весь коментар
26.12.2024 12:18 Відповісти
Шось сьогодні забагато цього кацапсячовірменського коня.
показати весь коментар
26.12.2024 12:18 Відповісти
лавров - вірменська королева..
показати весь коментар
26.12.2024 12:20 Відповісти
Специально лошадь туман напускает ,чтобы подозревали друг друга.
показати весь коментар
26.12.2024 12:19 Відповісти
Питанн залишилось відкрите - чому куйло цю пропозицію проігнорував?
показати весь коментар
26.12.2024 12:39 Відповісти
Ждет от Трампа предложения
показати весь коментар
26.12.2024 13:37 Відповісти
Ібліса! Про ібліса забув! Він теж з вами розмовляв. Все хотів, щоб ви йому на шкіряній флейті зіграли! Щось вам його ініціатива не зайшла.
показати весь коментар
26.12.2024 12:19 Відповісти
Слабенька спроба, коняка. Старайся
показати весь коментар
26.12.2024 12:20 Відповісти
хитрий фсб-шний хід - посварити Україну та Францію, викликати недовіру у США, Німеччини, Великої Британії комбінатор конячий...
мудопльот кінський - твої закриті канали - це резидентура гру-фсби у Франції?!
так прямо й кажи - "за нашим фсб-шним завданням наші кацапські агенти запропонували нам перемовини"
показати весь коментар
26.12.2024 12:22 Відповісти
Саме цього кацапи і домагаються. Зараз будуть поливати лайном по черзі всіх союзників. Але дуже непереконливо та кострубато. Сподівання на кацапське "авось". А раптом дійсно сваритися почнуть
показати весь коментар
26.12.2024 12:30 Відповісти
Дешёвый развод . . .
Знает, что Трамп будет играть на стороне русских и что для Украины единственный реальный шанс выжить - это пересидеть Трампа с помощью ЕС / Британии / Канады / Японии / Австралии / Израиля / Турции. А что такое ЕС ? Это Франция и Германия, в первую очередь. Если с ними поссорить, то вопрос практически решён.
Дешёвый трюк, лавруша, дешёвый. ЛВР ПНХ.
показати весь коментар
26.12.2024 12:23 Відповісти
Це у росії з'явився шанс вижити, якщо Трамп дасть їм дешевих кредитів.
Однак Трамп грає на стороні своїх виборців США і не буде рятувати росію за рахунок американських грошей.
Друже - ЄС це 27 країн.
Нагадаю тобі що за ЧЕСЬКОЮ ініціативою України отримала мільйон снарядів, причому Франція НЕ дала жодного євро на і снаряди, тому що лобіює своє военне виробництво.
Це тобі подумати.
показати весь коментар
26.12.2024 12:33 Відповісти
чехи взагалі адекватні люди
там легалайз
показати весь коментар
26.12.2024 13:10 Відповісти
Ц е коняка з дєпард'є напитпитку спілкувалась
це його спарінг-партнер у всіх питаннях що до Франціі
показати весь коментар
26.12.2024 12:23 Відповісти
Аби шось!
показати весь коментар
26.12.2024 12:24 Відповісти
бреше як сивий мерин,але чому -як?
показати весь коментар
26.12.2024 12:25 Відповісти
конь в пальто
показати весь коментар
26.12.2024 12:26 Відповісти
Може й сивий, але досі рухається наче справжній ніндзя
показати весь коментар
26.12.2024 12:42 Відповісти
Может врет-метод разделяй и властвуй чтобы посеять смятение и недоверие между союзниками.Как трамп заявляет про аннексию Канады Мексики ГренландииюИ требует европейцев увеличить взносы в нато.
показати весь коментар
26.12.2024 12:26 Відповісти
І це заяви того, хто ну, ніяк не хоче третьої світової. А вона таки потрібна, бо якщо народ здурів, обираючи трампів-орбанів-фіцо, то тут тільки ядерний попіл допоможе...
показати весь коментар
26.12.2024 12:41 Відповісти
Ця конячка ху..ла ще й стукач, мабуть теж в лавах кгб - фсб состоїт
показати весь коментар
26.12.2024 12:27 Відповісти
Цей фсбшний бульдог бреше , як дихає , бо якби це була правда,
то ця мразота кацапська цим би скористалася і потім дорікала всім
своїми досягненнями 😡
показати весь коментар
26.12.2024 12:28 Відповісти
Невже немає кому пристрелити цю клячу?
показати весь коментар
26.12.2024 12:29 Відповісти
Ти якийсь жорстокий, можна ж просто самокат підігнати
показати весь коментар
26.12.2024 15:22 Відповісти
Дешёвый путлеровский фейк, верить этому старому ишаку, это не уважать себя.
показати весь коментар
26.12.2024 12:29 Відповісти
у кого-небудь є під рукою капелька нікотину? дуже треба , не для себе прошу...
показати весь коментар
26.12.2024 12:33 Відповісти
Цей кінь і сам смалить нєпадєцкі
показати весь коментар
26.12.2024 12:37 Відповісти
Понеслась 3,14зда по кочкам - зараз перед інавгурацією трампа почнуться спроби пересварити союзників різними вкидами про сепаратні переговори. Хоча можливо, що такі і є, і були, але треба ж про них саме зараз, саме під дих, та ще й з таким звірячим виглядом конячої пики
показати весь коментар
26.12.2024 12:36 Відповісти
Та ваші висери нікому давно не цікаві. Таких ******** гебельс і уявити не міг. З росією домовлятися не можна і ніхто не буде, все тільки через загрозу сили. Вже навіть до Шольца і Макрона дійшло
показати весь коментар
26.12.2024 12:36 Відповісти
Емманюель - все, сил білш нема з ним говорити...
показати весь коментар
26.12.2024 12:38 Відповісти
На задньому плані це машка так перефарбувалася у брюнетку?
показати весь коментар
26.12.2024 17:26 Відповісти
Звичайна тактика москалів. Скільки й пам'ятає історія. Коли не могли перемогти то зіштовхували лобами між собою тих кого намагалися завоювати та їхніх союзників.
показати весь коментар
26.12.2024 12:40 Відповісти
Короче кажучи, з цієї частини конячого гною слід зробити висновок, що Макрон намагався вгамувати ***** як до повномасштабного вторгнення, так і після - але з цієї французської ініціативи нічого не вийшло.
показати весь коментар
26.12.2024 12:40 Відповісти
А коли у тих хфранцузів взагалі щось виходило? Хфранцюзький поцілунок? Ну, для цього багато розуму не потрібно
показати весь коментар
26.12.2024 12:44 Відповісти
Макрон, дай коняці 1 грам никотину, щось воно розпи@ділося.
показати весь коментар
26.12.2024 12:41 Відповісти
Канцелярія Макрона скоріш за все вже готує якщо не спростування, то уточнення цій частині конячого гною.
показати весь коментар
26.12.2024 12:42 Відповісти
Шо тут уточнювати, незкінченні плани перемоги вже дістали захід, їм треба щось з цим робити.
показати весь коментар
26.12.2024 12:49 Відповісти
БУДЬ ЯКИЙ ДІАЛОГ РФ ВИЗНАЄ ЗА СЛАБКІСТЬ.
Шольц, Макрон, Трамп вам на замітку
показати весь коментар
26.12.2024 12:55 Відповісти
"коли зійдуть посіяні зуби дракона - кинь камінь в середину" ))) з коня, Медея така ж, як і з кінських яблук яблуяний сік )))
показати весь коментар
26.12.2024 12:56 Відповісти
Це або дипломатична тупість,або дипломатична підлість.Скоріше друге,бо дипломатична школа в москалів одна з старіших і кращих в світі...
показати весь коментар
26.12.2024 13:15 Відповісти
Забрехався в кінець кремлівський сивий ішак.
показати весь коментар
26.12.2024 13:20 Відповісти
Францію нє трожь, лжец!
показати весь коментар
26.12.2024 13:30 Відповісти
показати весь коментар
26.12.2024 13:31 Відповісти
"каждая задріпанная лошадь головой киваєт мнє навстрєчу.." кацапам вірити - себе не поважати!!
показати весь коментар
26.12.2024 13:35 Відповісти
ні одному слову москаля вірити не можна
показати весь коментар
26.12.2024 13:49 Відповісти
кінь для прикриття і стравки пару, основні пропагандисти в Європі
показати весь коментар
26.12.2024 13:54 Відповісти
Час оддерти пыдкови та на буцигарню цього підірваного меріна.
показати весь коментар
26.12.2024 13:56 Відповісти
По-перше, слухати те, що говорить чи не найбрехливіша істота в світі, а тим більше вірити - це дно.
По-друге, я думаю, ніхто і так не тішиться ілюзіями щодо незламних, сміливих, чесних, прямолінійних та принципових "партнерів" і навіть якщо цей підар, якимсь чином, цього разу не збрехав, то і тут, я думаю, ніхто б не здивувався. Я впевнений, що там з парашою перемовини за спиною України щодо України не вів тільки лінивий. Казочки про "ніяких перемовин про Україну без України" залиште тим придуркам, які вірять в телемарафон.
показати весь коментар
26.12.2024 13:58 Відповісти
А Україна хоч раз прислухалася до цього гомосексуаліста Макрона? Він не має ніякого впливу ні на що. Тільки лякає своїми гей-військами кожні півроку. Яке має значення що вони там обговорюють.
показати весь коментар
26.12.2024 14:17 Відповісти
Кацап открыл рот - кацап спиз.ел. Это - аксиома ).
показати весь коментар
26.12.2024 14:09 Відповісти
да ты шо
показати весь коментар
26.12.2024 14:10 Відповісти
Під закритим каналом і Францією цей кінь має на увазі Марі Лє Пен. Так вона гроші і не за таке брала.
показати весь коментар
26.12.2024 14:21 Відповісти
А французы знают, что они обращались к этом выродку?
показати весь коментар
26.12.2024 14:23 Відповісти
И-го-го!
показати весь коментар
26.12.2024 14:51 Відповісти
Раз кацапня почала "зливать" факти "негласних" дипломатичних переговорів (неважливо, були вони чи ні) - значить, у них "димиться срака"... Подібне вважається грубим порушенням "дипломатичної етики"... Своєрідний "дипломатичний "бєспрєдел" - все одно, що на великосвітському прийомі знять штани і прилюдно висраться...
показати весь коментар
26.12.2024 16:38 Відповісти
показати весь коментар
26.12.2024 23:28 Відповісти
 
 