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Новини Війна
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РФ прагне завершення "конфлікту" в Україні, але добиватиметься "успіхів на лінії бойового зіткнення", - Путін

Путін про завершення війни в Україні

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито хоче завершення війни в Україні. Водночас наступного року Росія продовжить "досягати всіх цілей спеціальної військової операції".

Про це він сказав на пресконференції за підсумками засідання Вищої Євразійської економічної ради, його заяву цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"РФ продовжить досягати всі цілі спецоперації у 2025 році, це завдання номер один", - заявив російський диктатор. 

Водночас він цинічно додав, що "Росія прагне до завершення конфлікту в Україні".

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Очільник Кремля також заявив, що удари "Орешником" по Україні - це нібито заходи у відповідь.

Ми ж завжди відповідаємо дзеркально. Проти нас використовують зброю, ми — використовуємо таку саму. Послухайте, застосували 5−7 систем ATACMS. Російська армія завдала 221 удар. Якщо ми побачимо, що потрібне застосування потужнішої зброї середньої дальності, ми, звичайно, її використаємо", - сказав він.

На запитання, чи вірить він у завершення війни у 2025 році перемогою Росії, Путін відповів, що "у Бога вірю, а Бог із нами".

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Крім того, диктатор прокоментував заяви новообраного президента США Дональда Трампа та його команди щодо того, що війна "може бути заморожена за умови відтермінування вступу України до НАТО".

"Я не знаю, що зараз говорять у команді обраного президента США. Я знаю, що мені говорив ще 2021 року Байден. Він мені запропонував саме це, відстрочити на 10-15 років, тому що вона зараз не готова. На що я відповів, що, так, вона не готова зараз, але ви її підготуєте і приймете. Для нас яка різниця сьогодні чи через 10 років. Я не знайомий із заявами майбутньої команди, але якщо це так, то яка різниця між чинною адміністрацією і тими пропозиціями, про які ви сказали. Різниці ніякої", - сказав Путін.

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Автор: 

війна (1400) путін володимир (23821) росія (65191) балістичні ракети (409) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+26
Тобто прагне миру, але бажає війни.... впізнаю тебе *****
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26.12.2024 20:18
+19
Я за мир та життя
Піду всіх знищу
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26.12.2024 20:19
+15
Це відповідь пуйла Трампу.
Пуйло буде продовжувати вести війну весь наступний 25 рік.
По одній простій причині, бо він перемагає у війні зараз і його орда неухильно просувається на фронті.
Тому пуйлу не потрібний ніякий мир, крім повного знищення України.
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26.12.2024 20:22
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Тобто прагне миру, але бажає війни.... впізнаю тебе *****
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26.12.2024 20:18 Відповісти
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26.12.2024 21:32 Відповісти
Я за мир та життя
Піду всіх знищу
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26.12.2024 20:19 Відповісти
Ну з таким як в Україні 🤡 ... можно все...
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26.12.2024 20:19 Відповісти
Цеж ж треба так ********* - прагне миру на полі бою - скажи шо поки иде наступ - якии мир?
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26.12.2024 20:20 Відповісти
Ну скажете таке. Люди особливо ті які мріють про переговори ******* слово мир, даже якщо йтиме війна.
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26.12.2024 21:08 Відповісти
20 січня 2025 для пуйла буде "важкий день"
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26.12.2024 20:21 Відповісти
Раніше. Діма Гордон сказав що в понеділок 30 грудня 2024 року гаряча фаза війни закінчиться.
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26.12.2024 20:26 Відповісти
Гордон на "пірамідках" побачив?
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26.12.2024 20:27 Відповісти
Нє, за пірамідки він просто бабла отримав, як багато інших відомих людей заробляють на рекламі. Приклад: У тебе є ім'я відоме та впізнаваність піплом, а у нас є бабло і товар.
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26.12.2024 21:01 Відповісти
война стой! раз два!
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26.12.2024 21:45 Відповісти
.?..
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26.12.2024 20:27 Відповісти
Шо ?? Гу він так сказав, що в понеділок буде якась подія, що покладе край гарячій фазі. Далі переговори і скоріш за все буде корейський варіант.
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26.12.2024 21:09 Відповісти
горндо 30.24 змінови фамілію на гандон
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26.12.2024 20:29 Відповісти
Гондон не гондон, а чогось ***** його замовив. А, ще він зробив дуже багато неповторних інтерв'ю з дійсно цікавими та відомими людьми, вони є у вільному доступі на Ютубі. Це дуже цікаво. Цих людей вже немає, а їх можна послухати та побачити.
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26.12.2024 21:07 Відповісти
Це відповідь пуйла Трампу.
Пуйло буде продовжувати вести війну весь наступний 25 рік.
По одній простій причині, бо він перемагає у війні зараз і його орда неухильно просувається на фронті.
Тому пуйлу не потрібний ніякий мир, крім повного знищення України.
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26.12.2024 20:22 Відповісти
Йому не знищення України потрібно. Йому владу потрібно утримати.
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26.12.2024 20:26 Відповісти
А це не одне й те саме? Зберегти владу шляхом знищення України? Бо Вона йому - "як скалка в оці" - приклад того, що можа нормально жить, не маючи над собою диктату влади...
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26.12.2024 21:45 Відповісти
Не одне. ***** хотів щоб було як з Кримом. Все вийшло не так, зараз люба зупинка чи заморозка обернеться величезною віддачею. Це і зеки і психопати що повернуться додому і повна жопа в економіці, яка зараз тримається лише на військових замовленнях. Йому потрібний тліючий конфлікт.
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26.12.2024 22:22 Відповісти
А в Крим він чого поліз? Хотів "тліючого конфлікту"? Так - він хотів, "щоб було, як з Кримом" - безкровної анексії. Але з Донбасом так не вийшло. - і він почав "нарощувать ставки"... Бо назад уже не захотів відступить - "понти" не дозволили... Ну а з 24 лютого 2022 року пішов "ва-банк"... І програв. І зараз його відступ - це його смерть... Бо йому, самі "підданці", почнуть задавать питання: "Нах*я це все було?!!!... ". Кацапня не любить "лузерів"... А він, і його оточення, ще пожить хочуть... Тому й підтримують зараз "тліючий конфлікт"... Причину не треба плутать з наслідками...
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26.12.2024 22:40 Відповісти
Коли тобі прикладами будуть ламати двері і волати "віхаді!", дізнаєшся
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26.12.2024 20:37 Відповісти
Поки кацапів нетормознуть тисячами на лінії зіткнення,по п'ять, шість за добу,вони будуть умнічать,а калашом цього зробить неможна.Кацапи повинні горіти на лінії зіткнення як дрова у грубі,тоді і мир сам прибіжить,отака ху#ня малята.
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26.12.2024 21:21 Відповісти
а цілі проти військових злочинців висунені світовим прокурором - цим займися
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26.12.2024 20:23 Відповісти
Високоточні далекобійні удари вглиб паРаші відіб'ють бажання у пуйла продовжувати есвео
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26.12.2024 20:25 Відповісти
Не ...можно расказувати сьогодня шо 50% зеленських це патріоти ...тільки де вони були ,коли Чонгар 🤡 розміновув ? Коли ця па*ло ,розказував ,шо війни не буде ...мишебратья ?шо сьогодня вся половина порозумнішали ...пі* араси !!!
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26.12.2024 20:32 Відповісти
Мені більш цікавить де були супер патріоти та наступний президент (якого бачить таким весь цензор), пан Залужний, коли розміновували той Чонгар та відводили бригади з під Гостомеля та Харківа
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26.12.2024 20:54 Відповісти
А мені не цікаво ...тому шо знаю ,істеричний нарцис🤡 сказав ...зробив ...ви працюєте громовідводом не професійно...
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26.12.2024 21:09 Відповісти
Ну з пшекії відніше. Це не громоотвід, це моя думка.
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26.12.2024 21:12 Відповісти
Ну з під клієнта відніше
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26.12.2024 22:42 Відповісти
методички, звичайно, в подляцьких ботів - ще ті... ніби ні в кого пам'яті не залишилось...
Тут: "зараз брешуть ідеологи свого порохоПатрона, щоб прикрити його ганебні провали в 2019р. та домовленості із Зеленським стосовно проведення незаконних парламентських виборів". На іншому форумі зустрічав брехливі закиди до Пороха "Спільні патрулі ЗСУ і русні на окупованих територіях. Та й без поставок вугілля з ОРДЛО за кеш ніяк не обійтись"...
І що саме цікаве: геть усі брехуни новенькі, буквально зі щойною реєстрацією...
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26.12.2024 20:47 Відповісти
Война это мир
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26.12.2024 20:26 Відповісти
тише тише, ты ещё по полной не выгреб, подожди немного, не ной
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26.12.2024 20:26 Відповісти
Ну а шо воно скаже?
Я ху-йло, я обісралося, я загнав свою країну в задницю так що й світла не видно?
Того й меле шо попало...
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26.12.2024 20:27 Відповісти
Старий маразматик.
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26.12.2024 20:29 Відповісти
І коли його вже вберуть у білі капці?
Так хочеться на заборонених телеканалах подивить "Лебедине озеро"!
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26.12.2024 20:29 Відповісти
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26.12.2024 21:12 Відповісти
45 км.від окупованого Донецька до Покровська,800 000 вбитих та підбитих кацапів,що ти 3,14-д@р ще хочеш?
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26.12.2024 20:32 Відповісти
знає курва лиса що Україна таки буде в НАТО!

але сіпається

.
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26.12.2024 20:33 Відповісти
В бога верю. а бог с нами

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26.12.2024 20:36 Відповісти
Нашо ви цитуєте хворого діда? Воно ідіот. Його ізолювати треба
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26.12.2024 20:36 Відповісти
можно и не изолировать. если сразу грохнуть ****** получится
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26.12.2024 20:39 Відповісти
а стосовно трампа що скажеш?
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26.12.2024 20:40 Відповісти
Дід трамп непердбачуваний. Нічого не скажу
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26.12.2024 21:18 Відповісти
Колись це пуйло на питання, чи вірить він у бога, відповів, що він вірить у людину. Зараз вже про бога заговорив, значить вже не впевнений у собі
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26.12.2024 20:36 Відповісти
- Мы начали войну, чтобы не было войны

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26.12.2024 20:38 Відповісти
Трампу покажуть цю *****, щоб він зрозумів плани *****?

Хоча, трамп з нею згоден, дарма запитую...
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26.12.2024 20:38 Відповісти
***** патологічний брехун. У нього в словах "дорий день" три брехні.
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26.12.2024 20:39 Відповісти
Тобто, НАТО за 38 км від Пітера, його зовсім не хвилює. Тим більш вже зараз, а не через 10 років
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26.12.2024 20:41 Відповісти
Абсурд, правда? Це в їхньому стилі. Ну ми ж розуміємо, що цей висер тільки для російської аудиторії.
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26.12.2024 21:31 Відповісти
Я вірю, що цей маразматик готовий покласти навіть 10 мільйонів російського скоту, заради досягнення цілі.
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26.12.2024 20:43 Відповісти
У бога вірю, бог з нами.....Gott mit uns (з нами Бог), як було написано на пряжках солдат німецього вермахту в часи Другої Світової. Роки пройшли, а нацисти все так же вірні своїм ідеалам. Тепер російські нацисти.
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26.12.2024 20:45 Відповісти
нацисти - це були в гітлерівській Німеччині. В ************ касапстані - рашисти. Це не одне і те ж; нацизм і рашизм - це дві течії, нехай схожі, нехай не принципово різні, але все ж таки різні течії ідеології фашизму. Ти вчитайся в цю *****, яку несе *****! Невже не бачиш чуть закамуфльованого "нам нужен мір, желательно весь"?
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26.12.2024 20:53 Відповісти
А щоб воно здохло, ХЛО!
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26.12.2024 20:49 Відповісти
Якщо вже сьогодні втарая армія міра ідиот в наступленіє на самокатах то в 2025 году на інвалідних колясках і конях полізуть?
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26.12.2024 20:50 Відповісти
Тисячі причин проти миру, а справді причина одна - пуйло(колективний) хоче жити. А жити він може, поки війна. Абзац
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26.12.2024 20:52 Відповісти
Есть такая старая поговорка - клин клином вышибают, хотелось бы это увидеть на практике,

получится у американского параноика вышибить кремлёвского шизофреника, предлагаю делать

ставки!
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26.12.2024 20:53 Відповісти
не получится. І не тому що не вийде, а тому що сша цього не хоче
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26.12.2024 21:47 Відповісти
США и Трамп- это абсолютно разные вещи!
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26.12.2024 21:53 Відповісти
ну ну
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26.12.2024 21:59 Відповісти
Нє витягіват вайну то... Патаму і хочіт "закончіть"... Але ми ще не зламали кощеєву голку !
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26.12.2024 20:54 Відповісти
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26.12.2024 20:55 Відповісти
я больше бить не буду просто буду резать… виродок ще той…
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26.12.2024 20:58 Відповісти
Як завжди, брехлива тварюка каже ,що вона миротворець. Як же ш сатана постарався , щоб зробити цю погань.
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26.12.2024 20:59 Відповісти
На стадії агонії диктатура. Того і завертає до бога люциферний окурок - я вєрую в бога, гот мітт унс. Рок-опера Біси
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26.12.2024 21:18 Відповісти
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26.12.2024 21:24 Відповісти
Яка цинічна і огидна фашиська мерзота ,здохни нарешті куривавий злочинець ,а хтось з цією паскудою якісь переговори збираєтся вести .
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26.12.2024 21:29 Відповісти
Яка кровожерлива криса,жертва підзаборної пристрасті,одним словом *****.
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26.12.2024 21:34 Відповісти
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26.12.2024 21:37 Відповісти
Іпанутим немає спокою, а на чолі їх ху#ло.
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26.12.2024 21:46 Відповісти
куйло,якщо Ти розпочав війну і вбиваєш український народ сіючи смерть і розруху.то ти слуга антихриста на землі і виконуєш його завдання.Антихрист Твій боххххххххххх
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26.12.2024 22:01 Відповісти
В двох словах - путін-*****.
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26.12.2024 22:06 Відповісти
Загальне правило: все що йде перед словом "але" треба ігнорувати.
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26.12.2024 22:50 Відповісти
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26.12.2024 23:03 Відповісти
 
 