РФ прагне завершення "конфлікту" в Україні, але добиватиметься "успіхів на лінії бойового зіткнення", - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито хоче завершення війни в Україні. Водночас наступного року Росія продовжить "досягати всіх цілей спеціальної військової операції".

Про це він сказав на пресконференції за підсумками засідання Вищої Євразійської економічної ради, його заяву цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"РФ продовжить досягати всі цілі спецоперації у 2025 році, це завдання номер один", - заявив російський диктатор.

Водночас він цинічно додав, що "Росія прагне до завершення конфлікту в Україні".

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Очільник Кремля також заявив, що удари "Орешником" по Україні - це нібито заходи у відповідь.

Ми ж завжди відповідаємо дзеркально. Проти нас використовують зброю, ми — використовуємо таку саму. Послухайте, застосували 5−7 систем ATACMS. Російська армія завдала 221 удар. Якщо ми побачимо, що потрібне застосування потужнішої зброї середньої дальності, ми, звичайно, її використаємо", - сказав він.

На запитання, чи вірить він у завершення війни у 2025 році перемогою Росії, Путін відповів, що "у Бога вірю, а Бог із нами".

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Крім того, диктатор прокоментував заяви новообраного президента США Дональда Трампа та його команди щодо того, що війна "може бути заморожена за умови відтермінування вступу України до НАТО".

"Я не знаю, що зараз говорять у команді обраного президента США. Я знаю, що мені говорив ще 2021 року Байден. Він мені запропонував саме це, відстрочити на 10-15 років, тому що вона зараз не готова. На що я відповів, що, так, вона не готова зараз, але ви її підготуєте і приймете. Для нас яка різниця сьогодні чи через 10 років. Я не знайомий із заявами майбутньої команди, але якщо це так, то яка різниця між чинною адміністрацією і тими пропозиціями, про які ви сказали. Різниці ніякої", - сказав Путін.

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