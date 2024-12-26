"Слуга народу" Куницький виїхав з України до США в "тижневе відрядження" від Ради, - ЗМІ

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький виїхав з України 23 вересня на підставі парламентського "тижневого відрядження" до Сполучених Штатів для "поглиблення українсько-американського міжпарламентського співробітництва". Відтоді втікач не повертався.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили "Схеми" з посиланням на джерела у правоохоронних органах та у депутатських колах.

Зазначається, що Куницький оформив відрядження в США на 21-28 вересня 2024 року.

Не з'являвся на засіданнях ВР

Востаннє він голосував на пленарних засіданнях 17-20 вересня цього року, а в Комітеті з питань правоохоронної діяльності зʼявлявся в жовтні - у режимі відеоконференції.

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Як пояснив "Схемам" перший заступник голови Ради Олександр Корнієнко, Апарат ВР намагався зв’язатися із депутатом, але "не отримав чіткої відповіді".

У Верховній Раді на запит журналістів не надали інформації про це відрядження, зазначивши, що "відомості щодо службових відряджень народних депутатів України під час дії особливого періоду віднесені до переліку відомостей, що становлять службову інформацію".

Водночас в Апараті ВР наголосили, що "відшкодування витрат на відрядження за рахунок коштів державного бюджету не здійснювалося".

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Підозри від ДБР не було

"Схеми" зазначили, що Куницький отримав дозвіл на закордонне відрядження до США після того, як правоохоронці почали розслідувати обставини його іншого виїзду до Ізраїлю влітку 2023 року.

У коментарі журналістам голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що "сам факт порушення кримінальної справи не створює законодавством жодних обмежень діяльності народних депутатів".

Водночас джерела журналістів у правоохоронних органах повідомили, що в межах цього розслідування ДБР, Куницькому не повідомляли про підозру, не обирали запобіжний захід та не встановлювали будь-які інші обмеження.

Журналісти намагалися отримати коментар самого "слуги" Куницького, але ні він, ні його помічниця на дзвінки та повідомлення не відповіли.

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У жовтні 2023 року повідомлялось, що "слуги народу" Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця в центрі Києва. Нардепи заявили, що хлопець напав на них першим під час перевірки колцентру.

Також відомо, що у вересні 2024 року Куницький побив чоловіка в центрі Києва.

5 листопада ЗМІ заявили, що Куницький втік з України, виїхавши у відрядження.

Нардеп виїхав із України у вересні 2024 року та за три місяці досі не повернувся.

Відомо, що нині Куницький перебуває із родиною у США.