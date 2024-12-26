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"Слуга народу" Куницький виїхав з України до США в "тижневе відрядження" від Ради, - ЗМІ

Нардеп Куницький виїхав з України в тижневе відрядження від Ради

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький виїхав з України 23 вересня на підставі парламентського "тижневого відрядження" до Сполучених Штатів для "поглиблення українсько-американського міжпарламентського співробітництва". Відтоді втікач не повертався. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили "Схеми" з посиланням на джерела  у правоохоронних органах та у депутатських колах.

Зазначається, що Куницький оформив відрядження в США на 21-28 вересня 2024 року.

Не з'являвся на засіданнях ВР

Востаннє він голосував на пленарних засіданнях 17-20 вересня цього року, а в Комітеті з питань правоохоронної діяльності зʼявлявся в жовтні - у режимі відеоконференції.

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Як пояснив "Схемам" перший заступник голови Ради Олександр Корнієнко, Апарат ВР намагався зв’язатися із депутатом, але "не отримав чіткої відповіді".

У Верховній Раді на запит журналістів не надали інформації про це відрядження, зазначивши, що "відомості щодо службових відряджень народних депутатів України під час дії особливого періоду віднесені до переліку відомостей, що становлять службову інформацію".

Водночас в Апараті ВР наголосили, що "відшкодування витрат на відрядження за рахунок коштів державного бюджету не здійснювалося".

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Підозри від ДБР не було

"Схеми" зазначили, що Куницький отримав дозвіл на закордонне відрядження до США після того, як правоохоронці почали розслідувати обставини його іншого виїзду до Ізраїлю влітку 2023 року.

У коментарі журналістам голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що "сам факт порушення кримінальної справи не створює законодавством жодних обмежень діяльності народних депутатів".

Водночас джерела журналістів у правоохоронних органах повідомили, що в межах цього розслідування ДБР, Куницькому не повідомляли про підозру, не обирали запобіжний захід та не встановлювали будь-які інші обмеження.

Журналісти намагалися отримати коментар самого "слуги" Куницького, але ні він, ні його помічниця на дзвінки та повідомлення не відповіли.

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У жовтні 2023 року повідомлялось, що "слуги народу" Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця в центрі Києва. Нардепи заявили, що хлопець напав на них першим під час перевірки колцентру.

Також відомо, що у вересні 2024 року Куницький побив чоловіка в центрі Києва.

5 листопада ЗМІ заявили, що Куницький втік з України, виїхавши у відрядження.

Нардеп виїхав із України у вересні 2024 року та за три місяці досі не повернувся.

Відомо, що нині Куницький перебуває із родиною у США.

Автор: 

ВР (14974) втеча (220) Слуга народу (2813) Куницький Олександр (50)


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Топ коментарі
+46
Зеля хоче повернути з за кордону мільйони українських біженців, але не може повернути навіть одного свого депутата втікача з своєї фракції у ВР.
Тому, насправді, Зеля це звичайний клоун.
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26.12.2024 22:01
+40
У коментарі журналістам голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що "сам факт порушення кримінальної справи не створює законодавством жодних обмежень діяльності народних депутатів". країна ,при владі в котрій аферисти і шахраї, корупціонери ,та вороги цієї країни...
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26.12.2024 21:58
+12
Я думаю, было бы полезным для Украины отправить весь этот позорный парламент , только не в Америку, а в Африку, углублять отношения с каким-нибудь племенем каннибалов, кто выживет, тот и расскажет нам, как там у них жизнь.
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26.12.2024 22:01
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У коментарі журналістам голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що "сам факт порушення кримінальної справи не створює законодавством жодних обмежень діяльності народних депутатів". країна ,при владі в котрій аферисти і шахраї, корупціонери ,та вороги цієї країни...
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26.12.2024 21:58 Відповісти
Хароша штукенція - бути паном!
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26.12.2024 21:58 Відповісти
Так ти і є пан, а вони слуги і скоріше самого Сатани
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27.12.2024 07:30 Відповісти
Я думаю, было бы полезным для Украины отправить весь этот позорный парламент , только не в Америку, а в Африку, углублять отношения с каким-нибудь племенем каннибалов, кто выживет, тот и расскажет нам, как там у них жизнь.
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26.12.2024 22:01 Відповісти
Мрія кацапів?
Тоді ВР не змогла би продовжити воєнний стан 7 лютого (наприклад).
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26.12.2024 22:17 Відповісти
это дно, мародерство и имитация бурной деятельности с фейковой "необходимостью" на которое тратится ********* бюджетных денег во время войны и на грани дефолта экономики. если "депутатов" разбомбят\захватят (заграницей агенты Хйла, к примеру, или сочувствующие за бабло, то их вообще из страны по логике нельзя выпускать никуда, пусть в бункере сидят все вместе, жрут мивину всю войну чтобы "голоса" были). то после 7 числа все, война закончилась? как удобно, нужно всего лишь пострелять 450 депутатов и все, а народ не в курсе (хотя, очевидно, - хочет). во время войны такие "депутаты" (и особенно "политические партии") вообще не нужны. а то, что они еще и меняют законы, причем - о войне ("тцк", "мобилизация", точнее ее ограничение и т.п.) - во время войны - вообще полное дно. и откровенная диверсия. имели же все возможности с 14 года, да и с 19го - тоже время было. но важнее были почему-то попилы.
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26.12.2024 23:05 Відповісти
Не "війна закінчилася", а дія воєнного стану закінчиться 7 лютого.
Ви в курсі - що таке правовий режим воєнного стану?
У вас якесь емоційне нетримання?
Може вам спочатку визначити мету вашого отого... допису?
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26.12.2024 23:45 Відповісти
ну вот, прибило всех "депутатов" (или большее их число, или они уехали в Монако по второму паспорту чтобы их не искали) - и что тогда ? выборы - нельзя, "правовой режим" - какой-то тухлый. значит - депутаты маялись х*рней все 2 года войны продлевая "режимы" неизвестно почему и для кого (кроме себя), типа, "работают" помимо остальных зашкваров.
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27.12.2024 00:12 Відповісти
Якісь фрагментовані нотатки флудомана
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27.12.2024 00:30 Відповісти
тобі кажуть шо від депутанів більше шкоди ніж користі а ти про закон щось бубуниш

навіть якщо зельц щезне нічого не буде...
нового ідіота виберуть
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27.12.2024 03:14 Відповісти
Ще одне альтернативне з гуртка "простих рішень" якому свербить написати якусь дурню. Мабуть ти аплодувало стоячи коли Блазень у 2019-му прогундосив: "я розпускаю Верховну Раду!".
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27.12.2024 12:33 Відповісти
Зеля хоче повернути з за кордону мільйони українських біженців, але не може повернути навіть одного свого депутата втікача з своєї фракції у ВР.
Тому, насправді, Зеля це звичайний клоун.
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26.12.2024 22:01 Відповісти
нічого він не хоче окрім бабла, яхуд криворізький
він актор, читає шо йлму пишуть, хрипить та оченята лупить
огида та й годі
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27.12.2024 03:15 Відповісти
нє ну а чо? нізя шолє? а? ща барісичу наберу!
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26.12.2024 22:03 Відповісти
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26.12.2024 22:13 Відповісти
харківʼяни ви обрали це 🫵

там звісно цілий протизаконний ланцюжок іде , хто допустив до виборів особу що не мала права обиратися , і т д , але обрали ви , тож спокутуйте 🤷🏻
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26.12.2024 22:16 Відповісти
Молодець! Дайте йому собачу медальку...
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26.12.2024 22:17 Відповісти
Найдите здесь "командированного" Куницкого. Задача с ***
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26.12.2024 22:17 Відповісти
стефанчук знає шо робить ...до чого тут ті% ,які їм дали таке право ? Їжте...
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26.12.2024 22:17 Відповісти
Він улетів і не обіцяв повернутись.

Прошавайте дніпровськи кручи,
Навікі мені Флоріда зове.
Розтанув у тумані Трухановий острів....
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26.12.2024 22:17 Відповісти
хоку?
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26.12.2024 22:19 Відповісти
Та ні, це від душі та щірого серця.
А шо схоже?
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27.12.2024 07:54 Відповісти
Зе-рояліст, ти вже дістав своїм шоу зі зграєю слуг. Висіти тобі на першому стовбі разом зі слугами, але перші на черзі "твої друзі менеджери дєрмак та татаров" не кажу вже про інший кагал крадіїв.
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26.12.2024 22:18 Відповісти
Україна громадянам Ізраїля - не Ізраїль. МОССАД би там швидко роз'яснив всяким стефанчукам з куницькими порядок усіляких речей , на Глобусі.
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26.12.2024 22:20 Відповісти
Так Ізраїль- цивілізована країна, і не громадянин держави не міг би там стати депутатом Кнессету.
А в Україні достатньо, що ти члєн мішпухи Зеленьського( Зеленьський сам розказував що неважливо на якій вулиці ти живеш і який в тебе паспорт...), тебе всунуть і в парламент і в державну таємницю і чувак без будь- якого досвіду стає головою СБУ.
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27.12.2024 00:37 Відповісти
Навіщо тик казати, можна подумати що люди гроші за це не платили. Ще і яки гроши
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27.12.2024 07:24 Відповісти
виписуйте на таких винагороду..
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26.12.2024 22:26 Відповісти
Шутите?
Депутаты как рабы у Стефанчука. Он их в командировки за свои (депутатов) деньги посылает.
в Аппарате ВР отметили, что "возмещение командировочных расходов за счет средств государственного бюджета не осуществлялось Источник: https://censor.net/ru/n3527231
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26.12.2024 23:31 Відповісти
Кунімен красава!
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26.12.2024 22:26 Відповісти
воно ще у Америці й заробітну платню отримує з податків мудрого наріду...
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26.12.2024 22:26 Відповісти
Слуги вже загрались у владу
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26.12.2024 22:33 Відповісти
мудрий нарід замість того щоби підстрелити собаку
буде слачувати ЗЕдонку зряплату,суточні,інвалідну пенсію...
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26.12.2024 22:39 Відповісти
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26.12.2024 22:42 Відповісти
поїхав Хануку святкувати..
а там вже й Песах незабаром..
Є "відєоконхверенція"-тож можна працювати
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26.12.2024 22:44 Відповісти
А за яким календарем відраховується цей "тиждень"?
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26.12.2024 23:13 Відповісти
Мразота. Як його батько.
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26.12.2024 23:50 Відповісти
Моссад на оба ваших дома...
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27.12.2024 00:02 Відповісти
Руслан Стефанчук - какая все-таки он скАтина ....
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27.12.2024 00:09 Відповісти
"Як пояснив "Схемам" перший заступник голови Ради Олександр Корнієнко, Апарат ВР намагався зв'язатися із депутатом, але "не отримав чіткої відповіді" (с) - они с сентября пытались голубиной почтой с ним связаться ?
И все эти гнилые отмазки лепит руководство "верховной рады" - откровенно отмазывая откровенных негодяев .
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27.12.2024 00:14 Відповісти
то не рада а сборище покидьків
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27.12.2024 03:16 Відповісти
Трамп швидко поверне цього нелегального мігранта бастарда
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27.12.2024 00:41 Відповісти
Бо влада це поважні і багаті люди, яка мають берегти себе, тому повинні їздити закордон, інколи назавжди, інколи відпочити. А мудрий нарід це ресурс який має стояти у стойлі і не тявкати
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27.12.2024 01:02 Відповісти
Чого вам від нього треба, він же слуга, і зараз буде служити тому народу який зберігає його гроші.
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27.12.2024 07:20 Відповісти
Выборы не нужны,эта рада замечательно работает,еще есть средства на загранкомандировки и еще не все путинские законы переписаны и приняты под руководством помощника сивковича.
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27.12.2024 08:00 Відповісти
Так он вернулся домой в Израиль. Если кто не знал , у этого дятла паспорт Израиля. Он в Украине бабла намолотил и вернулся домой в Израиль. Умный нарид его выбрал в депутаты.
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27.12.2024 09:25 Відповісти
Та шож таке, а як же запалити ханукальну свічку на батьківщині? Аййяйя погано пане зпссаньйок
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27.12.2024 09:35 Відповісти
Гарно що Херой Стефанчук ще не виїхав "зміцнювати" відношення з.....революціонерами Оману - Україна у "надійних лапах"...Може сів на дієту.....А все - нерви! Бо такі гроші спати не дають....бідолахи ті слуги...тяжко їм...тікають від грошей!!
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27.12.2024 09:54 Відповісти
Побачите
Вся ця шобла буде знову лізти до влади
пі іншими гаслами, з іншими підставами шахраями!
Повторення буде означати ПОВНУ КАТАСТРОФУ ДНРЖАВИ
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27.12.2024 19:57 Відповісти
Куницький - кошерний друг Зеленського - йому можна все...
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28.12.2024 00:28 Відповісти
 
 