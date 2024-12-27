УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13231 відвідувач онлайн
Новини
1 949 8

МЗС про заяву Лаврова щодо діалогу за спиною України: Немає підстав вірити цій брехні

Спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий

Україна не має підстав вірити заявам глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що Франція нібито через "закриті канали" пропонувала Росії діалог щодо російсько-української війни без участі Києва.

Про це спікер МЗС Георгій Тихий заявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Він наголосив, що немає підстав вірити черговій брехні Росії, але є підстави довіряти нашим союзникам.

Мета цих коментарів зрозуміла — посіяти розбрат між Україною та Францією, між Україною та союзними, між союзниками. Це загальна стратегія Росії, якої вони постійно дотримуються", - сказав речник МЗС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перемир’я - це шлях в нікуди, Росії потрібні остаточні домовленості, - Лавров. ВIДЕО

Тихий зауважив, що Лавров не лише воєнний злочинець, але ще й патологічний брехун.

"Це людина, яка заявляла про те, що бомбардування пологового будинку в Маріуполі, звірства росіян в Бучі - це постановки, це фейки. Мені здається, що після цих слів сприймати будь-які його одкровення — це не поважати себе. У нас немає підстав вірити цій брехні", - додав спікер МЗС.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Франція нібито пропонувала Росії діалог щодо російсько-української війни без участі України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція продовжить постачання ракет SCALP в Україну та не проти їх використання по цілях в РФ, - посол

Автор: 

Лавров Сергій (1581) МЗС (4123) росія (65191) Франція (3061) війна в Україні (3899)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так,всі політики брешуть.Але лише російські брешуть так "убєдітєльно",так аргументовано,з таким чесним,добродушним і "іскрєннім вираженієм ліца" що шляк може трафити.Східно-монгольська школа дипломатіі перевершила ієзуїтсько-макіавелієвську...
показати весь коментар
27.12.2024 13:25 Відповісти
"Я не могу понять русский характер. Я много раз встречался с русскими политиками. Русский нагло лжёт и смотрит в твои глаза и знает, что ты видишь эту ложь и ему совсем не стыдно. Ложь это именно то, что преследует повсюду российскую власть. На всех встречах с российскими политиками у меня сложилось впечатление, что всем им был важен только монолог, а твои замечания или возражения вообще не интересны. И тебе в лучшем случае, дают сказать пару слов на камеру. С глазу на глаз, я только слушал тех, с кем встречался. Едва успевал поздороваться и начать что-то говорить, как тут же начинался нескончаемый монолог, в которых подробно и жестко излагались все претензии к США и недовольства с разных сторон.

Российские политики мне напомнили людей, которые когда-то заправляли чикагской мафией в период "Великой Депрессии" в Америке. Будучи президентом США и имея дело с политикам разного уровня в России, я понимал, что мне приходиться общаться не с высокообразованными людьми, а с воспитанными улицей, жесткими, лишенных любых сантиментов типов; узколобых, которые никогда не выходили за рамки своего ограниченного опыта и которые всегда расценивали крышу, взятки, шантаж, обман и периодически возникавшее насилие как законные методы своей деятельности. Дипломатический язык для русских политиков вообще не существует, есть прижимание к стенке и язык "своих понятий". Мне кажется, вернее, у меня есть уверенность, что русские вообще не знают, что такое позор".

Из мемуаров бывшего президента США Барака Обамы. Глава 10. "Отношения Америки с Россией".
показати весь коментар
27.12.2024 13:53 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
показати весь коментар
27.12.2024 14:42 Відповісти
Також,як і вірити спікеру,який сам залежить від того,з якої ноги встав його патрон ермак.
показати весь коментар
27.12.2024 13:25 Відповісти
А заяви Зельоних про віру на чому базується? Бо їх не повідомили кацапи, чи французи?
показати весь коментар
27.12.2024 13:40 Відповісти
Як би там не було, але відповідати потрібно саме так, як відповів спікер.
показати весь коментар
27.12.2024 13:44 Відповісти
чому брехня??
вони вели перемовини з п'яним депард'є
А щоб той був "зговорчівіє"
весь час грали на балалайці
показати весь коментар
27.12.2024 14:03 Відповісти
А може запит в МЗС Франції зробити? Нє?
показати весь коментар
27.12.2024 14:43 Відповісти
 
 