МЗС про заяву Лаврова щодо діалогу за спиною України: Немає підстав вірити цій брехні
Україна не має підстав вірити заявам глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що Франція нібито через "закриті канали" пропонувала Росії діалог щодо російсько-української війни без участі Києва.
Про це спікер МЗС Георгій Тихий заявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
Він наголосив, що немає підстав вірити черговій брехні Росії, але є підстави довіряти нашим союзникам.
Мета цих коментарів зрозуміла — посіяти розбрат між Україною та Францією, між Україною та союзними, між союзниками. Це загальна стратегія Росії, якої вони постійно дотримуються", - сказав речник МЗС.
Тихий зауважив, що Лавров не лише воєнний злочинець, але ще й патологічний брехун.
"Це людина, яка заявляла про те, що бомбардування пологового будинку в Маріуполі, звірства росіян в Бучі - це постановки, це фейки. Мені здається, що після цих слів сприймати будь-які його одкровення — це не поважати себе. У нас немає підстав вірити цій брехні", - додав спікер МЗС.
Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Франція нібито пропонувала Росії діалог щодо російсько-української війни без участі України.
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Российские политики мне напомнили людей, которые когда-то заправляли чикагской мафией в период "Великой Депрессии" в Америке. Будучи президентом США и имея дело с политикам разного уровня в России, я понимал, что мне приходиться общаться не с высокообразованными людьми, а с воспитанными улицей, жесткими, лишенных любых сантиментов типов; узколобых, которые никогда не выходили за рамки своего ограниченного опыта и которые всегда расценивали крышу, взятки, шантаж, обман и периодически возникавшее насилие как законные методы своей деятельности. Дипломатический язык для русских политиков вообще не существует, есть прижимание к стенке и язык "своих понятий". Мне кажется, вернее, у меня есть уверенность, что русские вообще не знают, что такое позор".
Из мемуаров бывшего президента США Барака Обамы. Глава 10. "Отношения Америки с Россией".
руZZкому міру повірити - себе обманути!
вони вели перемовини з п'яним депард'є
А щоб той був "зговорчівіє"
весь час грали на балалайці