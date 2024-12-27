МЗС про заяву Лаврова щодо діалогу за спиною України: Немає підстав вірити цій брехні

Україна не має підстав вірити заявам глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що Франція нібито через "закриті канали" пропонувала Росії діалог щодо російсько-української війни без участі Києва.

Про це спікер МЗС Георгій Тихий заявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Він наголосив, що немає підстав вірити черговій брехні Росії, але є підстави довіряти нашим союзникам.

Мета цих коментарів зрозуміла — посіяти розбрат між Україною та Францією, між Україною та союзними, між союзниками. Це загальна стратегія Росії, якої вони постійно дотримуються", - сказав речник МЗС.

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Тихий зауважив, що Лавров не лише воєнний злочинець, але ще й патологічний брехун.

"Це людина, яка заявляла про те, що бомбардування пологового будинку в Маріуполі, звірства росіян в Бучі - це постановки, це фейки. Мені здається, що після цих слів сприймати будь-які його одкровення — це не поважати себе. У нас немає підстав вірити цій брехні", - додав спікер МЗС.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Франція нібито пропонувала Росії діалог щодо російсько-української війни без участі України.

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