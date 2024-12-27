Нарахувала понад 700 тис. грн бойових своїм підлеглим: Судитимуть фінансистку військової частини на Дніпропетровщині, - ДБР

Правоохоронці завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт щодо начальниці фінансово-економічної служби однієї з військових частин, яка на момент вчинення злочину дислокувалася на Дніпропетровщині. Посадовиця допомагала підлеглим незаконно отримували бойові виплати.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що посадовиця підготувала наказ, згідно з яким майже увесь особовий склад фінансово-економічної служби відряджався на Схід України для виконання бойових завдань у складі одного з оперативно-тактичних угруповань.

Насправді ж, фінансисти та бухгалтери у бойові відрядження не їздили, а лише регулярно отримували за це доплати.

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Так, впродовж шести місяців шість працівників фінансово-економічної служби незаконно отримали понад 700 тис. гривень доплат.

У межах досудового розслідування завдані державі збитки відшкодовані в повному обсязі.

Фінансистка обвинувачується у розтраті чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, у великих розмірах та у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

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