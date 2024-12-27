УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13106 відвідувачів онлайн
Новини
36 773 8

Нарахувала понад 700 тис. грн бойових своїм підлеглим: Судитимуть фінансистку військової частини на Дніпропетровщині, - ДБР

Правоохоронці завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт щодо начальниці фінансово-економічної служби однієї з військових частин, яка на момент вчинення злочину дислокувалася на Дніпропетровщині. Посадовиця допомагала підлеглим незаконно отримували бойові виплати.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що посадовиця підготувала наказ, згідно з яким майже увесь особовий склад фінансово-економічної служби відряджався на Схід України для виконання бойових завдань у складі одного з оперативно-тактичних угруповань.

Насправді ж, фінансисти та бухгалтери у бойові відрядження не їздили, а лише регулярно отримували за це доплати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вносив через "Оберіг" неправдиві дані про непридатність військовозобов’язаних: Співробітника ТЦК в Одесі судитимуть, - ДБР 

Фінансистка військової частини нараховувала бойові своїм підлеглим

Так, впродовж шести місяців шість працівників фінансово-економічної служби незаконно отримали понад 700 тис. гривень доплат.

У межах досудового розслідування завдані державі збитки відшкодовані в повному обсязі.

Фінансистка обвинувачується у розтраті чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, у великих розмірах та у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

Читайте також: Помічниця судді "зливала" кримінальникам інформацію про заплановані обшуки: ДБР завершило розслідування

Автор: 

виплати (1042) суд (11679) ДБР (3492) Дніпропетровська область (3726)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
700 000 це на 7 чоловік! Всі бухгалтери,кароче!
показати весь коментар
27.12.2024 14:46 Відповісти
... "відкат" був не маленький - от і ризикнулв бути схожою на Крупу крупу!
показати весь коментар
27.12.2024 14:47 Відповісти
Ну не могла ж вона, зі своєї ініціативи, просто нізащо " роздавати" гроші. 💯 % був десь приказ. Як маленькі їй Богу🤔🤔🤔😳
показати весь коментар
27.12.2024 15:21 Відповісти
Себе не обділила?
показати весь коментар
27.12.2024 15:29 Відповісти
і шо, оце, вона бойове розпорядження виписувала? чи шо?

"впродовж шести місяців шість працівників", "понад 700 тис. гривень", ну, скажем чесно, не так вже й багато вкрали. На мінах більше виходить.
показати весь коментар
27.12.2024 15:30 Відповісти
Тварі! Просто не вистачає гнівних слів! Таке враження, що кожна наволоч від влади всіх рівнів, ворує, гадить, зраджує! Є хоча б одна порядна людина серед чинуш?
показати весь коментар
27.12.2024 15:40 Відповісти
Командир військової частини не в курсі?
Включення в бойове розпорядження саме фес здійснює.
Цей театр на кого розрахований?
показати весь коментар
27.12.2024 15:41 Відповісти
700 к гривен за 6 месяцев? - это норматив за пол дня работы одной группы ТЦК в Одессе. В такую среду с "большой охотой" вернутся беженцы из Украины. Это просто капец, чем занимаются правоохранители, и прочие выродки
показати весь коментар
27.12.2024 15:53 Відповісти
 
 