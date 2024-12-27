Нарахувала понад 700 тис. грн бойових своїм підлеглим: Судитимуть фінансистку військової частини на Дніпропетровщині, - ДБР
Правоохоронці завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт щодо начальниці фінансово-економічної служби однієї з військових частин, яка на момент вчинення злочину дислокувалася на Дніпропетровщині. Посадовиця допомагала підлеглим незаконно отримували бойові виплати.
Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що посадовиця підготувала наказ, згідно з яким майже увесь особовий склад фінансово-економічної служби відряджався на Схід України для виконання бойових завдань у складі одного з оперативно-тактичних угруповань.
Насправді ж, фінансисти та бухгалтери у бойові відрядження не їздили, а лише регулярно отримували за це доплати.
Так, впродовж шести місяців шість працівників фінансово-економічної служби незаконно отримали понад 700 тис. гривень доплат.
У межах досудового розслідування завдані державі збитки відшкодовані в повному обсязі.
Фінансистка обвинувачується у розтраті чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, у великих розмірах та у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.
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Крупукрупу!
"впродовж шести місяців шість працівників", "понад 700 тис. гривень", ну, скажем чесно, не так вже й багато вкрали. На мінах більше виходить.
Включення в бойове розпорядження саме фес здійснює.
Цей театр на кого розрахований?