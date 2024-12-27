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Новини
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Із січня вчителі отримуватимуть 1 тис. грн додаткової щомісячної виплати, - Шмигаль

З 1 січня вчителям нараховуватимуть тисячу гривень

Із початку наступного року українські вчителі отримуватимуть щомісячну доплату до заробітної плати в розмірі 1 000 грн.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні розподіляємо субвенцію в розмірі 4,6 млрд грн на перше півріччя наступного року, аби з січня всі українські вчителі почали отримувати додаткову щомісячну виплату в розмірі 1000 грн "на руки" після сплати податків. З 1 вересня це буде вже 2000 грн "на руки", - зазначив він.

Також уряд ухвалив рішення про виділення 1,6 млрд грн субвенції місцевим бюджетам на закупівлю наступного року шкільних автобусів.

Також читайте: 2024 рік Україна завершує в умовах фінансової стійкості, - Шмигаль

"Вчора виділили 2,8 млрд грн на програму безкоштовного гарячого харчування для дітей молодших класів. Це одна з програм, яку ми запроваджуємо в межах "Зимової підтримки". 

Розподілили 305 млн грн субвенції у 2025 році на підтримку дітей з особливими освітніми потребами.

Виділили 150 млн грн субвенції для регіонів на підвищення кваліфікації вчителів. Це частина програми Нова Українська Школа, яка буде продовжена наступного року", - додав прем'єр.

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Автор: 

виплати (1042) вчитель (395) Шмигаль Денис (4573)


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Топ коментарі
+19
Це вже майже 4 тисячі доларів як і обіцяв найвеличніший лідер.
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27.12.2024 15:55
+13
ОСЬ ВОНО!
ЗВЕРШИЛОСЬ!
ЩЕ ТРОХИ, РОКІВ З 25 І 4000 НАРЕШТІ БУДУТЬ!
ШАХ ТА МАТ ВАМ, ПОРОХОБОТИ!
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27.12.2024 15:57
+10
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27.12.2024 16:14
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Це вже майже 4 тисячі доларів як і обіцяв найвеличніший лідер.
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27.12.2024 15:55 Відповісти
Точнее, на сдачу с 4000 долларов, которую обещал Янелох.
Остальное останется на прокорм парашной братвы у власти.
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27.12.2024 16:13 Відповісти
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27.12.2024 16:14 Відповісти
ОСЬ ВОНО!
ЗВЕРШИЛОСЬ!
ЩЕ ТРОХИ, РОКІВ З 25 І 4000 НАРЕШТІ БУДУТЬ!
ШАХ ТА МАТ ВАМ, ПОРОХОБОТИ!
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27.12.2024 15:57 Відповісти
Шмигаль отримає підсрачників у ОПі, через те, що не назвав цю подачку "вчительська тисяча Зеленського"...лохонувся...
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27.12.2024 16:02 Відповісти
називати західну допомогу грошима Зеленського...
кожен раз ніззя..
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27.12.2024 16:52 Відповісти
Це дуе гарно, а ого вони навчатимуть, якщо матусі з дітлахами повиїзжають за кордон?
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27.12.2024 15:57 Відповісти
спасіба , царь ! (
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27.12.2024 15:58 Відповісти
Доплата - це просто корупція. Ще й така маленька.
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27.12.2024 15:58 Відповісти
Це помилка?..Яка 1000 грн, якщо вони отримують по 4000$?....
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27.12.2024 15:58 Відповісти
"совкова скупка" майбутніх потенційних голосів
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27.12.2024 16:02 Відповісти
На гречку?!?
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27.12.2024 16:02 Відповісти
на вазелін..
на гречку вже давали..
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27.12.2024 16:56 Відповісти
Готується до скорих виборів, які відбудуться відразу після підписання ним капітуляції.
Потроху задобрює свій електорат.
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27.12.2024 16:02 Відповісти
Як выборами смердить!!!
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27.12.2024 16:02 Відповісти
Не виборами смердить,
А гнилим дніщем
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27.12.2024 16:05 Відповісти
То підніміть ім зарплату - для чого ці подачки?
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27.12.2024 16:04 Відповісти
Подачки - тому що совкові скоти, якім подобається принижувати.
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27.12.2024 16:07 Відповісти
Зарплату людина заробляє сама, а подачку найвеличніший дає і очікує за це від вчителів на вдячність, як добрий цар, що денно і нощно опікується їх проблемами.
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27.12.2024 16:11 Відповісти
Не ну нормально. Якщо підняти зарплату, то її доведеться платити постійно. А подачка, сьогодні є, коли виберуть, вже не буде.
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27.12.2024 16:27 Відповісти
А із 1 січня 2026 (шостого) по 4 тис. зелених
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27.12.2024 16:06 Відповісти
у зелених.... зелених на всіх хватить..
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27.12.2024 16:59 Відповісти
А то не зажирно буде , і так 4000євро маєте .
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27.12.2024 16:09 Відповісти
гуляти, так гуляти..
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27.12.2024 17:01 Відповісти
Примітивні подачки в той час як майже всі закупки дронів і іншого спорядження для фронту поставляють вулантери та небайдужі громадяни ,кому війна ,а кому вибори.
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27.12.2024 16:10 Відповісти
інші цінності та приоритети..
трамп війну закінчує..
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27.12.2024 17:02 Відповісти
Перед тим як роздавати по 1000, говоріть скільки мільярдів ви вкрали. Дебіли, б.ять, 73 недороблених %!!!
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27.12.2024 16:12 Відповісти
а не жирно буде вчителям з зарплатою 4 тисячі доларів доплачувати ще 1000 гривень????
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27.12.2024 16:14 Відповісти
хочуть напевно, щоб вчителі вдавилися..
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27.12.2024 17:03 Відповісти
Зняли 5000грн. доплатили 1000грн. Оце дефективеі менеджери. Хвала сцарю
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27.12.2024 16:23 Відповісти
А військовим??
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27.12.2024 16:24 Відповісти
Не на часі
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27.12.2024 16:28 Відповісти
Зокрема, як встановило розслідування, із 2022 року посадовцю нарахували майже 300 тис. грн соціальної підтримки як для особи з інвалідністю.
А скільки ще таких в Україні. А тут знайшли для вчителів аж тисячу
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27.12.2024 16:33 Відповісти
Тимчасова подачка, а не гарантоване підвищення зарплатні.
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27.12.2024 16:49 Відповісти
Вибори наближаються,вибори наближаються
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27.12.2024 17:10 Відповісти
До існуючих 4000 доларів ще 1000 грн.? А не занадто кучеряво? Але ж лідор думками завжди з народом, і слово його кремінь!
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27.12.2024 17:22 Відповісти
«Если вы хотите построить ту страну, куда будут возвращаться её сыновья и дочери, если вы хотите построить страну, откуда уезжать будут только в сезон отпусков, если вы хотите построить страну, у которой не будет чувства страха за будущее, то сделайте всего лишь два шага:

1. Приравняйте коррупцию к измене Родине, а коррупционеров - к предателям, вплоть до седьмого колена...

2. Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это - военные, учителя и врачи...

3. И самое главное - работайте, работайте и работайте, потому как никто, кроме вас, не защитит вас, никто не накормит вас, кроме вас самих, и ваша страна нужна только вам и больше никому.

Когда это станет не просто словами и простым лозунгом, а станет образом вашей жизни, значит, вы добились своего...»

5-й премьер-министр Израиля Голда Меир

Такое тату нужно выбить на лбу всем украинский чиновникам, начина от президента и заканчивая мелким писаришкой в сельсовете.
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27.12.2024 18:06 Відповісти
Це що ? Знущання уряду над ОБІЦЯНКОЮ зєлєнскаВО - кандідата ? 4 тисячі вийми та поклади. Ні копійки менше.
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27.12.2024 18:29 Відповісти
До речі, вчителі майже поголовно голосували за Зе . Знову їх купує ?
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28.12.2024 01:21 Відповісти
Це позорище. Ганьба . Кого може навчити людина як що думає , як вижити. Нових депутатів вже навчили. Депутатам скажіть про тисячу , вони вам очі запалюють.
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28.12.2024 21:53 Відповісти
 
 