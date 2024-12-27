Із січня вчителі отримуватимуть 1 тис. грн додаткової щомісячної виплати, - Шмигаль

Із початку наступного року українські вчителі отримуватимуть щомісячну доплату до заробітної плати в розмірі 1 000 грн.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні розподіляємо субвенцію в розмірі 4,6 млрд грн на перше півріччя наступного року, аби з січня всі українські вчителі почали отримувати додаткову щомісячну виплату в розмірі 1000 грн "на руки" після сплати податків. З 1 вересня це буде вже 2000 грн "на руки", - зазначив він.

Також уряд ухвалив рішення про виділення 1,6 млрд грн субвенції місцевим бюджетам на закупівлю наступного року шкільних автобусів.

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"Вчора виділили 2,8 млрд грн на програму безкоштовного гарячого харчування для дітей молодших класів. Це одна з програм, яку ми запроваджуємо в межах "Зимової підтримки".

Розподілили 305 млн грн субвенції у 2025 році на підтримку дітей з особливими освітніми потребами.

Виділили 150 млн грн субвенції для регіонів на підвищення кваліфікації вчителів. Це частина програми Нова Українська Школа, яка буде продовжена наступного року", - додав прем'єр.

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