Із січня вчителі отримуватимуть 1 тис. грн додаткової щомісячної виплати, - Шмигаль
Із початку наступного року українські вчителі отримуватимуть щомісячну доплату до заробітної плати в розмірі 1 000 грн.
Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні розподіляємо субвенцію в розмірі 4,6 млрд грн на перше півріччя наступного року, аби з січня всі українські вчителі почали отримувати додаткову щомісячну виплату в розмірі 1000 грн "на руки" після сплати податків. З 1 вересня це буде вже 2000 грн "на руки", - зазначив він.
Також уряд ухвалив рішення про виділення 1,6 млрд грн субвенції місцевим бюджетам на закупівлю наступного року шкільних автобусів.
"Вчора виділили 2,8 млрд грн на програму безкоштовного гарячого харчування для дітей молодших класів. Це одна з програм, яку ми запроваджуємо в межах "Зимової підтримки".
Розподілили 305 млн грн субвенції у 2025 році на підтримку дітей з особливими освітніми потребами.
Виділили 150 млн грн субвенції для регіонів на підвищення кваліфікації вчителів. Це частина програми Нова Українська Школа, яка буде продовжена наступного року", - додав прем'єр.
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Остальное останется на прокорм парашной братвы у власти.
ЗВЕРШИЛОСЬ!
ЩЕ ТРОХИ, РОКІВ З 25 І 4000 НАРЕШТІ БУДУТЬ!
ШАХ ТА МАТ ВАМ, ПОРОХОБОТИ!
кожен раз ніззя..
на гречку вже давали..
Потроху задобрює свій електорат.
А гнилим дніщем
трамп війну закінчує..
А скільки ще таких в Україні. А тут знайшли для вчителів аж тисячу
1. Приравняйте коррупцию к измене Родине, а коррупционеров - к предателям, вплоть до седьмого колена...
2. Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это - военные, учителя и врачи...
3. И самое главное - работайте, работайте и работайте, потому как никто, кроме вас, не защитит вас, никто не накормит вас, кроме вас самих, и ваша страна нужна только вам и больше никому.
Когда это станет не просто словами и простым лозунгом, а станет образом вашей жизни, значит, вы добились своего...»
5-й премьер-министр Израиля Голда Меир
Такое тату нужно выбить на лбу всем украинский чиновникам, начина от президента и заканчивая мелким писаришкой в сельсовете.