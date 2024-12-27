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Новини Мобілізація
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Уряд дозволив бронювати від мобілізації священнослужителів, - ЗМІ

Священнослужителі отримають бронь

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Відтепер бронювати від мобілізації зможуть священників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".

Відповідні зміни уряд вніс 26 грудня постановою №1498.

Так, бронюванню підлягають священнослужителі за переліком посад, затвердженим Державною службою України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС).

Таким чином, священнослужителів прирівняли до кінцевих бенефіціарних власників критично важливих підприємств, членів наглядових рад і працівників закордонних дипломатичних установ тощо.

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Також постановою Кабміну внесені зміни, відповідно до яких до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення відтепер будуть належати юридичні особи — релігійні організації.

Таким чином, їх прирівняли до представництв донорських установ і виконавців проектів міжнародної технічної допомоги.

"На священнослужителів, а також на протезистів-ортезистів, техніків-протезистів-ортезистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортопедичних виробів не буде поширюватися обмеження стосовно бронювання не більша частина працівників", - пояснює видання. 

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Водночас на священників не розповсюджується вимога щодо зарплати, яка зараз становить 20 тисяч для критично важливих підприємств, співробітників яких можуть забронювати.

Водночас відстрочку священнослужителю буде скасовано у разі його звільнення з посади.

Автор: 

Кабмін (14089) священник (159) бронювання (336) мобілізація (3054)


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Топ коментарі
+36
Тобто забронювли московський патріархат? Чудненько...
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27.12.2024 15:59
+25
Тепер прокурори будуть дияконами
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27.12.2024 16:04
+22
От тепер економіка оживиться....(ні)
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27.12.2024 15:59
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27.12.2024 15:58 Відповісти
От тепер економіка оживиться....(ні)
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27.12.2024 15:59 Відповісти
Не переживайте. Это только парашных попов касается.
Священники ПЦУ уже или сами на фронте, или волонтёрят.
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27.12.2024 16:10 Відповісти
звичайно, сповідати корупціонерів будуть
і оживиться..
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27.12.2024 16:28 Відповісти
Церкви пора виводити на чисту воду, якого х*ра вони не платять податки??
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27.12.2024 15:59 Відповісти
не лізь до церковників ,давай спочатку "чисої води" попити українському народові , з органів влади ,
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27.12.2024 16:06 Відповісти
Не на часі.. ікони ділять.
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27.12.2024 16:14 Відповісти
бо податки вкрадуть?..
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27.12.2024 16:29 Відповісти
Тобто забронювли московський патріархат? Чудненько...
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27.12.2024 15:59 Відповісти
Не тільки забронювали, а ще і дали можливість непогано заробити на продажі посад дияконів та інших служителів московитського патріархату.
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27.12.2024 16:08 Відповісти
а було б краще московського попа в ЗСУ?
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27.12.2024 16:17 Відповісти
Тобто - в ЗСУ він не потрібен , а в тилу - так потрбен шокапєц ...?
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27.12.2024 17:17 Відповісти
так. На розмінування
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27.12.2024 18:15 Відповісти
Ігор кондратюк-Кабмін вніс релігійні організації до критично важливих. Усіх священнослужителів можна бронювати від війни, виходить. Додайте до цього той факт, що військовим капеланами служать всі, окрім попів московського паханату, і ви зрозумієте - кого насправді забронював зелений Камбін!🤬
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27.12.2024 19:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-EUxf4AmAIs а як з ціми бути?
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27.12.2024 16:01 Відповісти
Скіко ща стати дияконом? Коштує.. ото соціальний ліфт, на Різдво подарував зелений.
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27.12.2024 16:02 Відповісти
Тепер прокурори будуть дияконами
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27.12.2024 16:04 Відповісти
можете не сумніватись
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27.12.2024 16:05 Відповісти
Інвалідо-диякон.. по людськи (політрук і поліцай) реформи. Мабуть Ес наказав.
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27.12.2024 16:10 Відповісти
Пора почати підрахунок дармоїдів та паразитів які сидять на наших шиях платників подтків,
та трохи позатягувати ім паски
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27.12.2024 16:04 Відповісти
Так церква ж з бюджету не хльобає
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27.12.2024 16:07 Відповісти
Податки не платить, порушує Конституцію, рівність прав громадян
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27.12.2024 16:10 Відповісти
Усім підняли податки, а цим скотинякам 0 податків
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27.12.2024 16:12 Відповісти
А церкви не прибуткові організації, єслі шо...
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27.12.2024 16:57 Відповісти
Так, з бюджету не хльобає. Але опосередковано вони живуть і жиріють за рахунок усих людей, і адекватних теж. По-перше, ще, по-моєму, коли Тимошенко була прем'єр-міністром, ввели пільги для поповників і паразитів у платтях з коптилками, прирівняв їх до неприбуткових організацій на кшалт дитбудинків і їм подібних, хоча там "неприбутки", ще й неоподатковані, чомусь дозволяють попам і їх ********* (сам бачу) вести розкішне життя та вкривати "храми" золотом. Крім того, хтось повірить у казку, що "храми", будівництво яких коштує шалених грошей, збудовані за гроші бабушок з їхніх пенсій? Будувались вони і будуються за гроші бандюків і "бізнесменів", що часто одне й те ж, а ті гроші - результат грабунку усього народу, не тільки вірунів. А якщо враховувати, скільки тих "храмів" з'явилося, та скільки попів з попихами і попятами там харчуються, плюс усякий обслуговуючий персонал, можна уявити, які суми там обертаються. Ну, і як бонус - розвинена мережа фсбешної агітації, бо усі ті "храми", як і попи переважно московські.
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27.12.2024 16:56 Відповісти
Стосовно будівництва храмів. А ви поцікавтесь якого вони патріархату? 99 відсотків кацапського. А гундяй з ****** на це грошей не жаліли.
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27.12.2024 17:01 Відповісти
А навіщо мені цікавитися? Я й так знаю, що уся та мерзота у платтях з хрестами на пузяках - московська, хоч більшість з них за походженням з Західної України, і переходити до ПЦУ не поспішають, чекають своїх. А у своєму дописі, якщо ви його уважно прочитали, я так і вказав, що то розвинена мережа московської, КГБешної пропаганди. У мене майже поруч знаходиться той гадюшник під кодовою назвою "храм", там же правлять ті ж попи, які у 2014 році служили молебни "во славу "новоросії", у 2018 більшу частину "проповіді" присвячували розповідям про "трієдіний народ", "рускіє зємлі", Гундяєва прославляли. Та й до виборів у 2019 році вони приклали зусилля, щоб прибрати Порошенка, бо той на святе замахнувся - корито їхнє. А піп, звісно ж, для вірунів - авторитет. Я неодноразово чув "а батюшка сказал...", так, як наче той "батюшка" самий розумний і те, що він сказав - то все, істина, яка не підлягає навіть найменшому сумніву. Іще одне. Так, кремль на шкодував гроші на розвиток пропагандистської мережі, фінансуючи будівництво поповників на кожному перехресті. Але й попам було поставлено завдання, це є в кацапських ЗМІ, щоб домовлялися з криміналом про фінансування будівництва. Саме у той період було скасовано заборону приймати у попи тих, хто був засуджений, призначали будь-кого, аби вмів домовлятися з бандюками. Та й влада, що наша, місцева, що кацапська у себе, заохочувала таке масове будівництво. Навряд чи можновладці, як вихідці з партії і комсомолу, з їхньою освітою і цинізмом, вірили у ті давньоєврейські казки, але вони розуміли й розуміють, що одурманене населення легше тримати у покорі. Я особисто знаю людей, не усі вони й досі живі, але свого часу займали керівні посади у партійних і комсомольських органах, а потім стали такими "набожними", що хоч ікони з них малюй. Та ще й плюс єлекторат, та прихильність і співпраця попів з владою. От і маємо на сьогодні повернення у середньовіччя.
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28.12.2024 08:09 Відповісти
На шиях....
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28.12.2024 03:30 Відповісти
Десятину занесли - але будуть брати 2 рази по десятині.....
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27.12.2024 16:05 Відповісти
Бидло треба тримати в наморднику. Попи з цим чудово справлялися століттями. Якщо врахувати що 85% попів України це "птєнци кірюші гундяєва" і вірні соратники *****, то нічого дивного в прагненні зберегти насамперед "руского попа" не має. Перш ніж бронювати священослужителів потрібно депортувати з України до ********** кацапських попів *****!!!
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27.12.2024 16:06 Відповісти
Мацковский пархат тепер буде заброньований,я все зрозумів!
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27.12.2024 16:10 Відповісти
Ну, зараз у секту Маськовськага Пархату слимаки стадами поповзуть.
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27.12.2024 16:11 Відповісти
При первом взгляде на заглавие почему то прочиталось "урОд дозволив...."
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27.12.2024 16:12 Відповісти
Чергова маніпуляція ну невже багато св'ящеників служить в армії ? замість того того що б забронювати тих хто сприяє житєдіяльності міст.
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27.12.2024 16:14 Відповісти
Нехай наловлені на вулицях раби воюють - попи.
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27.12.2024 16:15 Відповісти
Це як Булла від уряду - більше попів - "різних і хороших"
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27.12.2024 16:15 Відповісти
РПЦшних тварюк треба заарештовувати і міняти на азовців, а не бронь даваати
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27.12.2024 16:15 Відповісти
Чудова ідея, бо влада щось не дуже чешеться
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27.12.2024 16:40 Відповісти
Також постановою Кабміну внесені зміни, відповідно до яких до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення відтепер будуть належати юридичні особи - релігійні організації. Джерело: https://censor.net/ua/n3527350

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27.12.2024 16:16 Відповісти
Так вони і так, згідно Женевською конвенцією, є нонкомбатанти...
Оце і є популізм довбойобів...
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27.12.2024 16:18 Відповісти
питання не в тому, що попа заставлять воювати, а втому, що тепер багаті люди зможуть стати попами за невеликий внесок куди треба.
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27.12.2024 16:24 Відповісти
Уявляю конкурси у духовні семінарії, а штат парафій мабуть збільшиться в рази.
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27.12.2024 16:19 Відповісти
Тепер в Богословську академію буде скажений конкурс.
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27.12.2024 16:20 Відповісти
Пузаті мужлани не гідні служити у війську, оце так одкровення
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27.12.2024 16:21 Відповісти
все, що не робить уряд, все для перемоги..
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27.12.2024 16:26 Відповісти
Все я завтра в попи, а ви як хочете.
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27.12.2024 16:28 Відповісти
Вони в першу чергу повинні захищати свою паству.
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27.12.2024 16:28 Відповісти
ну що то за влада ідіотів, московські попи знову святкують перемогу, а ви українці і надалі будьте лохами!
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27.12.2024 16:33 Відповісти
Жесть, в цій країні скоро залишаться тільки старі пенсіонери, мусара, депутати і ксьондзи?!
А хто буде працювати на цих всіх дармоїдів?!
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27.12.2024 16:35 Відповісти
Слуги народу!
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27.12.2024 16:41 Відповісти
Кацапського?
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27.12.2024 17:51 Відповісти
ще циркачі і кварталівці.
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27.12.2024 16:41 Відповісти
Надо было электрика в квартиру , диспетчер сказала " Ищите частника".
Вызвал по объявлению, пришёл молодой , ростом за 190см.
Вовремя работы спросил -" А почему не в армии ?"
Ответ немного ошарашил -" А я верующий -- протестант ".
Вот вам очередная халява. Не трогай - артистов, бабтистов, 3,14..растов,
футболистов и прочее, прочее.......
Так кто будет защищать Родину- мать Украину ?
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27.12.2024 16:38 Відповісти
В нашем районном ТЦК всех верующих , кто не может стрелять, отправляют в саперы на гуманитарное разминирование.
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27.12.2024 17:41 Відповісти
це хіт.

Стаття 35.
Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви.
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27.12.2024 16:39 Відповісти
Жоден равин та москальський піп не буде мобілізований, тільки священнослужителі УПЦ та ГКАЦ мають право перебувати в окопах! А як щодо адептів Вуду, протестантів, буддистів, адвентистів 7-го дня, мормонів, та інших сектантів та релігій? Я взагалі атеїст, то чому мені бронь не дадуть? Незрозуміло?
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27.12.2024 16:40 Відповісти
піду стану попом, і паралельно в цирк піду. буду двічі заброньований.
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27.12.2024 16:40 Відповісти
Батюшка іллюзіціоніст- це потужно!😁
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27.12.2024 16:44 Відповісти
І шо, прощавай Тиса, привіт монастирі, церкви, бурси... - там вже не 10 штук зелені буде - дорожче. Ринок для ухилянтів та 73% чоловіків призовного віку розширяється.
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27.12.2024 16:48 Відповісти
Попів прирівняли до власників критично важливих підприємств
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27.12.2024 16:55 Відповісти
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27.12.2024 17:06 Відповісти
Какие цены на сан?

Друг интересуется.
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27.12.2024 16:59 Відповісти
І з якого фіга ? Віруни що якісь не такі люди як всі інші ? Чи це якась кретичною важлива професія ? Ідіотизм
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27.12.2024 17:02 Відповісти
Та ні, зараз такі часи, що якраз невіруни, тобто адекватні, якісь інші.
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27.12.2024 17:07 Відповісти
Вони і не працюють і не воюють, у чому критичність їхнього підприємства?
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27.12.2024 17:10 Відповісти
Ну , паствою повинен же хтось керувати ?
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27.12.2024 17:18 Відповісти
Кину все - піду в монастир.... жіночий.
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27.12.2024 17:17 Відповісти
Чому не можна зняти бронь з клоунів?
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27.12.2024 17:42 Відповісти
маячня а не закон
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27.12.2024 18:17 Відповісти
Ігор кондратюк-Кабмін вніс релігійні організації до критично важливих. Усіх священнослужителів можна бронювати від війни, виходить. Додайте до цього той факт, що військовим капеланами служать всі, окрім попів московського паханату, і ви зрозумієте - кого насправді забронював зелений Камбін!🤬
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27.12.2024 19:01 Відповісти
Попрёт бабло в семинарии, преподы мерсы покупать побегут. За конкурс угадать сложно---от 100 на 1 место запросто.
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27.12.2024 19:08 Відповісти
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27.12.2024 19:14 Відповісти
Може цьому так званому "українському" уряду на чолі з Шмигалем, самому потрібно було мобілізуватися і в холодному окопі під дронами посидіти хочаб пів року і показати як держслужбовці захищають свою державу, чи вона вже не їхня, бо грошей вже вдосталь "заробили" , а не вирішувати своїм законом про кріміналізацією населення кому мобілізовуватися , а кому ні. Якщо мобілізовуватися то всім без винятку і проводити вчасно ротацію, і в першу чергу депутатам, міністрам, суддям, прокурорам та іншим держ трутням і потенційним колаборантам звісно реальні інваліди 3 групи не повинні мобілізовуватися як по Шмигалевсько-Ухеровському закону, якіх позбавили броні, натомість собі коханим і щасливим вони зробили.
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27.12.2024 19:48 Відповісти
І зразу всі кинулись писати про московський патріархат.
А про протестантські церкви забули? Вони ДУЖЕ ГАРНО уникають мобілізації.
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27.12.2024 22:25 Відповісти
Так , ви праві -Ling Steor -адвентисти -реформісти , та адвентисти сьомого дня ,євангельські християни та євангельські християни-баптисти , свідки Єгови . Хоча в законі немає жодних винятків стосовно вірян.
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28.12.2024 01:18 Відповісти
 
 