Уряд дозволив бронювати від мобілізації священнослужителів, - ЗМІ

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Відтепер бронювати від мобілізації зможуть священників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".

Відповідні зміни уряд вніс 26 грудня постановою №1498.

Так, бронюванню підлягають священнослужителі за переліком посад, затвердженим Державною службою України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС).

Таким чином, священнослужителів прирівняли до кінцевих бенефіціарних власників критично важливих підприємств, членів наглядових рад і працівників закордонних дипломатичних установ тощо.

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Також постановою Кабміну внесені зміни, відповідно до яких до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення відтепер будуть належати юридичні особи — релігійні організації.

Таким чином, їх прирівняли до представництв донорських установ і виконавців проектів міжнародної технічної допомоги.

"На священнослужителів, а також на протезистів-ортезистів, техніків-протезистів-ортезистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортопедичних виробів не буде поширюватися обмеження стосовно бронювання не більша частина працівників", - пояснює видання.

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Водночас на священників не розповсюджується вимога щодо зарплати, яка зараз становить 20 тисяч для критично важливих підприємств, співробітників яких можуть забронювати.

Водночас відстрочку священнослужителю буде скасовано у разі його звільнення з посади.