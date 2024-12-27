Уряд дозволив бронювати від мобілізації священнослужителів, - ЗМІ
Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Відтепер бронювати від мобілізації зможуть священників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".
Відповідні зміни уряд вніс 26 грудня постановою №1498.
Так, бронюванню підлягають священнослужителі за переліком посад, затвердженим Державною службою України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС).
Таким чином, священнослужителів прирівняли до кінцевих бенефіціарних власників критично важливих підприємств, членів наглядових рад і працівників закордонних дипломатичних установ тощо.
Також постановою Кабміну внесені зміни, відповідно до яких до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення відтепер будуть належати юридичні особи — релігійні організації.
Таким чином, їх прирівняли до представництв донорських установ і виконавців проектів міжнародної технічної допомоги.
"На священнослужителів, а також на протезистів-ортезистів, техніків-протезистів-ортезистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортопедичних виробів не буде поширюватися обмеження стосовно бронювання не більша частина працівників", - пояснює видання.
Водночас на священників не розповсюджується вимога щодо зарплати, яка зараз становить 20 тисяч для критично важливих підприємств, співробітників яких можуть забронювати.
Водночас відстрочку священнослужителю буде скасовано у разі його звільнення з посади.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Священники ПЦУ уже или сами на фронте, или волонтёрят.
і оживиться..
та трохи позатягувати ім паски
Оце і є популізм довбойобів...
А хто буде працювати на цих всіх дармоїдів?!
Вызвал по объявлению, пришёл молодой , ростом за 190см.
Вовремя работы спросил -" А почему не в армии ?"
Ответ немного ошарашил -" А я верующий -- протестант ".
Вот вам очередная халява. Не трогай - артистов, бабтистов, 3,14..растов,
футболистов и прочее, прочее.......
Так кто будет защищать Родину- мать Украину ?
Стаття 35.
Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви.
Друг интересуется.
А про протестантські церкви забули? Вони ДУЖЕ ГАРНО уникають мобілізації.