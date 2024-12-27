ЗСУ можуть вийти з Курщини до весни 2025 року, - Bloomberg

Збройні сили України вже втратили половину захопленої території в Курській області РФ. До початку весни 2025 року українські військові можуть вийти з Курської області, оскільки ризикуватимуть потрапити в оточення.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на американських посадовців, повідомляє Цензор.НЕТ.

Bloomberg пише, що наразі українські сили втратили близько половини території, захопленої в Курській області Росії, і можуть втратити решту за кілька місяців. Це потенційно позбавить Київ важливого важеля впливу на переговорах про припинення вогню з Росією.

Читайте також: Кількість військових КНДР у Росії не перевищує 12 тисяч, - Зеленський

Зазначається, що ЗСУ вже стикаються з нестачею живої сили та невизначеністю щодо майбутнього потоку допомоги від США та інших союзників. На Курщині українські військові змушені протистояти не лише росіянам, а й приблизно 12 тисячам північнокорейських військових.

"У разі більш узгоджених зусиль москви, щоб витіснити українські війська з курська, можливо, вже наступного місяця, сили Києва зможуть утримувати землю лише до весни, перш ніж вони будуть змушені відступити - або ризикувати потрапити в оточення",- цитує агентство представників США.

Один із посадовців США сказав, що українським військам вже вдалося утримати позиції в Курську довше, ніж деякі початкові прогнози, частково завдяки рішенню США дозволити Києву запускати ракети дальнього радіусу дії на територію Росії.

Читайте також: Москві вдалося відвоювати 40% територій Курської області, проте ЗСУ все ще утримують позиції, - The Washington Post

Інший чиновник додав, що плани України на Курщині полягали не в тому, щоб утримати території, а радше в шоковому ефекті від такого вторгнення та подальшого скорочення спроможностей російських військ. Таким чином, відступ усе ще можна буде зобразити як тактичний успіх.

Двоє посадовців висловили сподівання, що президент України Володимир Зеленський віддасть наказ про відступ ЗСУ з Курщини досить швидко, щоб уникнути великих втрат.

Раніше видання The Washington Post писало, що Росія хоче повернути Курську область до переговорів.

Читайте також: Війська КНДР втратили 1000 солдатів за тиждень, деякі вчиняють суїцид, - Кірбі