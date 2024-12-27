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ЗСУ можуть вийти з Курщини до весни 2025 року, - Bloomberg

До весни ЗСУ можуть відійти з Курщини

Збройні сили України вже втратили половину захопленої території в Курській області РФ. До початку весни 2025 року українські військові можуть вийти з Курської області, оскільки ризикуватимуть потрапити в оточення.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на американських посадовців, повідомляє Цензор.НЕТ.

Bloomberg пише, що наразі українські сили втратили близько половини території, захопленої в Курській області Росії, і можуть втратити решту за кілька місяців. Це потенційно позбавить Київ важливого важеля впливу на переговорах про припинення вогню з Росією.

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Зазначається, що ЗСУ вже стикаються з нестачею живої сили та невизначеністю щодо майбутнього потоку допомоги від США та інших союзників. На Курщині українські військові змушені протистояти не лише росіянам, а й приблизно 12 тисячам північнокорейських військових.

"У разі більш узгоджених зусиль москви, щоб витіснити українські війська з курська, можливо, вже наступного місяця, сили Києва зможуть утримувати землю лише до весни, перш ніж вони будуть змушені відступити - або ризикувати потрапити в оточення",- цитує агентство представників США.

Один із посадовців США сказав, що українським військам вже вдалося утримати позиції в Курську довше, ніж деякі початкові прогнози, частково завдяки рішенню США дозволити Києву запускати ракети дальнього радіусу дії на територію Росії.

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Інший чиновник додав, що плани України на Курщині полягали не в тому, щоб утримати території, а радше в шоковому ефекті від такого вторгнення та подальшого скорочення спроможностей російських військ. Таким чином, відступ усе ще можна буде зобразити як тактичний успіх.

Двоє посадовців висловили сподівання, що президент України Володимир Зеленський віддасть наказ про відступ ЗСУ з Курщини досить швидко, щоб уникнути великих втрат.

Раніше видання The Washington Post писало, що Росія хоче повернути Курську область до переговорів.

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Автор: 

росія (65191) ЗСУ (7545) Курськ (1109) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+14
то пишуть ті самі посадовці, що прогнозували взяття Києва за 72 години
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27.12.2024 21:13
+9
Вражаюче ! Все той блумберг знає краще за наш генеральний штаб.
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27.12.2024 21:08
+8
То який сенс було заходити і втрачати українські території
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27.12.2024 21:08
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То який сенс було заходити і втрачати українські території
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27.12.2024 21:08 Відповісти
то пишуть ті самі посадовці, що прогнозували взяття Києва за 72 години
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27.12.2024 21:13 Відповісти
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28.12.2024 12:33 Відповісти
коли я це ж саме написала тут пару місяців тому то мене тут заклювали
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27.12.2024 21:30 Відповісти
сюди потрібно заходити в шоломі....
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27.12.2024 21:38 Відповісти
Територію підораші можна захоплювати і нічо не буде, перенесення війни на території противника, просто знищення живої сили та техніки противника, яку б росія використали на інших напрямках
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27.12.2024 21:55 Відповісти
Так сросія і використовує свою силу в Україні,захоплюючі кожен день по 7- 8 населених пунктів,а нащі війська замість того щоб стримувати,нищіти ворога на своїй терріторії тримають 10 сіл на курщині,які для кацапів нах не потрібні,і військових ЗСУ гине на курщіні не мало.
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27.12.2024 21:59 Відповісти
Це план сірського/путена
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27.12.2024 22:08 Відповісти
Сенс? Давайте зараз змоделюємо ситуацію... Українські війська виходять з курщини.
І все?
Чи російські війська заходять в слід за нами в Сумську область?
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27.12.2024 22:36 Відповісти
Чи роисьси войска упрутся в укрепрайоны которые уже почти три года строят в Сумской области.
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27.12.2024 23:28 Відповісти
Так. Там стіна яйценюка... Але ж вона теж не зможе ядерний удар прихований витримати... Тому лише на стіну не можна розраховувати...
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28.12.2024 00:47 Відповісти
Тобто протистояння все одно нікуди не подінеться?
То чи не краще, щоб воно було все ж таки на їх території?
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28.12.2024 12:31 Відповісти
рфія готувалась до нападу з півночі, формувала війська. Ми їх просто випередили. І горять їхні села. Як би ми цього не зробили. Тоді горіли б наші села в Сумській області.
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28.12.2024 14:03 Відповісти
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28.12.2024 18:30 Відповісти
Судячи з постановки первісного (Ksenia VB) питання це не наші території або вони стануть нашими лише тоді, коли на них зайде ворог ...
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28.12.2024 12:27 Відповісти
Вражаюче ! Все той блумберг знає краще за наш генеральний штаб.
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27.12.2024 21:08 Відповісти
В нашого генштабу і оточень жодного разу за 3 роки не було.
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27.12.2024 21:17 Відповісти
У нас більше немає Генерального Штабу, у нас тепер ОГШ(Офіс Генерального Штаба).
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27.12.2024 21:59 Відповісти
Поверніть, сукизелені, батька війську.
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27.12.2024 21:10 Відповісти
Краще за своїми теріторіями дивиться, аналітики хрінові!!!
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27.12.2024 21:13 Відповісти
Та там проблем нет, Трамп вот Гренландию похоже к рукам приберет.
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27.12.2024 23:29 Відповісти
Він ще прошлої каденції заїкався на тему Ґренландії.
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28.12.2024 08:16 Відповісти
На Украіну ше ставки не ставлять?
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27.12.2024 21:16 Відповісти
Авантюра ішака прогнозовано добігає до свого кінця. Чмо обісралось вчергове.
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27.12.2024 21:18 Відповісти
Чмо то підмиється, а от десятки тисяч українських Воїнів загинули...
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27.12.2024 21:28 Відповісти
Не беріть речі, якщо ви не можете про них подбати. Хороший вислів.
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27.12.2024 21:20 Відповісти
Можуть вийти, а можуть і не вийти
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27.12.2024 21:26 Відповісти
... а можуть і зайти! ... в іншому місці!... Мобільна війна - не І Світова ж?
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27.12.2024 21:33 Відповісти
У Блумберга вся стеля аналітикою розписана
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27.12.2024 21:42 Відповісти
все йде до посилень позиції на майбутніх перемовинах
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27.12.2024 21:45 Відповісти
Стратегия не в пи*ду..
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27.12.2024 21:48 Відповісти
І одразу ж зайти до Білгородської та Брянської областей.
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27.12.2024 21:51 Відповісти
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28.12.2024 12:36 Відповісти
Єдиний марафон усе що завгодно зможе зобразити як тактичний успіх.
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27.12.2024 22:01 Відповісти
Коли рашисти будуть стояти під Запоріжжя та Дніпром тоді і вийдуть, якшо генштаб ніякого мішка не неколядує. Вони знатні вмільці - ударники військової праці.
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27.12.2024 22:49 Відповісти
Диванные ваеваки заплювали того Блумберга, как вроде он какую-то ересь сказал. А попробуйте попользоваться мозгами - за четыре месяца кацап вытеснил ВСУ с 50% территории и продолжает заваливать их своими трупами. То может за следующие три месяца и придется отойти назад за кордон - это все, что блумберг говорит.
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27.12.2024 23:36 Відповісти
Якась маячня, бо корейців вже 11 тис. - 1000 за тиждень. Через 2,5 місяця корейців не буде взагалі.
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28.12.2024 04:08 Відповісти
Зелене чмо й наказ на відступ - несумісні речі
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28.12.2024 07:28 Відповісти
Ну московитам то теж не сильно вигідно вибивати з курщіни,хіба що все йде до повної заморозки. А так чуть надавив на курщіні ускоглазими корейцями,зе зашевелився і кинув знову кращіх з кращіх на втримання цієї теріторії на абрамсах та бредлі,а тим часом основні московитські сили десь на запоріжжі чи херсонщіні готуются до нападу.
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28.12.2024 07:50 Відповісти
Все як завжди: "експерт" на "експерті" сидить та "експертом" поганяє ...
Заспокоює лише усвідомлення того, що доля України все ж таки вирішується не на цьому форумі і не його коментаторами ...
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28.12.2024 12:51 Відповісти
 
 