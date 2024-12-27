Україна зменшує кількість ударів по РФ ракетами ATACMS через вичерпання їх запасів, - NYT

Україна обмежує застосування ракет ATACMS по території РФ через те, що їх запаси вичерпуються, а також ймовірну зміну політики новообраного президента США Дональда Трампа щодо дозволу на удари вглиб Росії.

Про це пише The New York Times з посиланням на американських чиновників, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що навесні, коли США ухвалили рішення надати Україні ATACMS, зі складів Пентагону Києву передали близько 500 таких ракет.

Хоч Україна не могла використовувати ці ракети по Росії, ними били по цілях на окупованих територіях, зокрема в Криму.

Після того, як в середині листопада адміністрація президента США Джо Байдена надала Україні дозвіл на використання американських ATACMS углиб Росії, в України залишилися лише "десятки" таких ракет, ймовірно, близько 50-ти.

З посиланням на двох американських посадовців, видання пише, що можливості отримати більше ATACMS практично не було, оскільки обмежені американські поставки вже були призначені для розгортання на Близькому Сході та в Азії.

Читайте також: Україна випустила 8 ракет ATACMS по складу в Брянський області, Росія перехопила лише 2, - Reuters

У Великій Британії, яка після рішення Байдена також дозволила Україні використовувати свої далекобійні ракети Storm Shadow на території РФ, нещодавно заявили, що їхні запаси цих ракет теж є вкрай обмеженими.

NYT зазначає, що після отримання дозволу США та Великої Британії Україна використала ще щонайменше 31 ракету ATACMS та 14 Storm Shadows. Зокрема, найбільш вдалими ударами аналітики називають атаку Storm Shadows 20 листопада на російський командний пункт поблизу селища Мар’їно в Курській області.

Наступного дня, 21 листопада, Росія завдала удар по Дніпру новою балістичною ракетою "Орєшнік", а через шість днів начальник російського генштабу генерал Валерій Герасимов зателефонував голові Об'єднаного комітету начальників штабів США генералу Чарльзу Брауну, щоб "обговорити занепокоєння ескалацією".

Як зауважує видання, після цього дзвінка, який відбувся 27 листопада, Україна впродовж двох тижнів не запускала ATACMS і Storm Shadows.

Читайте також: Україна може використовувати ракети ATACMS для ураження цілей у Курській області РФ, - Білий дім

NYT з посиланням на аналітиків зазначає, що Україна могла сповільнити використання ракет, бо спочатку спрямувала їх на російські об’єкти, які давно хотіла уразити. Тому зараз, коли ракет лишилося небагато, Україна використовує їх більш помірковано.

Видання також додає, що сподівань на те, що дефіцит ракет заповнить Дональд Трамп, майже немає, враховуючи його критику рішення Байдена щодо дозволу Україні на далекобійні удари вглиб Росії.

Раніше повідомлялося, що США надали дозвіл Україні на використання балістичних далекобійних ракет ATACMS для ударів по цілях на території Росії.

Читайте також: Україна може використовувати ракети ATACMS для ударів по цілях на території Росії, - Пентагон