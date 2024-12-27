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Новини
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Україна зменшує кількість ударів по РФ ракетами ATACMS через вичерпання їх запасів, - NYT

В України зменшуються запаси ATACMS

Україна обмежує застосування ракет ATACMS по території РФ через  те, що їх запаси вичерпуються, а також ймовірну зміну політики новообраного президента США Дональда Трампа щодо дозволу на удари вглиб Росії.

Про це пише The New York Times з посиланням на американських чиновників, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що навесні, коли США ухвалили рішення надати Україні ATACMS, зі складів Пентагону Києву передали близько 500 таких ракет.

Хоч Україна не могла використовувати ці ракети по Росії, ними били по цілях на окупованих територіях, зокрема в Криму.

Після того, як в середині листопада адміністрація президента США Джо Байдена надала Україні дозвіл на використання американських ATACMS углиб Росії, в України залишилися лише "десятки" таких ракет, ймовірно, близько 50-ти.

З посиланням на двох американських посадовців, видання пише, що можливості отримати більше ATACMS практично не було, оскільки обмежені американські поставки вже були призначені для розгортання на Близькому Сході та в Азії.

Читайте також: Україна випустила 8 ракет ATACMS по складу в Брянський області, Росія перехопила лише 2, - Reuters

У Великій Британії, яка після рішення Байдена також дозволила Україні використовувати свої далекобійні ракети Storm Shadow на території РФ, нещодавно заявили, що їхні запаси цих ракет теж є вкрай обмеженими.

 NYT зазначає, що після отримання дозволу США та Великої Британії Україна використала ще щонайменше 31 ракету ATACMS та 14 Storm Shadows. Зокрема, найбільш вдалими ударами аналітики називають атаку Storm Shadows 20 листопада на російський командний пункт поблизу селища Мар’їно в Курській області.

Наступного дня, 21 листопада, Росія завдала удар по Дніпру новою балістичною ракетою "Орєшнік", а через шість днів начальник російського генштабу генерал Валерій Герасимов зателефонував голові Об'єднаного комітету начальників штабів США генералу Чарльзу Брауну, щоб "обговорити занепокоєння ескалацією".

Як зауважує видання, після цього дзвінка, який відбувся 27 листопада, Україна впродовж двох тижнів не запускала ATACMS і Storm Shadows.

Читайте також: Україна може використовувати ракети ATACMS для ураження цілей у Курській області РФ, - Білий дім

NYT з посиланням на аналітиків зазначає, що Україна могла сповільнити використання ракет, бо спочатку спрямувала їх на російські об’єкти, які давно хотіла уразити. Тому зараз, коли ракет лишилося небагато, Україна використовує їх більш помірковано.

Видання також додає, що сподівань на те, що дефіцит ракет заповнить Дональд Трамп, майже немає, враховуючи його критику рішення Байдена щодо дозволу Україні на далекобійні удари вглиб Росії.

Раніше повідомлялося, що США надали дозвіл Україні на використання балістичних далекобійних ракет ATACMS для ударів по цілях на території Росії.

Читайте також: Україна може використовувати ракети ATACMS для ударів по цілях на території Росії, - Пентагон

Автор: 

ракети (4023) США (22840) Трамп Дональд (5635) ATACMS (140) Удари по РФ (281)


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Топ коментарі
+18
А що були якісь удари які пренесли якусь користь чи зруйнували якісь стратегічні обьєкти,окрім 4 офіцерів рф?
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27.12.2024 21:54
+18
дякуємо нашим харантам Буд. меморандуму. При чому всім трьом. І якшо Бог є, це їм так не пройде.
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27.12.2024 21:57
+12
Ось вам декілька десятків ракет і ні в чому собі не відмовляите
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27.12.2024 21:59
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А що були якісь удари які пренесли якусь користь чи зруйнували якісь стратегічні обьєкти,окрім 4 офіцерів рф?
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27.12.2024 21:54 Відповісти
3 офіцери....
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27.12.2024 22:00 Відповісти
Були.
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27.12.2024 22:12 Відповісти
Захід дає прямо зі складів. Захід дає стільки, скільки ЙОМУ потрібно. Тобто заходу. Ніхто не всрався, якби Захід хотів перемоги України, то давав би у величезних кількостях а не по чайній ложці.
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28.12.2024 00:34 Відповісти
а чого захід не хоче перемоги України, а хоче її гибелі?
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28.12.2024 00:55 Відповісти
Захід не хоче ні того, ні іншого. Захід хоче щоб Росія загрузла в Україні в повільно тліючому конфлікті де спалювала свої ресурси
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28.12.2024 01:27 Відповісти
вона це хоче за наш рахунок. Це не по людські, мерзотно, подло і лицемірно
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28.12.2024 01:29 Відповісти
Спостерігаю за кожним дописом під любою новиною, яка стосується зброї. Знову і знову винен Захід і ніяк, ні разу той, що мав забезпечити Україну і ракетами і снарядами і дронами і всим. Де наші ракети Нептун, Вільхи, Сапсан-Грім 2? Немає? А чому немає? Хто заважав найчеснєйшому мільчіку від найрозумнішого наріду світу 73% іх виробляти? Можливо те, що їх розробили при Порошенко за 5 років його президенства? Так за 6 років Боневтік Херпідович мав розробити свої, то де вони? А, є, знайшов 100 тисяч бракованих мін на 23 мільярда і це все, на що здатен Боневтік Погтужний, а так звичайно, у всьому винні США.
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28.12.2024 08:25 Відповісти
дякуємо нашим харантам Буд. меморандуму. При чому всім трьом. І якшо Бог є, це їм так не пройде.
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27.12.2024 21:57 Відповісти
Ви хоч один раз читали "Будапештський меморандум"? Почитайте і не пишіть брехні. Цей меморандум порушила тільки Засрашка.
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28.12.2024 13:28 Відповісти
Ось вам декілька десятків ракет і ні в чому собі не відмовляите
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27.12.2024 21:59 Відповісти
Вони їх дуже мало випускають. Там треба бюджету проходити крізь Конгрес, Сенат, а диктаторам не треба нічого узгоджувати , пуйло ножкою тупнув і випускають ракети у три зміни.
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27.12.2024 22:02 Відповісти
Атакамси знімають з озброєння.
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27.12.2024 22:14 Відповісти
Їх з озброєння знімають і утилізують.
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27.12.2024 22:20 Відповісти
Ніхто не забороняє бити цим
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27.12.2024 22:03 Відповісти
Все, як і намічалося. Дозвіл бити по ********** дали, а ракет - ні. Чітко по плану. Захід дуже передбачуваний.
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28.12.2024 06:17 Відповісти
КНДР і Рашка з Іраном керують світом, нажаль. Поки світ розслаблявся і грався в демократію і миру мир,- вісь зла накопичувала ракети і розгортала виробництво зброї.
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27.12.2024 22:00 Відповісти
Для дебілів як ти лише одна відповідь, "чемодан, вокзал, пхеньян/тегеран/москва".
Там в демократію не грають.
Світ не грався в демократію, він її будував як противагу всім цим автократіям і диктатурам.

Ніякі ірани, кедри світом не правлять.
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27.12.2024 22:17 Відповісти
Керує світом США і буде керувати.
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27.12.2024 22:21 Відповісти
Керує керує 😂😂😂😂
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27.12.2024 23:45 Відповісти
Нічого смішного не бачу.Всі багатії в США.************ зброя там.Долар займає 60 відсотків валюти в світі.Мало?
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28.12.2024 01:16 Відповісти
Не керує і ніколи не керувало. Це кацапські вигадки.
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28.12.2024 00:35 Відповісти
Керує.А кацапи також так хочуть.Всі на США дивляться,а не на москалів.
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28.12.2024 01:17 Відповісти
Какая связь между игрой в демократию и производством оружия? Запад тратит на военные нужды в несколько раз больше, чем весь остальной мир вместе взятый. Хотя Запад всего 8-9% населения земли.
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27.12.2024 22:46 Відповісти
В деньгах, но не в продукции. Деньги идут на всякую ерунду. На мороженое, журналы учета журналов и отдельные туалеты для лбгт условно говоря. Но, например, россия выпускает снарядов больше, чем ЕС и США вместе взятые. По ракетам тоже самое.
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27.12.2024 22:49 Відповісти
Правильно - лгбт .
Ага , так и запишем - считает , что лгбт это правильно .
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28.12.2024 00:18 Відповісти
Ти дебіл?
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28.12.2024 00:37 Відповісти
Ну ап Томагавків в США більше,ніж в москалів інших ракет.А окрім Томагавків є ще різні ракети.Там США зараз мало куди вистрілює їх.А в москалів немає запасу взагалі.Як тільки зробить і підготує,одразу вистрілює.Окрім ядерної зброї,проти заходу нічого протиставити.
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28.12.2024 01:19 Відповісти
Як показав досвід, одними ракетами ні війні нічого не зробиш. Це більше зброя терору проти цивільних.
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28.12.2024 06:21 Відповісти
Ракетами москалі багато чого понищили.Який досвід показав,де? Україні надали засоби ппо.А якби їх не було?
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28.12.2024 10:33 Відповісти
Якби у бабушки були крашанки, вона була б дєдушкою. Потрібна не тільки зброя для захисту. Глухим захистом ще ніхто вйну не вигравав.
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28.12.2024 12:49 Відповісти
Ніхто не розбивав ворога в якого в рази більше техніки.Маю на увазі таку як сьогодні.Чим перемолоти москальську авіацію? Що ви пропонуєте,наступати 18 річними.Щоб їх москалі на камеру розстрілювали і голови різали.
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28.12.2024 13:46 Відповісти
Сша лупить *на війну* кожного року 800 мільярдів. Зброї немає, як вияснилось. То куди діваються гроші?
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27.12.2024 22:59 Відповісти
Корупція тільки в Україні … правда? А ніттттт
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27.12.2024 23:49 Відповісти
На яку війну, США на власну оборонку тратить. Сюди до речі входить і обслуговування американських баз по всюму світу, зарплати військовим, обслуговування зброї і техніки, зарплати обслуговуючому персоналу військові розробки і багато іншого.
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28.12.2024 00:38 Відповісти
Так і москалі мають ще бази і витрачають на зарплати космічні гроші.Проти України воювати можуть,але ж не проти США.
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28.12.2024 01:21 Відповісти
К москалів була одна іноземна база. Це в Сирії.
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28.12.2024 01:26 Відповісти
В Африці є різний контингент.Та й має різні флоти.Та й платить великі зарплати мобілізованим.Та й там велика корупція є.
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28.12.2024 01:28 Відповісти
Та на *оборонку*. Питання тільки, від кого обороняється? Від мексиканців? Чи вже й від канадців?
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28.12.2024 06:06 Відповісти
Витрати на оборонку не залежно від кого будуть оборонятися
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28.12.2024 08:07 Відповісти
Як можна оборонятися при ВIДЧИНЕНИХ КОРДОНАХ ?
Заходь, бери, що хочеш, твори, що хочеш - то нащо потрiбна армiя, флот, зброя???
Бiльше 25 000 000 бандюг - це справжня армiя вторгнення. i вона ВЖЕ ВСЕРЕДИНI.
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28.12.2024 08:19 Відповісти
А чи це не є військовою таємницею?
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27.12.2024 22:01 Відповісти
це, нас впевнено підводять, до того, що крім капітуляції нема іншого рішення?
а що, з європейськими ракетами?
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27.12.2024 22:02 Відповісти
А їх ще менше. Німеччина взагалі Тауруси давно не випускає. Поверне їх виробництво десь до 2030 року.
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27.12.2024 22:03 Відповісти
Не капітуляції, а заморожування конфлікту.
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27.12.2024 22:18 Відповісти
типу, ето другоє?
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27.12.2024 22:23 Відповісти
Так
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28.12.2024 00:40 Відповісти
ніт!
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28.12.2024 12:13 Відповісти
Повний треш весь світ знає що робиться в Україні. Співчувають ,занепокоюються і дивляться як людожер насолоджується кров'ю.
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27.12.2024 22:04 Відповісти
Миротворець - це той, хто годує крокодила в надії, що той з'їсть його останнім.

Вінстон Черчилль
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27.12.2024 22:48 Відповісти
А скільки часу вже пройшло, як зелене чмо почало триндіти про паляниці, трембіти, мільйони дронів, де вони? Мурло гундосе тільки п и з д и т ь піару заради.
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27.12.2024 22:05 Відповісти
Видання також додає, що сподівань на те, що дефіцит ракет заповнить Дональд Трамп, майже немає, враховуючи його критику рішення Байдена щодо дозволу Україні на далекобійні удари вглиб Росії.
Трамподрочери, ви де?
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27.12.2024 22:24 Відповісти
***** що там видання пише.
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28.12.2024 00:41 Відповісти
Чому не кошмарять московію дронами, щоб щоночі цапорилі сиділи по підвалах, а не літали літачками, ніби нічого не сталося?
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27.12.2024 22:38 Відповісти
А в чучхеленді 200 військових заводів (писали про це тут недавно), і всі працюють.
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27.12.2024 22:55 Відповісти
Как же НАТЕ повезло , что вместо неё с отсталыми чмобиками Украина воюет . Иначе бы ей быстро что-то приснилось .
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28.12.2024 00:11 Відповісти
Тобто Україна за короткий строк використала понад 400 ракет? Ну тут так пише видання.
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28.12.2024 01:29 Відповісти
Та так і кажіть, скоро 20 січня і ймовірні переговори.
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28.12.2024 05:42 Відповісти
Якщо дійсно передали 500 ракет у різних модіфікаціях навіть з тими що їм вже не треба і які призначалися до утилізіції, то це дуже багато і сумнівно що можно ще раз дати в такій кількость навіть з нових виробів з урахуванням кількості союзників,можливих конфліктів та ареалу дії сил сша. Тому це вже йде до реального пату який описував Залужний
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28.12.2024 08:28 Відповісти
 
 