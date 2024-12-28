Новий пакет допомоги Україні від США буде на суму $1,25 млрд, до нього увійдуть боєприпаси, ракети для систем ППО та Stinger, - AP

США мають намір оголосити про надання Україні військової допомоги на суму 1,25 млрд доларів.

Про це пише видання Associated Press з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що цей пакет допомоги включатиме значну кількість боєприпасів, у тому числі для зенітно-ракетних систем (РК) і системи протиповітряної оборони (ППО) HAWK.

Також до нього увійдуть ракети Stinger і артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

Американські чиновники на умовах анонімності розповіли, що оголошення про надання Україні допомоги буде зроблено в понеділок, 30 грудня.

Нагадаємо, що 27 грудня координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі анонсував новий пакет військової допомоги Україні від США.

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