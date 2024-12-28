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Новий пакет допомоги Україні від США буде на суму $1,25 млрд, до нього увійдуть боєприпаси, ракети для систем ППО та Stinger, - AP
США мають намір оголосити про надання Україні військової допомоги на суму 1,25 млрд доларів.
Про це пише видання Associated Press з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що цей пакет допомоги включатиме значну кількість боєприпасів, у тому числі для зенітно-ракетних систем (РК) і системи протиповітряної оборони (ППО) HAWK.
Також до нього увійдуть ракети Stinger і артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.
Американські чиновники на умовах анонімності розповіли, що оголошення про надання Україні допомоги буде зроблено в понеділок, 30 грудня.
Нагадаємо, що 27 грудня координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі анонсував новий пакет військової допомоги Україні від США.
Топ коментарі
+8 Ruslan Sender
показати весь коментар28.12.2024 06:52
+5 vismavista
показати весь коментар28.12.2024 12:17
+4 Анжей #509087
показати весь коментар28.12.2024 19:12
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чи не з корит що будують турки, тільки є одна проблема, потрібно їх якось непомітно через ірна у каспій закинути.
світ геть здурів!
Серед літаків, які у 2025 хоче списати Пентагон - 91 винищувач F-15, а ще 56 штурмовиків А-10,та інші літаки.
Northrop Grumman нарощує зусилля з наближення B-21 Raider, стелс-бомбардувальника наступного покоління ВПС США, до оперативної готовності. З моменту свого публічного дебюту в грудні 2022 року B-21 вступив в інтенсивну фазу випробувань, включаючи як наземні, так і льотні випробування.
Не НАДАЛИ або дiставили, а тiльки НАМIРИЛИСЬ ОГОЛОСИТИ ю
Шо неясно ?
Дякуйте байдуну, це саме його стиль, обамiвський.
Нехай вашi дiти вам так у вашiй старостi допомагають !
Бо дупа згорить.
За 2022-2024 фінроки
PDA Конгрес 33.3млрд
Байден 1.7млрд згоріло в 2022 (не підписав),
8.3млрд зменшено поставок через завищення цін в 2022-2023 роках
2.7млрд залишок не поставленого за 2024 фінрік
Загальний залишок 7.5млрд, яких включає знайдені аудитом додаткові 2.1млрд (відмовляються рахувати)
USAI Конгрес 32.7млрд
Байден
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_16OCT2024.pdf В роботi 21.2млрд
Результат на "землі був би інший", якби PDA був наданий вчасно та в повному обсязі згідно рішень Конгреса
Відповідь тільки одна - при владі прямі зрадники держави, які зливають, здають, саботують. Крч роблять усе щоб кацапи просувалися!!!