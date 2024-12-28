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Новини Допомога Україні
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Новий пакет допомоги Україні від США буде на суму $1,25 млрд, до нього увійдуть боєприпаси, ракети для систем ППО та Stinger, - AP

допомога від США

США мають намір оголосити про надання Україні військової допомоги на суму 1,25 млрд доларів.

Про це пише видання Associated Press з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що цей пакет допомоги включатиме значну кількість боєприпасів, у тому числі для зенітно-ракетних систем (РК) і системи протиповітряної оборони (ППО) HAWK.

Також до нього увійдуть ракети Stinger і артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

Американські чиновники на умовах анонімності розповіли, що оголошення про надання Україні допомоги буде зроблено в понеділок, 30 грудня.

Нагадаємо, що 27 грудня  координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі анонсував новий пакет військової допомоги Україні від США.

Читайте також: США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні найближчим часом, - Кірбі

Автор: 

допомога (8348) США (22840)


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Топ коментарі
+8
Стінгер гарно збиває шахеди та крилаті ракети!!! Удод диванний.
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28.12.2024 06:52
+5
Дякуємо США!
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28.12.2024 12:17
+4
***** у мене виникає логічне питання, США за останні кілька місяців дали багато бк, Чеська ініціатива дала нам сотні тисяч снарядів. Чому ми за два роки не окопалися, не замінували підходи, не зробили роботизовані системи для збереження життя військових, не забезпечили ЗСУ безлімітною кількістю дронів!??
Відповідь тільки одна - при владі прямі зрадники держави, які зливають, здають, саботують. Крч роблять усе щоб кацапи просувалися!!!
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28.12.2024 19:12
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От "Stinger" потрібні - стратегічні літакв над Каспієм збивати.... Саме ТО!
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28.12.2024 00:25 Відповісти
Стінгер гарно збиває шахеди та крилаті ракети!!! Удод диванний.
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28.12.2024 06:52 Відповісти
Просто він росіянин...
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28.12.2024 12:16 Відповісти
а чим ти даунятко зібрався над каспієм стратеги збивати ?
чи не з корит що будують турки, тільки є одна проблема, потрібно їх якось непомітно через ірна у каспій закинути.
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28.12.2024 18:45 Відповісти
А нові атакамси будуть?
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28.12.2024 00:42 Відповісти
Стінгер за ціною Атакамса!

світ геть здурів!
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28.12.2024 02:30 Відповісти
Go Didu, go !
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28.12.2024 02:29 Відповісти
А літаки?

Серед літаків, які у 2025 хоче списати Пентагон - 91 винищувач F-15, а ще 56 штурмовиків А-10,та інші літаки.

Northrop Grumman нарощує зусилля з наближення B-21 Raider, стелс-бомбардувальника наступного покоління ВПС США, до оперативної готовності. З моменту свого публічного дебюту в грудні 2022 року B-21 вступив в інтенсивну фазу випробувань, включаючи як наземні, так і льотні випробування.
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28.12.2024 06:33 Відповісти
Ці випробування мають вирішальне значення, оскільки B-21 Raider наближається до того, щоб стати основним стратегічним бомбардувальником ВПС США, замінивши старі платформи, такі як B-1 Lancer і B-2 Spirit.
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28.12.2024 06:34 Відповісти
Китай також представив перший у світі винищувач шостого покоління J-36.


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28.12.2024 06:44 Відповісти
а льотчики?
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28.12.2024 09:20 Відповісти
А гроші і Трамп?
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28.12.2024 12:20 Відповісти
А зачем Украине деньги? Их , судя по всему, и так куры не клюют, вон даже новый праздник посредивойны придумали, некуда бабло девать.
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28.12.2024 17:01 Відповісти
Мова не про гроші всередину України, а бюджет США на поставку літаків, ремонт, запчастини, підготовку пілотів.
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28.12.2024 17:20 Відповісти
а хто на них лілати буде???, 95Й-квартал ЧИ МОЖЕ само зєльоноєЧМО* ?
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29.12.2024 10:59 Відповісти
А вони можуть не оголошувати, а тихенько і швиденько щось дати
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28.12.2024 07:06 Відповісти
"США мають намір оголосити ..."
Не НАДАЛИ або дiставили, а тiльки НАМIРИЛИСЬ ОГОЛОСИТИ ю
Шо неясно ?
Дякуйте байдуну, це саме його стиль, обамiвський.
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28.12.2024 08:08 Відповісти
Дякуємо Байдену за підтримку України, амв ростролів нехай пер..ки палають
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28.12.2024 12:21 Відповісти
Дякуйте дякуйте.
Нехай вашi дiти вам так у вашiй старостi допомагають !
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05.01.2025 19:17 Відповісти
О! Один вже згорів " на роботі"
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06.01.2025 08:55 Відповісти
Сядь у калюжу, ойлопе !
Бо дупа згорить.
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15.01.2025 19:00 Відповісти
Гроші виділяє Конгрес, а рішення використати або не - приймає Байден

За 2022-2024 фінроки
PDA Конгрес 33.3млрд
Байден 1.7млрд згоріло в 2022 (не підписав),
8.3млрд зменшено поставок через завищення цін в 2022-2023 роках
2.7млрд залишок не поставленого за 2024 фінрік

Загальний залишок 7.5млрд, яких включає знайдені аудитом додаткові 2.1млрд (відмовляються рахувати)

USAI Конгрес 32.7млрд
Байден
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_16OCT2024.pdf В роботi 21.2млрд

Результат на "землі був би інший", якби PDA був наданий вчасно та в повному обсязі згідно рішень Конгреса
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28.12.2024 12:44 Відповісти
результат МІГ бути іншим, якби при вдалі були не зєльниє ЗРАДНИКИ!, а патріоти!
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29.12.2024 11:01 Відповісти
Маємо те, що маємо...
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29.12.2024 11:57 Відповісти
Дякуємо США!
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28.12.2024 12:17 Відповісти
Оближи байдунову дупу, продажний недоумок !
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15.01.2025 19:01 Відповісти
Дякувати, мабуть зарано. Варто би спочатку уважно прочитати : США "... (лише) мають намір (лише) оголосити про надання допомоги". Скільки таких "намірів" (оголосити, поставити, посприяти, допомогти, переказати... надати, прийняти, обіцяти) ми уже схавали?
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28.12.2024 16:30 Відповісти
***** у мене виникає логічне питання, США за останні кілька місяців дали багато бк, Чеська ініціатива дала нам сотні тисяч снарядів. Чому ми за два роки не окопалися, не замінували підходи, не зробили роботизовані системи для збереження життя військових, не забезпечили ЗСУ безлімітною кількістю дронів!??
Відповідь тільки одна - при владі прямі зрадники держави, які зливають, здають, саботують. Крч роблять усе щоб кацапи просувалися!!!
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28.12.2024 19:12 Відповісти
Їдь , і організуй...
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29.12.2024 11:58 Відповісти
 
 