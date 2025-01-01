За 2024 рік росіяни 318 разів обстріляли Харків. 94 особи загинули, зокрема три дитини

У Харкові внаслідок російських обстрілів протягом 2024 року загинуло 94 людини, із них двоє - діти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Торік ворог 318 разів обстрілював місто. Ракетами, дронами, авіабомбами. Ці вибухи будили нас серед ночі, руйнували наші будинки, забирали наші життя. 94 загиблих, серед яких троє - діти. 1108 поранених, серед яких 62 - знову діти", - йдеться в повідомленні.

Також у Харкові протягом минулого року пролунало 2113 сигналів повітряної тривоги, що дорівнюють 3764 годинам. Тобто - 156 діб.

"Ворог не бачить перед собою меж. Його ракети не обирають між школою чи житловим будинком, лікарнею чи дитячим майданчиком. Для нього ми всі - просто цілі. Але Росія не розуміє головного: наш дух - незламний! Кожна тривога, кожен обстріл лише доводять, що Харків - місто-герой, яке ніколи не здається", - зазначив Терехов.

Нагадаємо, удень 26 грудня російські війська завдали удару дроном "Молния-1" по Індустріальному району Харкова: влучили у двір 16-поверхівки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зранку рашисти вбили волонтера у Херсоні. Йому було 23 роки (оновлено)