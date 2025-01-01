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Обстріл 1 січня лише підкреслює потребу безупинно підтримувати Україну, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів закликав підтримувати Україну в 2025 році

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс закликав безупинно підтримувати Україну.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія зустріла новий рік, запустивши по Україні понад 100 безпілотників. Це лише підкріплює добрі наміри на 2025 рік:

Безупинно підтримувати Україну проти російської агресії. І водночас швидко і суттєво зміцнювати наші збройні сили в Європі", - зазначив він.

Міністр оборони Нідерландів закликав підтримувати Україну в 2025 році

Обстріл 1 січня 2025 року

Нагадаємо, зранку 1 січня у столиці працювала протиповітряна оборона. Росіяни атакували Київ безпілотниками. Відомо про 2 загиблих та 7 постраждалих.

Відомо, що в ніч на 1 січня 2025 року російські окупанти атакували Україну 111 ударними БПЛА та безпілотниками інших типів. Сили ППО знищили 63 цілі, 46 було локаційно втрачено.

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01.01.2025 16:45 Відповісти
Словесний понос в дії.
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01.01.2025 17:12 Відповісти
И это нормально. Не напомните кто на весь мир кричал "договоримся псередине"?
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01.01.2025 17:13 Відповісти
В України є посол в Нідерландах ? Якщо є, то він не може пояснити, що чекають українці від країн ЄС або НАТО ? Ми чекаємо .... у 2025 році вступ НАТО у війну !
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01.01.2025 18:44 Відповісти
 
 