На Харківському напрямку ворог продовжує використовувати КАБи, НАРи, дрони-камікадзе. За добу здійснив 320 обстрілів позицій захисників України, - ОТУ "Харків"
Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОТУ "Харків".
Протягом 1 січня російські окупанти завдали 10 авіаударів із використанням 16 КАБів, 22 НАР, а також 40 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 320 обстрілів позицій захисників України.
"Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.
Втрати ворога за минулу добу становлять 78 істот, з них безповоротні - 30, санітарні - 48", - йдеться в повідомленні.
За минулу добу на Харківському напрямку росіяни втратили знищеними та пошкодженими 42 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:
- 1 бойову броньовану машину;
- 2 артилерійські системи;
- 8 автомобілів;
- 4 одиниці спецтехніки;
- 27 БпЛА.
Знищено:
- 52 укриття для особового складу;
- 1 стартову позицію запуску БпЛА;
- 2 місця зберігання боєприпасів.
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