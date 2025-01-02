Морські дрони "Magura V5" знищили два вертольоти РФ у Чорному морі: ГУР МО уточнило дані
Українська розвідка повідомила, що внаслідок успішної операції біля окупованого Криму було знищено два російські гелікоптери Мі-8.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
"Згідно з уточненими даними, внаслідок успішної операції ГУР МО України у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму 31 грудня 2024 року спецпризначенці підрозділу "Group 13" за допомогою оснащених ракетами морських дронів "Magura V5" знищили два російські гелікоптери Мі-8", - йдеться в повідомленні.
Екіпажі вказаних ворожих бортів також ліквідовано.
"Ще один російський вертоліт зазнав вогневого ураження та підбитим зміг приземлитись", - додали в ГУР МО.
Нагадаємо, у вівторок, 31 грудня, воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.
Російські пропагандисти заявили, що 31 грудня над Чорним морем українці знищили одразу два вертольоти Мі-8 з екіпажами.
Будь ласка, зачекайте...
вдалого полювання!
У вчорашньому теж один був, загалом тепер два.
Якщо завтра ще один зʼявиться, то це вже буде Мі-28, за який наразі ще незрозуміло. Хоча може і не зʼявитись, бо ж "Це не ми"!
Российские пропагандисты жалуются на падение еще одного вертолета, на этот раз Ми-28Н. Хотя причины и место происшествия пока точно неизвестны, но ГУР МО Украины опубликовали видео-намек на то, что в акватории Черного моря так или иначе продолжаться инциденты, связанные с вертолетами. Случилось это вчера, вечером (т.е. 1 января) 2025 года.
Z-паблики пишут, что некий командир Качинский в плохую погоду отправил на задание пилотов вертолета «Ми-28». В итоге из-за плохой видимости российская армия нанесла удар по своему же вертолету. Количество погибших пока неизвестно.
Ми-28Н «Ночной охотник» - ударный вертолёт, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.
Ми-28 способен совершать фигуры высшего пилотажа: петлю Нестерова, переворот Иммельмана, бочку, полёт боком, полёт назад, вбок со скоростью до 100 км/ч, разворот с угловой скоростью до 117 градусов/с, максимальная угловая скорость крена более 100 град/с.
Ранее у крымских берегов были уничтожены два российских Ми-8 - их обстреляли морские дроны.