Морські дрони "Magura V5" знищили два вертольоти РФ у Чорному морі: ГУР МО уточнило дані

Українська розвідка повідомила, що внаслідок успішної операції біля окупованого Криму було знищено два російські гелікоптери Мі-8.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з уточненими даними, внаслідок успішної операції ГУР МО України у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму 31 грудня 2024 року спецпризначенці підрозділу "Group 13" за допомогою оснащених ракетами морських дронів "Magura V5" знищили два російські гелікоптери Мі-8", - йдеться в повідомленні.

Екіпажі вказаних ворожих бортів також ліквідовано.

"Ще один російський вертоліт зазнав вогневого ураження та підбитим зміг приземлитись", - додали в ГУР МО.

Нагадаємо, у вівторок, 31 грудня, воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.

Російські пропагандисти заявили, що 31 грудня над Чорним морем українці знищили одразу два вертольоти Мі-8 з екіпажами.

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