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Морські дрони "Magura V5" знищили два вертольоти РФ у Чорному морі: ГУР МО уточнило дані

Дрони Magura знищи два гелікоптери РФ біля Криму

Українська розвідка повідомила, що внаслідок успішної операції біля окупованого Криму було знищено два російські гелікоптери Мі-8.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з уточненими даними, внаслідок успішної операції ГУР МО України у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму 31 грудня 2024 року спецпризначенці підрозділу "Group 13" за допомогою оснащених ракетами морських дронів "Magura V5" знищили два російські гелікоптери Мі-8", - йдеться в повідомленні.

Екіпажі вказаних ворожих бортів також ліквідовано.

"Ще один російський вертоліт зазнав вогневого ураження та підбитим зміг приземлитись", - додали в ГУР МО.

Нагадаємо, у вівторок, 31 грудня, воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.

Російські пропагандисти заявили, що 31 грудня над Чорним морем українці знищили одразу два вертольоти Мі-8 з екіпажами.

Дивіться: Штурмові дії та російські полонені, - ГУР опублікувало ексклюзивне відео звільнення Вовчанського агрегатного заводу. ВIДЕО

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Топ коментарі
+13
Нафіга пацакам Чорне Море? Північних морей достатньо. Здрисніть з пляжу .
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02.01.2025 12:40
+9
Анє утанулі?
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02.01.2025 12:34
+8
свято вдалося
вдалого полювання!
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02.01.2025 12:39
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Амінь...
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02.01.2025 12:32 Відповісти
Анє утанулі?
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02.01.2025 12:34 Відповісти
свято вдалося
вдалого полювання!
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02.01.2025 12:39 Відповісти
Водохрещення?)
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02.01.2025 12:42 Відповісти
Нафіга пацакам Чорне Море? Північних морей достатньо. Здрисніть з пляжу .
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02.01.2025 12:40 Відповісти
Пусть кацапы себе свое море выроют, как мы вырыли Черное море!
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02.01.2025 13:17 Відповісти
На край на вирите їми морє Лаптєвих ніхто не претендує..
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02.01.2025 13:51 Відповісти
Нехай кружляють над морем Лаптєвих !
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02.01.2025 16:18 Відповісти
значить, завтра у звіті має додатися ще один пепелац...
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02.01.2025 12:42 Відповісти
В сьогоднішньому звіті додався.
У вчорашньому теж один був, загалом тепер два.
Якщо завтра ще один зʼявиться, то це вже буде Мі-28, за який наразі ще незрозуміло. Хоча може і не зʼявитись, бо ж "Це не ми"!
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02.01.2025 14:34 Відповісти
у вчорашньому звіті додався один, стало 330; і сьогодні 330
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02.01.2025 17:47 Відповісти
один касапський z-блохер (фьодоров) підхопив ковід. Задихається, спішить на концерт кобздона.
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02.01.2025 12:44 Відповісти
орет- хохли але лікар сказав у морг значить у морг
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02.01.2025 13:26 Відповісти
кацапи навіть не зрозуміли шо сталося . в переговорах - "ракета с воды"
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02.01.2025 12:47 Відповісти
Это новый класс ракет - " с воды - воздух"
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02.01.2025 13:00 Відповісти
це точно ШІ , на ходу влучить в 3 гелікоптера
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02.01.2025 12:51 Відповісти
сподіваємось, третій підбитий піде до канібала, як мінімум. Як максимум - не утилізацію.
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02.01.2025 12:56 Відповісти
дякуємо за якісну роботу. Лише чорноморських рибок шкода: знов будуть таке паскудне їсти
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02.01.2025 13:40 Відповісти
Цікаво а не можна Р73 на грузовий повітряний дрон прикріпити і так шахеди збивати. До прикладу до тих, що по раші б'ють.
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02.01.2025 14:08 Відповісти
Ну РПГ вже ставили, так що чекаємо..!
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02.01.2025 14:36 Відповісти
сподіваюсь це все ж таки правда . найбільше тішить ліквідація екіпажу.
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02.01.2025 14:16 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/sbit-vertolet-nochnoj-ohotnik-mi-28-posle-publikaczii-videootkrytki-gur-mo-ukrainy/ Олег Пономарь:
Российские пропагандисты жалуются на падение еще одного вертолета, на этот раз Ми-28Н. Хотя причины и место происшествия пока точно неизвестны, но ГУР МО Украины опубликовали видео-намек на то, что в акватории Черного моря так или иначе продолжаться инциденты, связанные с вертолетами. Случилось это вчера, вечером (т.е. 1 января) 2025 года.
Z-паблики пишут, что некий командир Качинский в плохую погоду отправил на задание пилотов вертолета «Ми-28». В итоге из-за плохой видимости российская армия нанесла удар по своему же вертолету. Количество погибших пока неизвестно.
Ми-28Н «Ночной охотник» - ударный вертолёт, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.
Ми-28 способен совершать фигуры высшего пилотажа: петлю Нестерова, переворот Иммельмана, бочку, полёт боком, полёт назад, вбок со скоростью до 100 км/ч, разворот с угловой скоростью до 117 градусов/с, максимальная угловая скорость крена более 100 град/с.
Ранее у крымских берегов были уничтожены два российских Ми-8 - их обстреляли морские дроны.
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02.01.2025 17:43 Відповісти
 
 