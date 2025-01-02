Готуємось відновити дипломатичні відносини із Сирією, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку до відновлення дипломатичних відносин із Сирією.

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно доповідали міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр агрополітики Віталій Коваль про їхні перемовини в Сирії та Лівані з новою сирійською адміністрацією, з ліванським бізнесом. Наші перспективи - як безпекові, так і торговельні загалом у цьому регіоні. В цьому році можемо додати ще країни до наших надійних партнерів. Зокрема Сирію. Готуємось відновити дипломатичні відносини з Сирією та взаємодію міжнародних організацій", - наголосив він.

За словами Зеленського, також збільшуватимуть торгівлю з Ліваном.

"Зараз із цією країною у нас $400 млн тільки нашого аграрного експорту. Ми готуємось збільшити щонайменше вдвічі. Буде також у 2025 році більше активності в роботі з Африкою. Кожне таке нове партнерство це більші можливості для нашої дипломатії. Більше можливості для нашої економіки", - додав президент.

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Раніше Зеленський заслухав доповідь міністрів закордонних справ та аграрної політики щодо візиту в Сирію.

Як повідомлялося, Сибіга зустрівся із новим лідером Сирії в Дамаску. Також він зазначив, що до Сирії прибуде перша партія українського борошна в рамках Grain from Ukraine.

Окрім того, Цензор.НЕТ інформував, що Сибіга розкрив деталі візиту в Дамаск та заявив, що Україна зацікавлена у співпраці з Сирією.

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