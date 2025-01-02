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Готуємось відновити дипломатичні відносини із Сирією, - Зеленський

Зеленський провів розмову із Кіром Стармером

Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку до відновлення дипломатичних відносин із Сирією.

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно доповідали міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр агрополітики Віталій Коваль про їхні перемовини в Сирії та Лівані з новою сирійською адміністрацією, з ліванським бізнесом. Наші перспективи - як безпекові, так і торговельні загалом у цьому регіоні. В цьому році можемо додати ще країни до наших надійних партнерів. Зокрема Сирію. Готуємось відновити дипломатичні відносини з Сирією та взаємодію міжнародних організацій", - наголосив він.

За словами Зеленського, також збільшуватимуть торгівлю з Ліваном.

"Зараз із цією країною у нас $400 млн тільки нашого аграрного експорту. Ми готуємось збільшити щонайменше вдвічі. Буде також у 2025 році більше активності в роботі з Африкою. Кожне таке нове партнерство це більші можливості для нашої дипломатії. Більше можливості для нашої економіки", - додав президент.

Також читайте: Зеленський присвоїв звання Героя України 9 військовим, 7 із них - посмертно

Раніше Зеленський заслухав доповідь міністрів закордонних справ та аграрної політики щодо візиту в Сирію.

Як повідомлялося, Сибіга зустрівся із новим лідером Сирії в Дамаску. Також він зазначив, що до Сирії прибуде перша партія українського борошна в рамках Grain from Ukraine.

Окрім того, Цензор.НЕТ інформував, що Сибіга розкрив деталі візиту в Дамаск та заявив, що Україна зацікавлена у співпраці з Сирією.

Читайте: Між Сирією та Україною буде стратегічне партнерство, - глава МЗС Хассан аш-Шайбані

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Топ коментарі
+12
росіяни ще не покинули свої бази в сиріїї нова їх влада ще не знае що з ними робити а ми ....ЇМ ВЖЕ І ЗЕРНО І МУКУ І ЩО ПРИКАЖЕТЕ повний триндець ...поясніть будь ласка що коїться чи як в 30- роках в україні голод а ссср германію кормила і збагачувала.
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02.01.2025 14:29
+11
Накуя нам Сирія, щоб відтягнути побільше наших рсурсів від перемоги?
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02.01.2025 14:46
+9
Самий час, а то сирійцям ще ху...лостановськіх бази годувати треба.
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02.01.2025 14:25
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Самий час, а то сирійцям ще ху...лостановськіх бази годувати треба.
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02.01.2025 14:25 Відповісти
росіяни ще не покинули свої бази в сиріїї нова їх влада ще не знае що з ними робити а ми ....ЇМ ВЖЕ І ЗЕРНО І МУКУ І ЩО ПРИКАЖЕТЕ повний триндець ...поясніть будь ласка що коїться чи як в 30- роках в україні голод а ссср германію кормила і збагачувала.
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02.01.2025 14:29 Відповісти
Готовтєсь к прагулке па Невскаму, єфрейтор.
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02.01.2025 14:38 Відповісти
Накуя нам Сирія, щоб відтягнути побільше наших рсурсів від перемоги?
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02.01.2025 14:46 Відповісти
каждый день сдаем территории, наловить уже и тцк не могут-а нам сирию подавай, окопы пустые
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02.01.2025 14:49 Відповісти
Які такі дикі аграрні експорти до Сирії та Африки?? Воно збожеволіло вже зовсім??? Ти ж розповідало, що це в рамках гумдопомоги!
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02.01.2025 14:55 Відповісти
Сирія, чому Україна не в НАТО?
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02.01.2025 15:03 Відповісти
Господи.... Де ото херпіду і де дипломатичні відносини... Коли вже це шапіто закінчиться!?!?!?!
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02.01.2025 15:15 Відповісти
Потужний і чіткий сигнал тим, хто спробує посягнути на незалежність Зеленского. Готується підписання чергового договору з нечуваними гарантіями безпеки "лудше чєм НАТА".
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02.01.2025 15:32 Відповісти
******* лайно гундосе! В тебе Україна в огні, Донбасс майже втрачено, ти, тварюка ********, чим займаєшся?! Щоб ти подох у власній блювотині, гнидоза!
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02.01.2025 15:50 Відповісти
Я так поняв що 500 т борошна піде на харчування російських війск, що стоять в Сирії.
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02.01.2025 16:01 Відповісти
інших потужних перемог нема то будемо цяцькатись з Сирією
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02.01.2025 16:11 Відповісти
 
 