УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12530 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 513 5
ВМС (1364) Чорне море (1621) логістика (47)

Україна суттєво порушила військово-морську логістику Росії в Чорному морі, - ВМС

Україна порушила військову логістику росії в Чорному морі

Військово-морські сили України завдали серйозного удару по військово-морській логістиці Росії в Чорному морі, фактично унеможлививши її сталий функціонал.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни втратили два великі десантні кораблі та залізничні пороми, які були важливою частиною логістики. Поромами Росія перевозила значні вантажі, зокрема 25 цистерн із пальним або залізничні вагони. Наразі окупанти використовують автомобільні пороми для військових потреб, але їхні можливості значно обмежені.

"Після цього в них залишилися лише автомобільні пороми, які вони використовують і для військових потреб. Тому фактично військово-морська логістика морем у росіян перервана завдяки зусиллям Сил оборони України", - зазначив Плетенчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фактично знищено військово-морську логістику росіян у Криму, - ВМС

Окупанти також змушені покладатися на Кримський міст як єдиний стабільний шлях між Кримом і материковою частиною Росії. Однак його використання обмежене через пошкодження, що ускладнює транспорт залізницею.

"У повному обсязі залізницю вони там використовувати не можуть через пошкодження мосту. Проте не слід забувати, що багато вантажів вони можуть перекидати суходолом", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 2 грудня, українська розвідка повідомила, що внаслідок успішної операції біля окупованого Криму було знищено два російські гелікоптери Мі-8.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни заявили, що втратили над Чорним морем два вертольоти Мі-8 з екіпажами

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да-ну?!!
І скільки же танкерів або сухогрузів потопили?
Ці ржаві корита (якщо САМИ не топляться) безперервно та безперешкодно постійно ходять через Босфор.
показати весь коментар
02.01.2025 17:06 Відповісти
Плетенчук грошове забезпечення відпрацьовує. Гідний учень пані Гуменюк, своєї попередниці. Знову ці казочки про "наляканий" чорноморський флот. Противника недооцінювати не можна. М тут незрозуміла бравада, не підтверджена фактами. Нагадує старий анекдот про двох кумів, один з яких промазав на полюванні по звіру, а куму заявив, що хоч звіра і не вполював, але здоров'я у нього вже не те...
показати весь коментар
02.01.2025 17:17 Відповісти
- Куме! А колорадські жуки від Децису повиздихають?
- Мо й не повиздихають, але здоровля їхнє вже не те буде! (с)
показати весь коментар
02.01.2025 17:31 Відповісти
Може, все-таки, то були морські дрони від СБУ?
показати весь коментар
02.01.2025 17:51 Відповісти
Ну от ще це за тупе і дурацьке вихваляння ні про що. Протягом року нічого військового не топили. Кацапи спокійно сидять в Новоросійську, до якого наші ракети дістають, але ми чомусь по ним там не стріляємо. Ніз-зя! Треба ж комусь виходити в море і стріляти по Україні калібрами. Таке враження що це тупий договорняк. Ми просто бережемо кацапський флот і читаємо дурацькі статті про "перемоги на морях" яких не було і нема. Здавалося б, кацапський флот поніс втрати і потрібно добивати до остаточного знищення, але зелені зупинили знищення флоту. Натомість зявилось купа отаких "побєдних публікацій" які вводять в оману українців. Є лише один показник - кількість військових кораблів ворога здатних наносити нам великі втрати. Вона стала і не змінюється протягом останніх півтора року.
показати весь коментар
02.01.2025 20:22 Відповісти
 
 