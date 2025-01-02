Україна суттєво порушила військово-морську логістику Росії в Чорному морі, - ВМС

Військово-морські сили України завдали серйозного удару по військово-морській логістиці Росії в Чорному морі, фактично унеможлививши її сталий функціонал.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни втратили два великі десантні кораблі та залізничні пороми, які були важливою частиною логістики. Поромами Росія перевозила значні вантажі, зокрема 25 цистерн із пальним або залізничні вагони. Наразі окупанти використовують автомобільні пороми для військових потреб, але їхні можливості значно обмежені.

"Після цього в них залишилися лише автомобільні пороми, які вони використовують і для військових потреб. Тому фактично військово-морська логістика морем у росіян перервана завдяки зусиллям Сил оборони України", - зазначив Плетенчук.

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Окупанти також змушені покладатися на Кримський міст як єдиний стабільний шлях між Кримом і материковою частиною Росії. Однак його використання обмежене через пошкодження, що ускладнює транспорт залізницею.

"У повному обсязі залізницю вони там використовувати не можуть через пошкодження мосту. Проте не слід забувати, що багато вантажів вони можуть перекидати суходолом", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 2 грудня, українська розвідка повідомила, що внаслідок успішної операції біля окупованого Криму було знищено два російські гелікоптери Мі-8.

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