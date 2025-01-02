УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12628 відвідувачів онлайн
Новини
5 383 40
МЗС (4024) ООН (3273) релігія (383) УПЦ МП (1198)

МЗС на критику ООН релігійної політики України: Звинувачення спотворюють дійсність

МЗС відреагувало на заяви ООН про обмеження в Україні релігійних свобод

Міністерство закордонних справ України відкидає висновки доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо "недостатності обґрунтування" розпуску релігійних організацій, зокрема Української православної церкви Московського патріархату.

Про це йдеться в коментарі МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство закордонних справ України ознайомилося із 41-ю періодичною доповіддю Управління Верховного комісара ООН з прав людини, оприлюдненою 31 грудня 2024 року. Відкидаємо висновки ООН щодо поправок до Закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій" як такі, що спотворюють дійсність", - заявили у МЗС.

Відомство наголошує, згаданий у доповіді закон не передбачає заборони жодної з існуючих в Україні церков. Він не допускає лише підпорядкування релігійних організацій в Україні керівним центрам із Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Просував наративи Кремля під час богослужінь: Митрополиту Ізюмської УПЦ МП Єлисею заочно повідомлено про підозру, - СБУ

Також у міністерстві нагадали, що саме Росія під час "загарбницької війни" вчиняє злочини проти релігійних свобод: убиває вірян і релігійних діячів, руйнує релігійні споруди, переслідує релігійні громади, які не належать до російської православної церкви на тимчасово окупованих територіях України.

Росія системно використовує релігію як зброю у загарбницькій війні проти України. Російська держава через підконтрольну їй РПЦ освячує звірства проти українців і вихваляє злочинців, які їх скоюють. У цьому контексті, українська держава має обовʼязок захисту своїх громадян від деструктивного впливу держави-агресора, зокрема з використанням релігійних організацій, які в Російській Федерації зрощені з державою і прямо проголосили своєю метою знищення української державності, культури, ідентичності", - наголосили у МЗС.

Зовнішньополітичне відомство додає, що подібний закон украй необхідний у демократичному суспільстві й виводить вірян з-під тиску російської православної церкви, яка є "ідеологічним продовженням злочинного режиму", як підкреслено у Резолюції ПАРЄ.

Читайте також: Вихваляв Путіна та чекав на окупацію Вінниччини: протоієрея УПЦ МП засудили до 5 років тюрми, - СБУ

"Розраховуємо на те, що у своїх доповідях Моніторингова місія ООН з прав людини надаватиме надалі об’єктивні оцінки реальній ситуації зі свободою релігії в Україні та продовжить фіксувати російські злочини проти українських вірян, релігійних громад і лідерів, церковного майна", - резюмувало МЗС України. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ООН критикує Україну за нібито відсутність "достатнього обґрунтування" розпуску релігійних організацій, зокрема Української православної церкви Московського патріархату.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+22
Та пошліть на 3 букви те ООН - недієздатні, крім висловити занепокоєння....
показати весь коментар
02.01.2025 18:34
+14
ООН це лівацька клоака. максимум що можна від них отримали це 50 відтінків стурбованостей.
показати весь коментар
02.01.2025 18:39
+13
Що ще можна чекати від організації, працівники якої були членами терористичноі організаціі, а сам глава їздив на зустріч з головним терористом світу…
показати весь коментар
02.01.2025 18:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та пошліть на 3 букви те ООН - недієздатні, крім висловити занепокоєння....
показати весь коментар
02.01.2025 18:34 Відповісти
Навіть оон називає кацапську церкву релігійною організацією. Так, без Томосу це просто секта
показати весь коментар
02.01.2025 20:41 Відповісти
самозванці....
показати весь коментар
02.01.2025 20:49 Відповісти
Бо якби наші громадяни-простмгосподи не ходили в ПЦУ МП, не робили під Києво-Печерською Лаврою через свою тупість та нецість цирку, то таких заяв ООН би не було.
показати весь коментар
02.01.2025 18:39 Відповісти
Скоро не буде - в травні 2025 року московські попи стають незаконною організацією.
Все майно Держави Україна яке вони орендують - повертається до Держави - лаври, церкви...
У них два варіанта - молитися Сатані, щоб ліліпутін переміг Україну, або самим брати зброю в руки.
Короче - загнані у кут криси ще покажуть свої зуби.
показати весь коментар
02.01.2025 20:38 Відповісти
ООН це лівацька клоака. максимум що можна від них отримали це 50 відтінків стурбованостей.
показати весь коментар
02.01.2025 18:39 Відповісти
оонА шлак!
показати весь коментар
02.01.2025 18:40 Відповісти
.... будемо чекати вдвох!
показати весь коментар
02.01.2025 18:45 Відповісти
Странно. С какой стати иностранцы должны защищать Украину?
показати весь коментар
02.01.2025 19:17 Відповісти
А кто будет обучать работе с иностранным вооружением и оборудованием???
показати весь коментар
02.01.2025 19:22 Відповісти
Если вы против "кальянщиков" и "шаурумщиков", то я не думаю, что их исчезновение что-нибудь изменит..
показати весь коментар
02.01.2025 19:28 Відповісти
Ага, только для кого "освободят"?
показати весь коментар
02.01.2025 19:34 Відповісти
а чего про Януковича забыл? Или он свой, москаль?
показати весь коментар
02.01.2025 19:20 Відповісти
Москалику, що ти гавкаеш із підворіття?
показати весь коментар
02.01.2025 19:13 Відповісти
А це не втручання у внутрішні справи країни?
показати весь коментар
02.01.2025 18:45 Відповісти
Що ще можна чекати від організації, працівники якої були членами терористичноі організаціі, а сам глава їздив на зустріч з головним терористом світу…
показати весь коментар
02.01.2025 18:56 Відповісти
от такий он "юрист"
показати весь коментар
02.01.2025 19:02 Відповісти
Треба це ООН в Воркуту або Тюмєнь перенести! І нехай там свої резолюції штампують за підписом Пуйла!
показати весь коментар
02.01.2025 19:08 Відповісти
хай саудитів зачепить або кацапію ооновські гниди
показати весь коментар
02.01.2025 19:09 Відповісти
В зиму с 2007 на 08 г в Харькове была построена пагода буддийская и весь комплекс храма вьетнамцами, самая большая в Европе, по ул. Киргизской. Какие притеснения!? Есть ли подобная в кацапии или на территории ООН?
показати весь коментар
02.01.2025 19:12 Відповісти
🤣
показати весь коментар
02.01.2025 19:20 Відповісти
Це те оон, генсек котрого кланявся *****?
показати весь коментар
02.01.2025 19:12 Відповісти
****** оон ! Українська церква є на московіі ? Отожбо ! Гандони !
а на московіі 13 млн етнічних українців живе
показати весь коментар
02.01.2025 19:32 Відповісти
Московский патриархат этот не церковь, это сатанистская секта. Надо вещи называть своими именами. А с сатанистами сам Бог велел не церемониться. Тут еще сними досить мягко поводяться.
показати весь коментар
02.01.2025 19:42 Відповісти
Що казати Квартал95- безтолковщина, потрібно було заблокувати дані висновки, а чим займались кварталівці, так, шмарклі жували!
показати весь коментар
02.01.2025 19:57 Відповісти
Щось ООН не турбує з яким станом здоров'я повертаються наші люди з кацапського полону, в'язні Бухенвальда виглядали ліпше.
показати весь коментар
02.01.2025 20:02 Відповісти
Кварталівська влада робить все,щоб московська церква залишилась в Україні!
показати весь коментар
02.01.2025 20:09 Відповісти
оон - ПНХ!!!
показати весь коментар
02.01.2025 20:51 Відповісти
ілюстративне фото бориспільського храму упцмп того що на розвилці.
показати весь коментар
02.01.2025 21:01 Відповісти
Не згадуйте про ООН. Це просто дурня. Це результат бездіяльності нашої влади. Треба було законодавчо признати що "релігійні" організації з центрами в РФ це ні які не релігійні організації. Це просто філіали ФСБ-КДБ. Це просто медичний факт. Потім їх заборонити та розігнати. Де СБУ, де ГУРМО? Скільки можна терпіти агентуру РФ в нашій країні?! Частино з них тупо громадяне РФ... Ну а в нас у ВР сиділи такі ж - Новінський, Бойко, Шуфріч, ОПЗЖ, слуга урода Дмитрук.. СБУ керували агенти ФСБ такі як Наумов... При захваті Слов'янська ФСБ тупо використовувала Св'ятогірську лавру як склад та базу, церкви УПЦ МП як бази... врян УПЦ МП як прикриття... Я не розумію - з 24 грудня 2022 року чого наша влада цю агентуру не чіпала?! Вони й зараз працюють... А ми дурню читаємо від ООН. Да їх не має бути в нас - в нас війна. Рашка тупо розправилась зі Свідками Ієгови... Лічені храми УПЦ КП зруйнувала та св'щенників тупо замордувала...
показати весь коментар
02.01.2025 21:06 Відповісти
 
 