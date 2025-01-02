МЗС на критику ООН релігійної політики України: Звинувачення спотворюють дійсність

Міністерство закордонних справ України відкидає висновки доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо "недостатності обґрунтування" розпуску релігійних організацій, зокрема Української православної церкви Московського патріархату.

Про це йдеться в коментарі МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство закордонних справ України ознайомилося із 41-ю періодичною доповіддю Управління Верховного комісара ООН з прав людини, оприлюдненою 31 грудня 2024 року. Відкидаємо висновки ООН щодо поправок до Закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій" як такі, що спотворюють дійсність", - заявили у МЗС.

Відомство наголошує, згаданий у доповіді закон не передбачає заборони жодної з існуючих в Україні церков. Він не допускає лише підпорядкування релігійних організацій в Україні керівним центрам із Росії.

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Також у міністерстві нагадали, що саме Росія під час "загарбницької війни" вчиняє злочини проти релігійних свобод: убиває вірян і релігійних діячів, руйнує релігійні споруди, переслідує релігійні громади, які не належать до російської православної церкви на тимчасово окупованих територіях України.

Росія системно використовує релігію як зброю у загарбницькій війні проти України. Російська держава через підконтрольну їй РПЦ освячує звірства проти українців і вихваляє злочинців, які їх скоюють. У цьому контексті, українська держава має обовʼязок захисту своїх громадян від деструктивного впливу держави-агресора, зокрема з використанням релігійних організацій, які в Російській Федерації зрощені з державою і прямо проголосили своєю метою знищення української державності, культури, ідентичності", - наголосили у МЗС.

Зовнішньополітичне відомство додає, що подібний закон украй необхідний у демократичному суспільстві й виводить вірян з-під тиску російської православної церкви, яка є "ідеологічним продовженням злочинного режиму", як підкреслено у Резолюції ПАРЄ.

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"Розраховуємо на те, що у своїх доповідях Моніторингова місія ООН з прав людини надаватиме надалі об’єктивні оцінки реальній ситуації зі свободою релігії в Україні та продовжить фіксувати російські злочини проти українських вірян, релігійних громад і лідерів, церковного майна", - резюмувало МЗС України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ООН критикує Україну за нібито відсутність "достатнього обґрунтування" розпуску релігійних організацій, зокрема Української православної церкви Московського патріархату.