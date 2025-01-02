МЗС на критику ООН релігійної політики України: Звинувачення спотворюють дійсність
Міністерство закордонних справ України відкидає висновки доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо "недостатності обґрунтування" розпуску релігійних організацій, зокрема Української православної церкви Московського патріархату.
Про це йдеться в коментарі МЗС України, передає Цензор.НЕТ.
"Міністерство закордонних справ України ознайомилося із 41-ю періодичною доповіддю Управління Верховного комісара ООН з прав людини, оприлюдненою 31 грудня 2024 року. Відкидаємо висновки ООН щодо поправок до Закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій" як такі, що спотворюють дійсність", - заявили у МЗС.
Відомство наголошує, згаданий у доповіді закон не передбачає заборони жодної з існуючих в Україні церков. Він не допускає лише підпорядкування релігійних організацій в Україні керівним центрам із Росії.
Також у міністерстві нагадали, що саме Росія під час "загарбницької війни" вчиняє злочини проти релігійних свобод: убиває вірян і релігійних діячів, руйнує релігійні споруди, переслідує релігійні громади, які не належать до російської православної церкви на тимчасово окупованих територіях України.
Росія системно використовує релігію як зброю у загарбницькій війні проти України. Російська держава через підконтрольну їй РПЦ освячує звірства проти українців і вихваляє злочинців, які їх скоюють. У цьому контексті, українська держава має обовʼязок захисту своїх громадян від деструктивного впливу держави-агресора, зокрема з використанням релігійних організацій, які в Російській Федерації зрощені з державою і прямо проголосили своєю метою знищення української державності, культури, ідентичності", - наголосили у МЗС.
Зовнішньополітичне відомство додає, що подібний закон украй необхідний у демократичному суспільстві й виводить вірян з-під тиску російської православної церкви, яка є "ідеологічним продовженням злочинного режиму", як підкреслено у Резолюції ПАРЄ.
"Розраховуємо на те, що у своїх доповідях Моніторингова місія ООН з прав людини надаватиме надалі об’єктивні оцінки реальній ситуації зі свободою релігії в Україні та продовжить фіксувати російські злочини проти українських вірян, релігійних громад і лідерів, церковного майна", - резюмувало МЗС України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ООН критикує Україну за нібито відсутність "достатнього обґрунтування" розпуску релігійних організацій, зокрема Української православної церкви Московського патріархату.
Будь ласка, зачекайте...
Все майно Держави Україна яке вони орендують - повертається до Держави - лаври, церкви...
У них два варіанта - молитися Сатані, щоб ліліпутін переміг Україну, або самим брати зброю в руки.
Короче - загнані у кут криси ще покажуть свої зуби.
а на московіі 13 млн етнічних українців живе