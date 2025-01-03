У Києві тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки: вже розібрали 5 бетонних монолітних плит. ФОТОрепортаж
У Печерському районі Києва тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки 1 січня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.
На місці продовжують працювати рятувальник, важка аварійно-рятувальна техніка, комунальні служби та волонтери.
"Наразі зняли та розібрали 5 бетонних монолітних плит, вивезли 150 куб. м. будівельного сміття", - зазначили в повідомленні.
Нагадаємо, зранку 1 січня росіяни атакували Київ "шахеди", уламки впали у двох районах. Постраждали семеро людей. Внаслідок удару окупантів загинув доктор біологічних наук УНЦ "Інститут біології та медицини" Ігор Зима та його дружина.
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Та й взагалі - щоб усі москалі передохли від гангрени сраки!
Амінь...