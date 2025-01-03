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Київ (19122) обстріл (27098)

У Києві тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки: вже розібрали 5 бетонних монолітних плит. ФОТОрепортаж

У Печерському районі Києва тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки 1 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.

На місці продовжують працювати рятувальник, важка аварійно-рятувальна техніка, комунальні служби та волонтери.

"Наразі зняли та розібрали 5 бетонних монолітних плит, вивезли 150 куб. м. будівельного сміття", - зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, зранку 1 січня росіяни атакували Київ "шахеди", уламки впали у двох районах. Постраждали семеро людей. Внаслідок удару окупантів загинув доктор біологічних наук УНЦ "Інститут біології та медицини" Ігор Зима та його дружина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок атаки РФ на Київ 1 січня пошкоджено адміністративні будівлі ВР, - Стефанчук. ФОТОрепортаж

Робота з ліквідації у Києві
Робота з ліквідації у Києві
Робота з ліквідації у Києві
Робота з ліквідації у Києві
Робота з ліквідації у Києві
Робота з ліквідації у Києві
Робота з ліквідації у Києві

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Загинув не доктор і його дружина, а двоє докторів наук.
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03.01.2025 10:36 Відповісти
Господи, зроби так, щоб у всіх причетних до цього москалів, діти й онуки з гнилими очами вродились і передохли всі нах*й, до пубертатного періоду!
Та й взагалі - щоб усі москалі передохли від гангрени сраки!
Амінь...
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03.01.2025 11:09 Відповісти
Хіба існують москалі, які не причетні до цього??? Ви мене здивували.
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03.01.2025 11:15 Відповісти
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03.01.2025 11:26 Відповісти
От жили люди і напевно ж, вірили, що в цілковитій безпеці, раз поруч ОП..
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03.01.2025 12:25 Відповісти
це операція прикриття головного крота рифи в Україні
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03.01.2025 16:43 Відповісти
 
 