У Києві тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки: вже розібрали 5 бетонних монолітних плит. ФОТОрепортаж

У Печерському районі Києва тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки 1 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.

На місці продовжують працювати рятувальник, важка аварійно-рятувальна техніка, комунальні служби та волонтери.

"Наразі зняли та розібрали 5 бетонних монолітних плит, вивезли 150 куб. м. будівельного сміття", - зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, зранку 1 січня росіяни атакували Київ "шахеди", уламки впали у двох районах. Постраждали семеро людей. Внаслідок удару окупантів загинув доктор біологічних наук УНЦ "Інститут біології та медицини" Ігор Зима та його дружина.

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