Міноборони затвердило Антикорупційну програму на 2025-2026 роки для системної боротьби із зловживаннями в оборонному секторі
Міністерство оборони України розпочало реалізацію масштабної Антикорупційної програми на 2025-2026 роки, спрямованої на усунення корупційних ризиків та підвищення ефективності використання ресурсів.
Про це повідомили в Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.
Програма передбачає впровадження ряду системних змін, включно з інвентаризацією військового майна, створенням автоматизованої системи управління чергою на житло для військових, удосконаленням оборонного законодавства та забезпеченням прозорості закупівель.
Як зазначається, контроль за виконанням програми здійснюватиме Департамент з питань запобігання та виявлення корупції, який публікуватиме результати аналізу на офіційному сайті відомства.
"Міноборони визначило засади політики для запобігання та виявлення корупції, заходи з виконання державної антикорупційної програми та заходи для усунення виявлених корупційних ризиків. Саме ці кроки є нашим пріоритетом на найближчі два роки", - зазначив Сергій Степанян, виконувач обов’язків начальника антикорупційного департаменту.
Програма також включає впровадження нових систем навчання для посадовців та військових, підвищення прозорості фінансових потоків і створення механізмів контролю за ключовими ресурсами, такими як пальне та інтелектуальна власність.
Антикорупційна програма, затверджена наказом Міністерства оборони, є частиною стратегії реформування оборонного сектору відповідно до стандартів НАТО.
Нагадаємо, в четвер, 26 грудня, з 9:00 до 21:00 відбувалися вибори у Громадську Антикорупційну Раду при Міністерстві Оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Мудрий нарід чекає виборів, щоб знову лоханутись та нити і скигити.
(с) Жванецкий
_________________ Умеров
а якщо чесно, то від їх законів та дій гидко до тошноти
...для боротьби з собою.
А просто красть не пробовали?
га, найсправедлівіший потужно?
самі хоч зрозуміли що їм ШІ написав. А то хтось з розумних може й прочитати вдумчиво)
То есть ЗЕшобла гарантирует продолжение геноцидной для народа ( украинского, а не рюзьги ) войны для продления властвования всей этой маньячной и мародерской бригады ещё минимум на 2 года!
Как же все печально и беспросветно!!!
Це класика!