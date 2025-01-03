Міноборони затвердило Антикорупційну програму на 2025-2026 роки для системної боротьби із зловживаннями в оборонному секторі

Міністерство оборони України розпочало реалізацію масштабної Антикорупційної програми на 2025-2026 роки, спрямованої на усунення корупційних ризиків та підвищення ефективності використання ресурсів.

Про це повідомили в Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.

Програма передбачає впровадження ряду системних змін, включно з інвентаризацією військового майна, створенням автоматизованої системи управління чергою на житло для військових, удосконаленням оборонного законодавства та забезпеченням прозорості закупівель.

Як зазначається, контроль за виконанням програми здійснюватиме Департамент з питань запобігання та виявлення корупції, який публікуватиме результати аналізу на офіційному сайті відомства.

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"Міноборони визначило засади політики для запобігання та виявлення корупції, заходи з виконання державної антикорупційної програми та заходи для усунення виявлених корупційних ризиків. Саме ці кроки є нашим пріоритетом на найближчі два роки", - зазначив Сергій Степанян, виконувач обов’язків начальника антикорупційного департаменту.

Програма також включає впровадження нових систем навчання для посадовців та військових, підвищення прозорості фінансових потоків і створення механізмів контролю за ключовими ресурсами, такими як пальне та інтелектуальна власність.

Антикорупційна програма, затверджена наказом Міністерства оборони, є частиною стратегії реформування оборонного сектору відповідно до стандартів НАТО.

Нагадаємо, в четвер, 26 грудня, з 9:00 до 21:00 відбувалися вибори у Громадську Антикорупційну Раду при Міністерстві Оборони.

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