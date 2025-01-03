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Міноборони затвердило Антикорупційну програму на 2025-2026 роки для системної боротьби із зловживаннями в оборонному секторі

Міноборони затвердило Антикорупційну програму для боротьби з корупцією

Міністерство оборони України розпочало реалізацію масштабної Антикорупційної програми на 2025-2026 роки, спрямованої на усунення корупційних ризиків та підвищення ефективності використання ресурсів.

Про це повідомили в Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.

Програма передбачає впровадження ряду системних змін, включно з інвентаризацією військового майна, створенням автоматизованої системи управління чергою на житло для військових, удосконаленням оборонного законодавства та забезпеченням прозорості закупівель.

Як зазначається, контроль за виконанням програми здійснюватиме Департамент з питань запобігання та виявлення корупції, який публікуватиме результати аналізу на офіційному сайті відомства.

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"Міноборони визначило засади політики для запобігання та виявлення корупції, заходи з виконання державної антикорупційної програми та заходи для усунення виявлених корупційних ризиків. Саме ці кроки є нашим пріоритетом на найближчі два роки", - зазначив Сергій Степанян, виконувач обов’язків начальника антикорупційного департаменту.

Програма також включає впровадження нових систем навчання для посадовців та військових, підвищення прозорості фінансових потоків і створення механізмів контролю за ключовими ресурсами, такими як пальне та інтелектуальна власність.

Антикорупційна програма, затверджена наказом Міністерства оборони, є частиною стратегії реформування оборонного сектору відповідно до стандартів НАТО.

Нагадаємо, в четвер, 26 грудня, з 9:00 до 21:00 відбувалися вибори у Громадську Антикорупційну Раду при Міністерстві Оборони.

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Топ коментарі
+11
Зебджоли проти меду.
Мудрий нарід чекає виборів, щоб знову лоханутись та нити і скигити.
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03.01.2025 11:21
+8
Мародери затвердили програму зловживання...
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03.01.2025 11:25
+6
Бджоли проти меду... Гарний жарт. Ну звісно віримо, а як же ж. Вже стопітсот планів миру, планів стійкості та незламності було. Тепер прийшов час "антикорупційних програм" які пишуть ті, що вже накрали мільярди баксів і вони ж будуть ті програми виконувати. Очікуємо на ейфорію та множинні оргазми на едЫном марафоне та нові потужно-незламні відосики у виконанні найпотужнішого лідора...
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03.01.2025 11:23
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Зебджоли проти меду.
Мудрий нарід чекає виборів, щоб знову лоханутись та нити і скигити.
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03.01.2025 11:21 Відповісти
А сам Я як смачно поскиглив, а як потужно мудрий нарід лайкал 🤡
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03.01.2025 17:16 Відповісти
Прям, вау
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03.01.2025 11:21 Відповісти
"Что охраняешь, то и имеешь, еще и с друзьями делишся"
(с) Жванецкий
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03.01.2025 11:22 Відповісти
"ЗАТВЕРДЖУЮ"
_________________ Умеров

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03.01.2025 11:22 Відповісти
Бджоли проти меду... Гарний жарт. Ну звісно віримо, а як же ж. Вже стопітсот планів миру, планів стійкості та незламності було. Тепер прийшов час "антикорупційних програм" які пишуть ті, що вже накрали мільярди баксів і вони ж будуть ті програми виконувати. Очікуємо на ейфорію та множинні оргазми на едЫном марафоне та нові потужно-незламні відосики у виконанні найпотужнішого лідора...
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03.01.2025 11:23 Відповісти
Ух, ми зараз ту корупцію.. зацементуємо. Що і бульдозером не вирвеш..
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03.01.2025 11:24 Відповісти
А не красти не пробували?
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03.01.2025 11:24 Відповісти
Антикорупційна програма такої херні не передбачає і взагалі... не підривайте підвалини держави в такий складний період. Сказали ж - «не на часі»
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03.01.2025 11:32 Відповісти
а коли не красти, то ти нах...й непотрібен владі.
а якщо чесно, то від їх законів та дій гидко до тошноти
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03.01.2025 19:09 Відповісти
Міноборони затвердило Антикорупційну програму

...для боротьби з собою.
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03.01.2025 11:24 Відповісти

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03.01.2025 22:18 Відповісти
Мародери затвердили програму зловживання...
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03.01.2025 11:25 Відповісти
Крадії коней перестануть бути циганами?
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03.01.2025 11:30 Відповісти
Антиантикорупційну
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03.01.2025 11:45 Відповісти
так ще не все розікрали.
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03.01.2025 12:00 Відповісти
🤣🤣🤣
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03.01.2025 12:24 Відповісти
"міноборони" і "антикорупційні програми", речі несумісні
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03.01.2025 12:51 Відповісти
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03.01.2025 13:21 Відповісти
Воры разработали программу борьбы с ворами.
А просто красть не пробовали?
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03.01.2025 13:33 Відповісти
мабуть вишку з конфінскацією приготували для розкрадачів народних коштів під час війни?
га, найсправедлівіший потужно?
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03.01.2025 13:40 Відповісти
визначило засади політики для запобігання та виявлення корупції, заходи з виконання державної антикорупційної програми та заходи для усунення виявлених корупційних ризиків Джерело: https://censor.net/ua/n3528289

самі хоч зрозуміли що їм ШІ написав. А то хтось з розумних може й прочитати вдумчиво)
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03.01.2025 14:00 Відповісти
На 2025-2026 годы?

То есть ЗЕшобла гарантирует продолжение геноцидной для народа ( украинского, а не рюзьги ) войны для продления властвования всей этой маньячной и мародерской бригады ещё минимум на 2 года!

Как же все печально и беспросветно!!!
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03.01.2025 15:50 Відповісти
ось свіжайший приклад ..боротьби.. --- судять отого гандона ..захисника держави.. у якого військові будували маєток під час війни і отримували зарплату як наче вони виконували військовий обов.язок --- ТЕПЕР ПИТАННЯ чому командир роти . комбат . нач. штабу бригади не сидять гандони на лаві підсудних поряд з своім ..бригадиром.. вони всі знали прекрасно що тих військових місяцями немає в підрозділах . так це ***** ума потрібно щоб ввести статтю за таку ..халатність.. командирів всіх рівнів . і тоді комбат написав би рапорт наверх чим займається комбриг бо його або з посади зняли б або стаття ук
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03.01.2025 16:44 Відповісти
наблюдателями за выполнением будут резников, кирюша, умеров и т.д "достойные" менеджеры фсбэшника Елдака.....
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03.01.2025 18:28 Відповісти
Щоб ніхрена не робити, треба затвердити «програму/план боротьби/протистояння.
Це класика!
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03.01.2025 18:28 Відповісти
Ви НЕ зрозуміли)). Головне в МО - то статистика. вони 11 місяців 2025 будуть боротися з корупцією. А потім РАЗ. І в грудні "освоять" лярдів 100. Ну не пропадати ж грошам. Зато статистикаааа.....
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03.01.2025 23:00 Відповісти
шоб ви всрались. краще посадіть вже хоча б першу тисячу самих "заслуженных"
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03.01.2025 23:18 Відповісти
Колись у мусорів був відділ по боротьбі з наркоторгівлею, який сам і займався наркоторгівлею, прибираючи конкурентів. Так що створення нового департаменту це зовсім нічого не означає, чергове прикриття для корупції, яку сам Умеров і підтримує, судячи з останніх змін в порядку закупок амуніції по завищеним цінам.
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04.01.2025 07:51 Відповісти
 
 