Підготовка до виборів після війни потребує щонайменше шести місяців, - "слуга народу" Шуляк

Підготовка до проведення виборів в Україні після війни вимагатиме щонайменше шести місяців.

Про це заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Шуляк, на зустрічі всіх парламентських фракцій і груп у грудні 2023 року було підписано документ, згідно з яким усі погоджуються на мінімальний період у шість місяців для підготовки до виборів після завершення воєнного стану.

"Тобто пів року - це мінімальний період, коли всі будуть готуватися до проведення виборів і на технічному рівні, і на рівні ухвалення відповідного законодавства", - пояснила Шуляк.

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Голова партії також звернула увагу на важливу роль Центральної виборчої комісії, яка займається реєстрацією виборців та обліком виборчих дільниць. Особливу увагу буде приділено відновленню зруйнованих під час війни виборчих дільниць, оскільки багато з них знаходились у школах і дитячих садочках, які були знищені ворогом.

"Тисячі таких дільниць, на жаль, зруйновані, тому що здебільшого вони знаходилися або в дитячих садочках, або в школах, які були знищені агресорами. Тому потрібно розуміти, де будуть нові дільниці, на базі чого вони будуть", - підкреслила Шуляк.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно повідомив, що вибори в Україні можуть відбутися лише після завершення гарячої фази війни, коли наша держава матиме сильну позицію.

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