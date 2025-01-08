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Новини Війна
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Підготовка до виборів після війни потребує щонайменше шести місяців, - "слуга народу" Шуляк

Шуляк про вибори після війни

Підготовка до проведення виборів в Україні після війни вимагатиме щонайменше шести місяців.

Про це заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Шуляк, на зустрічі всіх парламентських фракцій і груп у грудні 2023 року було підписано документ, згідно з яким усі погоджуються на мінімальний період у шість місяців для підготовки до виборів після завершення воєнного стану.

"Тобто пів року - це мінімальний період, коли всі будуть готуватися до проведення виборів і на технічному рівні, і на рівні ухвалення відповідного законодавства", - пояснила Шуляк.

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Голова партії також звернула увагу на важливу роль Центральної виборчої комісії, яка займається реєстрацією виборців та обліком виборчих дільниць. Особливу увагу буде приділено відновленню зруйнованих під час війни виборчих дільниць, оскільки багато з них знаходились у школах і дитячих садочках, які були знищені ворогом.

"Тисячі таких дільниць, на жаль, зруйновані, тому що здебільшого вони знаходилися або в дитячих садочках, або в школах, які були знищені агресорами. Тому потрібно розуміти, де будуть нові дільниці, на базі чого вони будуть", - підкреслила Шуляк.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно повідомив, що вибори в Україні можуть відбутися лише після завершення гарячої фази війни, коли наша держава матиме сильну позицію.

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Автор: 

війна (1408) вибори (6703) Шуляк Олена (129)


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Топ коментарі
+8
А що Конституція пише?
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08.01.2025 14:01
+6
планує щось, через -- "шість місяців після війни,,," --- далі без слів.
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08.01.2025 14:05
+6
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08.01.2025 14:09
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А що Конституція пише?
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08.01.2025 14:01 Відповісти
" Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд "
закінчується 6 рік президенства з 10 можливих років президенства підряд.

Зеленський уже не може бути обраний на чергові 5 років президенства
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08.01.2025 14:37 Відповісти
я про термін проведення виборів після скасування воєнного стану!...
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08.01.2025 14:53 Відповісти
а якщо Зеленський помре то вибори повині відбутись і при воєному стані
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08.01.2025 15:23 Відповісти
як на мене, то В,О. буде голова Верховної Ради!
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08.01.2025 15:27 Відповісти
" У разі дострокового припинення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в період дев'яноста днів з дня припинення повноважень."

Конституція чітко указує що вибори обовязково повині відбутися протягом 90 днів
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08.01.2025 16:23 Відповісти
а як можна взагалі йти на 2 термін - якщо перший термін строк уже чекає?
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08.01.2025 15:03 Відповісти
НІКОЛИ !!!!!
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08.01.2025 16:47 Відповісти
Тобто - найближчим часом вибори і не плануються !
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08.01.2025 14:01 Відповісти
планує щось, через -- "шість місяців після війни,,," --- далі без слів.
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08.01.2025 14:05 Відповісти
Ви вже з Лідором Чмонькою за..довбали виборами ! Ворог буде в Києві, щоб вибори проводити чи будемо захищати Україну ? Навибирали ідіоток та ідіотів й виштовхати їх під сраку немає сміливості !
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08.01.2025 14:08 Відповісти
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08.01.2025 14:09 Відповісти
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08.01.2025 14:09 Відповісти
Ну да! З однієї сторони треба дати можливість найодіознішим представникам влади безпечно евакюватися, а не таким одіозним - зачистити хвости. З іншої сторони треба час, щоб розгорнути згорнуті Зєлєнскім демокматичні процеси. Тут треба розумний баланс. На мою думку 6 місяців - забагато.
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08.01.2025 14:09 Відповісти
Але 6 місяців можуть початися і за зельоним календарем - заднім числом у листопаді минулого року. Смєкалочка
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08.01.2025 14:19 Відповісти
А чого не 6 років? Чи 60?
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08.01.2025 14:10 Відповісти
Закидує вудочку?
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08.01.2025 14:10 Відповісти
Та ви якщо могли то б на 100 років затянули, тільки б у кормушки знекровленої країни до кінця віку просидіти.
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08.01.2025 14:10 Відповісти
Ще ця лахудра, без совісті і гідності, з повчаннями лізе!
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08.01.2025 14:11 Відповісти
Ця лахудра очолює партію Боневтіка. А там інших просто нема.

Найгірші з найгірших - вершки.
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08.01.2025 14:13 Відповісти
Выборы отменяются. Трамп же вчера сказал что он полгода ничего делать не будет. Тоесть, выборы не раньше 2026.
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08.01.2025 14:13 Відповісти
коли зе шоблі вигідно вона буде розказувати про конституцію,коли ні конституція на паузі!!!Я вже неможу дивитись на ті зелені продажні рожі!!!
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08.01.2025 14:15 Відповісти
Навіщо взагалі розповідати про те, що має статися хто зна коли? Зелені дурні! Ви спочатку війну перемогою завершить. Бо якщо ***** переможе, вам обератимуть між стовбами-ліхтярями та шибеницями
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08.01.2025 14:18 Відповісти
А вони мріють,що домовилися з кацапами...
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08.01.2025 14:28 Відповісти
Є проблемка, якцапи не здатні виконувати взяті на себе домовленості.
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08.01.2025 14:35 Відповісти
Дармоїдам потрібно створювати хоч якусь видимість роботи, а ще виправдати членів ЦВК, які у період між виборами, незроуміло за що отримують зарплату по 200 000 грн на місяць
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08.01.2025 14:39 Відповісти
та да... відправити десятки мільярдів на якусь прокладку без гарантій отримання товару і повернення грошей займає набагато менше часу. там технічно все давно відлагоджено...
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08.01.2025 14:21 Відповісти
Раніше не вдасться вивезти з України все награбоване?
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08.01.2025 14:22 Відповісти
І щоб Ви,суки,весь цей час у тюрмі чекали... Падли!!!
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08.01.2025 14:27 Відповісти
А за 24 години слабо?!
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08.01.2025 14:34 Відповісти
Гіршої влади в Україні за цю продажну злодюжну камарілью ще не було. Вони штучно пролонгують своє перебування біля влади з одною-єдиною метою - дорозікрасти усе що ще залишилося.
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08.01.2025 14:43 Відповісти
Країні вже зараз потрібен уряд національної довіри. Чисто технічний уряд, який би почав ліквідовувати бардак, розведений клоунами.
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08.01.2025 14:44 Відповісти
Ще надіьницях зелені хочуть нажитись, яке нахер відновлення! На вулиці провести вибори і вигнати цю риго-зелену владу!
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08.01.2025 14:45 Відповісти
Вже 6 , а то було 3 . Чим далі в оіс тим страшніше?!
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08.01.2025 15:37 Відповісти
Перед смертю не надихаєшся. І все не вкрадеш, хіба що змитися спробуєте. Для цього і намагаєтеся час забезпечити
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08.01.2025 16:43 Відповісти
А це що за сосна зелена намалювалась?
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08.01.2025 16:51 Відповісти
Британія провела вибори протягом двох місяців після закінчення війни в Європі.
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08.01.2025 18:54 Відповісти
 
 