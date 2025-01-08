Запасів газу в Придністров’ї вистачить ще на 24 дні
Влада невизнаного Придністров'я заявила, що запасів газу має вистачити ще на 24 дні.
Про це заявив "міністр" економічного розвитку Сергій Оболоник, передає Цензор.НЕТ.
Щоденне споживання в умовах економії становить 270 тисяч кубометрів.
Раніше передбачалось, що на півдні Придністров’я газу вистачить лише до 20 січня, а у північних районах - до 10 січня.
Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.
Раніше міністр енергетики Молдови Віктор Парліков після переговорів із Газпромом попередив про загрозу колапсу на лівому березі Дністра (Придністров'я) через невизначеність із транзитом газу через Україну.
Топ коментарі
+12 Maria Sofia Douglas #585494
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+7 Старый зольдат
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+6 Михаил Грушевский
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Фуй ім у сраку а потів у рота.
Халяви більш не буде.
ЧОМУ У ПРИДНІСТРОВЬЕ УСІ РОКИ ПРАЦЮВАВ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ? Де він брав руду і вугіль? Куди продавав продукцію? І куди дивились українські і молдавські прикордонники ?
ТАМ БУВ ДОГОВОРНЯК