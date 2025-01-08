УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11851 відвідувач онлайн
Новини
2 742 35

Запасів газу в Придністров’ї вистачить ще на 24 дні

Запасів газу у Придністров’ї вистачить ще на 24 дні

Влада невизнаного Придністров'я заявила, що запасів газу має вистачити ще на 24 дні.

Про це заявив "міністр" економічного розвитку Сергій Оболоник, передає Цензор.НЕТ.

Щоденне споживання в умовах економії становить 270 тисяч кубометрів.

Раніше передбачалось, що на півдні Придністров’я газу вистачить лише до 20 січня, а у північних районах - до 10 січня.

Запасів газу у Придністров’ї вистачить ще на 24 дні

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова не проти, якщо Україна допоможе Придністров’ю енергоресурсами, - прем’єр Речан

Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.

Раніше міністр енергетики Молдови Віктор Парліков після переговорів із Газпромом попередив про загрозу колапсу на лівому березі Дністра (Придністров'я) через невизначеність із транзитом газу через Україну.

Читайте також: У Єврокомісії закликали владу Придністров’я прийняти енергетичну допомогу від Молдови

Автор: 

газ (10452) Придністров’я (474)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Взагалі то до влади України ( і усіх попередників) Є питання. Чому авто з придністровською реєстрацією вільно їздили по Україні? Чому жителі з придністровськими паспортами вільно скупали нерухомість в Україні?
ЧОМУ У ПРИДНІСТРОВЬЕ УСІ РОКИ ПРАЦЮВАВ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ? Де він брав руду і вугіль? Куди продавав продукцію? І куди дивились українські і молдавські прикордонники ?

ТАМ БУВ ДОГОВОРНЯК
показати весь коментар
08.01.2025 15:52
+7
І шо? Мені іх пожаліти?
Фуй ім у сраку а потів у рота.
Халяви більш не буде.
показати весь коментар
08.01.2025 15:46
+6
Ну, тутешні жителі "нізавісімай ріспублікі" думали, що вони кацапам дуже потрібні. Провели навіть "риХфєрєндум". А виявилось, що х...р на них мокши клали. Халява закінчилась. Доставайте молдовські паспорти дібілоїди, виходьте на вулиці та гарланьте "Санду, ввєді вайска!". Ваш губєрнатар з'їб...н при першій можливості. А ви полудурки залишитись на х...ю, без газу та майбутнього.
показати весь коментар
08.01.2025 16:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зато орки радостно орут что хана Молдавии,правда о том что им поможет Румыния молчат а о коммуняцком гетто вообще не вспоминают.
показати весь коментар
08.01.2025 15:45 Відповісти
Не знаю, шо там орут орки, но Молдова давно получает газ оплаченный ЕС.
показати весь коментар
08.01.2025 19:20 Відповісти
А потім - "в родную гавань"...
показати весь коментар
08.01.2025 15:45 Відповісти
Молда́вська Автоно́мна Радя́нська Соціалісти́чна Респу́бліка (початково до 5 грудня 1936 року - Автоно́мна Молда́вська Соціалісти́чна Радя́нська Респу́бліка, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рум. Репу́блика Аутоно́мэ Сове́тикэ Сочиали́стэ Молдовеня́скэ, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика) - автономна республіка у складі https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Української РСР. Проіснувала з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 12 жовтня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1924 1924 до https://uk.m.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 2 серпня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1940 1940 року. Включала лівобережну частину ******** https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Молдови (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F Придністров'я) і частину ******** https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України.
показати весь коментар
08.01.2025 15:48 Відповісти
Велика Молдова стане....
показати весь коментар
08.01.2025 16:41 Відповісти
Лівобережжя Дністра то не Молдавія і Молдавією ніколи не була. Це споконвічні українські землі споконвіків заселені українцями. Повернення в "родную гавань" - то повернення до складу України, як це було раніше. Інакше там ніколи не буде спокою.
показати весь коментар
08.01.2025 17:03 Відповісти
Молодь не дуже знає історію 🤨🤨🤨
показати весь коментар
08.01.2025 17:08 Відповісти
І шо? Мені іх пожаліти?
Фуй ім у сраку а потів у рота.
Халяви більш не буде.
показати весь коментар
08.01.2025 15:46 Відповісти
ви такай сексуальний естет.....
показати весь коментар
08.01.2025 16:26 Відповісти
І це тільки благодаря запасам гороху
показати весь коментар
08.01.2025 15:52 Відповісти
Взагалі то до влади України ( і усіх попередників) Є питання. Чому авто з придністровською реєстрацією вільно їздили по Україні? Чому жителі з придністровськими паспортами вільно скупали нерухомість в Україні?
ЧОМУ У ПРИДНІСТРОВЬЕ УСІ РОКИ ПРАЦЮВАВ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ? Де він брав руду і вугіль? Куди продавав продукцію? І куди дивились українські і молдавські прикордонники ?

ТАМ БУВ ДОГОВОРНЯК
показати весь коментар
08.01.2025 15:52 Відповісти
Більше скажу, він і досі є. Зелені вже майже домовились з "лідєрамі пИмИрИ" про відновлення вантажного залізничного сполучення. Контрабанда ні на мить не спинялась (цигарки та горіляка). Але тут мокши зараз зіграли свою музику. Трохи кармушку для наших і тих прикриють.
показати весь коментар
08.01.2025 16:38 Відповісти
А їх Шеріф, що рулить в одеський області? ЦЕ ГАНЬБА ЯКАСЬ .
показати весь коментар
09.01.2025 01:28 Відповісти
Та тут вже поколіннями все підв'язано. Наші "губєрнатари" в Одеській області завжди були в контрабандтій темці з ПиМиРи. В тім як і керівництво митниці, поліції, прикордонної служби, СБУ і т.д. і т.п. Голови громад, які межують з цим гнійником в темі. Містячкові контрабандисти. Всі годуються там. Який вплив в політитчному плані має керівництво "той старани", та має і досить не поганий.
показати весь коментар
09.01.2025 09:18 Відповісти
Тому, що Лівобережжя Дністра (Придністрянщина) - то частина України заселена українцями (історично, територіально, ментально, лінгвістично, етнічно). Вона була свого часу штучно відірвана від України (УРСР) для створення т.з. ПМР у складі УРСР. А, насправді, кремлем був створений плацдарм для окупації всієї Молдавії (Бесарабії). Тому єдиний шлях вирішення цієї проблеми і досягнення миру і спокою на Лівобережжі і в Молдові - то повернення українських земель до складу України.
показати весь коментар
08.01.2025 17:13 Відповісти
Нету там никаких украинцев давно. Есть манкурты с украинскими фамилиями и раисскими паспортами. Точно как на Кубани.
показати весь коментар
08.01.2025 19:22 Відповісти
Так, спілкувалась з придністровцями - це совок . Причому совок не такий як в Україні у деяких , там совок 80 років.
показати весь коментар
09.01.2025 01:26 Відповісти
Як там кацапи свого часу Європу лякали? "А зіма будєт дооооолгоооой..." ))))))))))))
показати весь коментар
08.01.2025 15:54 Відповісти
А те відео де сім'я в замороженій хаті хом'ячка зжерли на Різдво , то часом не в Придністров'ї зняли?
показати весь коментар
08.01.2025 15:58 Відповісти
Там же ж можна врізатись в турецькии Голубии потік
показати весь коментар
08.01.2025 16:00 Відповісти
В Молдову є новий газопровід з Румунії. Це в "ПМР" зальот...
показати весь коментар
08.01.2025 18:31 Відповісти
Що мене має заставити співчувати?
показати весь коментар
08.01.2025 16:19 Відповісти
Треба співчувати, бо мали змерзнуть ми, але змерзли вони. На їх місці мали бути ми
показати весь коментар
08.01.2025 17:03 Відповісти
Нап'єшся, будеш!
показати весь коментар
08.01.2025 19:35 Відповісти
я такий расчєловєчєний, шо капець.
показати весь коментар
08.01.2025 16:28 Відповісти
Ну, тутешні жителі "нізавісімай ріспублікі" думали, що вони кацапам дуже потрібні. Провели навіть "риХфєрєндум". А виявилось, що х...р на них мокши клали. Халява закінчилась. Доставайте молдовські паспорти дібілоїди, виходьте на вулиці та гарланьте "Санду, ввєді вайска!". Ваш губєрнатар з'їб...н при першій можливості. А ви полудурки залишитись на х...ю, без газу та майбутнього.
показати весь коментар
08.01.2025 16:34 Відповісти
Не заважайте їм мріяти та сподіватися; вони з лєніним у душі.
показати весь коментар
08.01.2025 17:10 Відповісти
думаю, що це брехня і све вже давно розкрадено
показати весь коментар
08.01.2025 16:58 Відповісти
Руський своїх не кидають !
показати весь коментар
08.01.2025 17:04 Відповісти
Поки московських удмуртів не виженуть ,порядку там не буде .
показати весь коментар
08.01.2025 17:09 Відповісти
Там немає "московських удмуртів". То частина зрусифікованих українців, котрих там переважна більшість споконвіків. Різниця між цією пмр і днр-лнр у тому, що українці Придністрянщини не мають ненависті до України, як їхні східні скацаплені соплемінники і ніколи не здоймуть зброї проти України - своєї історичної Батьківщини. Свого часу з Тирасполя до Банкової ішли сигнали про воз"єднання, але ні Кравчук, ні Кучма, ні нікчема Ющенко на це не зреагували. Як лиш підрозділи ЗСУ візьмуть під контроль Лівобережжя - то буде свято для тих людей і всієї України.
показати весь коментар
08.01.2025 17:24 Відповісти
Потрібно писати так зване Придністров'я, або окупована частина Молдови
показати весь коментар
08.01.2025 17:41 Відповісти
"окупована частина України"
показати весь коментар
09.01.2025 13:08 Відповісти
Нехай горох імпортують з квасолею і нехай бігають з краниками у дупі.
показати весь коментар
08.01.2025 19:38 Відповісти
 
 