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Новини
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В Італії планують показати пропагандистські фільми РФ про Майдан та "дітей Донбасу": Держкіно просить не допустити цього

У різних містах Італії на січень та лютий 2025 року запланували показ пропагандистських фільмів російського виробництва "Майдан, дорога до війни" та "Діти Донбасу". 

Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що фільм "Майдан, дорога до війни" ("Maidan, la strada verso la guerra") створив державний російський пропагандистський канал Russia Today, що "ставить під сумнів об’єктивність викладених подій".

Також стрічка "Діти Донбасу" ("I bambini del Donbass") використовує емоційний вплив чутливими темами, маніпулюючи викривленням реальної ситуації. Дистрибуцією займається організація "Donbass Italia", відома поширенням інших пропагандистських матеріалів.

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Ці фільми можуть містити викривлену інформацію про події Революції Гідності та російсько-українську війну. Їхня демонстрація на культурних майданчиках Італії під час повномасштабної війни в Україні може сприяти дезінформації та маніпуляції громадською думкою", - наголосили в установі.

Держкіно звернулося до посольства України в Італії, щоб не допустити показ цих фільмів.

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В Італії запланували покази пропагандистських фільмів РФ: реакція Держкіно

Автор: 

Італія (1574) пропаганда (2810) фільми (281) Держкіно (186)


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Топ коментарі
+5
Другий фронт чи вже третій опісля Фіцо і чморбана хоче відкрити хкуйло в Європі... Ітілію вибирають здається вже вдруге для показу своєї порнографії з Мосфільма
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08.01.2025 20:16
+5
Покажить фільм малорасійського виробництва "слуга народу" хай італійці "поприколу"ються.
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08.01.2025 20:57
+3
Держкіно готує потужний контрнаступ і замовило місце в "прайм-тайм" на всіх італійських каналах для показу серіалу "Слуга народу"! МЗС в цей час скуповується в бутіках італійських міст та смакують італійську кухню в місцевуих ресторанах.
А хто у нас в державі відповідає за міжнародну діяльність?
Нє, я знаю, що всім керує дєрьмак, а підписи хто ставить? Ото ж бо! Йому це не цікаво, там вже овації не лунають, а от критики і зауважень все більше - це йому образливо, бо перестали цінувати це найвеличніше! Ну а дерьмаку те взагалі пофіг. Його головне завдання - утриматись при владі та на грошових потоках якомога довше, бо ні втекти, ні політичного притулку йому не нададуть, бо він офіційно - ніхто... Хіба що на московії, як ветерану ФСБ і герою росії
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08.01.2025 20:54
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Другий фронт чи вже третій опісля Фіцо і чморбана хоче відкрити хкуйло в Європі... Ітілію вибирають здається вже вдруге для показу своєї порнографії з Мосфільма
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08.01.2025 20:16 Відповісти
Прем'єр Мелоні повинна дослухатися Трампа та дозволити показ російських "кіношедеврів" в Італії.
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08.01.2025 20:23 Відповісти
а може мелоні теж хоче шмат гренландії.
от і вимушена петляти.
я, теж хочу десять соток на гренландії.
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08.01.2025 20:37 Відповісти
А зє може потужно відповісти на кацапські фільми в Італії показом серіалу "Свати" або показом фільму "Вниз" кінокомпанією Грін Філмз", власником которої є зеленський і на которий з бюджету РФ було виділено 38 млн.
До того ж роялті від показу цих та інших фільмів зє отримує і зараз.
А на другі фільми ми більш не спроможні, щоб можна було перебити кацапську пропагандистську блювптину.
"Шоумен та кандидат у президенти України Володимир Зеленський отримує кошти із Росії у вигляді роялті за використання авторських прав

Про це заявив юрист "Кварталу 95" Іван Баканов, повідомляє https://tsn.ua/politika/royalti-za-stari-proekti-yurist-kvartalu-95-poyasniv-nibito-rosiyskiy-biznes-zelenskogo-1282878.html?_ga=2.23044146.842861167.1547927385-184817624.1543152095 ТСН.

Він заявив, що компанія "Грін Філмз", яку пов'язують з його клієнтом, змушена отримувати ці кошти.

"На жаль, ці контракти укладені до 2021-2023 років." - заявив він.
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08.01.2025 20:30 Відповісти
нажаль, ми не маємо посольства в італії.
тому держкіно просить, ну дуже просить.
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08.01.2025 20:36 Відповісти
Держкіно готує потужний контрнаступ і замовило місце в "прайм-тайм" на всіх італійських каналах для показу серіалу "Слуга народу"! МЗС в цей час скуповується в бутіках італійських міст та смакують італійську кухню в місцевуих ресторанах.
А хто у нас в державі відповідає за міжнародну діяльність?
Нє, я знаю, що всім керує дєрьмак, а підписи хто ставить? Ото ж бо! Йому це не цікаво, там вже овації не лунають, а от критики і зауважень все більше - це йому образливо, бо перестали цінувати це найвеличніше! Ну а дерьмаку те взагалі пофіг. Його головне завдання - утриматись при владі та на грошових потоках якомога довше, бо ні втекти, ні політичного притулку йому не нададуть, бо він офіційно - ніхто... Хіба що на московії, як ветерану ФСБ і герою росії
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08.01.2025 20:54 Відповісти
Хто платить скуповує вілли, той і музику кіно замовляє.
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08.01.2025 20:56 Відповісти
А що квартал спомігся за 5 років зняти, кончені
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08.01.2025 20:57 Відповісти
Покажить фільм малорасійського виробництва "слуга народу" хай італійці "поприколу"ються.
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08.01.2025 20:57 Відповісти
Коли ви почнете вбивати рашапропагандистів, виробництво агітпропу припиниться само собою.
Без усілякого жалюгідного скиглення.
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08.01.2025 21:53 Відповісти
Держкіно назнімало хоть якихось фільмів?
Скільки фільмів знятих про війну в Україні показали по всьому світу.
Державні органи Італії не можуть заборонити приватні покази.
А що можна показати на противагу?
Чи знову з протягнутою рукою?
Скиньтесь люди на держкіно…
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08.01.2025 22:07 Відповісти
фашистська італія. Нічого нового. Підтримує своїх
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08.01.2025 23:15 Відповісти
 
 