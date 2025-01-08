В Італії планують показати пропагандистські фільми РФ про Майдан та "дітей Донбасу": Держкіно просить не допустити цього
У різних містах Італії на січень та лютий 2025 року запланували показ пропагандистських фільмів російського виробництва "Майдан, дорога до війни" та "Діти Донбасу".
Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що фільм "Майдан, дорога до війни" ("Maidan, la strada verso la guerra") створив державний російський пропагандистський канал Russia Today, що "ставить під сумнів об’єктивність викладених подій".
Також стрічка "Діти Донбасу" ("I bambini del Donbass") використовує емоційний вплив чутливими темами, маніпулюючи викривленням реальної ситуації. Дистрибуцією займається організація "Donbass Italia", відома поширенням інших пропагандистських матеріалів.
Ці фільми можуть містити викривлену інформацію про події Революції Гідності та російсько-українську війну. Їхня демонстрація на культурних майданчиках Італії під час повномасштабної війни в Україні може сприяти дезінформації та маніпуляції громадською думкою", - наголосили в установі.
Держкіно звернулося до посольства України в Італії, щоб не допустити показ цих фільмів.
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от і вимушена петляти.
я, теж хочу десять соток на гренландії.
До того ж роялті від показу цих та інших фільмів зє отримує і зараз.
А на другі фільми ми більш не спроможні, щоб можна було перебити кацапську пропагандистську блювптину.
"Шоумен та кандидат у президенти України Володимир Зеленський отримує кошти із Росії у вигляді роялті за використання авторських прав
Про це заявив юрист "Кварталу 95" Іван Баканов, повідомляє https://tsn.ua/politika/royalti-za-stari-proekti-yurist-kvartalu-95-poyasniv-nibito-rosiyskiy-biznes-zelenskogo-1282878.html?_ga=2.23044146.842861167.1547927385-184817624.1543152095 ТСН.
Він заявив, що компанія "Грін Філмз", яку пов'язують з його клієнтом, змушена отримувати ці кошти.
"На жаль, ці контракти укладені до 2021-2023 років." - заявив він.
тому держкіно просить, ну дуже просить.
А хто у нас в державі відповідає за міжнародну діяльність?
Нє, я знаю, що всім керує дєрьмак, а підписи хто ставить? Ото ж бо! Йому це не цікаво, там вже овації не лунають, а от критики і зауважень все більше - це йому образливо, бо перестали цінувати це найвеличніше! Ну а дерьмаку те взагалі пофіг. Його головне завдання - утриматись при владі та на грошових потоках якомога довше, бо ні втекти, ні політичного притулку йому не нададуть, бо він офіційно - ніхто... Хіба що на московії, як ветерану ФСБ і герою росії
платитьскуповує вілли, той і музикукіно замовляє.
Без усілякого жалюгідного скиглення.
Скільки фільмів знятих про війну в Україні показали по всьому світу.
Державні органи Італії не можуть заборонити приватні покази.
А що можна показати на противагу?
Чи знову з протягнутою рукою?
Скиньтесь люди на держкіно…