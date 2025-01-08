В Італії планують показати пропагандистські фільми РФ про Майдан та "дітей Донбасу": Держкіно просить не допустити цього

У різних містах Італії на січень та лютий 2025 року запланували показ пропагандистських фільмів російського виробництва "Майдан, дорога до війни" та "Діти Донбасу".

Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що фільм "Майдан, дорога до війни" ("Maidan, la strada verso la guerra") створив державний російський пропагандистський канал Russia Today, що "ставить під сумнів об’єктивність викладених подій".

Також стрічка "Діти Донбасу" ("I bambini del Donbass") використовує емоційний вплив чутливими темами, маніпулюючи викривленням реальної ситуації. Дистрибуцією займається організація "Donbass Italia", відома поширенням інших пропагандистських матеріалів.

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Ці фільми можуть містити викривлену інформацію про події Революції Гідності та російсько-українську війну. Їхня демонстрація на культурних майданчиках Італії під час повномасштабної війни в Україні може сприяти дезінформації та маніпуляції громадською думкою", - наголосили в установі.

Держкіно звернулося до посольства України в Італії, щоб не допустити показ цих фільмів.

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