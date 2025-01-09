УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12038 відвідувачів онлайн
Новини
581 0

Ворог тричі намагався штурмувати острівну зону в гирлі Дніпра, успіху не мав, - Сили оборони Півдня

Ситуація на півдні 9 січня

За минулу добу було зафіксовано понад 300 обстрілів з різних видів артилерійського озброєння, ворог завдав понад 400 ударів FPV-дронами різних модифікацій та скинув 226 осколкових боєприпасів з уражаючими властивостями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони Півдня.

Так, за минулу добу в операційній зоні ворожі війська тричі намагалися штурмувати острівну зону в гирлі Дніпра, не полишаючи мети прорвати нашу лінію оборони. Жодна спроба успіху не мала.

На Гуляйпільському і Оріхівському напрямках противник не припиняє проводити ротаційні заходи особового складу та час від часу формує їх у штурмові групи. Також, ворог не припиняє вести повітряну та інженерну розвідку маршрутів для висування штурмовиків.

Також читайте: На півдні Сили оборони знищили два зенітно-ракетних комплекси "Оса"

Втрати армії РФ

Сили оборони Півдня України й надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога та його вогневих позиціях.

Зокрема, за минулу добу ворожі втрати становлять:

  • 56 окупантів;
  • 7 мінометів та артилерійських систем;
  • 15 одиниць автомобільної техніки;
  • 2 квадроцикли та мотоцикл;
  • 1 човен;
  • 3 камери відеоспостереження, у т.ч. "Муром-М";
  • супутниковий термінал "Starlink" та 2 антени до них;
  • 2 генератори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ​​Окупанти чотири рази штурмували в районі Вовчанська, їхні втрати за добу становлять 79 осіб, - ОТУ "Харків"

Крім того, уражено:

  • 9 бліндажів/укриттів особового складу;
  • 4 спостережні пункти;
  • 2 антени управління БпЛА;
  • 10 антен звʼязку;
  • 2 місця зльоту БпЛА;
  • місце зберігання боєприпасів.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 803 100 російських загарбників.

Автор: 

армія рф (17526) знищення (7334) бойові дії (3886) Сили оборони півдня (348) війна в Україні (4168)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 