Ворог тричі намагався штурмувати острівну зону в гирлі Дніпра, успіху не мав, - Сили оборони Півдня

За минулу добу було зафіксовано понад 300 обстрілів з різних видів артилерійського озброєння, ворог завдав понад 400 ударів FPV-дронами різних модифікацій та скинув 226 осколкових боєприпасів з уражаючими властивостями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони Півдня.



Так, за минулу добу в операційній зоні ворожі війська тричі намагалися штурмувати острівну зону в гирлі Дніпра, не полишаючи мети прорвати нашу лінію оборони. Жодна спроба успіху не мала.

На Гуляйпільському і Оріхівському напрямках противник не припиняє проводити ротаційні заходи особового складу та час від часу формує їх у штурмові групи. Також, ворог не припиняє вести повітряну та інженерну розвідку маршрутів для висування штурмовиків.

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Втрати армії РФ

Сили оборони Півдня України й надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога та його вогневих позиціях.

Зокрема, за минулу добу ворожі втрати становлять:

56 окупантів;

7 мінометів та артилерійських систем;

15 одиниць автомобільної техніки;

2 квадроцикли та мотоцикл;

1 човен;

3 камери відеоспостереження, у т.ч. "Муром-М";

супутниковий термінал "Starlink" та 2 антени до них;

2 генератори.

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Крім того, уражено:

9 бліндажів/укриттів особового складу;

4 спостережні пункти;

2 антени управління БпЛА;

10 антен звʼязку;

2 місця зльоту БпЛА;

місце зберігання боєприпасів.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 803 100 російських загарбників.