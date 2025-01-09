Ворог тричі намагався штурмувати острівну зону в гирлі Дніпра, успіху не мав, - Сили оборони Півдня
За минулу добу було зафіксовано понад 300 обстрілів з різних видів артилерійського озброєння, ворог завдав понад 400 ударів FPV-дронами різних модифікацій та скинув 226 осколкових боєприпасів з уражаючими властивостями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони Півдня.
Так, за минулу добу в операційній зоні ворожі війська тричі намагалися штурмувати острівну зону в гирлі Дніпра, не полишаючи мети прорвати нашу лінію оборони. Жодна спроба успіху не мала.
На Гуляйпільському і Оріхівському напрямках противник не припиняє проводити ротаційні заходи особового складу та час від часу формує їх у штурмові групи. Також, ворог не припиняє вести повітряну та інженерну розвідку маршрутів для висування штурмовиків.
Втрати армії РФ
Сили оборони Півдня України й надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога та його вогневих позиціях.
Зокрема, за минулу добу ворожі втрати становлять:
- 56 окупантів;
- 7 мінометів та артилерійських систем;
- 15 одиниць автомобільної техніки;
- 2 квадроцикли та мотоцикл;
- 1 човен;
- 3 камери відеоспостереження, у т.ч. "Муром-М";
- супутниковий термінал "Starlink" та 2 антени до них;
- 2 генератори.
Крім того, уражено:
- 9 бліндажів/укриттів особового складу;
- 4 спостережні пункти;
- 2 антени управління БпЛА;
- 10 антен звʼязку;
- 2 місця зльоту БпЛА;
- місце зберігання боєприпасів.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 803 100 російських загарбників.
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