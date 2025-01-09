​​Окупанти чотири рази штурмували в районі Вовчанська, їхні втрати за добу становлять 79 осіб, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ. Зокрема, за минулу добу знищено 79 окупантів та 67 одиниць ворожої техніки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні ОТУ "Харків" про обстановку в операційній зоні станом на 9 ранку 09 січня.

Та, минулої доби ворог чотири рази штурмував позиції наших захисників в районі Вовчанська. Російські окупанти завдали 36 ударів дронами-камікадзе та здійснили 375 обстрілів позицій захисників України.

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Втрати армії РФ

Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

За минулу добу втрати ворога становлять 79 істот, з них безповоротні - 29, санітарні – 49, полонені – 1.

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Також на зазначеному напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 67 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 протитанковий засіб;

12 автомобілів;

6 одиниць спецтехніки;

48 БпЛА.

Крім того, знищено 57 укриттів для особового складу.

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Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 803 100 російських загарбників.