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Норвегія виділила понад 28 млн доларів на закупівлю безпілотників для України

Норвегія виділила 700 млн крон на безпілотники для України

Норвегія оголосила про виділення 700 мільйонів крон на закупівлю безпілотників для України

Про це повідомив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам під час засідання Контактної групи з оборони України, яке відбулося на авіабазі Рамштайн у Німеччині, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Ці кошти будуть спрямовані через багатонаціональну ініціативу, яка реалізується у співпраці з Великою Британією та Міжнародним фондом для України (IFU).

"Україна, як і раніше, гостро потребує додаткової військової техніки для захисту від агресивної війни Росії. Безпілотники є найважливішою частиною цих зусиль - і для захисту критично важливої інфраструктури, і для використання на передовій", - підкреслив міністр оборони Норвегії.

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Під час двосторонньої зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим, Грам також наголосив на готовності Норвегії до подальшої співпраці у зміцненні обороноздатності України.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вступному слові на засіданні Контактної групи звернув увагу на гостру потребу в додаткових безпілотниках, які відіграють важливу роль у захисті країни від російської агресії.

Нагадаємо, у четвер, 9 січня, Володимир Зеленський прибув на засідання у форматі "Рамштайн" в Німеччині.

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Автор: 

безпілотник (4211) Норвегія (768) допомога (8375)


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09.01.2025 16:43 Відповісти
пуйло сидить в бункері на Валдаї.
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09.01.2025 16:47 Відповісти
Повірю ліпше тоді , коли з бункера дістануть його обгорілу тушку
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09.01.2025 19:19 Відповісти
Дякуємо.
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09.01.2025 16:45 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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09.01.2025 16:52 Відповісти
Дякуємо норвержцям. Здається, притомні люди зрозуміли хто такий трамп з його московськими походеньками..
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09.01.2025 18:06 Відповісти
 
 