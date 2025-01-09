Норвегія виділила понад 28 млн доларів на закупівлю безпілотників для України
Норвегія оголосила про виділення 700 мільйонів крон на закупівлю безпілотників для України
Про це повідомив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам під час засідання Контактної групи з оборони України, яке відбулося на авіабазі Рамштайн у Німеччині, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Ці кошти будуть спрямовані через багатонаціональну ініціативу, яка реалізується у співпраці з Великою Британією та Міжнародним фондом для України (IFU).
"Україна, як і раніше, гостро потребує додаткової військової техніки для захисту від агресивної війни Росії. Безпілотники є найважливішою частиною цих зусиль - і для захисту критично важливої інфраструктури, і для використання на передовій", - підкреслив міністр оборони Норвегії.
Під час двосторонньої зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим, Грам також наголосив на готовності Норвегії до подальшої співпраці у зміцненні обороноздатності України.
Президент України Володимир Зеленський у своєму вступному слові на засіданні Контактної групи звернув увагу на гостру потребу в додаткових безпілотниках, які відіграють важливу роль у захисті країни від російської агресії.
Нагадаємо, у четвер, 9 січня, Володимир Зеленський прибув на засідання у форматі "Рамштайн" в Німеччині.
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