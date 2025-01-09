17-річні юнаки сплачуватимуть штраф, якщо не стали вчасно на облік, - "слуга народу" Веніславський
Українські юнаки, які проживають за кордоном, зможуть стати на облік призовників. Однак вони можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності, якщо порушать правила військового обліку.
Про це заявив член оборонного комітету Верховної Ради, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо".
За його словами, розмір штрафу становить 17 тисяч гривень.
Веніславський пояснив, що із законопроєкту про базову військову підготовку було виключено норму щодо притягнення порушників до відповідальності.
Але відповідно норм Адміністративного Кодексу, правопорушення правил військового обліку, вони продовжують діяти. Якщо буде встановлено факт адміністративного порушення, відповідно, особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності", - наголосив нардеп.
Він нагадав, що ті юнаки, яким цього року виповнюється 17 років, зобов'язані впродовж першого півріччя стати на військовий облік призовників.
Нагадаємо, 9 січня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12076 Про зміни до Закону "Про військовий обов’язок і службу" щодо медичного обліку під час підготовки призовників.
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Шість років цього потужного гунявого нелохочма!
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Було б смішно, але натомість гірко та огидно від тупості нардепів.
Це вже робиться щоб поверталися українці додому? Точно?
Лише Вова роздає по тисячі, любіть його за це та за матюки...
ні конституція, ні закони в цій країні не працюють, від слова взагалі!
хочу побачити, хоч одне рішення судді, про адміністративний штраф накладений на неповнолітнього!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Представник Президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Зеленського у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Конституційному Суді України (3 червня 2019 - 12 вересня 2022). Представник Президента України у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховній Раді
Голосувати з 18 років а штраф платити з 17. Вони цю владу не обирали які до них питання? Тим більше що до 18 років людина вважається ще дитиною.
Де в нас Конституційний ,суд, парламент?
Чи кожен дібіл буде придумувати якісь свої закони?
Веніславський - викладач кафедри конституційного права України.
Слів цензурних вже не залишилось про нашу охловладу...
Малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.
Основними нормативно-правовими актами, що регулюють права дитини є - Конституція України, Сімейний кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства», Цивільний кодекс України.
Основним міжнародним документом, який регулює це питання, є Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року.
При збільшенні віку збільшується і об'єм прав дитини.
Нвприклад, від народження дитина має право на: ім'я; громадянство; піклування; медичну допомогу; достатнє і здорове харчування.
З 3 до 6 років дитина має право відвідувати дитячий садок.
З 10 років у дитини виникає право на вибір місця проживання за спільною згодою батьків і самої дитини.
З 15 років до цих прав додаються ще два права: право прийматись на роботу за згодою одного із батьків або особи, що його замінює; право отримання першого робочого місця на строк не менше двох років.
З 18 років у особи настає повна дієздатність, вона втрачає статус дитини і отримує всі права дорослої людини.
Якби ж то на виборах було на кого змінити оце, що зараз при владі. Але на горизонті всі ті самі, що руйнували Україну 33 роки. Тільки тепер вони побачили, що дуже навіть можна українцям позакручувати всі гайки і ніхто не пискне. От і візьмуть такі методи на озброєння також, будуть лякати наступною війною, чи ще щось придумають.
Більшість журналістів, різних "експертів" куплена, і спокійно продасться наступним, а народ думати власною головою не звик. Немає в України майбутнього нажаль.
Возвращайтесь из ЕС, мы вас "забронируем"... Говорил министр)