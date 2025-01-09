17-річні юнаки сплачуватимуть штраф, якщо не стали вчасно на облік, - "слуга народу" Веніславський

Українські юнаки, які проживають за кордоном, зможуть стати на облік призовників. Однак вони можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності, якщо порушать правила військового обліку.

Про це заявив член оборонного комітету Верховної Ради, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо".

За його словами, розмір штрафу становить 17 тисяч гривень.

Веніславський пояснив, що із законопроєкту про базову військову підготовку було виключено норму щодо притягнення порушників до відповідальності.

Але відповідно норм Адміністративного Кодексу, правопорушення правил військового обліку, вони продовжують діяти. Якщо буде встановлено факт адміністративного порушення, відповідно, особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності", - наголосив нардеп.

Він нагадав, що ті юнаки, яким цього року виповнюється 17 років, зобов'язані впродовж першого півріччя стати на військовий облік призовників.

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Нагадаємо, 9 січня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12076 Про зміни до Закону "Про військовий обов’язок і службу" щодо медичного обліку під час підготовки призовників.