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17-річні юнаки сплачуватимуть штраф, якщо не стали вчасно на облік, - "слуга народу" Веніславський

Військовий облік 17-річних: Веніславський розповів про штрафи

Українські юнаки, які проживають за кордоном, зможуть стати на облік призовників. Однак вони можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності, якщо порушать правила військового обліку.

Про це заявив член оборонного комітету Верховної Ради, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо".

За його словами, розмір штрафу становить 17 тисяч гривень.

Веніславський пояснив, що із законопроєкту про базову військову підготовку було виключено норму щодо притягнення порушників до відповідальності.

Але відповідно норм Адміністративного Кодексу, правопорушення правил військового обліку, вони продовжують діяти. Якщо буде встановлено факт адміністративного порушення, відповідно, особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності", - наголосив нардеп.

Він нагадав, що ті юнаки, яким цього року виповнюється 17 років, зобов'язані впродовж першого півріччя стати на військовий облік призовників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Електронна ідентифікація або особисте прибуття до ТЦК: Спрощено військовий облік призовників, - Міноборони

Нагадаємо, 9 січня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12076 Про зміни до Закону "Про військовий обов’язок і службу" щодо медичного обліку під час підготовки призовників.

Автор: 

військовий обов’язок (92) мобілізація (3077) Веніславський Федір (289)


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Топ коментарі
+54
Ще треба брати штраф 17 тис. з тих, хто народився дівчинкою, а не хлопцем. Бо жінки мають народжувати тільки призовників. Так, Веніславський?
--
Було б смішно, але натомість гірко та огидно від тупості нардепів.
Це вже робиться щоб поверталися українці додому? Точно?
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09.01.2025 17:00
+41
припіжжене зелене чмо веніславський.
ні конституція, ні закони в цій країні не працюють, від слова взагалі!
хочу побачити, хоч одне рішення судді, про адміністративний штраф накладений на неповнолітнього!
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09.01.2025 17:03
+38
а чому не 30тис,чи 50тис..у нас 17-річні юнаки,ну дуже заможні особи..
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09.01.2025 17:00
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ты оплодотворял? давал жильё? рожал? растил? кормил? одевал? учил? лечил? что вы гниды делали для людей? а вы гниды вырезали три года жизни из каждого гражданина
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09.01.2025 16:59 Відповісти
та які ж 3, коли всі 6 уже.
Шість років цього потужного гунявого нелохочма!
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09.01.2025 17:11 Відповісти
Якби ж то тільки три роки. Вони все життя українцям зруйнували.
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09.01.2025 17:13 Відповісти
Як би тільки ніхто не загинув..алеж через цих - скільки загиблих, зруйнованиз життів, сімей..скільки янголят..тільки за діток чорти повинні шкварити зелених вічність!
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09.01.2025 17:28 Відповісти
а чому не 30тис,чи 50тис..у нас 17-річні юнаки,ну дуже заможні особи..
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09.01.2025 17:00 Відповісти
Ще треба брати штраф 17 тис. з тих, хто народився дівчинкою, а не хлопцем. Бо жінки мають народжувати тільки призовників. Так, Веніславський?
--
Було б смішно, але натомість гірко та огидно від тупості нардепів.
Це вже робиться щоб поверталися українці додому? Точно?
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09.01.2025 17:00 Відповісти
Зелені риги виховують мудрий нарід батогом, без пряників.
Лише Вова роздає по тисячі, любіть його за це та за матюки...
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09.01.2025 17:01 Відповісти
припіжжене зелене чмо веніславський.
ні конституція, ні закони в цій країні не працюють, від слова взагалі!
хочу побачити, хоч одне рішення судді, про адміністративний штраф накладений на неповнолітнього!
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09.01.2025 17:03 Відповісти
Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський - викладач кафедри https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 конституційного права України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA Кандидат юридичних наук, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82 доцент. Фахівець у галузі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F державотворення та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 прав людини.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Представник Президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Зеленського у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Конституційному Суді України (3 червня 2019 - 12 вересня 2022). Представник Президента України у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховній Раді
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09.01.2025 18:10 Відповісти
Тепер вже засновник поняння юридичної педофілії, невдовзі висре докторську на тему, як штрафувати дошкільнят.
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09.01.2025 20:28 Відповісти
коли депутана перенюхала солі простроченного ***********
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09.01.2025 17:03 Відповісти
Юнаки виїхали закордон,не для того,щоб ставати на обліки.
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09.01.2025 17:10 Відповісти
Абсурдне рішення. Паспорт видають у 16-ть, але у цьому віці це ще діти, як фізично, так і інтелектуально. Тобто свого нічого немає, навіть розуму. Тому це штраф фактично для батьків. А це вже порушення всіх юридичних норм і навіть прав людини - плрушують одні, а відповідають інші.
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09.01.2025 17:11 Відповісти
Паспорт видають у 14-ть.
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09.01.2025 17:56 Відповісти
Вибачте, у мене просто опечатка. Помітив, коли Ви увагу звернули. 😔 Але це суті не змінює.
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09.01.2025 18:18 Відповісти
А можна буде потім зробити закон щоб скасувати ці штрафи так як постачальникам зброї? Чи своїм все, а 17-літнім закони?
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09.01.2025 17:11 Відповісти
А ми стібаемсо над серверної кореї. Далі паспорти позбирають.. і примусово..жітелей города в село.. бо панам кушать нечего. Вигрібли село.. весна поряд. Кому в полі працювати. Накормім сірию. Гойда.так і п'ятирічку за три роки здамо. Мільен дронів вам влада. Куди Ви нам надали.
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09.01.2025 17:11 Відповісти
нарву контролюй,а то зємлякі на облік поставлять
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09.01.2025 17:28 Відповісти
Слуга народу заявля поки там сидить, а чи довго сидітиме бо в травні все може бути.
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09.01.2025 17:16 Відповісти
Уточнення: не сплачуватимуть штрафи, а ти марно намагатимешся ці штрафи з них стягнути
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09.01.2025 17:17 Відповісти
Дуже цікаво.
Голосувати з 18 років а штраф платити з 17. Вони цю владу не обирали які до них питання? Тим більше що до 18 років людина вважається ще дитиною.
Де в нас Конституційний ,суд, парламент?
Чи кожен дібіл буде придумувати якісь свої закони?
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09.01.2025 17:19 Відповісти
авжеж з 18. То в нас такі юристи у владі. Обрали красенів! Ще й дітям вистачить наїстися цією зєвладою.
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09.01.2025 17:40 Відповісти
Все, що нам повинно знати:
Веніславський - викладач кафедри конституційного права України.
Слів цензурних вже не залишилось про нашу охловладу...
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09.01.2025 18:25 Відповісти
Пардон. Скажу. Паспорт..з якого віку...далі думаємо.. чи аби
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09.01.2025 20:55 Відповісти
Паспорт дитини. В курсі чи аби ляпнути?
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09.01.2025 20:59 Відповісти
Читаемо..законодавство.. Аби ляпнути.. для таких і написав. Діти.
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09.01.2025 21:08 Відповісти
Відповідно до законодавства України дитиною є особа до досягнення нею повноліття, а саме 18 років.

Малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють права дитини є - Конституція України, Сімейний кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства», Цивільний кодекс України.

Основним міжнародним документом, який регулює це питання, є Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року.

При збільшенні віку збільшується і об'єм прав дитини.

Нвприклад, від народження дитина має право на: ім'я; громадянство; піклування; медичну допомогу; достатнє і здорове харчування.

З 3 до 6 років дитина має право відвідувати дитячий садок.

З 10 років у дитини виникає право на вибір місця проживання за спільною згодою батьків і самої дитини.

З 15 років до цих прав додаються ще два права: право прийматись на роботу за згодою одного із батьків або особи, що його замінює; право отримання першого робочого місця на строк не менше двох років.

З 18 років у особи настає повна дієздатність, вона втрачає статус дитини і отримує всі права дорослої людини.
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09.01.2025 21:19 Відповісти
Читаємо статтю.. на цензорі.. питаємо себе в якому віці Ви отримали паспорт.. ваші почуття при собі залиште.. Дитина.. у Вас є вже документ і іпн.. Я в душі також дитина.. але відповідальність наступає з моменту отримання відповідного документу. В нашому випадку паспорт громадянина.. громадянина..а не дитини.
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09.01.2025 21:56 Відповісти
Дурень і є дурень. Хоч ти обсип його звіздами.
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09.01.2025 21:59 Відповісти
Файно.. вказали свою освіту. Бо сумніви були. Не дякуйте. Хай буде з Вами. Освідченний.
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09.01.2025 22:12 Відповісти
На який хрін їм всралася ця держава ,яка мріє тільки про штрафи.
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09.01.2025 17:20 Відповісти
Кончений покидьок. В якій реальності вони проживають?
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09.01.2025 17:28 Відповісти
Чергова причина, після відкриття кордонів намагатися покинути Україну всім хто хоче сам розпоряджатися своїм життям.

Якби ж то на виборах було на кого змінити оце, що зараз при владі. Але на горизонті всі ті самі, що руйнували Україну 33 роки. Тільки тепер вони побачили, що дуже навіть можна українцям позакручувати всі гайки і ніхто не пискне. От і візьмуть такі методи на озброєння також, будуть лякати наступною війною, чи ще щось придумають.

Більшість журналістів, різних "експертів" куплена, і спокійно продасться наступним, а народ думати власною головою не звик. Немає в України майбутнього нажаль.
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09.01.2025 17:31 Відповісти
Та уже б всім одразу штрафи з пелюшок-бо кормова база ціх смердюків скорочуєтся
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09.01.2025 17:36 Відповісти
А знижку зроблять, колі не буде оплат? Треба ж подбати про своїх громадян! Держава піклується, може ще й кредити нададуть пільгови на оплату штрафів дітьми...
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09.01.2025 17:39 Відповісти
Так дітям не дають кредитів(((....
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09.01.2025 17:59 Відповісти
Веніславський, слуги урода усе ведуть до того, що незабаром будуть призначити штраф за народження українцем.
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09.01.2025 17:42 Відповісти
Чому бакланов ,яйцеголовий і усе шобло зе неоплачує ніяких штрафів а тільки мародерять і свічки на наших площах ставлять
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09.01.2025 17:42 Відповісти
От дебіли. Це вони спеціально, шоб всіх, кого зможуть - вивезли, а кого вивезли - гарантовано не повертали назад?
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09.01.2025 17:43 Відповісти
https://x.com/Igor_dikinsh/status/1876193376993001958
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09.01.2025 17:48 Відповісти
Щасливої дороги, юнаки.
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09.01.2025 17:49 Відповісти
Гарний хід- розуміти "перспективу" краще замолоду аби потім не клясти долю!
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09.01.2025 17:58 Відповісти
Треба штрафувати жінок, які не виховують юнаків. Хай рожає доки не буде штрафоспроможний юнак.
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09.01.2025 17:59 Відповісти
Голосував за зе іди воюй,не хочеш сам ,хай воюють твої діти!
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09.01.2025 18:08 Відповісти
...але за зрив постачання *********** (читай крадіжки,гроші взяли,товару немає)штрафи відмінили...
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09.01.2025 18:13 Відповісти
Зелені дибіли, у нас що в 17 років вже всі працюють що повині платити штрафи. Ти напиши краще як сотні тисяч виїхали і продовжують масово виїзджати діти шкільного віку, Скоро будете ****….ти один для одного.
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09.01.2025 18:17 Відповісти
пох.
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09.01.2025 18:17 Відповісти
17 тыс грн? У только окончившего школу?))) ну-ну))))
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09.01.2025 18:31 Відповісти
А им всё равно,возможно ребенок пойдёт воровать,чтоб оплатить штраф на депутатские зарплаты🙆Вот куда возвращаться?!
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09.01.2025 20:16 Відповісти
Посмоктати п#сюна Вєніславському дадуть школяри замість 17 тис.. за кордоном, якщо його там побачать.
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09.01.2025 18:39 Відповісти
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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09.01.2025 19:10 Відповісти
У работодателей будет 72 часа после 28 февраля, чтобы перебронировать своих сотрудников. В этот промежуток времени у ТЦК есть законное право мобилизовать человека, - нардеп Федиенко

Возвращайтесь из ЕС, мы вас "забронируем"... Говорил министр)
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09.01.2025 19:36 Відповісти
Значит на ребенка они платят 860грн, с штраф они хотят 17000....Вы там реально не понимаете,что эта шайка бандитов вас просто грабит и насмехается 🙆🤦
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09.01.2025 20:18 Відповісти
860 грн в місяць?
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10.01.2025 00:22 Відповісти
Ну да,ті що до 3-х років платять,ось і всі плюшки від держави новому громадянину 🙆
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10.01.2025 02:40 Відповісти
А как , ну посути 17 летний это неработающий человек , с каких средств ему оплачивать штраф , а если он не оплатит как на его имущество будет накладываться арест, клоуны
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09.01.2025 20:46 Відповісти
А как он его оплатит ? Он по закону работать не может??? Или вы конституцию не знаете?
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09.01.2025 20:59 Відповісти
Интересно а чем занимаются дети головноговнокомадующего и его пособников а да они на передке защищают награбленное его папой и главное судей
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09.01.2025 21:09 Відповісти
«Доцент кого хоч заставит» і цей Федя викладав Конституційне право України в академії Я.Мудрого.
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09.01.2025 21:46 Відповісти
Цей пидір веніславський, своїх дітей на облік в ТЦК, поставив?
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09.01.2025 22:05 Відповісти
ПОКАЖИТЬ СИНА ЗЕЛІ !)
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10.01.2025 01:01 Відповісти
ВИ ПДР КОРРУПЦІЙНИЄ ВЖЕ ДОВИЙБВАЛИСЬ ТА ЧАС ВЖЕ ЙДЕ НА НІТ !)
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10.01.2025 01:03 Відповісти
Довго ще це буде продовжуватися? Ідіть ви на х...,геноцидники
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10.01.2025 12:49 Відповісти
А 3-РІЧНІ ЗА НЕВАКЦИНАЦІЮ !?)
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10.01.2025 16:15 Відповісти
 
 