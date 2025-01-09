Понад 7 тисяч військових добровільно повернулися на службу після СЗЧ, - ДБР

Станом на кінець 2024 року понад 7 тисяч військовослужбовців добровільно повернулися в армію після самовільного залишення частини.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що майже 4 тисячі військових вже направлені до військових частин.

Після ухвалення закону (який дає змогу військовослужбовцям, що вчинили СЗЧ уперше, повернутися до лав й уникнути кримінальної відповідальності - ред.) в армію повернулося понад 7 тисяч військових, які самовільно залишили частини", - повідомили в ДБР.

У відомстві також зауважили, що 4 396 з тих, хто повернувся вже офіційно поновилися на військовій службі.

"3 тис. 873 військовослужбовці вже визначені у військові частини. Щодо решти триває процес відновлення та закриття кримінальних проваджень", - додали там.

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Повернення на службу після СЗЧ

28 листопада президент Зеленський підписав закон, що дозволяє добровільно і без покарання повертатися на службу тим, хто вперше вчинив СЗЧ чи дезертував.

Згідно із законом, розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, щодо військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їхнього контракту.

Також повідомлялося, що військовослужбовці, які добровільно повернуться на службу до 1 січня 2025 року, будуть поновленні з усіма соціальними гарантіями.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Верещук зазначала, що термін добровільного повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ) можуть подовжити.

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