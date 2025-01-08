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Пішов у СЗЧ та підбурив на це бійців: Командира роти 155 бригади затримано на Рівненщині, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру командиру однієї з рот 155 окремої механізованої бригади "Анна Київська", який не лише сам самовільно залишив частину, а й підбурив на це своїх підлеглих військових. 

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що старший лейтенант, що командував однією з рот у 155 бригаді, наприкінці минулого року не виконав наказ щодо передачі роти в оперативне підпорядкування іншого підрозділу. Натомість він наказав своїм бійцям тікати без зброї та сам самовільно залишив місце несення служби.

Командира роти було затримано сьогодні, 8 січня, у Рівненської області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Драпатий доповів Зеленському щодо 155-ї бригади: Роз’яснив ситуацію, назвав причини, відповідальних 

ДБР затримало командира однієї з рот 155 бригади Анна Київська

Зазначається, що його доставили у Київ. Тут йому повідомили про підозру у самовільному залишені місця несення служби та відмові виконати наказ (ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Читайте також: "Десятки" українських військових дезертирували під час навчань у Франції, - AFP 

ДБР затримало командира однієї з рот 155 бригади Анна Київська

Ситуація у 155 бригаді

Нагадаємо, 1 січня 2025 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.

За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.

Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.

У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.

Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери.

Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.

2 січня стало відомо, що ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після появи відповідних публікацій у ЗМІ. Своєю чергою, у Міністерстві оборони Франції не коментували інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада Анна Київська стала об’єктом розслідування в Україні.

Також на початку січня стало відомо про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно 155-ї ОМБр "Анна Київська".

5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв наростити спроможності 155-ї бригади та визнав, що є проблеми, що потребують вирішення.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що формування нових бригад без їхнього забезпечення є грубою помилкою, яка дорого коштує для країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 155-та бригада в повному складі продовжує виконувати завдання в зоні бойових дій, - Генштаб

Автор: 

ДБР (3509) СЗЧ (72) 155 окрема механізована бригада Анна Київська (35)


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Топ коментарі
+29
"не виконав наказ щодо передачі роти в оперативне підпорядкування іншого підрозділу"

тобто "Анну" хотіли тупо роздербанити, а нам потужно серуть у вуха про те як вони там виконують бойові завдання і все в них тіп-топ, тільки кляті блогери та інші активісти заважають
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08.01.2025 16:21
+24
От і пішли реальні результати розслідувань та доповідей Потужному - перший цап-відбувайло знайдений! Ще пару піймати і проблема вирішена. Все як заведено в чиновників.
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08.01.2025 16:22
+21
Якщо наказали піти і і померти без набоїв і підтримки, то мав рацію. Не захотів відповідати за даремні жертви заради хотєлок зелі знищити націю. Нехай 95 квартал посилає без підтримки штурмувати орків. Про їх завдання не пишуть, щось скривають.
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08.01.2025 16:23
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Ти про 4 разового верховного матюкливого ухилянта? Я маю на увазі оце бидло, яке матюкалося на фоні українського прапора https://www.youtube.com/watch?v=qKlIgFkdUJ8
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08.01.2025 16:24 Відповісти
"не виконав наказ щодо передачі роти в оперативне підпорядкування іншого підрозділу"

тобто "Анну" хотіли тупо роздербанити, а нам потужно серуть у вуха про те як вони там виконують бойові завдання і все в них тіп-топ, тільки кляті блогери та інші активісти заважають
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08.01.2025 16:21 Відповісти
От і пішли реальні результати розслідувань та доповідей Потужному - перший цап-відбувайло знайдений! Ще пару піймати і проблема вирішена. Все як заведено в чиновників.
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08.01.2025 16:22 Відповісти
До речі, варто його допитати і про непридатні міни - може це він їх зіпсував? Убити 2 зайця одним пострілом - одмазати не лише тих хто організовував 155-ту, а і Сметаніна? А там можна і до питання розмінування Чонгару дійти.....
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08.01.2025 16:25 Відповісти
По інших ресурсах вже на Бутусова бочку катять..
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08.01.2025 16:36 Відповісти
Хто ще відповідальний за непридатні міни ?
Міністр стратегічної промисловості Сметанін, який продовжує безсоромно та безкарно постачати на фронт браковані міни. Как би так ... но є одне но ...


Є такі Військові представники (ВП) на заводі де виготовляють МІНИ , іноді Представництва замовника (ПЗ) - військові підрозділи при військових відомствах, що створюються для контролю якості та приймання військової продукції на підприємствах, в організаціях та установах незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності, що здійснюють на користь оборони країн розробку , випробування, виробництво, постачання та утилізацію продукції військового призначення, як безпосередньо, і у порядку кооперації.

Якщо Ви бачили хоч одного Військового представника (у них звання від майора до підполковника у віці 45-65 років) - простіше кантора така - ОТК - на пункті підготовки молодого бійця??? або на фронті ??? обо покаренного за цю провину ???

Я НІ
А ВИ ???

А чиї там підписи прийомки стоять ???

Читай виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, поводження з небезпечними відходами.
питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах військового стану» від 18.03.2022 № 314 (далі - Постанова КМУ № 314), зокрема, встановлено на період військового стану зупинити протягом термінів звернення за отриманням публічних послуг, визначених законодавством.
Дякую
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08.01.2025 17:30 Відповісти
Пішов у сзч і

- розмінував чонгар
- не евакуював людей
- втратив території
- не зберіг життя людей
- підписав стамбул
- розвалив державні інституції
- винищив патріотизм
- задавив свободу слова
- зруйнував демократію
....
клятий командир роти
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08.01.2025 16:55 Відповісти
Ще розплодив корупцію
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08.01.2025 16:56 Відповісти
4 рази..
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08.01.2025 17:23 Відповісти
Якщо наказали піти і і померти без набоїв і підтримки, то мав рацію. Не захотів відповідати за даремні жертви заради хотєлок зелі знищити націю. Нехай 95 квартал посилає без підтримки штурмувати орків. Про їх завдання не пишуть, щось скривають.
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08.01.2025 16:23 Відповісти
Ну то пиши доповідну та відмовляйся виконувати наказ, якщо є аргументи а не просто залишай позиції.
Я так зрозумів це так званий приданий підрозділ, якщо він залишив позиції, то зв'язку у сусідів з ним ніякого і це по спорченому телефону могли і не передати, та хтось міг попасти в оточення з сусідів або понести втрати.
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08.01.2025 16:28 Відповісти
100%, чомусь всі за дезертирів сильно переживають а на тих хто наказ виконує пох.
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08.01.2025 16:35 Відповісти
Згоден!, у них, секти!, " ті що сидять по підвалах", "ті що тонуть у Тисі ,,", " ті що біжать по горах і там вмирають,,", це всі -- "герої", їх тут виправдовують, переживають за їхні права свободи, а те, що на фронті, ці Херої створюють ******* проблеми, то тут це нікому не цікаво, хай "********" воюють, а цих! цих чіпати не можна. Україна виходить--погана!!,( яка ********* тупа логіка!, кацапи тут правлять бал!(,
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08.01.2025 16:57 Відповісти
Не всі.
Тут є плотна група мальчіков-зайчіков які чітко працюють по всіх темах пов'язаних з мобілізацією. І більше їх нічого не цікавить - така особливість...
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08.01.2025 16:59 Відповісти
Правдиво ти себе охарактеризував.
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08.01.2025 17:42 Відповісти
Раніше дивувало а тепер просто бісить, коли люди в капцях з дивана, керуючись суто цивільними поняттями, починають розповідати різні нісенітниці.
Люди-и-и!!! Є цивільне життя, в якому є закони, традиції, моральні норми, емоції та інше.
А є військова служба, де все регламентується тільки Статутом.
Тільки не треба дурних питань, типу "...а ти сам з окопу пишеш". Мені 59-ть. і декілька разів мене зупиняв патруль ТЦК. Я їх не зацікавив. А треба буде, піду не сумнівайтесь.
Але до теми.
Прикривати дезертирів тим, що в них немає того чи іншого, це сіяти панічні настрої і зраду це і є те, чого хоче ворог.
Так, є військовослужбовці, і так, вони потрапили до війська в лиху годину - війна. Хтось народився, прожив життя, помер так і не відчувши на собі війни. А комусь випала доля.
І, якщо ти військовослужбовець, то повинен виконувати накази, а не влаштовувати балаканину, якісь солдатські комітети, голосування типу "...нам цей отаман не любий".
І цей ротний повинен був доповісти згідно Статуту по вертикалі, і виконувати накази, а не піддаватися тваринному страху і підбивати на зраду підлеглих. Згадайте Іловайськ.
Війна - завжди насилля, завжди жорстка вертикаль, яка не має в собі нічого людяного. Але, доведено віками, що інакше не можна. Бо страх смерті можна перемогти лише страхом невідворотної смерті.
Ми часто сміємося над жорстокістю кацапських командирів, але це не смішно. Якби вони опускались до умовлянь, як хочуть "пропхнути" деякі наші хайпожери, то їхні підрозділи вже розбіглися б. Чи думаєте корейці такі упороті генетично? Звичайно ні. Але вони знають, що їх зрада це вірна смерть. А ще і смерть родичів за принципом "трьох поколінь". Вибору нема.
А ми все шукаємо причини, то командир поганий, то наколінників немає...
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08.01.2025 17:01 Відповісти
Міг не писати скільки тобі років, і так зрозуміло, що найбільш безстрашні і безкомпромісні воїни - ті, хто воювати не буде.

А в оце - "А треба буде, піду не сумнівайтесь", ніхто не вірить. Ну от, судячи з твоїх слів, зараз треба, але ти тут. То навіщо брехати і вдавати героїзм?
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08.01.2025 17:36 Відповісти
В 2014 йому теж було 59 і все щось заважало?
Зі мною воювали і 59 річні, і інваліди, і які були зняті з обліку. Хто хотів йшов на початку війни до військомат і навіть були батьки з синами.
А отакі *********, які знають як треба служити і сидять обісцяні і розповідають іншим хай закриють рот, або йдуть до ТЦК.
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08.01.2025 19:09 Відповісти
Стосовно Іловайська. Ті, хто виконав наказ, склав зброю і сподівався проскочити "зеленим коридором" - залишились в полях навіки. А ті, хто не повірив у байки командування, що "все домовлено, нас пропустять", не склали зброю і пішли напролом. І як результат, таки вирвалися із оточення, практично без втрат, ще й намолотили підарів, зібрали трофеї та полонених, яких обміняли потім на наших.
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08.01.2025 17:38 Відповісти
Журналіст Шапошніков був в колоні, те що ви розповідаєте не вірно. Орки тоді не давали нашим коридору і по рації, чітко було чути, що дозволу немає, але тодішній командувач, дав команду прориватись з боєм, а сам розвернув своє авто і втік в іншу сторону.

Ті хто був в початку колони, вони не мали ніяких шансів, щось скласти чи кудась ломитись, їх просто ростріляли із птурів і танків частина, яка встигла розвернутись і розсосередитись комусь повезло прорватись але більшості ні.
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08.01.2025 20:48 Відповісти
Хто за ту зраду був покараний? Ніхто, там всі свої, кремльовські.
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09.01.2025 13:32 Відповісти
Цікаво, чому такі випадки в українській армії ми називаємо СЗЧ, а в рашистській - дезертирством?
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08.01.2025 16:26 Відповісти
Тому, що кацапи сподіваються захопити ще більше землі в Україні, а наш наріт мирний, ситий і любить ходити в тцк з адвокатами ...
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08.01.2025 16:30 Відповісти
А ви як в тцк ходите, чи воїн-пенсіонер з дивану?
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08.01.2025 17:40 Відповісти
Вас не правилно інформували, бо рашистів Є:

1. Чем отличается СОЧ и дезертирство в армии РФ?

При самовольном оставлении части военнослужащий имеет намерение временно уклониться от прохождения службы. Дезертир же возвращаться не планирует.

А це ті діяння, але в ЗСУ:

Яка різниця між СЗЧ та дезертирством?

СЗЧ - це коли військовий покидає місце служби без дозволу командира або поважних причин. Але якщо у нього є намір ухилитися від служби, то це вже дезертирство.
18 лист. 2024 р.
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08.01.2025 16:56 Відповісти
"передачі роти в оперативне підпорядкування іншого підрозділу."

Горе-генерали продовжують тактику створення хаосу в управлінні, передаючи підрозділи одних бригад іншим і заводячи на одну позицію бійців кількох різних підрозділах.
За подібні речі тих генералів потрібно розстрілювати! Бо це свідомий саботаж!
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08.01.2025 16:27 Відповісти
Безвідповідальність, не буде нічого цьому старлею за зраду і дезертирство, а генералам тим паче, і така система всіх влаштовує. А бусіфікований свинопас ніколи воїном не стане, воїнів треба виховувати поколіннями, створювати династії. Очевидні речі, а нікому діла немає, навкруги суцільне шапіто...
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08.01.2025 16:45 Відповісти
Ті генерали є неприхованими ворожими диверсантами на владних посадах як кулініч баканаф наумов сівковіч та ін. поки що при владі в Україні, керують знищенням України разом з кацапами навпроти
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09.01.2025 13:38 Відповісти
Так...той же Содоль україномовних називає "бандерами" і спеціально знекровлював наші підрозділи. А його тілько відсторонили і навіть не посадили! А Содоля поставив і прикривав кацап Сирський...
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09.01.2025 13:48 Відповісти
Та херня, тьотка в мантіх з суду його виправдає... До Рівного кацапам ще рік повзти, часу повно...
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08.01.2025 16:27 Відповісти
А тобі було б легше якби його рота без РЕБів, без БПЛА і при повному покуізмі командування (їх хотіли зробити приданими) полягла там, можливо зупинивши собою кацапів на день чи два?
Я вважаю що командир молодець, а якщо в нас ще залишились незалежні ЗМІ а не зелені сраколизні локшинорозвішувальні помийки - їм варто було б максимально висвітлити ситуацію і дати людині пояснити свій вчинок.
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08.01.2025 16:31 Відповісти
Ну так померли інші, яким кацапи зайшли в тил, дякуючи цій "людині".
Ті що не драпанули.
Ск, пдц...
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08.01.2025 17:05 Відповісти
які інші померли? звідки інфа? навіщо ці дурні фантазії? по тексту ясно що він залишив розполагу а не позиції (тому це сзч а не дезертирство) - тобто командування ще навіть не встигло віддати їм наказ на зайняття позицій, але офіцер зрозумів що справа гнила.
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08.01.2025 17:24 Відповісти
завтра всі ці проСирські будуть ще вам розповідати що наказ на зайняття позицій дається прямо у приміщенні тцк - теж повірите в таку хуцпу?
Допоки ми не почуємо прізвищ тих хто залишив бригаду без забезпечення (але при цьому давав її підрозділам бойові накази) хоча б в якості фігурантів кримінальних справ для початку - це буде продовжуватись. І я ніколи не буду засуджувати офіцерів які відмовились виконувати злочинні накази.
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08.01.2025 17:28 Відповісти
так це лейтенант винен в просуванні кацапів? 200 мудрих генералів (чи скільки їх там) відважно керують, а невдячні зольдати нем хочуть помирати...
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08.01.2025 16:27 Відповісти
ЗА ЭТО ОТВЕЧАЕТ ЛИЧНО СЫРСКИЙ ПЕРЕД ЗЕЛЕНСКИМ А ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕРЕД НАРОДОМ !!! ЗНАЧИТ НЕОБХОДИМО СУДИТЬ И СЫРСКОГО И ЗЕЛЕНСКОГО !)
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08.01.2025 16:30 Відповісти
мне бы хотелось узнать суть приказа и оценку готовности подразделения к выполнению задачи,и главное соотношение сил и средств???может корень зла в штабе который в глубоком тылу из совковых учебиков по заветам жукова играет в солдатиков?!
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08.01.2025 16:33 Відповісти
Якось не дуже з «Анною»виходить, тут таке, як пароплав назвеш так він й попливе …
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08.01.2025 16:35 Відповісти
Чим Вам вона не вгодила?
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08.01.2025 16:37 Відповісти
Тре було назвати "Ленкою", або "скумбрія по8 ", тоді питань було б менше.
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08.01.2025 16:46 Відповісти
Ви в курсі хто така Анна Київська?
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08.01.2025 17:21 Відповісти
Так, в курсі.
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08.01.2025 17:41 Відповісти
Маю великі сумніви. Інакше б із зеленою скумбрією не порівнювали. Або ви кацап.
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08.01.2025 17:46 Відповісти
Зате з вами ніяких сумнівів- просто тупість.
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08.01.2025 17:58 Відповісти
Ну так. Але хто така Анна Київська - мізків відповісти не вистачає
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08.01.2025 18:09 Відповісти
Людина бачила - жодного бетонного укріплення, жодна міна не стріляє, жодного дрончика та бпла - а людей кидають на м'ясо в ім'я зеленского та йього шляхів. Він життя зберіг військовим. Треба гнилу, зелену, рибину на сміттепереробний заводік. Катастрофі за катастрофою. Військо зневірене та розбігається.
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08.01.2025 16:37 Відповісти
Ти сам це все бачив?
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08.01.2025 16:41 Відповісти
Шо саме бачив?
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08.01.2025 16:41 Відповісти
Бацив як кацапи, на мопедах і дирявих буханках та жигулях, штурмують наші позиції в лоба, подивись, це цікаво...
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08.01.2025 16:49 Відповісти
То ти за те шоб військові ЗСУ йшли у штикові атаки та гинули десятками тисяч - вже і так по 40% особового складу залашилось завдяки мудрилам з 19 року.
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08.01.2025 16:55 Відповісти
Ні, я про те що слабкі нації завжди програють і зникають, це закон життя.
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08.01.2025 17:00 Відповісти
в сильних націях кричать не "Впірьод!!!", а "За мною!"
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08.01.2025 17:27 Відповісти
Про то і кажу.
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08.01.2025 18:00 Відповісти
сильні нації народжують сильних лідерів, які і кричать "За мною!"

а деякі нації вибирають своїми лідерами скунсів, які кричать "Впірьод!"
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08.01.2025 18:08 Відповісти
№2. Про то і кажу.
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08.01.2025 18:10 Відповісти
Я ніколи і не думав, шо українці сильна нація - ну, як і у всьому світі - 25-28% - є движучою силою( в Україні вони вже закінчились) - а залишок то так - біобаласт та поржать.
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08.01.2025 19:19 Відповісти
Якщо повториться 1919, то буде і 32,33,37,39-45 роки, все повториться. Слабих бʼють поки не стануть сильними, чи поки не здохнуть.
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08.01.2025 19:40 Відповісти
Там ще з Січі почалось - половина козаків пішла до шведського короля, а половина пішла служити катерині 2, та войювали проти Турції на боці московії.
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08.01.2025 20:03 Відповісти
Та багато таких прикладів, І при Хмельницькому, і при Виговському, все як під копірку. І зараз знову, коли треба обʼєднатися і дати бій, гризня і чвари. А прийдуть московити, і всіх обʼєднають, поставлять щільненько до стінок, та в петлях повісять купами…
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08.01.2025 20:17 Відповісти
Бо московія вже тоді купувала козацьку старшину - коли голосували до кого звернутись за допомогою проти султана - або до Польскої корони, або до московії - та перевагою у декілька голосів(куплених московитами) звернулись до нашої трагедії. Доля чи якасьхерня.
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08.01.2025 20:41 Відповісти
Хватить слухати казки, кацапи спочатку обробляють авіабомбами, потім в них працює артилерія, а лише потім вони йдуть на штурм, тому зараз мають успіхи, а казки, що ми воюємо з мобіками вже закінчились, вже під Солєдаром, кацапня була набагато підготовлена краще ніж у 2022 році.
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08.01.2025 18:45 Відповісти
Тобто або воюй без зброї, або 10 років, - потужно!
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08.01.2025 17:01 Відповісти
Так ще й Макрону підісрав.
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08.01.2025 17:02 Відповісти
головне, що Верховне - вааааще нє прі дєлах...
ця галаслива моська тільки гавкає на людей, мітить територію та гадить скрізь, де не побуває, ховається та морозиться в складних ситуаціях.. а винні усі інші та ще й прибирають за нею...
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08.01.2025 17:08 Відповісти
Бізде..знайшли через кого пізде...
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08.01.2025 17:10 Відповісти
То лице нашої риго-зеленої влади! І не потрібно звинувачувати людей! Бо люди риго-зеленим тваринам не винні!
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08.01.2025 17:16 Відповісти
Хєрасе комроти!!!! Там дівізію хочуть скласти... Комдів " палковнєг Васін"... Віддайте Бредлі, Абрамси, Ховки та Лєо до АЗОВу. Додайте їм же АМХ, МІРАЖей, АРЧЕРів, мін патронів, людей.... У ІІІ-тю, Холодному Яру, К2, Маґурі, 5-ій.. ВИБАЧТЕ, КОГО НЕ НАЗВАВ!!! Ви самі знайдете побратимів, 3-4 ударних можна створити...
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08.01.2025 17:20 Відповісти
Та нє, Зєля із Сирським ще 150 нових бригад хочуть зробити. Така концепція. Що там у голові - ХЗ...
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08.01.2025 17:33 Відповісти
Вони зараз намагаються вирішити, хто ж це таке придумав, формувати нові бригади з свинопасів і озброювати їх західною зброєю, в тей час коли старі бригади, без поповнення, роками, на мотолигах і УАЗах воюють...
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08.01.2025 17:58 Відповісти
не зовсім зрозуміло, як Державне бюро ухилянтів може вести справи проти військових.
все дбр - це 100% ухилянти, які пречудову звалили з Києва на захід України на початку повномасштабного вторгнення.
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08.01.2025 17:33 Відповісти
Ось цей старлей і є причиною здачі територій. Добре законспірувався.
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08.01.2025 17:39 Відповісти
Після війни він вийде з в'язниці і буде реабілітований. А от всі ці генерали - м'сники сядуть на довго.
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08.01.2025 17:45 Відповісти
Ніхто не сяде. Ба більше, будуть героями і писатимуть стотомні книжки, як щеленський.
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08.01.2025 17:47 Відповісти
Це добре, що сказав лишити зброю. А якби повів на Київ?
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08.01.2025 19:14 Відповісти
На нари верховного ішака! Це все результати бездільності ішака.
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08.01.2025 21:27 Відповісти
Відсидить кілька років, вийде по амністії. Хай в нього все буде добре.
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08.01.2025 21:31 Відповісти
 
 