Пішов у СЗЧ та підбурив на це бійців: Командира роти 155 бригади затримано на Рівненщині, - ДБР. ФОТО
Правоохоронці затримали та повідомили про підозру командиру однієї з рот 155 окремої механізованої бригади "Анна Київська", який не лише сам самовільно залишив частину, а й підбурив на це своїх підлеглих військових.
Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Встановлено, що старший лейтенант, що командував однією з рот у 155 бригаді, наприкінці минулого року не виконав наказ щодо передачі роти в оперативне підпорядкування іншого підрозділу. Натомість він наказав своїм бійцям тікати без зброї та сам самовільно залишив місце несення служби.
Командира роти було затримано сьогодні, 8 січня, у Рівненської області.
Зазначається, що його доставили у Київ. Тут йому повідомили про підозру у самовільному залишені місця несення служби та відмові виконати наказ (ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України).
Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
Ситуація у 155 бригаді
Нагадаємо, 1 січня 2025 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.
За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.
Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.
У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.
Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери.
Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.
2 січня стало відомо, що ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після появи відповідних публікацій у ЗМІ. Своєю чергою, у Міністерстві оборони Франції не коментували інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада Анна Київська стала об’єктом розслідування в Україні.
Також на початку січня стало відомо про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно 155-ї ОМБр "Анна Київська".
5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв наростити спроможності 155-ї бригади та визнав, що є проблеми, що потребують вирішення.
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що формування нових бригад без їхнього забезпечення є грубою помилкою, яка дорого коштує для країни.
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тобто "Анну" хотіли тупо роздербанити, а нам потужно серуть у вуха про те як вони там виконують бойові завдання і все в них тіп-топ, тільки кляті блогери та інші активісти заважають
Міністр стратегічної промисловості Сметанін, який продовжує безсоромно та безкарно постачати на фронт браковані міни. Как би так ... но є одне но ...
Є такі Військові представники (ВП) на заводі де виготовляють МІНИ , іноді Представництва замовника (ПЗ) - військові підрозділи при військових відомствах, що створюються для контролю якості та приймання військової продукції на підприємствах, в організаціях та установах незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності, що здійснюють на користь оборони країн розробку , випробування, виробництво, постачання та утилізацію продукції військового призначення, як безпосередньо, і у порядку кооперації.
Якщо Ви бачили хоч одного Військового представника (у них звання від майора до підполковника у віці 45-65 років) - простіше кантора така - ОТК - на пункті підготовки молодого бійця??? або на фронті ??? обо покаренного за цю провину ???
Я НІ
А ВИ ???
А чиї там підписи прийомки стоять ???
Читай виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, поводження з небезпечними відходами.
питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах військового стану» від 18.03.2022 № 314 (далі - Постанова КМУ № 314), зокрема, встановлено на період військового стану зупинити протягом термінів звернення за отриманням публічних послуг, визначених законодавством.
Дякую
- розмінував чонгар
- не евакуював людей
- втратив території
- не зберіг життя людей
- підписав стамбул
- розвалив державні інституції
- винищив патріотизм
- задавив свободу слова
- зруйнував демократію
....
клятий командир роти
Я так зрозумів це так званий приданий підрозділ, якщо він залишив позиції, то зв'язку у сусідів з ним ніякого і це по спорченому телефону могли і не передати, та хтось міг попасти в оточення з сусідів або понести втрати.
Тут є плотна група мальчіков-зайчіков які чітко працюють по всіх темах пов'язаних з мобілізацією. І більше їх нічого не цікавить - така особливість...
Люди-и-и!!! Є цивільне життя, в якому є закони, традиції, моральні норми, емоції та інше.
А є військова служба, де все регламентується тільки Статутом.
Тільки не треба дурних питань, типу "...а ти сам з окопу пишеш". Мені 59-ть. і декілька разів мене зупиняв патруль ТЦК. Я їх не зацікавив. А треба буде, піду не сумнівайтесь.
Але до теми.
Прикривати дезертирів тим, що в них немає того чи іншого, це сіяти панічні настрої і зраду це і є те, чого хоче ворог.
Так, є військовослужбовці, і так, вони потрапили до війська в лиху годину - війна. Хтось народився, прожив життя, помер так і не відчувши на собі війни. А комусь випала доля.
І, якщо ти військовослужбовець, то повинен виконувати накази, а не влаштовувати балаканину, якісь солдатські комітети, голосування типу "...нам цей отаман не любий".
І цей ротний повинен був доповісти згідно Статуту по вертикалі, і виконувати накази, а не піддаватися тваринному страху і підбивати на зраду підлеглих. Згадайте Іловайськ.
Війна - завжди насилля, завжди жорстка вертикаль, яка не має в собі нічого людяного. Але, доведено віками, що інакше не можна. Бо страх смерті можна перемогти лише страхом невідворотної смерті.
Ми часто сміємося над жорстокістю кацапських командирів, але це не смішно. Якби вони опускались до умовлянь, як хочуть "пропхнути" деякі наші хайпожери, то їхні підрозділи вже розбіглися б. Чи думаєте корейці такі упороті генетично? Звичайно ні. Але вони знають, що їх зрада це вірна смерть. А ще і смерть родичів за принципом "трьох поколінь". Вибору нема.
А ми все шукаємо причини, то командир поганий, то наколінників немає...
А в оце - "А треба буде, піду не сумнівайтесь", ніхто не вірить. Ну от, судячи з твоїх слів, зараз треба, але ти тут. То навіщо брехати і вдавати героїзм?
Зі мною воювали і 59 річні, і інваліди, і які були зняті з обліку. Хто хотів йшов на початку війни до військомат і навіть були батьки з синами.
А отакі *********, які знають як треба служити і сидять обісцяні і розповідають іншим хай закриють рот, або йдуть до ТЦК.
Ті хто був в початку колони, вони не мали ніяких шансів, щось скласти чи кудась ломитись, їх просто ростріляли із птурів і танків частина, яка встигла розвернутись і розсосередитись комусь повезло прорватись але більшості ні.
1. Чем отличается СОЧ и дезертирство в армии РФ?
При самовольном оставлении части военнослужащий имеет намерение временно уклониться от прохождения службы. Дезертир же возвращаться не планирует.
А це ті діяння, але в ЗСУ:
Яка різниця між СЗЧ та дезертирством?
СЗЧ - це коли військовий покидає місце служби без дозволу командира або поважних причин. Але якщо у нього є намір ухилитися від служби, то це вже дезертирство.
18 лист. 2024 р.
Горе-генерали продовжують тактику створення хаосу в управлінні, передаючи підрозділи одних бригад іншим і заводячи на одну позицію бійців кількох різних підрозділах.
За подібні речі тих генералів потрібно розстрілювати! Бо це свідомий саботаж!
Я вважаю що командир молодець, а якщо в нас ще залишились незалежні ЗМІ а не зелені сраколизні локшинорозвішувальні помийки - їм варто було б максимально висвітлити ситуацію і дати людині пояснити свій вчинок.
Ті що не драпанули.
Ск, пдц...
Допоки ми не почуємо прізвищ тих хто залишив бригаду без забезпечення (але при цьому давав її підрозділам бойові накази) хоча б в якості фігурантів кримінальних справ для початку - це буде продовжуватись. І я ніколи не буду засуджувати офіцерів які відмовились виконувати злочинні накази.
а деякі нації вибирають своїми лідерами скунсів, які кричать "Впірьод!"
ця галаслива моська тільки гавкає на людей, мітить територію та гадить скрізь, де не побуває, ховається та морозиться в складних ситуаціях.. а винні усі інші та ще й прибирають за нею...
все дбр - це 100% ухилянти, які пречудову звалили з Києва на захід України на початку повномасштабного вторгнення.