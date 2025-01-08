Пішов у СЗЧ та підбурив на це бійців: Командира роти 155 бригади затримано на Рівненщині, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру командиру однієї з рот 155 окремої механізованої бригади "Анна Київська", який не лише сам самовільно залишив частину, а й підбурив на це своїх підлеглих військових.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що старший лейтенант, що командував однією з рот у 155 бригаді, наприкінці минулого року не виконав наказ щодо передачі роти в оперативне підпорядкування іншого підрозділу. Натомість він наказав своїм бійцям тікати без зброї та сам самовільно залишив місце несення служби.

Командира роти було затримано сьогодні, 8 січня, у Рівненської області.

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Зазначається, що його доставили у Київ. Тут йому повідомили про підозру у самовільному залишені місця несення служби та відмові виконати наказ (ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

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Ситуація у 155 бригаді

Нагадаємо, 1 січня 2025 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.

За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.

Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.

У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.

Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери.

Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.

2 січня стало відомо, що ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після появи відповідних публікацій у ЗМІ. Своєю чергою, у Міністерстві оборони Франції не коментували інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада Анна Київська стала об’єктом розслідування в Україні.

Також на початку січня стало відомо про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно 155-ї ОМБр "Анна Київська".

5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв наростити спроможності 155-ї бригади та визнав, що є проблеми, що потребують вирішення.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що формування нових бригад без їхнього забезпечення є грубою помилкою, яка дорого коштує для країни.

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