УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11527 відвідувачів онлайн
Новини
17 368 73

Драпатий доповів Зеленському щодо 155-ї бригади: Роз’яснив ситуацію, назвав причини, відповідальних

Драпатий доповів Зеленському щодо ситуації зі 155 ОМБр

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий заявив, що тримає на контролі справу 155 бригади імені Анни Київської.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Днями доповів верховному головнокомандувачу Збройних сил про ситуацію в 155 бригаді та рішення, які ухвалюються командуванням Сухопутних військ для підтримки підрозділу та вирішення проблемних питань, озвучених як самими військовослужбовцями, так і журналістами. Роз’яснив ситуацію, назвав причини, відповідальних. Також зустрічався з командуванням бригади та французькими журналістами, які зараз працюють в підрозділі, відвідують позиції, щоб на власні очі побачити, як воїни "Анни Київської" виконують бойові задачі та оперують наданим Францією озброєнням.

Вважаю, що було зарано виходити в публічну площину до встановлення всіх обставин, однак станом на сьогодні уже можу поінформувати суспільство про заходи, які вживаються в КСВ, для стабілізації ситуації в 155 бригаді.

Всі події зі створенням 155 бригади сталися до мого призначення в КСВ. Однак вважаю своїм обов'язком реагувати на проблеми підпорядкованого підрозділу та вирішувати їх системно - на всіх рівнях, які від мене залежать", - розповів командувач.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сирський обіцяє наростити спроможності 155-ї бригади: Є проблемні питання, які необхідно вирішити

Драпатий зазначив, що формування та озброєння "з нуля" нової бригади спільно з іноземною країною відбувалося вперше і в доволі стислі строки - всього за кілька місяців.

"Ніхто не мав такого досвіду раніше, тому неможливо було передбачити всі нюанси та деталі цього процесу. Проект такого масштабу для Командування Сухопутних військ став викликом, і не всі служби спрацювали на відмінно. Французька сторона повністю виконала свої зобов'язання перед Україною. Ми дуже вдячні за те, що партнери ризикнули і спільно реалізували цей проект. Задача за Збройними Силами - довести, що він є ефективним та виправити всі помилки, а також - не повторювати їх у майбутньому", - пояснив він.

Командувач наголосив, що більшість системних недоліків, допущених Командуванням Сухопутних Військ, Генеральним Штабом ЗСУ, Оперативним командуванням на всіх етапах формування 155 бригади наразі проаналізовано, їм надано оцінку, щодо окремих питаннях вже реалізуються рішення.

Також читайте: Міноборони проведе комплексний аналіз Командування Сухопутних військ ЗСУ та оптимізує управлінські процеси, - Умєров

"Наразі фокус – на комплектуванні досвідченими офіцерами та командирами всіх ланок. Я цим питанням займаюсь особисто. Готовий розглянути всіх, звертайтеся за цією електронною адресою: [email protected]

Забезпечення бригади. Отримав від командира потребу, вона вже опрацьовується на всіх рівнях. Міністерство оборони включено в процес забезпечення по-максимуму.

Підготовка. Командир 155 бригади вживає конкретні кроки і розгорнув дієву систему нарощення додаткової підготовки своїх бійців, КСВ надаватиме йому сприяння там, де виникатиме потреба - в пошуку ресурсів, інструкторів тощо.

Бойовий дух. Особовий склад бригади проходив злагодження у непростих умовах. Цього не було достатньо для того, щоб створити з новобранців – побратимів. Я був в подібній ситуації як командир і знаю, наскільки це важливо. Особливо тоді, коли бригада вже воює. Тому для посилення комбрига в підрозділах працює спеціальна група фахівців-психологів. Є певні результати, наприклад, повернення військовослужбовців, що самовільно залишили частину.

СЗЧ. Ситуація непроста. Головний виклик, з яким стикнулася бригада – це низька ефективність та мотивація командирів середньої ланки, які безпосередньо керують людьми. Це, а також залучення підрозділів в бойові дії, зумовлюють кількість СЗЧ в 155 бригаді. Маю зазначити, що не спостерігав масових випадків залишення воїнами своїх бойових позицій. Натомість, спостерігаю певну підміну понять, коли кількість СЗЧшників дорівнюють випадкам дезертирства.

Тут немає простого рецепту - треба працювати над вирішенням всіх проблемних моментів, які зумовлюють СЗЧ, не тільки в Сухопутних військах, але в цілому в Збройних Силах. Кількість СЗЧ в бригаді буде зменшуватися пропорційно рішенням, які впливатимуть на боєздатність та мотивацію особового складу. Це - спільна задача органів влади та Сил Оборони і всі відповідальні отримали вказівки", - наголосив Драпатий.

Читайте також: Драпатий про ситуацію в 155-й бригаді: "Проблеми можна було вирішити на місцях"

Він повідомив, що відсьогодні працюватиме спеціальна гаряча лінія командувача Сухопутних військ для військовослужбовців 155 бригади.

Телефон: 0800-500-410 (після прослуховування – цифра 5). Працює з 09.00 до 18.00 щоденно.

"І наостанок. Вважаю, що 155 бригада імені Анни Київської – перспективна і ще проявить себе. Так, потрібен час і зусилля багатьох для виправлення помилок, допущених під час формування. Але українська новостворена бригада імені Анни Київської може і має стати справжнім "гальським півнем" - символом Франції: гордою, незламною, та готовою до бою за свободу", - підсумував командувач.

Читайте: 155-та бригада в повному складі продовжує виконувати завдання в зоні бойових дій, - Генштаб

Ситуація у 155 бригаді

Нагадаємо, 1 січня 2025 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.

За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.

Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.

У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.

Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери.

Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.

2 січня стало відомо, що ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після появи відповідних публікацій у ЗМІ. Своєю чергою, у Міністерстві оборони Франції не коментували інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада Анна Київська стала об’єктом розслідування в Україні.

Також на початку січня стало відомо про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно 155-ї ОМБр "Анна Київська".

5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв наростити спроможності 155-ї бригади та визнав, що є проблеми, що потребують вирішення.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що формування нових бригад без їхнього забезпечення є грубою помилкою, яка дорого коштує для країни.

Читайте: ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після викладених у ЗМІ фактах

Драпатий доповів Зеленському щодо ситуації зі 155 ОМБр
Драпатий доповів Зеленському щодо ситуації зі 155 ОМБр
Драпатий доповів Зеленському щодо ситуації зі 155 ОМБр

Автор: 

Драпатий Михайло (17) 155 окрема механізована бригада Анна Київська (35)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+29
Драпатий вз бойовоги офвцера перетворюється на залежного від начальства функціонера, для якого честь мандира і прикриття командирської дупи - передусім. Як на мене, оцінку діям командування СВ, і в цґлому ЗСУ мають не вони сами, а тим паче їхні підлеглі, а інші незалежні структури, можливо під егідою Міноборони. Знову ж на мою думку звіт і висновки Бутусова не лише більш повнв, а й більш чеснв, тому несуть більше користі для справи розбудови війська.
показати весь коментар
08.01.2025 12:28
+27
після того, як Драпатий видав фразу в тексті:"Вважаю, що було зарано виходити в публічну площину до встановлення всіх обставин" мені стало все зрозуміло,далі читати немає сенсу!
показати весь коментар
08.01.2025 12:32
+17
Замість поповнення бойових бригад та розгортання їх у дівізії отой Верховний Головнокомандувач, зараді власного піару, формірує нові бригади з бусіфікованих та відловлених слимаків. От і результат.
показати весь коментар
08.01.2025 12:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Усіліть лупашиво!!!(с)
показати весь коментар
08.01.2025 12:23 Відповісти
Тепер найвеличніший має тему для вечірнього "відосіка".
показати весь коментар
08.01.2025 12:25 Відповісти
Драпатий вз бойовоги офвцера перетворюється на залежного від начальства функціонера, для якого честь мандира і прикриття командирської дупи - передусім. Як на мене, оцінку діям командування СВ, і в цґлому ЗСУ мають не вони сами, а тим паче їхні підлеглі, а інші незалежні структури, можливо під егідою Міноборони. Знову ж на мою думку звіт і висновки Бутусова не лише більш повнв, а й більш чеснв, тому несуть більше користі для справи розбудови війська.
показати весь коментар
08.01.2025 12:28 Відповісти
Бутусов вже дав оцінку. Майже повність з оцінкою Бутусова згоден.
показати весь коментар
08.01.2025 12:34 Відповісти
Ну ти ж не підліток- максималіст, що б такі речі писати. Чи ти хотів, щоб Командуючий Сухопутних сил в газетах написав- то була піар ідея президента Зеленьського. І я оце вам заявив і йду у відставку, через незгоду із принципами формування бригади...
показати весь коментар
08.01.2025 13:54 Відповісти
Ти теж не ментор на максималках, щоб давати оцінки дописам на звичайному не спеціалізоварому форумі. Чи таки ментор?
показати весь коментар
08.01.2025 14:05 Відповісти
Люди своєю болтовнею пустою вводять інших в оману. От читає тебе такий же юний максималіст і вірить "-"дядько правильно написав, от якби цоього дядька,та на місце командуючого, він всім як врізав там.."
Чи не врізав би?
Іншими словами- май претензії тоді, коли сам би вчинив по іншому.
показати весь коментар
08.01.2025 14:16 Відповісти
параграф 6 все пояснює. винувате командування,
ніхто не покараний
показати весь коментар
08.01.2025 20:33 Відповісти
Ну що ж, побачимо що буде далі. Але варто відмітити, що це хоч щось схоже на професійну відповідь відносно ситуації, а не все те, що було до цього та в інших подібних випадках, коли всі були зайняті або одними лише запереченнями, або пошуком рядового цапа-відбувайла.
показати весь коментар
08.01.2025 12:29 Відповісти
Як можна гумористу роз*яснити ситуацію з формуванням військової бригади?!
Назвав причини та винних-завдання виконав!
А про вжиті заходи хоч слово сказане?
Поміняєте командирів. А з людьми без досвіду на передових позиціях що буде?
А Рафік, звичайно, "не вінават вапше"!
показати весь коментар
08.01.2025 12:30 Відповісти
Хтось загине - хтось здобуде досвід. Та й таке.
показати весь коментар
08.01.2025 12:51 Відповісти
Дуже легко - вішається карта бойових дій, висновки по бригаді і на поперд стоячому рояллі доповідач виконує, не традіційним чином, творчий задум у стилі кв95. Все.
показати весь коментар
08.01.2025 13:48 Відповісти
А как опыт достигается? Могу подсказать: неопытные идут на передовые позиции.
показати весь коментар
08.01.2025 14:55 Відповісти
Тобі, та й не знати!..
показати весь коментар
08.01.2025 15:17 Відповісти
після того, як Драпатий видав фразу в тексті:"Вважаю, що було зарано виходити в публічну площину до встановлення всіх обставин" мені стало все зрозуміло,далі читати немає сенсу!
показати весь коментар
08.01.2025 12:32 Відповісти
"Драпатий висловив упевненість, що озвучені проблеми з часом будуть спростовані" Джерело: https://censor.net/ua/n3528906
показати весь коментар
08.01.2025 13:56 Відповісти
Далі краще: "не всі служби спрацювали на відмінно".
Напевно були такі, і їх більшість, що спрацювали на "відмінно"? Інші напевно на "четвірочку"?
показати весь коментар
08.01.2025 14:16 Відповісти
Якщо не виходити в публічну сторону то нічого не зміниться
показати весь коментар
08.01.2025 12:33 Відповісти
А ти бажаєш " шоу із циганочкою в прямом ефірє", щоб в режимі онлайн в телевізорі сидів якийсь офіцер і розважав вас диванолежів звітами протдіяльність збройних сил ?
показати весь коментар
08.01.2025 13:57 Відповісти
А ти, колись був в окопі?
показати весь коментар
08.01.2025 19:24 Відповісти
А ти всередині телевізора сидів ?
показати весь коментар
08.01.2025 19:25 Відповісти
Замість поповнення бойових бригад та розгортання їх у дівізії отой Верховний Головнокомандувач, зараді власного піару, формірує нові бригади з бусіфікованих та відловлених слимаків. От і результат.
показати весь коментар
08.01.2025 12:37 Відповісти
як можна було бригаду формувати і відправляти в бій без пілотів (підрозділу) БПЛА??? За цей пройоб. промах уже можна всіх там в пиль стерти!!!
показати весь коментар
08.01.2025 12:38 Відповісти
Типу,того-прийняли план. Як зе-план перемоги,про який то вже і призабули.
Хоча причина-в ловлі людей на вулиці і демотивація їх на самих початках.
показати весь коментар
08.01.2025 12:40 Відповісти
Та є простий рецепт - рівномірно поповнювати вже існуючі бригади о/с і технікою.
Так ніт - передпенсійним паркетним полковникам і генералам потрібні посади, аби заробити на УБД...
показати весь коментар
08.01.2025 12:40 Відповісти
Не пиши болтовню.
Плювати Зеленьський хотів на на полковників і на генералі іх пензії. А саме верхоглавком визначає стратегію заснування нових бригад, замість поповнення старих.
Чому Зеленьський це робить писано- пепеписано. Читай і будеш більш освіченим.
показати весь коментар
08.01.2025 14:00 Відповісти
Не неси куйню. В існуючих бригадах є досвідчений середній офіцерський склад із досвідом б/д, але вже не вистачає рядового і сержантського.

А в нових бригадах є о/с, але ним командують "офіцери" після військової кафедри Глухівського педагогічного інституту.

Почитай, що Драпатий каже - у чому проблема 155-ої...
показати весь коментар
08.01.2025 14:16 Відповісти
"Наразі фокус - на комплектуванні досвідченими офіцерами та командирами всіх ланок. Джерело: https://censor.net/ua/n3529100

Ці слова Драпатого нічого тобі не говорять?
показати весь коментар
08.01.2025 14:20 Відповісти
Вивчай мптчастину:
Цю інформацію https://www.radiosvoboda.org/a/istoriya-viyskovoho-155-bryhada-szch/33262506.html Радіо Свобода на умовах анонімності підтвердив причетний до створення підрозділу офіцер бригади, який наразі перебуває в СЗЧ. За словами військового, у нього самого до зарахування до бригади не було жодної підготовки, однак, незважаючи на це, його призначили на посаду командира взводу в підрозділі інженерного забезпечення бригади. Він стверджує, що ані відповідних знань військової справи, ані необхідних навичок - не мав. До того ж, за його словами, якщо солдати проходили курс базової військової підготовки, то він його не проходив з огляду на те, що вже мав офіцерське звання.
показати весь коментар
08.01.2025 14:29 Відповісти
Так ти це подоляку скинь, нехай понесе до Сонцеликого і запитає у вашого куміра- якого півмісяця, Зеленьський замість комплектування старих бригад, створює заради піару нові, із " Глухівськими офіцерами"
показати весь коментар
08.01.2025 14:33 Відповісти
Ну так, а навіщо тоді, Зеленьський, знаючи, що " командують Глухівські педагоги" створює такі бригади?
Чи у вам подоляк довів, що потрібно писати як ти і пишеш-" ахвіцери шоб насаздавать сєбе больше тьопліх мєст вірішілі создавать наві бридаді. А Влад Ссаніч нічего аб єтом і нє знал"
показати весь коментар
08.01.2025 14:24 Відповісти
Бо Зєля дєбіл-ухилянт...
показати весь коментар
08.01.2025 14:30 Відповісти
Але ж гроші вам платить, щоб ви доводили його непричетність до створення неукомплектованих бригад ?
показати весь коментар
08.01.2025 14:34 Відповісти
Максимум провини перекладуть на померлого командувача Західним угрупуванням, а ще пару майорів постраждають для картинки....розібралися...
показати весь коментар
08.01.2025 12:41 Відповісти
А коли янелох відповість за свої проё.и яки коштували тисячів життів, а коли зрадника Баканова підвісять за яйця сидить ***** десь в Україні чекае на прихід ***** вірить зеленському що він це зробить
показати весь коментар
08.01.2025 13:03 Відповісти
Драпатого довго Зельоні не витримають. Дуже вже активно почав лад у військах наводити.
показати весь коментар
08.01.2025 12:46 Відповісти
Мабуть, надихаються прізвищем командувача та драпають
показати весь коментар
08.01.2025 12:48 Відповісти
Я не драпанув - гордо сказав Драпатий - і готовий навіть відповісти за "деякі позиційні відступи на фронті".А я вже не такий зелений - теж гордо сказав Зєлєнський і готовий взяти відповідальність за ще один президенський термін...
показати весь коментар
08.01.2025 12:54 Відповісти
та да, уздохлов ні при чому. хай і далі краде.
показати весь коментар
08.01.2025 12:57 Відповісти
Відповідальний гавно командуючий боневтік бо йому ж зразу казала умні люди що зараз цього робити не можно, як колись казали про очевидне не можно займатись великим крадівництвом коли ворог на кордоні і бухати що залишеться від 62млрд у дороги по яким підуть танки , але воне дурне недолуге амбіціозне як каждуть у народі "остра срака і тупий ум"
показати весь коментар
08.01.2025 12:59 Відповісти
Замполіт з нього гарний получився
показати весь коментар
08.01.2025 13:16 Відповісти
Угу, півнем. Стане. Командувач геть за мітлою не слідкує? Залишив би ці гасла для телемарафону. / до речі, а куди щезла Катруся Кельбус, хтось зна? Бо я вже на Безкутну перемкнувся.
показати весь коментар
08.01.2025 13:22 Відповісти
Ядро будь якого колективу має бути з якимось досвідом, а тим паче військовий підрозділ, під час бойових дій.
Зібрати людей з вулиці, поганяти на полігоні та кинути в бій, це дурість - гра в солдатіки гравця ***********…
показати весь коментар
08.01.2025 13:29 Відповісти
ЗСУ перетворюються на отстойник.пздц,цей Драпатий така ж зелена сопля як і всі інші.
показати весь коментар
08.01.2025 13:30 Відповісти
Ну такої. Відмазка для ідіотів.
показати весь коментар
08.01.2025 13:39 Відповісти
Хоч АМХ не просрали? Чи так у Франції й залишили?
показати весь коментар
08.01.2025 13:40 Відповісти
Драпатий доповів безумному Хрипатому! Ну нахіба створювати нові бригади з невмотивованих та бусифікованих людей? І конченому ідіоту є зрозумілим, що значно ефективніше наповнювати таким поповненням вже існуючі бригади???
показати весь коментар
08.01.2025 13:41 Відповісти
Драпатий виявився порожнім балакучим ротом.
показати весь коментар
08.01.2025 13:44 Відповісти
Натомість, спостерігаю певну підміну понять, коли кількість СЗЧшників дорівнюють випадкам дезертирства. Джерело: https://censor.net/ua/n3529100 -
А чим СЗЧ від дезертирства відрізняється, хтось знає?
показати весь коментар
08.01.2025 13:46 Відповісти
Начебто СЗЧ - це просто "кинув шинель і пішов додому". А дезертир те ж саме, тільки із зброєю.
показати весь коментар
08.01.2025 17:04 Відповісти
У ЗСУ десь десяток - півтора бойоьвих, здатних бригад. Всі інші то так - до першого пострілу. Не зможе Україна відстояти свою незалежність, коли ось такими діями військово-політичне керівництво буде намагитись втримати фронт - і людей втратять(загиблими, пораненеми,дезертирами) і землі відійдуть до рашистів. Люди просто бояться. Якби їх пропускати через бойові бригади то булоб все по іншому - там люди знають як виживати - сама краща тактика бою - тактика виживших.
показати весь коментар
08.01.2025 13:54 Відповісти
генерал-майор разъяснил четырежды уклонисту ситуацию с боевой бригадой....анекдот....а причина одна, в стране где идет жестокая война роль президента играет ручной, бенин, Оманский Нарик с бизнесом и офшорами в ПИД,,,раше под присмотром фсбэшника Елдака....
показати весь коментар
08.01.2025 14:01 Відповісти
Боевой заслуженный командир,
продвинутый на высокую должность, поделился со своими выводами, рассказал, что он делает для исправления ситуации на месте. Что сделали диванные бойцы здесь? Правильно, обосрали все с ног до головы.
показати весь коментар
08.01.2025 14:59 Відповісти
Перше, що зробив "боевой заслуженный командир" - це звалив усе на "папередніков", бо "всі події зі створенням 155 бригади сталися до мого призначення в КСВ..."
показати весь коментар
08.01.2025 17:09 Відповісти
дуже добре, що цей "допис драпатого" у фейсбуці писала не дарья заровнова чи падляк, а хтось із адекватною освітою...
показати весь коментар
08.01.2025 15:13 Відповісти
"Всі події зі створенням 155 бригади сталися до мого призначення в КСВ. "

не встиг посидіти у кріслі, як уже папєрєднікі виноваті - точнісінько як саме зьо чи його опа з бапригою-єрмаком
показати весь коментар
08.01.2025 15:17 Відповісти
Я не зрозуміла, що будуть робити з 50 чоловіками , які збігли у Франції? Вони навіть навчання не пройшли.
показати весь коментар
08.01.2025 16:04 Відповісти
Вони вже попросили політичний притулок
показати весь коментар
08.01.2025 18:51 Відповісти
Вже судять одного командира роти, за те, що зберіг життя людей, які не були нормально навчені і нормально забезпечені. Якщо у Драпатого і була якась репутація, зараз їх вже немає і це факт. Чергова прокладка, яка догоджає зе і сирку.
показати весь коментар
08.01.2025 16:42 Відповісти
Піздєц.

Вважаю, що було зарано виходити в публічну площину до встановлення всіх обставин, однак станом на сьогодні уже можу поінформувати суспільство про заходи, які вживаються в КСВ, для стабілізації ситуації в 155 бригаді.

Рано вийшли. Без дронів і РЕБів треба було щоб всі загинули,тоді легше проводити розслідування було б.
показати весь коментар
08.01.2025 17:54 Відповісти
Сподіваюсь що Драпатому можна вірити і він вирішить проблему з бригадою. Але, чи була б така реакція командування якби не широкий розголос в суспільстві????
Впевнений що ні. До того ж, це ж не єдина бригада в якій такі проблема, але зараз вся увага тільки на 155 ту, а що з іншими бригадами які створювали ті ж самі грьобані "полководці"?
показати весь коментар
08.01.2025 19:13 Відповісти
Причини , відповідальні...
Такі ситуації, хлопці, мають виявлятись заздалегідь.
Це повний провал усього. Мобілізації, підготовки, керуючого складу. Ніякої мотивації немає. Ніхто не вірить командирам. Вчитись не хоче.
Хто відповідальний ?
Особисто ЗЕ. І всі недоофіцери які замовчують правду, щоб їх не звільнили.
Ви ж вбиваєте людей і віддаєте суверенні території ворогу, уже без надії їх повернути.
Нормальних вмотивованих бійців не шкодували. Посилали аби куди і як.
От що твориться в учебках. Це жах. Там п'ють, не просихають. Бухають. Більше нічого.
показати весь коментар
08.01.2025 21:35 Відповісти
Продався ішаку.
показати весь коментар
08.01.2025 21:51 Відповісти
Верховний дятел вирішив створити нові бригади з людей без бойового досвіду й наловлених нашим ТЦК, у кого не було грошей відкупитись. Сталось те, що повинно було статись і в чому сам верховний профі - балаган. Тепер командування ЗСУ має кинути всі важливі справи й займатись наведенням хоч якогось порядку в цій бригаді, щоб зелений дятел був спокійний, що він все робив правильно, а винен хтось інший, крім нього й його оточення.
показати весь коментар
08.01.2025 22:12 Відповісти
Роз'яснив ситуацію, назвав причини, відповідальних

Джерело: https://censor.net/ua/n3529100

Відповідальний Боневтік! Причини - зрада верховного.
показати весь коментар
08.01.2025 22:20 Відповісти
Заходи будуть типу створення заградотрядів та приставлення двох вертухаїв до кожного бусіфікованого. По іншому ця система функціонувати не вміє.
показати весь коментар
08.01.2025 22:38 Відповісти
"були процеси які важко було передбачити" ))))) позаганяли батогами бусифікованих і вперед! Хто ж міг передбачити що вони є люди і зовсім не дурні а також вмирати на халяву ну просто не хочуть.... А ми думали інше, що не лохи тіко ми!
"Провина офіцерів середньої ланки" )))))), ну не вищої ж! Не для цього ми опу вилизуємо
показати весь коментар
08.01.2025 23:45 Відповісти
Покарають крайніх, а мерзенна влада знову ні при чому
показати весь коментар
09.01.2025 09:03 Відповісти
 
 