Драпатий доповів Зеленському щодо 155-ї бригади: Роз’яснив ситуацію, назвав причини, відповідальних
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий заявив, що тримає на контролі справу 155 бригади імені Анни Київської.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Днями доповів верховному головнокомандувачу Збройних сил про ситуацію в 155 бригаді та рішення, які ухвалюються командуванням Сухопутних військ для підтримки підрозділу та вирішення проблемних питань, озвучених як самими військовослужбовцями, так і журналістами. Роз’яснив ситуацію, назвав причини, відповідальних. Також зустрічався з командуванням бригади та французькими журналістами, які зараз працюють в підрозділі, відвідують позиції, щоб на власні очі побачити, як воїни "Анни Київської" виконують бойові задачі та оперують наданим Францією озброєнням.
Вважаю, що було зарано виходити в публічну площину до встановлення всіх обставин, однак станом на сьогодні уже можу поінформувати суспільство про заходи, які вживаються в КСВ, для стабілізації ситуації в 155 бригаді.
Всі події зі створенням 155 бригади сталися до мого призначення в КСВ. Однак вважаю своїм обов'язком реагувати на проблеми підпорядкованого підрозділу та вирішувати їх системно - на всіх рівнях, які від мене залежать", - розповів командувач.
Драпатий зазначив, що формування та озброєння "з нуля" нової бригади спільно з іноземною країною відбувалося вперше і в доволі стислі строки - всього за кілька місяців.
"Ніхто не мав такого досвіду раніше, тому неможливо було передбачити всі нюанси та деталі цього процесу. Проект такого масштабу для Командування Сухопутних військ став викликом, і не всі служби спрацювали на відмінно. Французька сторона повністю виконала свої зобов'язання перед Україною. Ми дуже вдячні за те, що партнери ризикнули і спільно реалізували цей проект. Задача за Збройними Силами - довести, що він є ефективним та виправити всі помилки, а також - не повторювати їх у майбутньому", - пояснив він.
Командувач наголосив, що більшість системних недоліків, допущених Командуванням Сухопутних Військ, Генеральним Штабом ЗСУ, Оперативним командуванням на всіх етапах формування 155 бригади наразі проаналізовано, їм надано оцінку, щодо окремих питаннях вже реалізуються рішення.
"Наразі фокус – на комплектуванні досвідченими офіцерами та командирами всіх ланок. Я цим питанням займаюсь особисто. Готовий розглянути всіх, звертайтеся за цією електронною адресою: [email protected].
Забезпечення бригади. Отримав від командира потребу, вона вже опрацьовується на всіх рівнях. Міністерство оборони включено в процес забезпечення по-максимуму.
Підготовка. Командир 155 бригади вживає конкретні кроки і розгорнув дієву систему нарощення додаткової підготовки своїх бійців, КСВ надаватиме йому сприяння там, де виникатиме потреба - в пошуку ресурсів, інструкторів тощо.
Бойовий дух. Особовий склад бригади проходив злагодження у непростих умовах. Цього не було достатньо для того, щоб створити з новобранців – побратимів. Я був в подібній ситуації як командир і знаю, наскільки це важливо. Особливо тоді, коли бригада вже воює. Тому для посилення комбрига в підрозділах працює спеціальна група фахівців-психологів. Є певні результати, наприклад, повернення військовослужбовців, що самовільно залишили частину.
СЗЧ. Ситуація непроста. Головний виклик, з яким стикнулася бригада – це низька ефективність та мотивація командирів середньої ланки, які безпосередньо керують людьми. Це, а також залучення підрозділів в бойові дії, зумовлюють кількість СЗЧ в 155 бригаді. Маю зазначити, що не спостерігав масових випадків залишення воїнами своїх бойових позицій. Натомість, спостерігаю певну підміну понять, коли кількість СЗЧшників дорівнюють випадкам дезертирства.
Тут немає простого рецепту - треба працювати над вирішенням всіх проблемних моментів, які зумовлюють СЗЧ, не тільки в Сухопутних військах, але в цілому в Збройних Силах. Кількість СЗЧ в бригаді буде зменшуватися пропорційно рішенням, які впливатимуть на боєздатність та мотивацію особового складу. Це - спільна задача органів влади та Сил Оборони і всі відповідальні отримали вказівки", - наголосив Драпатий.
Він повідомив, що відсьогодні працюватиме спеціальна гаряча лінія командувача Сухопутних військ для військовослужбовців 155 бригади.
Телефон: 0800-500-410 (після прослуховування – цифра 5). Працює з 09.00 до 18.00 щоденно.
"І наостанок. Вважаю, що 155 бригада імені Анни Київської – перспективна і ще проявить себе. Так, потрібен час і зусилля багатьох для виправлення помилок, допущених під час формування. Але українська новостворена бригада імені Анни Київської може і має стати справжнім "гальським півнем" - символом Франції: гордою, незламною, та готовою до бою за свободу", - підсумував командувач.
Ситуація у 155 бригаді
Нагадаємо, 1 січня 2025 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.
За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.
Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.
У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.
Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери.
Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.
2 січня стало відомо, що ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після появи відповідних публікацій у ЗМІ. Своєю чергою, у Міністерстві оборони Франції не коментували інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада Анна Київська стала об’єктом розслідування в Україні.
Також на початку січня стало відомо про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно 155-ї ОМБр "Анна Київська".
5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв наростити спроможності 155-ї бригади та визнав, що є проблеми, що потребують вирішення.
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що формування нових бригад без їхнього забезпечення є грубою помилкою, яка дорого коштує для країни.
Будь ласка, зачекайте...
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Чи не врізав би?
Іншими словами- май претензії тоді, коли сам би вчинив по іншому.
ніхто не покараний
Назвав причини та винних-завдання виконав!
А про вжиті заходи хоч слово сказане?
Поміняєте командирів. А з людьми без досвіду на передових позиціях що буде?
А Рафік, звичайно, "не вінават вапше"!
Напевно були такі, і їх більшість, що спрацювали на "відмінно"? Інші напевно на "четвірочку"?
пройоб.промах уже можна всіх там в пиль стерти!!!
Хоча причина-в ловлі людей на вулиці і демотивація їх на самих початках.
Так ніт - передпенсійним паркетним полковникам і генералам потрібні посади, аби заробити на УБД...
Плювати Зеленьський хотів на на полковників і на генералі іх пензії. А саме верхоглавком визначає стратегію заснування нових бригад, замість поповнення старих.
Чому Зеленьський це робить писано- пепеписано. Читай і будеш більш освіченим.
А в нових бригадах є о/с, але ним командують "офіцери" після військової кафедри Глухівського педагогічного інституту.
Почитай, що Драпатий каже - у чому проблема 155-ої...
Ці слова Драпатого нічого тобі не говорять?
Цю інформацію https://www.radiosvoboda.org/a/istoriya-viyskovoho-155-bryhada-szch/33262506.html Радіо Свобода на умовах анонімності підтвердив причетний до створення підрозділу офіцер бригади, який наразі перебуває в СЗЧ. За словами військового, у нього самого до зарахування до бригади не було жодної підготовки, однак, незважаючи на це, його призначили на посаду командира взводу в підрозділі інженерного забезпечення бригади. Він стверджує, що ані відповідних знань військової справи, ані необхідних навичок - не мав. До того ж, за його словами, якщо солдати проходили курс базової військової підготовки, то він його не проходив з огляду на те, що вже мав офіцерське звання.
Чи у вам подоляк довів, що потрібно писати як ти і пишеш-" ахвіцери шоб насаздавать сєбе больше тьопліх мєст вірішілі создавать наві бридаді. А Влад Ссаніч нічего аб єтом і нє знал"
Зібрати людей з вулиці, поганяти на полігоні та кинути в бій, це дурість - гра в солдатіки гравця ***********…
А чим СЗЧ від дезертирства відрізняється, хтось знає?
продвинутый на высокую должность, поделился со своими выводами, рассказал, что он делает для исправления ситуации на месте. Что сделали диванные бойцы здесь? Правильно, обосрали все с ног до головы.
не встиг посидіти у кріслі, як уже папєрєднікі виноваті - точнісінько як саме зьо чи його опа з бапригою-єрмаком
Вважаю, що було зарано виходити в публічну площину до встановлення всіх обставин, однак станом на сьогодні уже можу поінформувати суспільство про заходи, які вживаються в КСВ, для стабілізації ситуації в 155 бригаді.
Рано вийшли. Без дронів і РЕБів треба було щоб всі загинули,тоді легше проводити розслідування було б.
Впевнений що ні. До того ж, це ж не єдина бригада в якій такі проблема, але зараз вся увага тільки на 155 ту, а що з іншими бригадами які створювали ті ж самі грьобані "полководці"?
Такі ситуації, хлопці, мають виявлятись заздалегідь.
Це повний провал усього. Мобілізації, підготовки, керуючого складу. Ніякої мотивації немає. Ніхто не вірить командирам. Вчитись не хоче.
Хто відповідальний ?
Особисто ЗЕ. І всі недоофіцери які замовчують правду, щоб їх не звільнили.
Ви ж вбиваєте людей і віддаєте суверенні території ворогу, уже без надії їх повернути.
Нормальних вмотивованих бійців не шкодували. Посилали аби куди і як.
От що твориться в учебках. Це жах. Там п'ють, не просихають. Бухають. Більше нічого.
Джерело: https://censor.net/ua/n3529100
Відповідальний Боневтік! Причини - зрада верховного.
"Провина офіцерів середньої ланки" )))))), ну не вищої ж! Не для цього ми опу вилизуємо