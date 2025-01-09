У Британії вказують на дестабілізуючу риторику Трампа, але зазначають про його конкретні дії, - The Guardian

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прокоментував риторику та дії обраного президента США Дональда Трампа.

Про це він повідомив в інтерв’ю The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Леммі зазначив, що непередбачувані висловлювання Трампа іноді дестабілізують міжнародну ситуацію, але реальні кроки республіканця нерідко відрізнялися від його заяв.

"Він робив це з НАТО. Але насправді, на практиці, він відправив більше військ до Європи за часів своєї адміністрації. Він відправив перші Javelin і зброю в Україну", - сказав Леммі.

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Водночас міністр утримався від критики заяв Трампа про можливе застосування сили для здобуття Гренландії, назвавши такі коментарі частиною його "екстравагантного стилю".

Заяви Леммі свідчать про занепокоєння Британії можливими наслідками повернення Трампа до влади, особливо в контексті його риторики щодо НАТО та глобальної стабільності.

Раніше повідомлялося, що обраний президент США Дональд Трамп серйозно налаштований на придбання Гренландії для розширення впливу Штатів в Західній півкулі та для закріплення своєї спадщини.

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