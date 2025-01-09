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У Британії вказують на дестабілізуючу риторику Трампа, але зазначають про його конкретні дії, - The Guardian

Риторика Трампа дестабілізує, але дії не завжди збігаються із заявами

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прокоментував риторику та дії обраного президента США Дональда Трампа.

Про це він повідомив в інтерв’ю The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Леммі зазначив, що непередбачувані висловлювання Трампа іноді дестабілізують міжнародну ситуацію, але реальні кроки республіканця нерідко відрізнялися від його заяв.

"Він робив це з НАТО. Але насправді, на практиці, він відправив більше військ до Європи за часів своєї адміністрації. Він відправив перші Javelin і зброю в Україну", - сказав Леммі.

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Водночас міністр утримався від критики заяв Трампа про можливе застосування сили для здобуття Гренландії, назвавши такі коментарі частиною його "екстравагантного стилю".

Заяви Леммі свідчать про занепокоєння Британії можливими наслідками повернення Трампа до влади, особливо в контексті його риторики щодо НАТО та глобальної стабільності.

Раніше повідомлялося, що обраний президент США Дональд Трамп серйозно налаштований на придбання Гренландії для розширення впливу Штатів в Західній півкулі та для закріплення своєї спадщини.

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Автор: 

Велика Британія (5610) Трамп Дональд (5815) The Guardian (33)


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розслабся, Леммі, трампісти уже обрали улюблену британську дружину, і це - не ти. це - фарадж
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09.01.2025 17:34 Відповісти
Экстравагантный -- В переводе с дипломатичного - е*нутый
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09.01.2025 17:36 Відповісти
леммі: як однією сракою сісти на 2 куї .

і похвалив, і пожурив
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09.01.2025 17:44 Відповісти
Шо зараз гадати? Дочекаємося 20.01.25. а там будєм пасматрєть. Нажаль від України на міжнародній арені вже нічого не залежить, бо завдяки ЗЕлідОру суб"єктність української держави, яку вибудовували попередники 2014-2019, знищена. Дипломатичний корпус України принижений та дискредитований, як і вся Україна. А Україна перетворена з суб"єкта зовнішньої політики на об"єкт, як і мріяв ***** в кремлі. Тепер правило Президента Порошенка "нічого про Україну без України" це нажаль вже історія. Тепер за нас вирішують інші, а найвеличнішому лідОру лишається лише переконувати мудрий нарід, що то тіпа він з єрмаком впливають хоч на шось і фоткаючись на фоні сходу сонця вони кричать: от бачте це ми зробили... Бидло хаває, цьомає найвеличнішого в тухєс , просить добавки, а Україна далі котиться в прірву...
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09.01.2025 17:52 Відповісти
Це і є приклад реальної тверезої дипломатії від країни котра грає на полі інтересів а не цінностей
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09.01.2025 17:53 Відповісти
ну так і до тіснішої співпраці Євросоюзу з Китаєм догратися можна
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09.01.2025 17:59 Відповісти
Це буде вигідно обом.
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09.01.2025 18:11 Відповісти
не дивіться вгору
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09.01.2025 19:20 Відповісти
 
 