Формат "Рамштайн" довів свою ефективність, усі віддані його збереженню, - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш висловив сподівання, що зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться після зміни адміністрації США, оскільки цей формат довів свою ефективність.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міноборони Польщі.
"У нас була хороша дискусія в межах Контактної групи з питань оборони України. Усі віддані збереженню цього формату, у якому США відіграють ключову роль. Вірю, що така зустріч відбудеться після зміни адміністрації. Цей формат довів свою ефективність", - зазначив Косіняк-Камиш.
Також повідомляється, що на зустрічі у форматі "Рамштайн" Косіняк-Камиш представив дорожню карту для коаліції зі створення "бронетанкових спроможностей" для України та інформацію про наступний внесок.
"Усі країни зустрічі готують подальшу підтримку для України", - додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 9 січня може стати останньою після інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.
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