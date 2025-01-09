Команда Трампа переглядає підхід до війни в Україні, підтримка продовжиться, - FT

Обраний президент США Дональд Трамп відклав свою передвиборчу обіцянку завершити війну Росії проти України за "24 години" на кілька місяців. У Європі сприймають це як знак того, що за його адміністрації підтримка Києва триватиме й надалі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times із посиланням на неназваних європейських посадовців.

За їхніми словами, під час нещодавніх переговорів з командою Трампа стало відомо, що в них ще немає плану розв’язання війни, але підтримка України триватиме після його інавгурації 20 січня.

Уся команда Трампа одержима бажанням мати вигляд сильної, тому вони переглядають підхід до України", - сказав один з посадовців.

За словами чиновника, нова адміністрація також боїться порівняння з "катастрофічним виведенням" військ США з Афганістану за чинного президента США Джо Байдена, якого команда Трампа не хоче повторювати у війні в Україні, пише FT.

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Нагадаємо, обраний Дональдом Трампом спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що ставить собі за мету впродовж ста днів з інавгурації нового президента спробувати знайти вирішення повномасштабної війни, яку РФ розв'язала проти України.