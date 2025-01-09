Команда Трампа переглядає підхід до війни в Україні, підтримка продовжиться, - FT
Обраний президент США Дональд Трамп відклав свою передвиборчу обіцянку завершити війну Росії проти України за "24 години" на кілька місяців. У Європі сприймають це як знак того, що за його адміністрації підтримка Києва триватиме й надалі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times із посиланням на неназваних європейських посадовців.
За їхніми словами, під час нещодавніх переговорів з командою Трампа стало відомо, що в них ще немає плану розв’язання війни, але підтримка України триватиме після його інавгурації 20 січня.
Уся команда Трампа одержима бажанням мати вигляд сильної, тому вони переглядають підхід до України", - сказав один з посадовців.
За словами чиновника, нова адміністрація також боїться порівняння з "катастрофічним виведенням" військ США з Афганістану за чинного президента США Джо Байдена, якого команда Трампа не хоче повторювати у війні в Україні, пише FT.
Нагадаємо, обраний Дональдом Трампом спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що ставить собі за мету впродовж ста днів з інавгурації нового президента спробувати знайти вирішення повномасштабної війни, яку РФ розв'язала проти України.
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Світовий поліцейський, якого намагався докликатися заявник, коли його та його сім'ю вбивали в його домі криваві розбійники-людожери, не приїхав на виклик. Крім того цей поліцейський в якості новообраного президента Трампа ще й поспівчував людоїдам, що власник будинку спровокував розбійників до кривавої вакханалії, бо не захотів віддати на поїдання канібалам частини свого тіла та оборонявся, прагнучи вступити в НАТО.
Україна зараз мусить не тільки самотужки оборонятись від російських військових злочинців, але й почати дипломатичну війну та апелювати скаргами в американську "прокуратуру" про бездіяльність світового поліцейського. Бо в американських спецслужбах та Конгресі ще мабуть не знають, що в США переміг агент москви, завдання якого не розкривати, а покривати злочини російських геополітичних розбійників.
Ніколи не кажи ніколи. Ніколи не здавайся.
Возвращение к мирной жизни в Украине и в России пойдет совсем по разным путям.
Украинцы вернутся с фронта и начнут отстраивать свои дома и инфраструктуру на западные деньги. Уж что-что, строить украинцы умеют.
А что будут делать российские преступники, весь этот быдловый биомусор после возвращения домой? И как кормить население, сотни тысяч раненых и инвалидов, покалеченных в время путинской "движухи", откуда брать деньги на жильё для этих участников войны, на какие средства восстанавливать гражданскую экономику в условиях массированных санкций?
При любом раскладе у путинского режима очень плохие экономические перспективы, и Трамп, как бизнесмен, это всё очень хорошо понимает. Без больших уступок Украине и Западу Мордор не сможет выжить. Пойдёт ли путин на то, чтобы вернуть все захваченные земли? Не думаю. Во всяком случае, не в настоящее время.
НО, продолжить войну против Украины ещё и на 2026 год путину не позволят: остановят орков на нынешней линии фронта и обеспечат безопасность Украине на долгие годы. А там либо ишак сдохнет, либо падишах...
После чего появится новое окно возможностей для деоккупации украинских земель.
афігеть.
а я не знав.
у мене з вікінгами.
чи інопланетяни?
чи там досі живуть динозаври?
чи її взагалі не існує, бо земля пласка?
то ж захочеш відібрати кухню, будеш мати справу з моєю дружиною.
в лікарню до тебе ніхто ходити не буде, бо будеш в комі.
Нам своє робити.
там уже трумп джуніор звинуватив Україну у пожежах на каліфорнійщині.
адже бачте у 22 каліфорнія передала нам частину пожежної техніки.
PS: Нема кого виводити.
порядок наведе
🤣🤣🤣
Новояз така чудова мова...
Це верх неповаги до США зараз і катастрофічні наслідки для України!
https://youtu.be/9f3ebdEaVnU?t=1739 Частина свідчень Сергія Любарського, як це бачиться в США!
Вона не змогла стати лідером у підтримці діаспори України у справі тиску на владу США.
Міняти її треба було давно!
Така заява опублікована в акаунті Збройних сил Ірану в Х.
Вони і так мають права на корисні копалини та власний бюджет, який не ділиться із метрополією.
І тиснути політично на них - значит тиснути на Данію, яка в Євросоюзі та НАТО.
При незалежності США продавить їх на будь-що, за безцінь і ще й доплачувати будуть за охорону.
Вони будуть на положенні якоїсь Ямайки. Штатом їх ніколи не зроблять!
А так можна у союзі із Данією притомно торгуватися і отримати немало!