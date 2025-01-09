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Команда Трампа переглядає підхід до війни в Україні, підтримка продовжиться, - FT

Команда Трампа переглядає підхід до війни в Україні

Обраний президент США Дональд Трамп відклав свою передвиборчу обіцянку завершити війну Росії проти України за "24 години" на кілька місяців. У Європі сприймають це як знак того, що за його адміністрації підтримка Києва триватиме й надалі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times із посиланням на неназваних європейських посадовців.

За їхніми словами, під час нещодавніх переговорів з командою Трампа стало відомо, що в них ще немає плану розв’язання війни, але підтримка України триватиме після його інавгурації 20 січня.

Уся команда Трампа одержима бажанням мати вигляд сильної, тому вони переглядають підхід до України", - сказав один з посадовців.

За словами чиновника, нова адміністрація також боїться порівняння з "катастрофічним виведенням" військ США з Афганістану за чинного президента США Джо Байдена, якого команда Трампа не хоче повторювати у війні в Україні, пише FT.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Британії Леммі про заяви Трампа щодо завершення війни в Україні: Терміни зсунулися в бік Великодня

Нагадаємо, обраний Дональдом Трампом спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що ставить собі за мету впродовж ста днів з інавгурації нового президента спробувати знайти вирішення повномасштабної війни, яку РФ розв'язала проти України.

Автор: 

США (23054) допомога і підтримка (1163) Трамп Дональд (5815) війна в Україні (4168)


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Топ коментарі
+16
Дурень думкою багатіє. Тіште себе здогадками,які подобаються. Готуватися потрібно до найгіршого
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09.01.2025 20:04
+16
Україна очікувала в 2022р. на відкриття Другого Фронту проти російського фашизму. Однак чи міг хтось передбачити тоді, що через три роки виснажливої оборони, їй доведеться воювати тепер вже на два фронти.

Світовий поліцейський, якого намагався докликатися заявник, коли його та його сім'ю вбивали в його домі криваві розбійники-людожери, не приїхав на виклик. Крім того цей поліцейський в якості новообраного президента Трампа ще й поспівчував людоїдам, що власник будинку спровокував розбійників до кривавої вакханалії, бо не захотів віддати на поїдання канібалам частини свого тіла та оборонявся, прагнучи вступити в НАТО.

Україна зараз мусить не тільки самотужки оборонятись від російських військових злочинців, але й почати дипломатичну війну та апелювати скаргами в американську "прокуратуру" про бездіяльність світового поліцейського. Бо в американських спецслужбах та Конгресі ще мабуть не знають, що в США переміг агент москви, завдання якого не розкривати, а покривати злочини російських геополітичних розбійників.

Ніколи не кажи ніколи. Ніколи не здавайся.
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09.01.2025 20:05
+11
Можно придумывать любые глупости про полицейского, который не пришел на вызов, но 74 пакета военной помощи, на общую сумму ок. 90 миллиардов долларов плюс невоенная поддержка, должны как-то учитываться, мне кажется. Ну хотя бы для того, что бы не уподобляться глав.кацапу, который заявил, что сасер победил бы гитлера и без помощи союзников.
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09.01.2025 21:20
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Як лізуть до влади так брешуть наперегонки
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09.01.2025 20:02 Відповісти
Взагалі-то, коли Трамп вів передвиборчі перегони, то обіцяв продовжити підтримку України, зокрема, він заявив про це під час дебатів з Джозефом Байденом, коли його прямо спитали про це. І вже, потім, набагато пізніше, Дональд Трамп сказав, що, мовляв, "закінчить цю війну за 24 години".
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10.01.2025 08:23 Відповісти
Дурень думкою багатіє. Тіште себе здогадками,які подобаються. Готуватися потрібно до найгіршого
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09.01.2025 20:04 Відповісти
План розв'язання війни - створення антипутінської військової коаліції та покарання злочинця що порушив міжнародний порядок та здійснив купу воєнних злочинів.
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09.01.2025 20:05 Відповісти
Україна очікувала в 2022р. на відкриття Другого Фронту проти російського фашизму. Однак чи міг хтось передбачити тоді, що через три роки виснажливої оборони, їй доведеться воювати тепер вже на два фронти.

Світовий поліцейський, якого намагався докликатися заявник, коли його та його сім'ю вбивали в його домі криваві розбійники-людожери, не приїхав на виклик. Крім того цей поліцейський в якості новообраного президента Трампа ще й поспівчував людоїдам, що власник будинку спровокував розбійників до кривавої вакханалії, бо не захотів віддати на поїдання канібалам частини свого тіла та оборонявся, прагнучи вступити в НАТО.

Україна зараз мусить не тільки самотужки оборонятись від російських військових злочинців, але й почати дипломатичну війну та апелювати скаргами в американську "прокуратуру" про бездіяльність світового поліцейського. Бо в американських спецслужбах та Конгресі ще мабуть не знають, що в США переміг агент москви, завдання якого не розкривати, а покривати злочини російських геополітичних розбійників.

Ніколи не кажи ніколи. Ніколи не здавайся.
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09.01.2025 20:05 Відповісти
То лише наївні ідіоти вірили що США буде за Україну воювати.
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09.01.2025 20:49 Відповісти
Можно придумывать любые глупости про полицейского, который не пришел на вызов, но 74 пакета военной помощи, на общую сумму ок. 90 миллиардов долларов плюс невоенная поддержка, должны как-то учитываться, мне кажется. Ну хотя бы для того, что бы не уподобляться глав.кацапу, который заявил, что сасер победил бы гитлера и без помощи союзников.
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09.01.2025 21:20 Відповісти
А зброю нашо продали ? Тож людожер і прийшов, а тепер усі винні.
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09.01.2025 23:27 Відповісти
А не пробували свої претензіі пред'являти досі ще діючему Байдену? Язик у роті прилипав чи поклони били гетьману Байденку? Невісnка винна, он її спідниця висить. Ім'я Трампа на горизонті зявилось, продовжуємо об*ирати. А хтось мені пояснить як вдалося золотовалютний резерв підвищити за роки війни? Сиділи, як собака на сіні, зброї не купували, свої не створювали ,чекали "на-халяву дають" https://index.minfin.com.ua/ua/finance/assets/2022/
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10.01.2025 02:15 Відповісти
Надо смотреть реалиям в глаза. По сути сегодня все понимают, что дальнейшие военные действия абсолютно бессмысленны. Тысяча квадратных километров туда-сюда вопроса не решают. Сколько бы ни снабжали Украину оружием, на поле боя задачу освобождения территорий не решить. Сегодня взорвали нефтебазу в Энгельсе, завтра утопили орковский военный корабль - всё это пустяки по сравнению с тем ущербом, который наносят Москве экономические санкции. России долго не протянуть именно экономически, а вот бойню на поле боя путин может тянуть ещё лет пять. Если продолжить боевые действия, то хуже будет всем сторонам, но если их заморозить, то хуже будет именно и только России.

Возвращение к мирной жизни в Украине и в России пойдет совсем по разным путям.

Украинцы вернутся с фронта и начнут отстраивать свои дома и инфраструктуру на западные деньги. Уж что-что, строить украинцы умеют.

А что будут делать российские преступники, весь этот быдловый биомусор после возвращения домой? И как кормить население, сотни тысяч раненых и инвалидов, покалеченных в время путинской "движухи", откуда брать деньги на жильё для этих участников войны, на какие средства восстанавливать гражданскую экономику в условиях массированных санкций?

При любом раскладе у путинского режима очень плохие экономические перспективы, и Трамп, как бизнесмен, это всё очень хорошо понимает. Без больших уступок Украине и Западу Мордор не сможет выжить. Пойдёт ли путин на то, чтобы вернуть все захваченные земли? Не думаю. Во всяком случае, не в настоящее время.

НО, продолжить войну против Украины ещё и на 2026 год путину не позволят: остановят орков на нынешней линии фронта и обеспечат безопасность Украине на долгие годы. А там либо ишак сдохнет, либо падишах...

После чего появится новое окно возможностей для деоккупации украинских земель.
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10.01.2025 13:59 Відповісти
Так багато ні про що. Фентазі пішіть - аналізувати то не ваше - може грошей заробите.
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10.01.2025 14:19 Відповісти
Ждите Володья. Я вам руку подав. Вимию потім. Нарід ще 17млн. Є. Хай пенсій не чекають. Біткоїн клепай Володимир. Нах та економіка.
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09.01.2025 20:07 Відповісти
Хм.. то ви віддаєте й частину України. Щасти.ботяра.
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09.01.2025 20:11 Відповісти
гренландія то частина україни?
афігеть.
а я не знав.
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09.01.2025 20:14 Відповісти
Ширше холодильника поміркуйте. Гарного вечора.
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09.01.2025 20:16 Відповісти
у тебе гренландія асоціюється з холодильником?
у мене з вікінгами.
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09.01.2025 20:18 Відповісти
То куріть шановний люлюку миру.
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09.01.2025 20:37 Відповісти
Вікінгами?! З Гренландії?! Ви мабуть російської історії начиталися, тільки там пишуть про факти, яких ніколи не було.
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09.01.2025 20:40 Відповісти
дуже цікаво послухати ваше бачення історії. то гренладію заселили мокши та ерзі, прями пращури плєшового сцаря всєї ємєль?
чи інопланетяни?
чи там досі живуть динозаври?
чи її взагалі не існує, бо земля пласка?
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09.01.2025 20:44 Відповісти
Не знаю, что там пишут на сроисе, но во всем остальном мире считается, что Гренландию для Европы открыл викинг Эрик "Рыжий".
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09.01.2025 21:22 Відповісти
Розкажіть це інуїтам, корінному населенню Гренландії, яких там зараз понад 70%.
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11.01.2025 10:39 Відповісти
А чим вона гірше донецької.. або Луганську області. Шановний.
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09.01.2025 20:39 Відповісти
Ти в квартирі.. я приду. Віддайте мені кухню... Для початку.. потім спальня.. жінку.. либишся дурний. А я вже звоню тобі в двері. Гренландія тобі...
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09.01.2025 20:42 Відповісти
гренландія, тобто холодильник, у мене не в кімнаті, а на кухні.
то ж захочеш відібрати кухню, будеш мати справу з моєю дружиною.
в лікарню до тебе ніхто ходити не буде, бо будеш в комі.
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09.01.2025 20:50 Відповісти
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09.01.2025 20:15 Відповісти
Нехай Трамп заявить що Україна стане першим штатом Америки на європейському континенті якщо він не сцикун!
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09.01.2025 20:18 Відповісти
Тоді доведеться виселити всіх українців і завезти американців =)
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10.01.2025 02:16 Відповісти
навіщо, ми проведемо референдум)))
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10.01.2025 09:12 Відповісти
Бліц - кріг у Трампа не проишов - ждем продовження
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09.01.2025 20:21 Відповісти
Добрий вечір. А тут все по накатаній.. Папку здав, папку прийняв.. і читай все до тебе написали.. тіко мантру с початку.. Стурбовані, занепокоєні, глибоко..і.т.д. головне не згубити листочок, бо вигонять.

Нам своє робити.
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09.01.2025 22:23 Відповісти
давайте говорити як є: Обраний президент США Дональд Трамп відклав свою "личинку" до унітазу, а вслід за нею йде обіцянка завершити війну Росії проти України за "24 години"- багаторазовий холєроний ******
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09.01.2025 20:24 Відповісти
хитрий! дасть зброю скільки попросять, а після падіння *****, захоче, або шоб українці йому як не гренландію, то канаду завоювали. бо баче, шо з натовцями діла не буде ))
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09.01.2025 20:26 Відповісти
Яка *** підтримка, коли треба одночасно захоплювати Гренландію і Канаду?
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09.01.2025 20:27 Відповісти
...и панамский канал!
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09.01.2025 20:38 Відповісти
Напевне Донні отримав від друга Валод'ї глобус, вивчаючи його, до Грінвіча ще не дійшов -зупинився на Гренладії.
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09.01.2025 20:30 Відповісти
У нас с братом в детстве тоже такое было: тычеш пальцем на картинку чего либо и кричишь -мой. Что одному 70 , что второму. Герантократия.
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09.01.2025 20:36 Відповісти
Введение однй авианосной группы США в Черное море закончит эту войну не входя даже туда. Россияне, поджав хвосты убегут , только узнают о приближении группы.
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09.01.2025 20:34 Відповісти
От цікаво, а ви Туреччину у цих планах, в якому місці бачите?.. Слово "Монтрé" вам щось говорить?..
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09.01.2025 20:44 Відповісти
Монтре забороняє проходити військовим кораблям воюючих сторін. І аж ніяк не третіх країн.
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09.01.2025 21:39 Відповісти
Это чтеб такой.. т.е. никогда
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10.01.2025 17:19 Відповісти
Так уже было в 2008 в Грузии, когда американские корабли только направились к берегам Грузии - х-ло моментом сдрыснуло.
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09.01.2025 21:03 Відповісти
трамп закінче віійну через припинення допомоги Україні. сама Україна не потягне цей тягар. потім свинособаки такий терор зроблять, що українців не стане зовсім. а все почалось у 2019 році, коли 73% вибрали для України таку долю.
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09.01.2025 20:35 Відповісти
Вчіть досвід В'єтнаму. Пастки та інше.
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09.01.2025 20:38 Відповісти
много кацапов попало в пастки в Донецке или Горловке? Я вам скажу - на пальцах руки фрезеровщика можно посчитать.
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09.01.2025 21:25 Відповісти
Де , на Донбасі , можна джунглі знайти ?
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10.01.2025 10:27 Відповісти
Ой ,а як же маск ?!шо він буде докладати в кремлі ?!!! Трамп від рук відбився ?!
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09.01.2025 20:41 Відповісти
будуть підтримувати як рік тому... на словах.
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09.01.2025 20:45 Відповісти
ага підтримка....
там уже трумп джуніор звинуватив Україну у пожежах на каліфорнійщині.
адже бачте у 22 каліфорнія передала нам частину пожежної техніки.
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09.01.2025 20:44 Відповісти
Чубате *****,яке розглядається анексію Канади, Гренландії і Мексики буде Україні допомогати. ....)))) ******* зелені трампісти - їжте не обляпайтесь. Скоро буде новий договір рібентропа - молотова. ***** слуг урода.
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09.01.2025 20:50 Відповісти
Нічого вона не переглядає. Відмова в допомозі бул блеф. Зупинити війну як і очікувалося не вийшло, тому що ніхто цього, крім Трампа, не хотів. Про це говорили всі адекватні люди. Повернення до старого корита. Питання тільки в тому як зміниться допомога. Бути гіршим за Байдена навряд чи можливо. Тому що це було дно.
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09.01.2025 20:59 Відповісти
Бути гіршим за Байдена можливо
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10.01.2025 00:02 Відповісти
"За словами чиновника, нова адміністрація також боїться порівняння з "катастрофічним виведенням" військ США з Афганістану за чинного президента США Джо Байдена, якого команда Трампа не хоче повторювати у війні в Україні, пише FT."

PS: Нема кого виводити.
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09.01.2025 21:10 Відповісти
Команда Трампа нічого не переглядає, не треба плутати повідомлення ЗМІ з істинними намірами, а вони ясні - хуьло геть!
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09.01.2025 21:13 Відповісти
Плюгавый масковский выродок плюнул Трампу в лицо, когда заявил, что "предложения США нам не интересны", это выйдет ему боком.
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09.01.2025 21:14 Відповісти
Після останніх заяв Трампа щода Гренландії, Данії та Мексиканської затоки треба чітко усвідомлювати, що мудрий американський нарід за прикладом мудрого українського привів до влади клінічного кретина в усіх можливих медичних сенсах. Тому ніхто, навіть особистий психіатр Трампа, не знає, що у нього в голові. І не треба забувати про закінченого наркомана Маска, який має великий вплив на нього.
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09.01.2025 21:26 Відповісти
мен маск нагадує раннього богдана. І де той Богдан зараз?
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10.01.2025 00:05 Відповісти
Спартц прийде
порядок наведе
🤣🤣🤣
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09.01.2025 21:27 Відповісти
Якщо "підтримка" буде такою ж самою як за президентства Байдена - спрямованою не на перемогу чи хоча б не на зупинку ворога на поточних рубежах - то Україні торба.
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09.01.2025 21:41 Відповісти
Тепер піздобольство називається "відклав обіцянку"?
Новояз така чудова мова...
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10.01.2025 01:00 Відповісти
Перестаньте вже дрочить на того Трампа. У війни своя логіка, і скоро вона не закінчиться. Чим менше буде необгрунтованих надій, тим вищі шанси на перемогу.
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10.01.2025 02:48 Відповісти
Зеленський навіть не замінив Маркарову як посла в США після всіх її зашкварів та бездіяльності!
Це верх неповаги до США зараз і катастрофічні наслідки для України!

https://youtu.be/9f3ebdEaVnU?t=1739 Частина свідчень Сергія Любарського, як це бачиться в США!
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10.01.2025 12:36 Відповісти
Маркарова забороняла виступати за агітування за лендліз.
Вона не змогла стати лідером у підтримці діаспори України у справі тиску на владу США.
Міняти її треба було давно!
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10.01.2025 14:14 Відповісти
Ну ніяк дехто не усвідомить, що ніхто нам не допоможе. Тільки ми самі можемо і мусимо захищатись від ворога. А перекидати відповідальність на когось іншого, це марна справа. Так нас кинули, гарантії безпеки не виконали, а де хто все одно чекає "вирішення" повномаштабної війни від когось. Шкода що при владі бездарі та крадії
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10.01.2025 12:38 Відповісти
два ******** урода пытаются поделить мир!трамп хочет аннексировать гренландию,а ***** УКраину и европу с снг!
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10.01.2025 21:11 Відповісти
Так звана команда трампа крупно всралася.Всім зрозуміло ,що вони не мали плану,й зараз не мають.
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10.01.2025 22:11 Відповісти
"Іран готовий надати допомогу Канаді, Мексиці, Панамі та Гренландії у боротьбі з агресією та тероризмом США."
Така заява опублікована в акаунті Збройних сил Ірану в Х.
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10.01.2025 22:22 Відповісти
https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/sin-trampa-u-hrenlandiji-pidkupovuvav-bezdomnikh-dlja-piar-kampaniji-zmi-1729553.html Син Трампа у Гренландії підкуповував бездомних для піар-кампанії
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10.01.2025 23:37 Відповісти
Гренландцям абсолютно невигідно бути незалежними від Данії.
Вони і так мають права на корисні копалини та власний бюджет, який не ділиться із метрополією.
І тиснути політично на них - значит тиснути на Данію, яка в Євросоюзі та НАТО.

При незалежності США продавить їх на будь-що, за безцінь і ще й доплачувати будуть за охорону.
Вони будуть на положенні якоїсь Ямайки. Штатом їх ніколи не зроблять!

А так можна у союзі із Данією притомно торгуватися і отримати немало!
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11.01.2025 03:36 Відповісти
Тільки США можуть утнути якусь кольорову революцію або як вони відділили Панаму від Колумбії методом ДНР і зелених-"грінго" чоловічків.
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11.01.2025 03:42 Відповісти
ТАК СПРОСИТЕ У ТРАМПА А НЕ ГАДАЙТЕ !!!??? А ЕСЛИ ВЫ ЕМУ НЕ ВЕРИТЕ НЕ ОБЩАЙТЕСЬ С НИМ ВООБЩЕ, ОБЪЯВИТЕ БОЙКОТ !)
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11.01.2025 08:00 Відповісти
 
 