У 2025 році Норвегія виділить €2 мільярди на військову допомогу Україні, - Умєров

У 2025 році Норвегія спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії - понад 2 мільярди євро для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це поінформував міністр оборони Рустем Умєров.

У межах роботи під час Рамштайну Умєров зустрівся з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.

Співрозмовники обговорили пріоритетні напрями використання цієї допомоги.

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Окрему увагу приділили питанню посилення систем ППО – це критичний напрям, і ми розраховуємо на підтримку з боку Норвегії.

Також Норвегія продовжить інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс та спільні проєкти, зокрема у виробництво боєприпасів. Обговорили новий механізм співпраці – "норвезьку модель", яка доповнить уже успішну "данську модель" і посилить нашу обороноздатність.

"Норвегія — одна з країн, яка допомагає не лише на полі бою, але й сприяє об’єднанню європейських країн задля підтримки нашої держави. Подякував пану Бйорну Арільду Граму за лідерство Норвегії в Коаліції морських спроможностей і за вагомий внесок у підтримку України", - зазначив Умєров.

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