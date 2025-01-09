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Новини Допомога Україні
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У 2025 році Норвегія виділить €2 мільярди на військову допомогу Україні, - Умєров

Рустем Умєров

У 2025 році Норвегія спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії - понад 2 мільярди євро для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це поінформував міністр оборони Рустем Умєров.

У межах роботи під час Рамштайну Умєров зустрівся з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.

Співрозмовники обговорили пріоритетні напрями використання цієї допомоги.

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Окрему увагу приділили питанню посилення систем ППО – це критичний напрям, і ми розраховуємо на підтримку з боку Норвегії.

Також Норвегія продовжить інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс та спільні проєкти, зокрема у виробництво боєприпасів. Обговорили новий механізм співпраці – "норвезьку модель", яка доповнить уже успішну "данську модель" і посилить нашу обороноздатність.

"Норвегія — одна з країн, яка допомагає не лише на полі бою, але й сприяє об’єднанню європейських країн задля підтримки нашої держави. Подякував пану Бйорну Арільду Граму за лідерство Норвегії в Коаліції морських спроможностей і за вагомий внесок у підтримку України", - зазначив Умєров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Норвегія виділила понад 28 млн доларів на закупівлю безпілотників для України

Автор: 

Норвегія (768) допомога (8375) Умєров Рустем (615)


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Топ коментарі
+10
******* у нас найбільш відразливі особистості присвоювати чиїсь досягнення. Зараз Умеров повідомляє про допомогу інших країн неначе це він до того дотичен, а ось про браковані ********** на мільярди дерев'яних ні ГУ-ГУ. Те ж саме і дЄрьмак - він завжди перший повідомляє про обмін полоненими. А яка його в тому заслуга - ніякої. А так виглядає що агент Козир самотужки звільнив бранців з полону.
Рейтинги - страшна сила.
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09.01.2025 20:46
+7
если правда за бракованные мины - то он должен сидеть в тюрьме под следствием а не кататься по закордонам. где все те судьи-прокуроры-инвалиды, которым платят госбабло ?
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09.01.2025 20:55
+3
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09.01.2025 20:34
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09.01.2025 20:34 Відповісти
Не подобається мені його риси обличчя.
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09.01.2025 20:35 Відповісти
там вже і рис не видно...шо жиром не запливло - то не голене
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09.01.2025 22:33 Відповісти
вообще-то Умеров должен сидеть у Эрдогана, в Новегиях и Странах Балтии есть кому попросить....
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09.01.2025 20:40 Відповісти
если правда за бракованные мины - то он должен сидеть в тюрьме под следствием а не кататься по закордонам. где все те судьи-прокуроры-инвалиды, которым платят госбабло ?
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09.01.2025 20:55 Відповісти
вот это уже откатаете с кирюшей, резниковым, фсбэшником Елдаком и бениным Оманским Нариком...
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09.01.2025 20:41 Відповісти
Головне - прокукурікати.
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09.01.2025 20:44 Відповісти
******* у нас найбільш відразливі особистості присвоювати чиїсь досягнення. Зараз Умеров повідомляє про допомогу інших країн неначе це він до того дотичен, а ось про браковані ********** на мільярди дерев'яних ні ГУ-ГУ. Те ж саме і дЄрьмак - він завжди перший повідомляє про обмін полоненими. А яка його в тому заслуга - ніякої. А так виглядає що агент Козир самотужки звільнив бранців з полону.
Рейтинги - страшна сила.
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09.01.2025 20:46 Відповісти
Вже рахує, скідьки на його шнобель припаде.
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09.01.2025 20:49 Відповісти
Допомога військова, але скільки з тих 2-х млрд. дістанеться війська, коли пройде крізь сито нашої бюрократії - це питання для математичної олімпіади або іспиту ЗНО.
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09.01.2025 20:49 Відповісти
Невже Норвегія не розуміє, що гроші нам давати не можна, тільки поставка зброї!!!!!!
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09.01.2025 21:52 Відповісти
Шляк бе тебе трафив ,гнидо...
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09.01.2025 21:00 Відповісти
Мародер умєров харош - крав і буду красти! Бо за мною стоїть зелений шут, а за зеленим шутом 52% свідєтєлєй конца вайни і епохи бідності
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09.01.2025 21:22 Відповісти
Іншаллах!
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09.01.2025 21:51 Відповісти
Хоч би не понадривались крадучи...
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09.01.2025 21:34 Відповісти
ото пи&дити-неперепи$дити
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09.01.2025 22:30 Відповісти
 
 