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Новини
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Наступне засідання "Рамштайну" заплановане на лютий, - Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" заплановане на лютий 2025 року.

Про це заявив Міністр оборони України Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми вже зазначили, що в лютому проводимо наступний "Рамштайн", - сказав Умєров.

Він додав, що Україна хоче, щоб США залишились у форматі і посилили присутність.

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"Формати є різні, як ви знаєте, ми створили NSATU (формат під егідою НАТО), є декілька європейських країн, які хочуть очолювати це, або співочолювати, тому що це з Україною разом робиться. Тому я на даний час жодних проблем не бачу, тому що ми вже погодили наступний "Рамштайн", - пояснив міністр.

Нагадаємо міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ухилився від питання про майбутнє Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") після приходу адміністрації Дональда Трампа.

Автор: 

Умєров Рустем (615) Рамштайн (154)


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Топ коментарі
+8
Головне: засідати ще завзятіше!
Потужніше!
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10.01.2025 00:16
+2

24 години трампакса закінчаться за 10 днів до початку лютого, він же не ******** якийсь.
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10.01.2025 00:11
+2
Та незламнiше!
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10.01.2025 00:30
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24 години трампакса закінчаться за 10 днів до початку лютого, він же не ******** якийсь.
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10.01.2025 00:11 Відповісти
Головне: засідати ще завзятіше!
Потужніше!
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10.01.2025 00:16 Відповісти
Та незламнiше!
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10.01.2025 00:30 Відповісти
Крісла по колу були поставлені?. бо якщо не.. то так тіко стурбовані глубокою думкою занепокоєні.
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10.01.2025 00:36 Відповісти
Скоро весна.. піде в хід слово Стрімко..

Завзято (потужні менеджери підкажуть, працюють. Академію наук України тогось.. типо манагери рулять.)
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10.01.2025 04:45 Відповісти
Навіщо так. Перед здохнути.. треба допит зробити.. під заставу випустить..хай кабанчик погуляє. А от потім... Всіх кинути.. від дбр до набу. Щоб забув і хрестився..де то корито було.
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10.01.2025 00:30 Відповісти
уздохлов, чьмо йбане, якось до сріки, що ти не бачиш і що ти бачиш.
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10.01.2025 00:33 Відповісти
Владимир Маяковский
ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ

...
Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья доро́гой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.
О дьявольщина!
Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь, оря́.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
«Они на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний по двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.
До пояса здесь,
а остальное
там».

С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»

1922
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10.01.2025 00:41 Відповісти
Такі вещі пишете... Аж стидно читать..
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10.01.2025 05:03 Відповісти
Ой не кажіть гоп, Трамп ще нічого не сказав, очікуємо
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10.01.2025 08:11 Відповісти
Баран. "Рамштайн" Трампу не потрібен. Дуже мала ймовірність, що він продовжить задумку, яку породила команда Байдена.
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10.01.2025 16:01 Відповісти
 
 