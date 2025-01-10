Наступне засідання "Рамштайну" заплановане на лютий, - Умєров

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" заплановане на лютий 2025 року.

Про це заявив Міністр оборони України Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми вже зазначили, що в лютому проводимо наступний "Рамштайн", - сказав Умєров.

Він додав, що Україна хоче, щоб США залишились у форматі і посилили присутність.

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"Формати є різні, як ви знаєте, ми створили NSATU (формат під егідою НАТО), є декілька європейських країн, які хочуть очолювати це, або співочолювати, тому що це з Україною разом робиться. Тому я на даний час жодних проблем не бачу, тому що ми вже погодили наступний "Рамштайн", - пояснив міністр.

Нагадаємо міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ухилився від питання про майбутнє Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") після приходу адміністрації Дональда Трампа.