Наступне засідання "Рамштайну" заплановане на лютий, - Умєров
Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" заплановане на лютий 2025 року.
Про це заявив Міністр оборони України Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Ми вже зазначили, що в лютому проводимо наступний "Рамштайн", - сказав Умєров.
Він додав, що Україна хоче, щоб США залишились у форматі і посилили присутність.
"Формати є різні, як ви знаєте, ми створили NSATU (формат під егідою НАТО), є декілька європейських країн, які хочуть очолювати це, або співочолювати, тому що це з Україною разом робиться. Тому я на даний час жодних проблем не бачу, тому що ми вже погодили наступний "Рамштайн", - пояснив міністр.
Нагадаємо міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ухилився від питання про майбутнє Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") після приходу адміністрації Дональда Трампа.
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24 години трампакса закінчаться за 10 днів до початку лютого, він же не ******** якийсь.
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Завзято (потужні менеджери підкажуть, працюють. Академію наук України тогось.. типо манагери рулять.)
ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ
...
Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья доро́гой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.
О дьявольщина!
Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь, оря́.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
«Они на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний по двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.
До пояса здесь,
а остальное
там».
С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»
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