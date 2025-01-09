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Новини Допомога Україні
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Канада виділить понад $300 мільйонів на боєприпаси та безпілотники для України

канада

На засіданні контактної групи "Рамштайн" міністр національної оборони Канади Біл Бллер оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 440 мільйонів канадських доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства національної оборони Канади.

Зазначається, що 200 мільйонів канадських доларів буде скеровано на ініціативу Чехії щодо закупівлі і доставки великокаліберних боєприпасів для України – на додачу до вже виділених 53 мільйонів.

Також читайте: Рішення про майбутнє формату Рамштайн буде ухвалювати наступна адміністрація США, - глава Пентагону Остін

Ще 100 мільйонів канадських доларів підуть на закупівлю безпілотників українського виробництва за "данською моделлю" – інвестиціями у військове виробництво України.

30 мільйонів канадських доларів витрачені на зимове спорядження для українських військових, а решта 64 мільйони – на "безпілотні камери високої роздільної здатності", вже доставлені в Україну в листопаді-грудні 2024 року.

Як пояснюють у відомстві, що оголошена допомога – це частина пакетів, які вже анонсувались раніше: на саміті НАТО 2024 року та в канадському бюджеті на 2024 рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща готує новий пакет військової допомоги для України

Нагадаємо на засіданні "Рамштайн" США оголосили про пакет військової допомоги Україні на $500 млн.

Також у 2025 році Норвегія спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії - понад 2 мільярди євро для України.

Автор: 

безпілотник (4211) боєприпаси (2280) Канада (2204) допомога (8375) Рамштайн (154)


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У вас ******** Трамп під боком ,вже і про себе думайте....
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09.01.2025 21:42 Відповісти
В паРаші КНР під боком, яка відтяпає весь Сибір як мінімум в слушний момент.
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10.01.2025 02:17 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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09.01.2025 22:03 Відповісти
Нехай Канада ще виділить так мільярдів 60 на власні збройні сили бо вони в неї убогі
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09.01.2025 23:12 Відповісти
Джастину не удалось раздать канадцам по 250$ ! Вот и отдали свободные денежки! Спасибо Христе !
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09.01.2025 23:35 Відповісти
 
 