Зеленський обговорить із прем’єром Британії Стармером відправку миротворчого контингенту в Україну

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та обговорить з ним відправку миротворчого контингенту в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Зеленський зазначив, що миротворчий контингент може стати важливим компонентом у забезпеченні комплексних гарантій безпеки для України, але він також наголосив, що цього недостатньо для ефективного захисту від агресії Росії.

"Безперечно, одним контингентом деяких країн не обійдеться. Цього, я вважаю, замало. Але те, що це може бути серйозною складовою майбутніх гарантій безпеки – так. Ця ініціатива була започаткована Еммануелем Макроном. Британці дивляться на це позитивно, але я в деталях говоритиму з прем'єр-міністром про це на нашій зустрічі, вона відбудеться. Він буде із візитом в Україні, у нього буде візит в Україну, ну і ми будемо говорити. Там є вже дуже серйозні у нас рішення між нашими країнами", - пояснив президент.

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Також Зеленський наголосив, що Україні потрібні об’єднані гарантії безпеки з боку як США, так і європейських країн. Він зазначив, що поки Україна рухається до членства в НАТО, важливо створити надійні механізми безпеки, які включатимуть підтримку з боку США, ЄС та інших міжнародних партнерів.

"Я думаю, що гарантії безпеки ми не можемо розглядати просто європейські. Для України проти такого ворога, як Росія, недостатньо європейських гарантій безпеки. Нам потрібні об'єднані гарантії безпеки Сполучених Штатів Америки і Європи", - резюмував Зеленський.

Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Кандидат у канцлери Німеччини та лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц заявив, що участь Німеччини в миротворчій місії для України має бути передбачена наявністю міжнародного мандату. Також він сказав, що такий мандат "має бути наданий у консенсусі з Росією, а не в конфлікті".

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