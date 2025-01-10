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Україна як ніколи потребує нашої допомоги. Чехія продовжить постачання боєприпасів, - міністр оборони Чернохова

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова на Рамштайні

Минулого року Прага поставила Україні близько 1,5 млн одиниць великокаліберних боєприпасів, третина з яких - калібру 155 мм. Цього року постачання продовжаться.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це після зустрічі в форматі "Рамштайн" заявила міністр оборони Чеської республіки Яна Чернохова.

"Незважаючи на те, що постачання є величезною логістичною проблемою, вони працюють добре. Ми всі усвідомлюємо важливість військової підтримки, особливо в цей час, який має вирішальне значення для майбутнього розвитку подій в Україні", - сказала вона.

Чеська Республіка також продовжує навчати українських солдатів. Країна навчила близько 8000 військових, зосередившись, зокрема, на підготовці механізованих підрозділів і військових фахівців.

Нагадаємо на засіданні "Рамштайн" США оголосили про пакет військової допомоги Україні на $500 млн.

Також у 2025 році Норвегія спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії - понад 2 мільярди євро для України.

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боєприпаси (2280) допомога (8375) Чехія (1639)


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Дякуємо Чехії!!
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10.01.2025 08:22 Відповісти
Зелені покидьки у шоці
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10.01.2025 08:51 Відповісти
Дякуємо Чехія!!!
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10.01.2025 10:57 Відповісти
 
 