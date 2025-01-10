Україна як ніколи потребує нашої допомоги. Чехія продовжить постачання боєприпасів, - міністр оборони Чернохова
Минулого року Прага поставила Україні близько 1,5 млн одиниць великокаліберних боєприпасів, третина з яких - калібру 155 мм. Цього року постачання продовжаться.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це після зустрічі в форматі "Рамштайн" заявила міністр оборони Чеської республіки Яна Чернохова.
"Незважаючи на те, що постачання є величезною логістичною проблемою, вони працюють добре. Ми всі усвідомлюємо важливість військової підтримки, особливо в цей час, який має вирішальне значення для майбутнього розвитку подій в Україні", - сказала вона.
Чеська Республіка також продовжує навчати українських солдатів. Країна навчила близько 8000 військових, зосередившись, зокрема, на підготовці механізованих підрозділів і військових фахівців.
Нагадаємо на засіданні "Рамштайн" США оголосили про пакет військової допомоги Україні на $500 млн.
Також у 2025 році Норвегія спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії - понад 2 мільярди євро для України.
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