На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 70 атак агресора, загалом зафіксовано 170 боєзіткнень, - Генштаб

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 50 авіаударів, скинувши 89 КАБ. Крім цього, здійснив 5441 обстріл, зокрема 143 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3086 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Рижковичі, Рибці, Вільне, Ямне, Лісне, Безруки, Великий Бурлук, Куп’янськ, Глушківка, Новоосинове, Званівка, Олександро-Калинове, Костянтинівка, Олександропіль, Нова Полтавка, Тарасівка та Преображенка.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, чотири райони зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт противника.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших військ в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки та Табаївки.

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Новоєгорівка, Райгородка, Макіївка, Зарічне, Терни та Григорівка.

На Сіверському напрямку в районі населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Виїмка противник 14 разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзіткнень в районах Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 70 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Янтарне, Новоторецьке, Промінь, Зелене, Новий Труд, Чунишине, Звірове, Успенівка, Новоандріївка, Надіївка, Петропавлівка та Шевченко.

Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку ворог вісім разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Великої Новосілки та Нескучного.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, три невдалих штурми здійснив агресор протягом минулої доби.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках минулої доби бойових зіткнень не відбулося. Ворог продовжує перманентно вести обстріли позицій українських підрозділів та цивільної інфраструктури, завдавати ударів дронами.

Курський напрямок

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України відбили 24 атаки російських загарбників. Противник завдав по власній території дев’ять авіаційних (13 КАБ) ударів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1580 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 22 бойові броньовані машини, 52 артилерійські системи, 2 засоби ППО, 107 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 204 одиниці автомобільної техніки.